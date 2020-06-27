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Многие поляки были изгнаны с территории Украины, но никто не мечтает вернуть Львов, - Зануссии

Многие поляки были изгнаны с территории Украины, но никто не мечтает вернуть Львов, - Зануссии

В современной Польше нет реваншистов, которые мечтали бы вернуть Львов. А Степана Бандеру можно уважать как человека, стремившегося к независимости Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил польский режиссер Кшиштоф Занусси, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть огромное количество поляков, изгнанных с территорий, которые принадлежат Украине. И никаких реваншистов в Польше вы не найдете, никто не хочет отобрать Львов. ... Мы можем только сентиментально вспоминать Львов, который не наш и нашим не будет", - сказал он.

По словам Занусси, полякам сложно принять методы Степана Бандеры, но они могут уважать его как человека, боровшегося за независимость своей Родины.

"Нам должно быть понятно, что целью Бандеры была независимая Украина, и за это можем его уважать", - сказал Занусси.

Также на Цензор.НЕТ: Поляки чувствуют свою вину перед украинцами, - режиссер Занусси

Режиссер напомнил, что европейские страны веками боролись друг против друга, но смогли примириться и создать единый Европейский Союз.

"Вопрос, к какому будущему мы стремимся, к какому будущему идет Европа, и где место Украины. Для нас как соседей очень важно, чтобы Европа обозначала также Украину. Мы хотим, чтобы вы были вместе с нами в той части мира, где мы не будем бороться за территории. Что мы будем даже если спорить, то спорить мирно", - сказал он.

Читайте также: Посол Украины Мельник призвал Германию пересмотреть школьные программы по истории

Автор: 

Бандера Степан (196) история (1071) Львов (3075) Польша (8528)


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Топ коментарі
+17
а тепер порівняйте його з "русским интелектуалом"
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27.06.2020 00:06
+13
Надо русских еще выгнать с Украины и будет все спокойно!
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27.06.2020 00:11
+11
Так воно е . Только в больной голове ***** , московия не имеет границ .
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27.06.2020 00:06
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а тепер порівняйте його з "русским интелектуалом"
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27.06.2020 00:06 Відповісти
Кацап! Ну что ты рашистское фейки постишь? Иди в спам.
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27.06.2020 12:41 Відповісти
Ты с куйлом его не перепутал?
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27.06.2020 12:42 Відповісти
Так воно е . Только в больной голове ***** , московия не имеет границ .
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27.06.2020 00:06 Відповісти
Ограничим .
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27.06.2020 00:07 Відповісти
Украину надо присоединить к ЕС , открыть внутренние границы и ЭТИ ВОПРОСЫ ИСЧЕЗНУТ САМИ ПО СЕЬЕ
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27.06.2020 00:09 Відповісти
Кому надо? ЕС точно не надо. После борьбы с коронавирусом в Украине, ЕС таких людей точно не примет.
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27.06.2020 00:16 Відповісти
ЄС відгородилася кордоном від країн дерибану. Людей приймають до себе, а державників - ні. Бо ненормальні.
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27.06.2020 00:56 Відповісти
Собачей будкой . если повезет .
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27.06.2020 00:09 Відповісти
Надо русских еще выгнать с Украины и будет все спокойно!
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27.06.2020 00:11 Відповісти
Стиралка дело говорит.
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27.06.2020 00:11 Відповісти
Так, на відміну від кацапів. Типу https://censor.net/user/413115
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27.06.2020 00:34 Відповісти
Это одна из философий, наиболее сбалансированная. И к Украине, в теперешнем состоянии - с войнами, бедностью, коррупцией, с трудом применимая. Вернее, применимая навязыванием. Это философия богатых и самодостаточных стран.
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27.06.2020 00:11 Відповісти
украинцы и поляки должны подвести черту под прошлым

