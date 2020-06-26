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опитування (1851) путін (23317) росія (63568)

53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА

53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА

Більшість опитаних громадян РФ не хоче бачити Володимира Путіна на посту президента країни до 2036 року.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Так, 53,6% опитаних сказали що не хотіли б, щоб Путін залишався на посаді президента РФ до 2036 року.

20,4% опитаних хочуть, щоб Путін зберіг свій пост до 2036 року.

Ще 26% не змогли дати відповідь.

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням. ФОТО

53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation 01
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Топ коментарі
+28
А кто их будет спрашивать. Как хозяин скажет, так и будет.
Это Россия-- страна рабов, страна господ и Вы мундиры голубые ....
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26.06.2020 22:19
+8
А замість путіна буде аналогічне лайно.
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26.06.2020 22:20
+7
какой уж есть...вибачайте.) реальное фото, не причесанное и не отретушированное.

альфа-самец всея раши-паРаши ёпта.))
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26.06.2020 22:29
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Брось ты, Зе ничего не решает. А мне вот интересно, он после вернется в Квартал 95?
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26.06.2020 22:47 Відповісти
ты хоть понял чего написал????
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26.06.2020 22:50 Відповісти
плешивое ху...ло на фуфельнике вертело мнение рассеян о чем бы то ни было. и спрашивать их хотят ли они чтобы оно ими и дальше правило не собирается. еще усатый упырь сралин говорил, важно не то как голосуют, а как считают голоса. власть ху...ло и его кремлевская ОПГ добровольно не отдадут. только через большую кровь
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26.06.2020 22:53 Відповісти
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 2885
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26.06.2020 22:53 Відповісти
***
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги !!!).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит крУгом день и ночь.

Борис Стомахин
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26.06.2020 23:03 Відповісти
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5908
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26.06.2020 23:21 Відповісти
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5805
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26.06.2020 23:33 Відповісти
Зараз виявиться,що у пуйла загадкова хвороба як у Бенджаміна Баттона і він ще кацапами може проправити років з п'ядесят а там обнулиться і знову по колу.
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27.06.2020 00:08 Відповісти
Отак от, москалики. Нє хочєцца, а прідьоцца...
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27.06.2020 00:20 Відповісти
Не, не, почетно до лафета в обнуленный мавзолей.
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27.06.2020 01:05 Відповісти
І до чого всесвітня наука продвинулася-вже сьомого путлера для рашистів клонують,а їм все ще не всe подобається.Лишньохромосомні чи що?
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27.06.2020 01:51 Відповісти
остальные 40+ просто понимают что не доживут.
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27.06.2020 02:28 Відповісти
53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 7253
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27.06.2020 02:32 Відповісти
А кого это волнует, хотят или не хотят. Сделают так, что хотят. Кто вообще проверяет эти бюллетени? Все нарисуют как надо.
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27.06.2020 08:40 Відповісти
за вдовца подтянутся товарищи, шо там говорить
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27.06.2020 16:46 Відповісти
Не хотят,но дружно проголосуют за.
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27.06.2020 09:59 Відповісти
Путлер капут.
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27.06.2020 10:07 Відповісти
а у него вьібора нет, в лучшем случае турма, а то стенка
чекистьі начудили на всю катушку, а кончик-то есть...
и Суд Божий впереди, а пока - страна будет наказана
вот тавалиси гутарят: сибиля наса, если крьімваш
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27.06.2020 16:45 Відповісти
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