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опитування (1851) путін (23317) росія (63568)

Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА

Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА

Кількість росіян, які не підтримують політику Путіна щодо України, виявилася більшою за кільксть тих, хто вважає її правильною. Але найбільше респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Такими є результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

31,6% опитаних сказали, що не схвалюють політику Путіна щодо України.

Правильною її вважають 30% опитаних росіян.

38,4% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

При цьому серед тих, хто не підтримує політику Путіна стосовно України 64% вважають себе прихильниками ліберальної ідеології, 4% - прихильниками імперської ідеології і 32% не визначилися.

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.

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Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation 01

Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation 02
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Топ коментарі
+26
38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Ну, правильно. Я только что своего кота спросил - тот же эффект.
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26.06.2020 22:25
+22
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 1279
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26.06.2020 22:34
+20
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6018 Суть пробліми:

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5290
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26.06.2020 22:36
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38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Ну, правильно. Я только что своего кота спросил - тот же эффект.
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26.06.2020 22:25 Відповісти
лучшее что можно сказать
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26.06.2020 22:27 Відповісти
Всё правильно вы говорите. Показательнее другой момент. Недавно(то ли после убийства Немцова или после демонстраций оппозиционеров в Москве) шло бурное обсуждение этих оппозиционеров и их критики Путина в отношении Украины.И вдруг выяснилось,что при всей критике,на вопрос :"А Крым"?.А итоге - он конечно не прав по поводу Украины,но Крым то наш,как не крути.Вот и вся оппозиция по Украине сдулась,как проколотый мяч.
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26.06.2020 23:00 Відповісти
Давай не скатываться в унылый расизм. Есть и среди русских люди которые не кацапы. Но на всякий случай нам лучше их не замечать.
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26.06.2020 23:10 Відповісти
Не совсем понял про унылый расизм.Был в России великодержавный шовинизм,а затем когда в 30-х уж больно развилось течение превосходства "русских" на другими нациями ,входящими в СССР было постановление ВКПб о не о великодержавном,а о великорусском шовинизме.
Расскажите,что под унылым расизмом подразумевается.
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26.06.2020 23:55 Відповісти
То вони, мабуть, у дуже глибоких норах мешкають.
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27.06.2020 12:14 Відповісти
Дайте им хлеба и зрелищ и они передумают.
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26.06.2020 22:25 Відповісти
А собственной крови они не хотят хлебнуть среди спелых кавунов Херсонщины ? 🤔
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26.06.2020 22:45 Відповісти
Разве только с извечным русским вопросом в застывших глазах - "за что?!"
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26.06.2020 22:49 Відповісти
"Хотят ли русские войны"
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26.06.2020 23:11 Відповісти
Не хотят конечно... на своей территории, на чужой - всегда пожалуйста.
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26.06.2020 23:14 Відповісти
Я б навіть сказав - тургенєвським питанням ))) Як у клясичному анекдоті:

