Україна продала 500 тонн медичних масок за кордон перед карантином, - Ар'єв
Митниця озвучила дані про продаж медичних масок за кордон в січні-лютому 2020 року - перед оголошенням в Україні карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, який той опублікував у фейсбуці.
Він зазначив: "Митниця нарешті змогла відповісти на мій запит, не минуло й трьох місяців. Отже, у січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тон (!) медичних масок. Пам‘ятаєте дефіцит на початку карантину. Отож.
Але, новина в іншому. Україна продала Китаю 80 тон масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну у березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюсь до другого варіанту.
Ну і вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тон випустили на продаж в Росію. Агресору. Да, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ.
Також: Китаю продавали по 45.000$ за тонну, Польщі по 18.700$, а Росії найдешевше - лише по 3.300$ або по 25 копійок за маску(!!!). Мишебраття! Згадайте ціни у нас, коли ввели карантин".
Будь ласка, зачекайте...
Типа кловун да придурок.
А по результатам десятка дивизий стОит.
А так.. болобол, как и все другие. Спекуляции были и будут.
Не Так !
11.03.20 12:06 Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ.Начиная с о7.о1.2020года плюс все стратегические запасы хим. комплектов в Казахстан около 200 тонн.. Поднимите документы и увидите реальную картину предательства во время бактериологической войны .
Виновники - мародеры , реально все с подписями в документах.
А рапортують що "підготувались до пандемії ".. А потім за гроші, які б мали платити лікарям - купували в китайців маски ((.. Сцуки кляті !
а вот ты дядя, имплантируй себе мозг.
"Коррупция" - это ведь только когда телеканал "г+г" рассказывает, что "Порошенко все украл".
Выбрали вы, лохи половозрелые, "бубочку" потому, что "голубой экран" рассказал вам сказку, что как только уйдет Порошенко то закончится и война, и коррупция в Украине, и заживете вы "как в СССР", только еще лучше.
Ну что, Порошенко уже больше года, как не президент, а война что-то не заканчивается , коррупция "цветет и пахнет", стратегический запас зерна продан, и кто на нем нажился - неизвестно, из-за макароновируса доходы зелебобиков упали процентов на 30 минимум, в общем полное "процветание".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)