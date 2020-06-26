Іран на Раді ІКАО пообіцяв передати Франції чорні скриньки збитого літака МАУ, - Єнін

На Раді ІКАО представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці літака українських авіаліній рейсу PS752.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки в березні ми вже чули схожу обіцянку від Ірану, ставимося до нинішньої заяви зі стриманим оптимізмом", - написав чиновник.

Єнін зазначив, що для України принципово важливо знайти спосіб, який гарантує міжнародне визнання результатів експертизи і слідства загалом. Як приклад він навів досвід у справі МН17 - Нідерланди тоді передали бортові самописці на розшифровку британцям, щоб уникнути будь-яких сумнівів у своїй неупередженості.

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"Тому професійна розшифровка чорних скриньок, яку може зробити Франція, за участю найкращих експертів з України та інших країн, - необхідний крок до завершення технічного розслідування збивання українського літака в небі над Тегераном, відповідно до вимог Чиказької конвенції", - підкреслив заступник очільника МЗС.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.

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