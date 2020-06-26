53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА

Більшість опитаних громадян РФ не хоче бачити Володимира Путіна на посту президента країни до 2036 року.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Так, 53,6% опитаних сказали що не хотіли б, щоб Путін залишався на посаді президента РФ до 2036 року.

20,4% опитаних хочуть, щоб Путін зберіг свій пост до 2036 року.

Ще 26% не змогли дати відповідь.

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.

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