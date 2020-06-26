З‘явилося детальне відео останніх вражаючих випробувань "Нептуна". ВIДЕО
"На відео добре видно, що може бути з ворожими військовими кораблями, які загрожуватимуть безпеці нашої держави", - так прокоментував екссекретар РНБО Олександр Турчинов відео ракетних пусків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
За його словами, детальний відеозвіт КБ "Луч" з останніх випробувань мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" яскраво демонструє можливості нової української зброї. "Завдяки зусиллям унікального колективу, який очолює видатний генеральний конструктор Олег Коростельов, крилаті ракети продемонстрували вражаючі результати. Два пуски – і дві віддалені морські цілі повністю знищені", – зазначив Турчинов, додавши, що на відео добре видно, що може бути з ворожими військовими кораблями, які загрожуватимуть безпеці нашої держави.
Разом з тим, екссекретар РНБО нагадав, що й досі ракетна програма не отримала фінансування на поточний рік.
"Час плине, вже закінчується перше півріччя, але обіцяні кошти для продовження ракетної програми і досі відсутні. Так само, як і відсутнє державне замовлення на серійне виробництво ракет "Вільха", "Вільха-М" та "Нептун"", - написав Турчинов.
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А як виглядає результат коли клоун президент?
"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов"
А вот как же с применением ? Насколько помниться - украинское начальство (и кьявавый пастог тоже) страшно ссыт эрефию, аж вплоть до приказа солдатам расслабиться и не провоцировать противника своим сопротивлением ...
Баржа це чуть болєє чим 100% сталь.
В реальному кораблі будуть пожежі, розірвані комунікації, дим і т д.
Скільки вам відомо прикладів враження кораблів ПКР і які після того продовжували активні військові дії?
Без финансирования, все это очередные мультики по-украински.