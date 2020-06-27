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ВР (14814) законопроєкт (3548) ріелтори (12)

Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів

Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про ріелторську діяльність". Він передбачає виведення ріелторської галузі з тіні. Ріелтори повинні будуть мати ліцензії, а об'єкти нерухомості занесуть до реєстру.

Текст законопроєкту (№3618) розміщено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Як його автори вказані 32 депутати із різних політичних сил, серед яких - Наталуха, Кубів, Радуцький, Тарута, Стефанчук, Брагар.

Йдеться про купівлю, продаж, оренду та позику, а також інші операції, пов'язані з нерухомістю.

Зазначається, що здійснення ріелторської діяльності без отримання кваліфікаційного свідоцтва тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тис. грн) з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Ріелтори будуть зобов'язані пройти профпідготовку і складати кваліфікаційний іспит. Атестовані ріелтори будуть вноситися в новостворений сервіс - Єдиний реєстр ріелторської діяльності.

Також ріелтори будуть вносити інформацію за договорами у новий сервіс — Єдину інформаційну базу, яка буде публічною і доступною онлайн. Водночас незареєстровані в базі ріелторські договори не будуть вважатися законними.

Також читайте: Група "чорних ріелторів" викрадала людей і під тортурами змушувала віддавати своє житло в Бердянську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ спрямований на законодавче врегулювання сфери надання ріелторських послуг, чітке визначення прав і обов'язків ріелторів, порядку надання ними ріелторських послуг, основ ріелторського самоврядування, встановлення відповідальності у сфері ріелторської діяльності.
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Топ коментарі
+43
Уроды, сколько можно грабить людей. Типо мы не знаем что ето очередная кормушка для армии чинивников. Ну вот крахаборы нашли еще один способ обирать нищих. Теперь перепродажа недорогой недвижимости будет стоить дороже чем сама недвижимость.
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27.06.2020 01:38
+30
Виглядає як нібито частково хочуть позбавити людей права власності! Сподіваюсь це лайно, а не законопроект не пройде
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27.06.2020 01:41
+28
Просто, треба готуватися до повстання - бо це ішацьке чмо хоче закувати усіх в рабство, зробити тотальний контроль і побудувати ішацький хлів.
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27.06.2020 01:43
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Мрази. Пошли вы нах вместе с ублюдками риэлтерами. Которые вообще ничего уже не делают, кроме как кричат про 5%. А толку ноль. Тогда на риэлтерах должна быть полная финансовая ответственность за чистоту сделки
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27.06.2020 08:11 Відповісти
Ну, если так, то риэлтор обязан отвечать ЛИЧНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И СВОБОДОЙ
за чистоту сделки, чтобы добросовестный покупатель никогда не мог пострадать.
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27.06.2020 08:12 Відповісти
Это наглое лоббирование шкурных интересов рвачей и паразитов. Более подлого "рынка" недвижимости, чем в Украине,я вообще нигде не сталкивался. Нужно укреплять права и возможности собственников и уголовно преследовать всех ("посреднеков"), кто мешает им самостоятельно сдать или продать собственность!
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27.06.2020 08:13 Відповісти
'Рвачи и паразиты' - удивительно точная характеристика риэлторов в Украине. Не знаю как в других странах, но в Украине это действительно паразиты, которые чуть ли не насильственно лезут во все сделки на рынке недвижимости чтобы поиметь свой %. Это гадость редкостная. Следствие нищеты.
Парадокс - закон должен защищать собственника и добросовестного покупателя/арендатора. Вместо этого предлагается защищать риэлторскую плесень.
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27.06.2020 08:26 Відповісти
В том то и дело, что никто! Но нах нужно самому возиться с продажей, арендой если есть риелторы? Покупатели/арендаторы, даже читая здешние комменты, так мозг вы*бут, что пусть лучше *бут его риелтору! Какждому свое! Другое дело, нужно навести какой-то порядок в этой сфере!
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27.06.2020 21:57 Відповісти
https://censor.net/user/432328 - "Автору законопроекта: признавайтесь...."

Країна повинна знати своїх "героїв":

Рада может запретить продажу и аренду недвижимости без риэлторов - Цензор.НЕТ 2686
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27.06.2020 08:25 Відповісти
Это Азиров свое яйцо в СН отложил, вылупился выползень.
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27.06.2020 08:48 Відповісти
Я так зрозумів, що цей гетманцев фахівець з узаконення податкових схематозів:

Рада может запретить продажу и аренду недвижимости без риэлторов - Цензор.НЕТ 8033
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27.06.2020 08:54 Відповісти
ему тоже 42 и он тоже не лох
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27.06.2020 22:19 Відповісти
Нарід! Нам геть потрібні гроші, а мізків в нас нема!
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27.06.2020 08:28 Відповісти
Стефанчук оказался таким же тупым как и Палубий.
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27.06.2020 08:47 Відповісти
Еще один закон по вытягиванию денег из карманов населения!

