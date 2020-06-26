53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА
Більшість опитаних громадян РФ не хоче бачити Володимира Путіна на посту президента країни до 2036 року.
Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Так, 53,6% опитаних сказали що не хотіли б, щоб Путін залишався на посаді президента РФ до 2036 року.
20,4% опитаних хочуть, щоб Путін зберіг свій пост до 2036 року.
Ще 26% не змогли дати відповідь.
Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.
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+28 Aleks T c3834cab
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Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит крУгом день и ночь.
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