Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА
Кількість росіян, які не підтримують політику Путіна щодо України, виявилася більшою за кільксть тих, хто вважає її правильною. Але найбільше респондентів не змогли відповісти на це запитання.
Такими є результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
31,6% опитаних сказали, що не схвалюють політику Путіна щодо України.
Правильною її вважають 30% опитаних росіян.
38,4% опитаних не змогли відповісти на це запитання.
При цьому серед тих, хто не підтримує політику Путіна стосовно України 64% вважають себе прихильниками ліберальної ідеології, 4% - прихильниками імперської ідеології і 32% не визначилися.
Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, правильно. Я только что своего кота спросил - тот же эффект.
Расскажите,что под унылым расизмом подразумевается.
Екзамен з російської літератури. Питання за "Му-му" Тургенєва…
- Ну жив собі в однієї пані кріпак на ім'я Герасим. Він був глухонімий, нікого в нього не було…
- Подождите, молодой человек, это же русская литература, здесь по-русски рассказывать надо.
- Російською буде далі. Так от, було в нього цуценя, але воно пані не сподобалось і вона наказала Герасимові його прогнати геть, але…
- Молодой человек, вы плохо поняли? Это РУССКАЯ литература - рассказывать надо на русском языке!
- Та почекайте, далі буде російською… Так от, вирішив Герасим втопити цуценя, заплив на середину річки…
- Молодой человек! Сколько можно издеваться!!! Надо на русском языке!!!
- ...І коли він взяв цуценя, щоб кинути у воду, то воно йому в очі так дивиться та й каже вашою собачою мовою: "Герасим, за что?!"
Где они ? В подполье или стесняются сказать?
процентов 70 имеют свое мнение, 99% инертны, дальше разговоров на кухне не пойдут.
Вважають мабуть, що потрібно було з Донбасом вчинити як із Кримом?
Це такі самі кацапи, як і інші.
Большинство рАссиян молча смотрело (и значит одобряло), как их )(уйло посылало убивать украинцев........моральные уроды😡.........
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Активисты из Greenpeace обнаружили небольшое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе над Европой. Они предположили, что это связано с вредным выбросом на западе России. Эту информацию подтвердили шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой.
Речь идет сразу о нескольких веществах: Йод-131 нашли на территории Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все эти радионуклиды имеют реакторное происхождение.
Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) произвел более детальные расчеты, чтобы выяснить происхождение обнаруженных веществ. По их данным, радионуклиды поступают со стороны запада России. Но они не смогли установить конкретное расположение утечки.
Эксперты из Нидерландов предполагают, что утечка могла произойти на Кольской АЭС или на базе атомных ледоколов Северного флота, которые расположены на побережье Баренцева моря. Кроме того, эта утечка могла произойти на трех работающих реакторах Ленинградской АЭС......
Старий шухстер - ще та гєбнява повія, довіри його гівнопрограммі ніякої.
Миф это.
- затрудняюсь ответить...
І тут вам телефонує БлаБлаМедіа, а ви "Не підтримую!". Та ці 30% бісові герої, це взагалі предреволюційна ситуація, якщо опитування коректно пораховано.
А, ну да - речь же о россии!