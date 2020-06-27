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Ар'єв (317) карантин (18171) маска (157)

Україна продала 500 тонн медичних масок за кордон перед карантином, - Ар'єв

Митниця озвучила дані про продаж медичних масок за кордон в січні-лютому 2020 року - перед оголошенням в Україні карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, який той опублікував у фейсбуці.

Він зазначив: "Митниця нарешті змогла відповісти на мій запит, не минуло й трьох місяців. Отже, у січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тон (!) медичних масок. Пам‘ятаєте дефіцит на початку карантину. Отож.

Але, новина в іншому. Україна продала Китаю 80 тон масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну у березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюсь до другого варіанту.

Ну і вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тон випустили на продаж в Росію. Агресору. Да, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ.

Також: Китаю продавали по 45.000$ за тонну, Польщі по 18.700$, а Росії найдешевше - лише по 3.300$ або по 25 копійок за маску(!!!). Мишебраття! Згадайте ціни у нас, коли ввели карантин".

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Україна продала 500 тонн медичних масок за кордон перед карантином, - Арєв 01
Україна продала 500 тонн медичних масок за кордон перед карантином, - Арєв 02
Україна продала 500 тонн медичних масок за кордон перед карантином, - Арєв 03
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Топ коментарі
+35
Скільки відкату отримав оманський брехун?
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27.06.2020 00:10
+32
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 4034
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27.06.2020 00:17
+25
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 1395
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27.06.2020 00:43
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Скільки відкату отримав оманський брехун?
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27.06.2020 00:10 Відповісти
Оно-дурак, скорее всего х, у сосны полизал. Кто с клоунами делится?
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27.06.2020 00:13 Відповісти
Он очень добрый - переживал,чтобы засРашкинские солдаты не болели
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27.06.2020 08:28 Відповісти
и зебилы попрятались, не визжат про "бОрыг"
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27.06.2020 00:28 Відповісти
всё просто по классике помните фразу? если немного перефразировать: "зеплядям нужно всё осторожнее пищать про барыг, чтобы случайно не начать визжать про самих себя"
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27.06.2020 07:14 Відповісти
А де тут написано "Маски"? Якісь "Викройки одягу". І в листі це написано, що це можуть бути зовсім не маски - особливо у Росію. Ар'єв, як завжди, щось пердне, а порохоботиків це штирить.
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28.06.2020 14:55 Відповісти
зебачка хорошо наварился... а говорите зебил
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27.06.2020 00:14 Відповісти
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 4034
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27.06.2020 00:17 Відповісти
Он под зэбила косит.
Типа кловун да придурок.
А по результатам десятка дивизий стОит.
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27.06.2020 00:42 Відповісти
ЗЕ Барыга
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27.06.2020 00:15 Відповісти
На крови.
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27.06.2020 00:19 Відповісти
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 1395
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27.06.2020 00:43 Відповісти
И ещё много-много чего продала и сдала. Маски - частный случай.
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27.06.2020 00:16 Відповісти
Радуцкий?
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27.06.2020 00:19 Відповісти
НЕ "Украина продала", а ГРЕБАННЫЕ "Слуги" РАЗВОРОВАЛИ!
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27.06.2020 00:24 Відповісти
моча лучше, правда зебик?
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27.06.2020 00:38 Відповісти
какое отношение это имеет к продаже масок? маски стали ТРЕБОВАТЬ чтобы купить еду в магазине, и я НЕ МОГ купит маску в АПТЕКЕ в первое время, и я видел это своими глазами. какие ещё аргументы тебе нужны?
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27.06.2020 00:59 Відповісти
мне пофиг было брехня или не брехня, зеленая власть запретила мне заходить в магазин без маски, а масками не обеспечила
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27.06.2020 01:05 Відповісти
а как на счет бота сабакова?
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27.06.2020 01:09 Відповісти
продать парашке за бесценок, а потом покупать дороже и возить пассажирскими, мля, самолетами. кто ответит за растрату?
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27.06.2020 00:35 Відповісти
алиби алиби алиби/ Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ : "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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27.06.2020 00:35 Відповісти
что скажите зебики, ну скажите хоть что нибудь
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27.06.2020 00:37 Відповісти
Иии? Пооучил инфу... Подавай в суд....
А так.. болобол, как и все другие. Спекуляции были и будут.
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27.06.2020 00:37 Відповісти
вывсеврети парахоботы!
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27.06.2020 00:39 Відповісти
сначала продать, а потом ввозить, кто-то на этом хорошо заработал
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27.06.2020 00:40 Відповісти
и заметьте, ватадиктовой и не слышно, это же норм продать все маски в эпидемию, чтобы в аптеках небыло, а потом покупать взад всё...
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27.06.2020 00:42 Відповісти
https://censor.net/news/3180648/vse_983_tonny_zapasov_zaschitnyh_masok_vyvezli_iz_ukrainy_vo_vremya_epidemii_dokument
Не Так !
11.03.20 12:06 Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ.Начиная с о7.о1.2020года плюс все стратегические запасы хим. комплектов в Казахстан около 200 тонн.. Поднимите документы и увидите реальную картину предательства во время бактериологической войны .
Виновники - мародеры , реально все с подписями в документах.

Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 7820
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27.06.2020 00:44 Відповісти
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 6444
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27.06.2020 00:45 Відповісти
немає слів !!! Самі матюки.
А рапортують що "підготувались до пандемії ".. А потім за гроші, які б мали платити лікарям - купували в китайців маски ((.. Сцуки кляті !
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27.06.2020 00:52 Відповісти
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 9510
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27.06.2020 08:33 Відповісти
Це вже мародерство чи ще ніт?
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27.06.2020 01:13 Відповісти
Это еще пасочки.)))) Начали продажу портов, потом земля и ...... )))) Ждите.
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27.06.2020 02:00 Відповісти
Це цілеспрямована диверсія та геноцид. Пожиттєве чи розстріл має бути Бубочці?
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27.06.2020 07:19 Відповісти
або дайте його хоч за горло потримати
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27.06.2020 10:32 Відповісти
Какая чепуха. Вся новейшая история Украины - это "суцільний парад перемог". Одной перемогой больше, одной меньше на всеобщую атмосферу праздника уже никак не повлияет.
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27.06.2020 02:12 Відповісти
забавно, что измерение кол-ва масок не поштучное, а на вес. хулиганы могут как с овощами/фруктами/прочим поступать - при повышенной влажности - масса намного больше ) (читай "капусту под душ"))
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27.06.2020 02:55 Відповісти
вот бл №№дь уже на 470 тонн меньше.а єто как ?к сентябрю будет 0 ?!
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27.06.2020 03:42 Відповісти
дядя, имплантируй себе мозг
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27.06.2020 07:18 Відповісти
мне не надо. у меня свой умный мозг.
а вот ты дядя, имплантируй себе мозг.
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27.06.2020 16:19 Відповісти
Если это так- официально обращайтесь в правоохранительные органы и под депутатский контроль!!!
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27.06.2020 06:06 Відповісти
І жодного зебіла в темі.....
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27.06.2020 07:15 Відповісти
почему нет. вот один зедебил появился-https://censor.net/user/267106.
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27.06.2020 10:14 Відповісти
В чем сенсация?.Перед войной с парашей Украина была одним из самых больших продавцов оружия.Петя не исключение.Пусть такой же запрос отправит на времена "гетьмана".Увидим тоже много интересного.
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27.06.2020 07:23 Відповісти
А 15 тонн украинских масочек продали ********* по ценам ниже чем продали зе- слуги в Китай) как-то зеблане молчат . Все шария слушают больше наверное и опзж
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27.06.2020 07:26 Відповісти
Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев - Цензор.НЕТ 6900
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27.06.2020 08:26 Відповісти
Ну что зелька - найди теперь чат торговцев масками и назови ребят засранцами,эти то точно засранцы.
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27.06.2020 09:56 Відповісти
Все вірно. До лісу кругляку потрібні бути маски, тому все логічно у бариг, все на виніс. Для них Україна це тільки власна комора. А обідають вони в Давосі, а вам шановні привозять ковидла щоб не розмножувалиь активно. Тому немає за що зачепитись правоохоронцям.
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27.06.2020 09:59 Відповісти
Ну что, зелебобы, продажа 500 тонн(!) медицинских масок за рубеж накануне эпидемии - это ведь не коррупция, верно?
"Коррупция" - это ведь только когда телеканал "г+г" рассказывает, что "Порошенко все украл".
Выбрали вы, лохи половозрелые, "бубочку" потому, что "голубой экран" рассказал вам сказку, что как только уйдет Порошенко то закончится и война, и коррупция в Украине, и заживете вы "как в СССР", только еще лучше.
Ну что, Порошенко уже больше года, как не президент, а война что-то не заканчивается , коррупция "цветет и пахнет", стратегический запас зерна продан, и кто на нем нажился - неизвестно, из-за макароновируса доходы зелебобиков упали процентов на 30 минимум, в общем полное "процветание".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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27.06.2020 10:01 Відповісти
И шо? и Все! Шоу продолжается...
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27.06.2020 10:06 Відповісти
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины в первом квартале 2020 года составил $1,6 млрд. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Национальный банк. вот так заканчивается при зеленой плесени эпоха бедности для украинцев.
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27.06.2020 10:11 Відповісти
Если продолжить расследование "Перехватчика" и "ОА", то выходим на "правильную" политику Украины в борьбе с коронвирусом, искусственное занижение, сокрытие фактического количества жертв с тем, чтобы все списать на вторую волну, и по новой воровать бюджет, уже открыто, сейчас очень важно перекрыть границу для Зе и членов его семьи, чтобы они не сбежали в паРашу, немедленно начать расследование этой аферы века.
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27.06.2020 12:24 Відповісти
И это всё ваш хвалённый неуч Зеленский!!! Тот, что не ворует, но и своим воровать не мешает!! Зато какой пиар сделал на авиарейсе герег!! И как всегда вляпался по самые гланды!!
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27.06.2020 13:17 Відповісти
Нехило так...
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27.06.2020 22:34 Відповісти
 
 