мы не можем забыть нашу историю, но должны жить настоящим
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27.06.2020 00:12 Відповісти
до 1914р в австро-угорщині на сх.галичині поляки жили по містах, а це мало території...в міжвоєнній польщі додалось їх в тих же містах...
на волині, яка до 1914 була в складі рос імперії, в міжвоєнній польші дійсно провадився захват територій і земель осадниками...однак православні громадяни польші на волині чинили опір і вигнали загарбника-осадника разом із армією крайовою
католикам і зараз важко змиритись з програшем добре організованим волинянам...але так було і раніше...саме волиняни просунулись вниз по течії зх.бугу до дорогичина і цей факт був підтриманий кроною данилу від папи
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27.06.2020 08:11 Відповісти
70% украинцев проголосовали за сохранение Советского Союза. Так что Украину в ЕС не примут.
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27.06.2020 00:14 Відповісти
З тих 70%-ів у 14-му голосували за совка Петра 56%-ів.
То чи не "урод" цей Петро-так обманув народ?
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27.06.2020 01:20 Відповісти
Ті 70% голосували за бубачку. Зеленський такий самий урод як Кравчук.
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27.06.2020 01:43 Відповісти
А ці 56%-ів петюшки також звут "уродом"?
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27.06.2020 01:55 Відповісти
"уродом" звуть тільки Зеленського, бо за нього голосували уроди.
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27.06.2020 02:11 Відповісти
А уроди,які голосували за Петра(56%-ів) не уроди?
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27.06.2020 02:33 Відповісти
Ти, урод, голосував за Зеленського.
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27.06.2020 10:51 Відповісти
Витри монітора,захаркав,спамер.
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27.06.2020 18:02 Відповісти
максімка номерний, совок розвалила рассєя, оголосивши свою незалежність на рік раніше України, після цього цей союз був вже не жилець. Кацапи ще краще голосували за совок і що?

До речі оголосила РСФСР про своє відокремлення не так бездоганно та законно, як Україна, бо там не проводився референдум, а все вирішили на з'їзді, а в Україні провели референдум і за проголошення незалежності проголосували ще дружніше, ніж за збереження совєтів. Так що голосування за совок до сраки після того, як сама раша-паРаша вирішила бути самостійною, з ким союз тоді.

До речі, для України найбільш природній та логічний це союз Балтійсько-Чорноморський.
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27.06.2020 10:52 Відповісти
Поляки смирились с тем, что Сралин забрал у них Львов, но мы не смиримся с потерей Крыма!
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27.06.2020 00:16 Відповісти
Змиримся. Вся теперішня політика до цього підводить.
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27.06.2020 00:36 Відповісти
А ось цюцюрочку поросяпсам! Будемо із ***** робити Хрущова!!!
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27.06.2020 12:16 Відповісти
Львів було засновано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 королем Данилом приблизно у 1231-1235 роках (перша згадка від 1256 року). Близько https://uk.wikipedia.org/wiki/1272 1272 року місто стало столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96 Королівства Русі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Галицько-Волинського князівства ). Невдовзі після смерті князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія II Львів на понад чотири століття опинився під владою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського . 1356 року місто отримало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%91%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE Маґдебурзьке право ; в добу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя Львів був важливим торговельним центром. За австрійського панування місто стало осередком українського та польського національно-визвольних рухів. Після розпаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщини восени 1918 року Львів деякий час був столицею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Західноукраїнської Народної Республіки , але після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_(1918) українсько-польської битви за місто в листопаді 1918 перейшов до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польщі , що в 1922-23 було визнано міжнародними пактами та угодами. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни місто захопив Радянський Союз, а згодом - Німеччина. Після війни було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_(1945) юридично закріплено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 ялтинську угоду 1945 , за якою Східна Галичина і зокрема Львів лишався у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР . 1946 року між Польщею та УРСР відбувся обмін населення, який разом із наслідками війни суттєво вплинув на населення Львова.
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27.06.2020 01:07 Відповісти
отож і кажуть люди, що україна має бути правонаступницею унр...акт злуки розставляє зовсім інші акценти на питання - чий львів?
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27.06.2020 07:56 Відповісти
"Ураїна має бути правонаступницею УНР..."