Екзамен з російської літератури. Питання за "Му-му" Тургенєва…
- Ну жив собі в однієї пані кріпак на ім'я Герасим. Він був глухонімий, нікого в нього не було…
- Подождите, молодой человек, это же русская литература, здесь по-русски рассказывать надо.
- Російською буде далі. Так от, було в нього цуценя, але воно пані не сподобалось і вона наказала Герасимові його прогнати геть, але…
- Молодой человек, вы плохо поняли? Это РУССКАЯ литература - рассказывать надо на русском языке!
- Та почекайте, далі буде російською… Так от, вирішив Герасим втопити цуценя, заплив на середину річки…
- Молодой человек! Сколько можно издеваться!!! Надо на русском языке!!!
- ...І коли він взяв цуценя, щоб кинути у воду, то воно йому в очі так дивиться та й каже вашою собачою мовою: "Герасим, за что?!"
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26.06.2020 23:59 Відповісти
Интересно провести такой же опрос у нас. Боюсь результаты будут шокирующими
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26.06.2020 22:25 Відповісти
Особенно после предложения одной из представительниц власти, кастрировать бедных.
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26.06.2020 22:35 Відповісти
Ага. Ну прямо брацья навек-адын норот!
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26.06.2020 22:26 Відповісти
Пока у россиян было, что жрать, им всё было по барабану, убивают украинцев - да им пох. А вот когда карман начал худеть и такие смешные Вежливые санкции работать, тогда начали задумываться.Но доходит очень медленно
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26.06.2020 22:26 Відповісти
Что думают на россии мне не интересно.
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26.06.2020 22:26 Відповісти
с чем можно и поздравить козлопетеков!! Есть за, что Небу спрашивать с рогатых!!
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26.06.2020 22:26 Відповісти
Ага, прям около 42 млн. кацапов против войны с Украиной....
Где они ? В подполье или стесняются сказать?
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26.06.2020 22:28 Відповісти
вот искренне жаль тех у кого из них совесть сохранилась, они ведь все равно кацапы...
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26.06.2020 22:31 Відповісти
А тебя интересует мнение тараканов?
процентов 70 имеют свое мнение, 99% инертны, дальше разговоров на кухне не пойдут.
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26.06.2020 22:32 Відповісти
Радость какая, не одобряют они...
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26.06.2020 22:29 Відповісти
"святыя люди"!!!))))
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26.06.2020 22:30 Відповісти
А чому не зхвалюють?
Вважають мабуть, що потрібно було з Донбасом вчинити як із Кримом?
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26.06.2020 22:33 Відповісти
Гірше. Вважають, що "надоть было Киев и Львов в радиоактивный пепел, русские танки до польской границы, а хохлобиндеровских фашистов, которые дидам в спину стреляли, в печах посжигать, как Гитлер пархатых жидов и чурок всяких".
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26.06.2020 22:42 Відповісти
Я про це ж подумав "можливо , хотіли справді , в радіоактивний попіл , а ***** нібито гальмує " .Адже більшості з них не потрібні жодні наші ресурси , все одно їм нічого не перепаде , як від тих нафтодоларів , їм би вистачило б і крові . Моря крові .
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26.06.2020 22:53 Відповісти
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 1279
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26.06.2020 22:34 Відповісти
Голову краще. Так вірніше буде. А то ще одна рука залишиться.
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27.06.2020 12:15 Відповісти
І що з того ? Вони віддадуть нам Крим ? - НІ.
Це такі самі кацапи, як і інші.
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26.06.2020 22:35 Відповісти
Бо "так уж получилось, ничаво не попишешь, Крым не бутерброд".
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26.06.2020 22:37 Відповісти
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5601
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26.06.2020 22:35 Відповісти
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6018 Суть пробліми:

Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5290
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26.06.2020 22:36 Відповісти
Путин призвал не накручивать явку выше 100%.Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 8711
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26.06.2020 22:37 Відповісти
И что теперь радоваться этой «статистике»?........
Большинство рАссиян молча смотрело (и значит одобряло), как их )(уйло посылало убивать украинцев........моральные уроды😡.........
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26.06.2020 22:38 Відповісти
Вот так вот на пеньке, лавочке, в багажнике - весело и с огоньком - заканчивает своё существование государство Российская Федерация. Дальше будет Джамахирия.Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 7225
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26.06.2020 22:39 Відповісти
«Разговоры московской аристократии низменные, простецкие, гадкие культурному человеку. Главная тема их разговоров и юмора это очернение других, сплетни и наговоры и дикарская похвальба. Врут московины с невероятной бесстыдством и наглостью: нисколько не смущаются, когда поймаете их на лжи. В переговорах с иностранцами московские министры принимают всевозможных мыслимых и немыслимых способов, чтобы обмануть их. Всем известны факты они бесстыдно извращают. Московские торговцы и ремесленники невероятно нечестные. Воров и мошенников полно на каждой улице в Москве, и они ходят безнаказанно». - Австрийский посол Августин Мейерберг, 1654 г.
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26.06.2020 22:39 Відповісти
Украинцы еще годик послушают пропаганду медведчуков и щариев, и количество неодобряющих политику Путина по отношению к Украине тут будет меньшим, чем в России. То и дело слышишь от малороссов; "А что Путину оставалось делать? Он пришел спасать нас от майдана и фашистов!"
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26.06.2020 22:41 Відповісти
Я извиняюсь что новость не по теме !
***

