Многонациональный батальон "Тиса" привлекут к ликвидации последствий паводка

Батальон "Тиса" создан Украиной, Венгрией, Румынией и Словакией. Его могут развернуть на территориях, наиболее пострадавших от наводнения на Западной Украине.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соглашение о создании такого подразделения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было подписано между Кабинетом Министров Украины и правительствами Венгрии, Румынии и Словакии и ратифицировано украинской стороной еще в 2002 году.

Основными задачами инженерного батальона "Тиса", который насчитывает более полутысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, являются: эвакуация населения, техники и имущества из зоны стихийного бедствия, расчистка завалов, восстановление дорог, гидротехнических сооружений, регулирование русел реки, охрана объектов, сопровождение гуманитарной помощи и тому подобное.

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"Во исполнение поручения Правительства, об инициативе украинской стороны по дипломатическим каналам уже сегодня будет сообщено сторонам-подписантам Соглашения: Венгрии, которая в 2020 году на ежегодной ротационной основе, в рамках подписанного межгосударственного Соглашения, является председательствующей Координационной группы, а также Румынии и Словакии", - сказала Стефанишина.

После проведения четырехсторонних консультаций и принятия соответствующего решения государствами-подписантами, Украина, согласно направленным запросом, ожидает развертывания многонационального инженерного батальона "Тиса" на территории регионов, наиболее пострадавших от "большой воды".

"Это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшим и направить усилия на спасение граждан и их имущества", - отметила Стефанишина.

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