І Русі, і УНР, і ЗУР, і УРСР. Все це Україна історична. Але не повністю, бо москальські орда захопила частину українських земель.
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27.06.2020 12:32 Відповісти
Львів більш важливіше місто для України чим для Польщі.... Тому що в Польщі таких міст вся країна...Краків, Гданськ, Вроцлав, Катовіце і так по списку....
А для України, Львів,Чернівці там Франківськ, Тернопіль... це ментальний зв'язок зі старою Європою...Оскільки Львів був не тільки під поляками, але й майже 200 років під Австрією... В той час, як інша частина була під російською імперією...Або й взагалі, коли міста створювалися у радянський час і не несуть жодного історичного навантаження... Наприклад Юзівка/Сталіно/Донецьк
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27.06.2020 02:17 Відповісти
Цей поляк мовчить про зазарбання поляками одвічно українських земель Лемківщини ,Надсяння, ,Підляшшя, Холмщини , де похоронений Данило Галицький і де поляки не дають дозволу Україні на проведення археологічних досліджень. А тут він типу доброту показує , що непретендує. Знаєм добре , що бреше.
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27.06.2020 02:36 Відповісти
Валынская резня ко-ко-ко хрю-гав
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27.06.2020 03:00 Відповісти
твоя армия крайова вместе с осадниками начала ее и бесславно проиграла
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27.06.2020 08:14 Відповісти
,,Многие поляки были изгнаны с территории Украины, но никто не мечтает вернуть Львов, - Зануссии."
-- Это стиральная машина, что-ли?
Или, газовая плита?
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27.06.2020 06:40 Відповісти
Кацап, це водянка твого мозку. З твоїм почуттям гумору тільки в 95-й квартал.
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27.06.2020 15:31 Відповісти
видел ОДНОГО уе**на, жалеющего что поляки "не взяли Львов", когда им это путин предлагал. НО ЭТО ЕДИНИЧНЫЙ(подчеркиваю) СЛУЧАЙ С ДОЛ..***** НА ПРОСТОРАХ ПОЛЬШИ!
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27.06.2020 06:47 Відповісти
Однако, 30% жителей Львова и области хотели бы присоединения к Польше.
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27.06.2020 07:36 Відповісти
это "дети" генштаба прикво
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27.06.2020 07:53 Відповісти
Хлеба и зрелищ! - это лозунг народа. Но когда нет хлеба, а одни клоунские зрелища, то это никому не интересно. На первом месте всегда стоит хлеб. Какой дурак захочет жить в нищей стране! А поляки не дураки.
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27.06.2020 08:17 Відповісти
Дехто таки мріє. Більше про Волинь.
А Львів не поляки будували, а австріякі.
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27.06.2020 08:29 Відповісти
Все таки українці його будували...А точніше, хлопи із навколишніх, українських сіл....
Влада була австрійською, будівельні проекти австрійськими, архітектори зі всієї Європи, на гроші багатих поляків-міщан...

PS.Навіть цегла була австрійською....Якщо розбирати старі будинок, то на цеглі буде вибита німецька назва, австрійських цегляних мануфактур...
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27.06.2020 09:59 Відповісти
То це не означає що українці будували Львів. В Іспанії і Португалії теж багато українських будівельників, але це не означає що будинки збудовані українцями.
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27.06.2020 10:50 Відповісти
Ну це трохи перебільшення, що українські будівельники будували Іспанію, Португалії.... Було 3% ну від сили 5% українців-... все решту місцеві робітники....

У випадку зі Львовом, зовсім інакше.... Треба розуміти ким був Львів для Польщі Львів і чому поляки, ще й досі так плачуть за ним (Зануссі трохи тут бзднув, що полякам пофіг чий Львів).....
За поляків, це було ПОЛЬСЬКО-ЄВРЕЙСЬКО-НІМЕЦЬКЕ МІСТО обнесене українським морем.... українськими селами, містечками та передмістями.... українців-русинів в самому місті була горстка... від сили 5-10%....
Коли такі міста як Гданськ (Данціг), Катовіце(Котвіц), Щецін(Схетін), Вроцлав(Бреслау) були під німцями.... То Львів був другим, а можливо й першим містом за
науковим, культурним, просвітницьким потенціалом Польщі... Ні Варшава, ні навіть Краків не стояли рядом за кількістю вузів, письменників, науковців, архітекторів, професорів... як Львів....
І все це обслуговували українці з передмість Львова... двірники, гувернантки, чорноробочі, будівельники... і т.д....
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27.06.2020 12:17 Відповісти
100 відсотків, пане, Ваша правда.
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27.06.2020 12:34 Відповісти
А до чого тут поляки та Львів? Львів набагато довше був в Австро-Угорщині, що розвалилась в 1918 році. Поляки зайняли Львів зовсім ненадовго по історичним міркам, на 20 років всього... По містам ніхто ніколи не рахує, корінне населення живе в сільській місцевості навколо міст все це українські землі до самого Перемишля.