Активисты из Greenpeace обнаружили небольшое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе над Европой. Они предположили, что это связано с вредным выбросом на западе России. Эту информацию подтвердили шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой.
Речь идет сразу о нескольких веществах: Йод-131 нашли на территории Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все эти радионуклиды имеют реакторное происхождение.
Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) произвел более детальные расчеты, чтобы выяснить происхождение обнаруженных веществ. По их данным, радионуклиды поступают со стороны запада России. Но они не смогли установить конкретное расположение утечки.
Эксперты из Нидерландов предполагают, что утечка могла произойти на Кольской АЭС или на базе атомных ледоколов Северного флота, которые расположены на побережье Баренцева моря. Кроме того, эта утечка могла произойти на трех работающих реакторах Ленинградской АЭС......
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26.06.2020 22:41 Відповісти
"Лошарік" жеж нещодавно лупонув , хай там подивляться .
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26.06.2020 22:59 Відповісти
Ходом голосования я удовлетворён. Без иронии. Все эти багажники машин, тележки супермаркетов, чуть ли не переносные сортиры как участки для голосования - так и должно быть при путинизме. Не надо надевать штаны на обезьяну.
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26.06.2020 22:44 Відповісти
Ой, тримайте мене троє. Зараз заллюсь сльозами від такої любові москалів до Неньки.
Старий шухстер - ще та гєбнява повія, довіри його гівнопрограммі ніякої.
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26.06.2020 22:45 Відповісти
А собственной крови они не хотят хлебнуть среди спелых кавунов Херсонщины ? 🤔
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26.06.2020 22:46 Відповісти
Набагато краще - щоб своїми хребтами срали і на власних кишках висіли, лише на власній , кацапській території .
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26.06.2020 23:02 Відповісти
А где эта кацапская территория?
Миф это.
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26.06.2020 23:13 Відповісти
Как сказал когда-то Владимир Владимирович Путин, «Мы будем преследовать избирателей везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их заставим проголосовать, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно».Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6529
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26.06.2020 22:48 Відповісти
Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 9594
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26.06.2020 22:49 Відповісти
- вы за то, чтобы вооруженный бандит ворвался к вам в квартиру во время скандала и отжал у вас кухню???
- затрудняюсь ответить...
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26.06.2020 22:52 Відповісти
К цифре "не поддерживающих" политику Путина относительно Украиньі , нужно относиться с пониманием того , что там скрьітьі и все "ультраимперцьі" , готовьіе уже сегодня бомбить Киев и наступать на Одессу. Которьіе считают , что Путин струсил в 2014 и не ввел официально российскую армию в Украину. Такой вот винегрет с котятами.
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26.06.2020 22:54 Відповісти
Схоже подумав .
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26.06.2020 23:05 Відповісти
Ви праві.Багато росіян вважають політику путлера по відношенню до України неправильною,тому що вона,на їх думку,надто м'яка.Вони вважають,що Україну в 2014 році потрібно було знищити як державу,а українців як народ.
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27.06.2020 07:50 Відповісти
На заданый шустрым вопрос ответ ДА или НЕТ можна трактовать как и кому угодно вплоть до 110%
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26.06.2020 22:56 Відповісти
Если бы опрос проводился не по телефону, процент противнков путина был бы в несколько раз выше. Никто не хочет потерять работу и нагрести кучу геморроя.
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26.06.2020 23:05 Відповісти
Уявіть собі - всюди ФСБ, людей гвинтять за будь-яку навіть абсолютно спокійну акцію, саджають на п'ять років за пости в соцмережах. ЕЦХД вже впровадив та активно використовує китайську систему розпізнавання обличчя, масово ставляться камери не тільки на вулицях, а ще й в кожному окремому під'їзді. Всі телефонні розмови записуються та зберігаються декілька років.

І тут вам телефонує БлаБлаМедіа, а ви "Не підтримую!". Та ці 30% бісові герої, це взагалі предреволюційна ситуація, якщо опитування коректно пораховано.
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26.06.2020 23:37 Відповісти
Запомни на всю жизнь и внукам передай-- москаль сытый-имперец, москаль голодный-имперец.
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26.06.2020 23:48 Відповісти
Не раскрыта тема в чём именно 1/3 россиян не одобряют политику Путина. Многие из них, в отличии от Путина, хотят войны.
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27.06.2020 00:23 Відповісти
хороших расеян в гробах плохих на обочине прокопать
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27.06.2020 01:24 Відповісти
Мы тоже будем против,когда кацапов мочить будут😄. Шутка,мы только за.
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27.06.2020 01:33 Відповісти
А что, в мире всего лишь две идеологии - либерализм и империализм?
А, ну да - речь же о россии!
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27.06.2020 02:36 Відповісти
из тех кто не одобряет политику хvйла две трети (вангую) хотели бы чтобы пу сравнял Украину с землей.
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27.06.2020 07:47 Відповісти
Вони неправильне запитання ставили, треба було спитати "Чей Крым" - і знову б було 90% "кримнашистів". Тому, тільки кожний 200-й кацап - хороший кацап, а кожний 300-й - ще ліпший (для нього самого і його сім'ї - просто щастя).
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27.06.2020 09:01 Відповісти
 
 