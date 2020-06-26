З‘явилося детальне відео останніх вражаючих випробувань "Нептуна". ВIДЕО

"На відео добре видно, що може бути з ворожими військовими кораблями, які загрожуватимуть безпеці нашої держави", - так прокоментував екссекретар РНБО Олександр Турчинов відео ракетних пусків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

За його словами, детальний відеозвіт КБ "Луч" з останніх випробувань мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" яскраво демонструє можливості нової української зброї. "Завдяки зусиллям унікального колективу, який очолює видатний генеральний конструктор Олег Коростельов, крилаті ракети продемонстрували вражаючі результати. Два пуски – і дві віддалені морські цілі повністю знищені", – зазначив Турчинов, додавши, що на відео добре видно, що може бути з ворожими військовими кораблями, які загрожуватимуть безпеці нашої держави.

Разом з тим, екссекретар РНБО нагадав, що й досі ракетна програма не отримала фінансування на поточний рік.

"Час плине, вже закінчується перше півріччя, але обіцяні кошти для продовження ракетної програми і досі відсутні. Так само, як і відсутнє державне замовлення на серійне виробництво ракет "Вільха", "Вільха-М" та "Нептун"", - написав Турчинов.

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