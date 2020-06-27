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Для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі, - Степанов

Для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі, - Степанов

Заповненість ліжок у деяких лікарнях досягає 60%. Тому вже почали готувати до прийому лікарні другої і третьої хвилі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в деяких областях зростання дуже велике і велике навантаження на лікарні першої хвилі. Ми вже почали розгортати лікарні другої і третьої хвилі", - розповів Степанов.

За словами міністра, в цілому по Україні середній показник заповнюваності лікарень пацієнтами з COVID-19 становить 16%, але в окремих регіонах він перевищив 60% і 50%.

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Степанов підкреслив, що зупинити активне зростання захворюваності COVID-19 можна, якщо українці будуть дотримуватися рекомендацій МОЗ.

"Давайте дотримуватися тих правил і рекомендацій, які ми даємо. Давайте користуватися масками, антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Тоді ризик захворіти набагато зменшиться", - сказав міністр.

Водночас, за словами Степанова, завдяки професійній роботі лікарів вдалося знизити показник летальності від COVID-19. На сьогодні в Україні він становить 2,6%, тоді як в Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%.
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Топ коментарі
+5
Мабуть ніхто вам не вірить вже. Й тому навряд чи й це правда. А враховуючи, що ви ще й рукожопі - то і взагалі невірогідно. Мало хто тепер ходить в масках. Багато просто зовсім ігнорують. Це ще й через те, що люди хочуть повноцінно жити, а не виживати поряд з рукожопами.
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27.06.2020 01:38
+2
В Україні лікарів як псів. Людей силою затягують в лікарні. А брехня про переповнення лікарень, тільки від того що всіх з коронавірусом звозять в одну лікарню.
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27.06.2020 01:20
+2
мастера спорта по ковид облажались...
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27.06.2020 01:23
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млять, зебилы... зебачка снимает прилюдно маску на встрече (это уже после кафе), и штраф ему нельзя выписать, и при это призывают всё соблюдать...
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27.06.2020 01:17 Відповісти
В Україні лікарів як псів. Людей силою затягують в лікарні. А брехня про переповнення лікарень, тільки від того що всіх з коронавірусом звозять в одну лікарню.
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27.06.2020 01:20 Відповісти
...даешь естественный отбор среди обожателей оманской бубачки
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27.06.2020 01:22 Відповісти
...жаль только, что рикошетом и нормальных людей может зацепить...
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27.06.2020 01:23 Відповісти
мастера спорта по ковид облажались...
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27.06.2020 01:23 Відповісти
Мабуть ніхто вам не вірить вже. Й тому навряд чи й це правда. А враховуючи, що ви ще й рукожопі - то і взагалі невірогідно. Мало хто тепер ходить в масках. Багато просто зовсім ігнорують. Це ще й через те, що люди хочуть повноцінно жити, а не виживати поряд з рукожопами.
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27.06.2020 01:38 Відповісти
ИДИОТЫ !!!
отменить карантин не соорудив ни одного оздоровительгого центра (Китай)
это тоже самое что разрешить наркотики позакрывав нарко диспансеры...


МЛЯТЬ! Где обещанный закон разрешающий носить короткостволы честным гражданам?
*******, дачники боятся вечером гулять и спать в жару при открытых дверях!
ЙОК ВАХ МАТЬ !!!
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27.06.2020 03:34 Відповісти
Давайте придерживаться тех правил и рекомендаций, которые мы даем. Давайте пользоваться масками, антисептиками, придерживаться социальной дистанции. Тогда риск заболеть намного уменьшится", - сказал министр.

Вирус сразу убежит? Твари лживые.
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27.06.2020 05:29 Відповісти
https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 08:40 Відповісти
Спочатку ви, дебіли, забороняли все що хотіли (парки, спортмайданчики і т.п.) - типу припугнути населення, а тепер хочете щоб вам хтось вірив? Кідарасня зелена при владі кому хоче дозволяє працювати, кому хоче забороняє, ходить як хоче, куди хоче, в чому хоче - компаніями, тучами, отарами - а ви хочете щоб люди сиділи по домам і куй сосали, а на вулиці тільки в намордниках? Ідіть на куй, вся зелена бидлота.
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27.06.2020 09:37 Відповісти
дебил дебилам лапшу вешают, а дебилы слушают и налоги платят, что бы дебилы дебилам лапшу вешали
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27.06.2020 10:25 Відповісти
 
 