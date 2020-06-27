Многие поляки были изгнаны с территории Украины, но никто не мечтает вернуть Львов, - Зануссии
В современной Польше нет реваншистов, которые мечтали бы вернуть Львов. А Степана Бандеру можно уважать как человека, стремившегося к независимости Украины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил польский режиссер Кшиштоф Занусси, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть огромное количество поляков, изгнанных с территорий, которые принадлежат Украине. И никаких реваншистов в Польше вы не найдете, никто не хочет отобрать Львов. ... Мы можем только сентиментально вспоминать Львов, который не наш и нашим не будет", - сказал он.
По словам Занусси, полякам сложно принять методы Степана Бандеры, но они могут уважать его как человека, боровшегося за независимость своей Родины.
"Нам должно быть понятно, что целью Бандеры была независимая Украина, и за это можем его уважать", - сказал Занусси.
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Режиссер напомнил, что европейские страны веками боролись друг против друга, но смогли примириться и создать единый Европейский Союз.
"Вопрос, к какому будущему мы стремимся, к какому будущему идет Европа, и где место Украины. Для нас как соседей очень важно, чтобы Европа обозначала также Украину. Мы хотим, чтобы вы были вместе с нами в той части мира, где мы не будем бороться за территории. Что мы будем даже если спорить, то спорить мирно", - сказал он.
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мы не можем забыть нашу историю, но должны жить настоящим
на волині, яка до 1914 була в складі рос імперії, в міжвоєнній польші дійсно провадився захват територій і земель осадниками...однак православні громадяни польші на волині чинили опір і вигнали загарбника-осадника разом із армією крайовою
католикам і зараз важко змиритись з програшем добре організованим волинянам...але так було і раніше...саме волиняни просунулись вниз по течії зх.бугу до дорогичина і цей факт був підтриманий кроною данилу від папи
То чи не "урод" цей Петро-так обманув народ?
До речі оголосила РСФСР про своє відокремлення не так бездоганно та законно, як Україна, бо там не проводився референдум, а все вирішили на з'їзді, а в Україні провели референдум і за проголошення незалежності проголосували ще дружніше, ніж за збереження совєтів. Так що голосування за совок до сраки після того, як сама раша-паРаша вирішила бути самостійною, з ким союз тоді.
До речі, для України найбільш природній та логічний це союз Балтійсько-Чорноморський.
І Русі, і УНР, і ЗУР, і УРСР. Все це Україна історична. Але не повністю, бо москальські орда захопила частину українських земель.
А для України, Львів,Чернівці там Франківськ, Тернопіль... це ментальний зв'язок зі старою Європою...Оскільки Львів був не тільки під поляками, але й майже 200 років під Австрією... В той час, як інша частина була під російською імперією...Або й взагалі, коли міста створювалися у радянський час і не несуть жодного історичного навантаження... Наприклад Юзівка/Сталіно/Донецьк
-- Это стиральная машина, что-ли?
Или, газовая плита?
А Львів не поляки будували, а австріякі.
Влада була австрійською, будівельні проекти австрійськими, архітектори зі всієї Європи, на гроші багатих поляків-міщан...
PS.Навіть цегла була австрійською....Якщо розбирати старі будинок, то на цеглі буде вибита німецька назва, австрійських цегляних мануфактур...
У випадку зі Львовом, зовсім інакше.... Треба розуміти ким був Львів для Польщі Львів і чому поляки, ще й досі так плачуть за ним (Зануссі трохи тут бзднув, що полякам пофіг чий Львів).....
За поляків, це було ПОЛЬСЬКО-ЄВРЕЙСЬКО-НІМЕЦЬКЕ МІСТО обнесене українським морем.... українськими селами, містечками та передмістями.... українців-русинів в самому місті була горстка... від сили 5-10%....
Коли такі міста як Гданськ (Данціг), Катовіце(Котвіц), Щецін(Схетін), Вроцлав(Бреслау) були під німцями.... То Львів був другим, а можливо й першим містом за
науковим, культурним, просвітницьким потенціалом Польщі... Ні Варшава, ні навіть Краків не стояли рядом за кількістю вузів, письменників, науковців, архітекторів, професорів... як Львів....
І все це обслуговували українці з передмість Львова... двірники, гувернантки, чорноробочі, будівельники... і т.д....
Зануссі нехай нам не про український Львів розказує, куди в свій час понаїхали ляхи та жиди, як в свій час в Юзівку понавозили кацапню зі сранєй-рязанєй та кацапських хацапєтовок, а розкаже про операцію Вісла, наприклад...
Правда режиссер пытался оправдать своего коллегу.
"Я познакомился с мальчиком, которому было больше 16 лет, им воспользовался Кшиштоф Занусси. Мальчику было 16 лет, так что это уже не педофилия", - сказал режиссер Сильвестр Лятковский.
https://www.svoboda.org/a/30639505.html
просто лицемірна та брехливі москальські орда всім всередині затуляє рота, а на такі фільми дає гроші та піднімає галас, ще й на кацапські титри, сзвичайно, потратилась.))
Ще срана москальська орда дуже любить відкривати у Европі різні інститути(гебешні конторки) по підтримці демократії та спостереженням за виборами, про які в самій сраній раша-паРаші і не чули ніколи...