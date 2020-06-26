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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1973) Франція (2902) чорна скринька (71) Єнін (348)

Іран на Раді ІКАО пообіцяв передати Франції чорні скриньки збитого літака МАУ, - Єнін

Іран на Раді ІКАО пообіцяв передати Франції чорні скриньки збитого літака МАУ, - Єнін

На Раді ІКАО представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці літака українських авіаліній рейсу PS752.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки в березні ми вже чули схожу обіцянку від Ірану, ставимося до нинішньої заяви зі стриманим оптимізмом", - написав чиновник.

Єнін зазначив, що для України принципово важливо знайти спосіб, який гарантує міжнародне визнання результатів експертизи і слідства загалом. Як приклад він навів досвід у справі МН17 - Нідерланди тоді передали бортові самописці на розшифровку британцям, щоб уникнути будь-яких сумнівів у своїй неупередженості.

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"Тому професійна розшифровка чорних скриньок, яку може зробити Франція, за участю найкращих експертів з України та інших країн, - необхідний крок до завершення технічного розслідування збивання українського літака в небі над Тегераном, відповідно до вимог Чиказької конвенції", - підкреслив заступник очільника МЗС.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.

Іран на Раді ІКАО пообіцяв передати Франції чорні скриньки збитого літака МАУ, - Єнін 01

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Топ коментарі
+2
.Ведь самолет был наполовину заполнен пасажирами

737-800 вмещает 162 пассажира в двухклассном салоне или 189 в салоне полностью экономкласса. 176 человек погибло.
Что за чушь вы пишите?
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26.06.2020 23:44
+1
а что он когда то не обещал?
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26.06.2020 23:03
+1
Так і кажіть - залишки чорних ящиків бо за чей час, що вони в них ніякої інформації вже на них немає.
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26.06.2020 23:06
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26.06.2020 23:00 Відповісти
а что он когда то не обещал?
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26.06.2020 23:03 Відповісти
31 октября 2015 года российский лайнер стартовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Сотрудник аэропорта, завербованный террористами на борт пронес бомбу.Кто и как пронес, до сих пор не выяснили. В результате - теракт и все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы А321 был теракт. Но, Египет до сих пор не возбудили уголовное дело по статье"терроризм",расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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26.06.2020 23:05 Відповісти
Дёшевы нынче в Париже солдаты Империи (с)
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26.06.2020 23:14 Відповісти
Так і кажіть - залишки чорних ящиків бо за чей час, що вони в них ніякої інформації вже на них немає.
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26.06.2020 23:06 Відповісти
он и Украине уже трижды обещал...
главное - есть ли там хоть что-то пригодное к расшифровке? (не поковырялось ли там рашеское рыло?)
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26.06.2020 23:13 Відповісти
Б...дь, перси вже бозна-скільки обіцяють щось там кудись передати...
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26.06.2020 23:13 Відповісти
Ну дык мокшане еще не всё там скорректировали!
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26.06.2020 23:20 Відповісти
если бы все было без подвохов и опасных сюрпризов (для рахи или самого Ирана) думаю уже в конце января эти многострадальные ящики того трагического рейса давно б передались... хоть в Украину, хоть во Францию или Канаду или США..куда угодно..НО...но значит есть там (или была) угроза для подлова Ирана (и рахи заобдно) на брехне и выкрутасах
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26.06.2020 23:20 Відповісти
В мире есть только пять стран,в том числе и Франции где есть оборудование для расшифровки черных ящиков Боингов но владелец сбитого самолета мне кажется не заинтересован чтобы они попали ни в одну из этих стран.Видимо что-то из этим самолетом было не так.Ведь самолет был наполовину заполнен пасажирами а задержали его за перегруз,возникает вопрос что самолет перевозил по мимо пасажиров и возможно именно из за этого груза был и сбит.
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26.06.2020 23:29 Відповісти
А какие это страны?
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26.06.2020 23:39 Відповісти
.Ведь самолет был наполовину заполнен пасажирами

737-800 вмещает 162 пассажира в двухклассном салоне или 189 в салоне полностью экономкласса. 176 человек погибло.
Что за чушь вы пишите?
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26.06.2020 23:44 Відповісти
Всі знають-аятол правди не скаже,а рашист-правдиво й не подумає(лишня хромосома).
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27.06.2020 00:46 Відповісти
 
 