Зануссі нехай нам не про український Львів розказує, куди в свій час понаїхали ляхи та жиди, як в свій час в Юзівку понавозили кацапню зі сранєй-рязанєй та кацапських хацапєтовок, а розкаже про операцію Вісла, наприклад...
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27.06.2020 10:43 Відповісти
Шмора, в тебе в голові сумбур. Почитай історію, зроби лоботомію...
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27.06.2020 15:37 Відповісти
А зря. Когда Украина рухнет под Россию, времени уже не будет.
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27.06.2020 10:55 Відповісти
Недавно этого Занусси обвинили в педофилии. Фильм рассказывающий о массовой педофилии польских священников вышел в прошлом году. В скандале оказались замешаны много знаменитостей и политиков.
Правда режиссер пытался оправдать своего коллегу.
"Я познакомился с мальчиком, которому было больше 16 лет, им воспользовался Кшиштоф Занусси. Мальчику было 16 лет, так что это уже не педофилия", - сказал режиссер Сильвестр Лятковский.
https://www.svoboda.org/a/30639505.html

Многие поляки были изгнаны с территории Украины, но никто не мечтает вернуть Львов, - Зануссии - Цензор.НЕТ 3040
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27.06.2020 11:10 Відповісти
можна подумати, що свиноподібні попи москальпького сатанату чимось кращі... гірші, набагато гірші, ще й в Б-га здебільшого не вірять срані гебнюки та совки здебільшого, а хлопців мацають ще більше по семінаріям та монастирам, просто лицемірна москальські верхівка, де від ботоксного Сцарька-педофіла та під..рів(не назву їх геями) від володіна, грефа, міллєра, сраного жиріка... голубе кацапо-ординське озеро, плять.

просто лицемірна та брехливі москальські орда всім всередині затуляє рота, а на такі фільми дає гроші та піднімає галас, ще й на кацапські титри, сзвичайно, потратилась.))
Ще срана москальська орда дуже любить відкривати у Европі різні інститути(гебешні конторки) по підтримці демократії та спостереженням за виборами, про які в самій сраній раша-паРаші і не чули ніколи...
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27.06.2020 12:48 Відповісти
Попри все шо було між українцями і поляками... З поляками можна домовлятися...Вони більш людяніші, а головне більше живуть майбутнім ні минулим...росіяни навпаки...у них дуже страшні фантомні болі за Росімперією, а особливо за СССР...
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27.06.2020 13:05 Відповісти
абсолютно, 100 відсотків. Поляки - європейці, а так звані рюзьге в переважній більшості це азіопці, орда, що не має поняття про християнську мораль та просто про елементарну етику, про нормальне співіснування з навколишніми народами.
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27.06.2020 13:11 Відповісти
Атаманюк 044e8751 Ти, UKR старий чув імперський дзвін,коли імперці нищили усілякі докази навіть згадки про обєднаних в Унію Києвом РУСів(Рурікових Синів),які ще з 1067-го року у спільних справах висікали на кутніх каменях храмів UKR ,а на човнах для спільних походів випалювали RUS.Ти віриш імперським нісенітницям ляхів,котрі навіть слово "Унія" в Київських Русів привласнювали собі при Речі Посполитій,коли Сігізмунд 3 намісником "Русі" себе обьявив?Чи може віриш імперцям з 13-го Улусу Орди -Московії,коли Романової династії син Петро1(РоС)самозванно "наследником" РУСі став,бо РУСь хотів покорити?УКРи-це обєднанa(united) в державу Унія Киїських Русів-словян,як UK (united kingdom) англійчан,US(united states)американціb.Тому українство-це насамперед тисячолітнє прагнення обєднатись(перша демократія),яке у визвольних війнах за незалежність може перерости у українство національне,як в Америці(we are a nation).Звичайно,зовнішні вороги будуть пручатися-промивати мозок,тягнути до себе,як не силою,то хитрістю,але Україна була,є і буде Унітарна Київська Русь-УКРАИжеНАрод-УКРАЇНА,а народ- український.
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27.06.2020 19:26 Відповісти
они не о возврате львова мечтают, зачем им убитый за столько лет город ? а вот от реституции не откажутся, списки домов давно готовы
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27.06.2020 20:15 Відповісти
 
 