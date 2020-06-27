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Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ

Пандемія COVID-19 розвивається так само, як

Друга хвиля епідемії коронавірусу може виявитися набагато сильнішою за першу і вбити мільйони людей у всьому світі.

Про це заявила Раньєрі Гуерра, помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань,  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За її словами, поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на іспанський грип на початку 20-го століття.

"Іспанський грип поводився  так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей", — сказала вона.

Раніше ВООЗ попередила про ризики для української системи охорони здоров’я через стрімке зростання нових випадків інфікування коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації, - ЦГЗ
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Топ коментарі
+12
Это ВОЗ зря опубликовала.
Ща слуги урода следующие 500 тонн масок паковать будут.
Ждемс видосики о нехороших дальнобойщиках.
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27.06.2020 01:15
+8
Да 72% пофиг, абы паликмахерские открыли.
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27.06.2020 01:06
+7
Надо брать расписку, не веришь в Ковид, не лечите меня если заболею, сдохну под забором.
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27.06.2020 01:18
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Понятно, значит к зиме надо ждать еще одного проседания экономики...
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27.06.2020 05:25 Відповісти
Побаиваюсь, что будет не проседание, а обвал и хотя бы не песец.
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27.06.2020 05:40 Відповісти
Слава Богу, тогда к власти придёт настоящая хунта.
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27.06.2020 05:54 Відповісти
Не сильно надейтесь Нестабильность обычно делает исходы непредсказуемыми, поэтому результат может неприятно удивить....
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27.06.2020 05:59 Відповісти
Я думаю что ребята давно готовы.
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27.06.2020 06:19 Відповісти
Вы имеете в виду хунту/военных? Не думаю. Дело в том, что Украина беременна буржуазной революцией, и ситуация никак не может разрешиться... Силы которые могут стать хунтой не могут предложить решения, поэтому такая хунта ничем хорошим не закончится ни для страны, ни для хунты...
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27.06.2020 08:06 Відповісти
Какой в жопу буржуазной революцией...Украина токсинирована совком, вирусы совка ослаблены, но они продолжают жить и отравлять организм
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27.06.2020 21:42 Відповісти
Одно другому не мешает
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28.06.2020 01:20 Відповісти
Точее мешает, но существует одновременно. Но путь развития общества есть только один (буржуазный), по крайней мере пока мы не пройдем тот путь, который прошли развитые страны.... Дальше пока никому не понятно Но нам об этом пока и думать не стоит
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28.06.2020 01:23 Відповісти
Думаю писец нам не грозит, тк экономика Украины, как ни странно, достаточно диверсифицирована, тенезирована и приспособлена к потрясениям. Но может быть плохо... И у Украины есть большой потенциал внутреннего рынка. Эпидемия, как ни странно, может его раскрыть, тк политики в этом направлении работать не хотят....
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27.06.2020 06:05 Відповісти
Не только политики, но и олигархи, вообще-то оно одно и то же.
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27.06.2020 06:15 Відповісти
вы правы в одном - большего писеца нам уже не грозит. Разве что Зеленского на второй срок изберут. Поле второго срока нам уже и писец не страшен будет.
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27.06.2020 08:43 Відповісти
Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7444
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27.06.2020 05:50 Відповісти
Яка в пііі-ду хунта не льстить собі, капітулянти.
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27.06.2020 07:22 Відповісти
Це дмітрій-москаль. Не звертай уваги.
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27.06.2020 10:35 Відповісти
Пока на штаб-квартиру рептилоидов не прилетит Томагавк, эта х**ня будет продолжаться.
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27.06.2020 05:53 Відповісти
Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка", вторая волна может убить миллионы людей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2037
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27.06.2020 05:54 Відповісти
ржачку этой картинки перепечатник ржачных картинок сайтов ДНР и РФ видит в том что "вторая волна может убить миллионы людей".
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27.06.2020 07:57 Відповісти
Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 339
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27.06.2020 14:14 Відповісти
https://pkzsk.info/v-omske-taksist-vozit-passazhirov-v-protivogaze/ В Омске таксист возит пассажиров в противогазе.
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27.06.2020 14:17 Відповісти
Это лжевирус который внедряют в голву. Цель очивидна всем по норам и в стойле стоять смирно а то оштрфуем . Панике не поддовайтесь организовано обьеденяйтесь. Воз продажные чинуши.
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27.06.2020 07:01 Відповісти
Яка у Вас медециньска освіта ?
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27.06.2020 08:37 Відповісти
Медицина лечит индивидума. Эпидемии дело вирусологов ученых а не санитаров.
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27.06.2020 08:57 Відповісти
то есть церковно-приходское образование ?
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27.06.2020 09:09 Відповісти
Обоазование ума не прибовляет.Как и янукович нашему проффесору не помогло.
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27.06.2020 09:41 Відповісти
"Обоаз" конечно в профессорской деятельности мало помогает, больше помогает в кручении хвостов быкам.
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27.06.2020 12:01 Відповісти
ВОЗ считает, что развитость современной медицины как и в 1918г?
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27.06.2020 07:28 Відповісти
Пандемия COVID-19 развивается так же, как "испанка"/ "Что будет, если эпидемия "испанки" разразится сейчас? Мы все умрем?BBC ,1 декабря 2018" -одна из работ, благодаря которым руководство западных стран ввело карантин и тем спасло многие жизни.
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27.06.2020 08:13 Відповісти
Існує така вірогідність.
Вірус може повернутись більш злим та небезпечним.
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27.06.2020 08:27 Відповісти
Фликончик антисептика и масочка в кармане не помешают.
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27.06.2020 09:07 Відповісти
***...
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27.06.2020 09:22 Відповісти
"Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ"- особливо вразливими будуть люди котрі виконують владні функції, вірус їм нестрашний ,а от дурантин може їх вбити на зовсім!
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27.06.2020 09:56 Відповісти
Швеция возмутилась решением ВООЗ причислить ее к странам с повышенным риском из-за коронавируса
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27.06.2020 09:57 Відповісти
Корпорації - СЕРІ і NIH буде озолочена на мільярди сотень доларів. ВООЗ вже пригодована Біллом Гейтсом на 2,2 млрд доларів, тому буде озвучувапти те, що їй скаже Білл і Меланда.
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27.06.2020 10:04 Відповісти
Якщо провести розслідування то вийдуть на тих хто створив вірус - на гейтса і компанію.
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27.06.2020 11:08 Відповісти
Усьо пропало? Всім пі...?
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27.06.2020 11:53 Відповісти
НОРМ "Велюр" соберет внеоочередное собрание Зогонтонов. Епицентр продаст масок. Рюкзак поднимет ЛАВЭ на штрафах дышащих в парке воздухом.
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27.06.2020 21:29 Відповісти
Что-то подсказывает что так называемый испанский грипп был не таким уж и гриппом.
Стоит оккупировать медицину соими людьми, и можно заражать людей чем хочешь.
А потом выборочно своих лечить.
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28.06.2020 00:55 Відповісти
Идет наглое и бессовестное запугивание населения.Под сурдинку которого происходят невероятные по масштабам злоупотребления. В триллионах в масштабах планеты, в миллиардах в масштабах Украины. Да вы на их физиономии посмотрите. Тех, что выступают по ТВ, безразлично по чьим каналам - хоть тех, хоть этих. Посмотрите и вам все станет ясно. Перед нами дебильные шестерки, - куклы которых водят за веревочку криминальные кукловоды Уверенный в своей безнаказанности: "Мол о здоровье людей беспокоимся!"
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28.06.2020 14:24 Відповісти
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