НЕ ХОТЯТ ЛОХИ ИДТИ НА БАНКОВУЮ БИТЬ МОРДАСЫ ЗНАЧИТ БУДУТ ПЛАТИТЬ!!!
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27.06.2020 09:16 Відповісти
Ну що, нарід, готові годувати ще й цих дармоїдів? Хто з "слуг урода" харчується з продажу і аренди нерухомості? У кого агенції?
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27.06.2020 09:21 Відповісти
Та чєво мєлачица, давайтє уш рієлтора на любую здєлку)))
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27.06.2020 09:35 Відповісти
Квартиру для аренды ведь тоже бех риэлтера не найти.
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27.06.2020 09:59 Відповісти
Это совсем не нужно делать. Риэлтеры не являются гарантией от мошенничества. Бывает наоборот.
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27.06.2020 09:57 Відповісти
они и не собираются тебе ничего гарантировать и нести ответсвенность...цель создать прокладки, которые будут зарабатывать деньги
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27.06.2020 09:59 Відповісти
майже узаконений рекет. просто так викинь гроші бо слуга придумав
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27.06.2020 10:01 Відповісти
Какая милота!
Ни капитулянство зеленых, ни грабеж бюджета, ни их антиукраинство не уменьшали преданность самых упоротых зебобов.
И только вопрос прямого отъема денег из их карманов смог вызвать у них недовольство.

Далі буде, ще насьорбаєтесь зеленої юшки, яку самі і заварили.
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27.06.2020 10:06 Відповісти
Риелторам тоже не советую радоваться..

Они обязаны будут получить квалификационное свидетельство.


Вот тут собака порылось.... Не получить, а заплатить за него столько, сколько слугам нужно ч вас содрать
Источник: https://censor.net/n3204731
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27.06.2020 10:08 Відповісти
Ничего, потом они с пересичных отобьют...
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27.06.2020 10:30 Відповісти
та я вас умоляю, риелторы такие же пересичные, как и остальные...
конечного выгодополучателя этого закона нужно искать среди авторов
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27.06.2020 10:51 Відповісти
Прийшла пора хімічної кастрації зеленої плісняви як розумово недорозвинутої форми існування приматів!
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27.06.2020 10:29 Відповісти
каштаны ждут украшения своих могучих веток....
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27.06.2020 13:30 Відповісти
хм.....создается очередная кормушка??
В риэлторы идут или пенсионеры или аферисты, работают на а "вдруг",и самое интересное со сделки теперь берут не % (1 - 5), а сразу от 1.500 $.
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27.06.2020 10:31 Відповісти
А навіщо Ви взагалі допускаєте цих шахраів до своіх грошей чи нерухомостіі?
Знайти покупця чи нерухомість самому не важко. Має сенс трохи попрацювати за 1500$.
Потім йдете до нотаріуса, краще державного, він / вона розкаже які треба документи (е паспорт, код та довідка про відсутність боргів, довідка що ніхто не прописаний). Приносите це все, приносите гроші і все.
За що платити шахраям 1500$? За те саме що скаже нотаріус? І за довідки які Ви можете отримати тільки особисто?

Не будьте дурнями, читайте місцеві оголошеня, розпитуйте сусідів та консьєржів, посилайти під три чорти «ріелторів» та не викидуйте гроші на вітер
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27.06.2020 14:27 Відповісти
Либертарианство все наступает...
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27.06.2020 10:54 Відповісти
Э, Э гавнюки зелёнобобовые, а ВЛАДЕЛЕЦ квартиры сможет её сдавать без вашых сраных лицензий, реестров и прочего платного гавна?
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27.06.2020 11:11 Відповісти
Нет. А то как он будет платить налог с дохода в казну? А иначе он будет уклонист, сепаратист....Короче - враг государства.
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27.06.2020 11:48 Відповісти
довго ще терпітимо цей кремлівський зецирк, який прийшов шо б знищити Україну, чи повернемо справжнього Гетьмана шо б він врятував Україну?!
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27.06.2020 11:24 Відповісти
Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів - Цензор.НЕТ 408
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27.06.2020 11:57 Відповісти
Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів - Цензор.НЕТ 2990https://www.meme-arsenal.com/memes/e415b87c7eb8b01532aff3e87055e1f7.jpg
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27.06.2020 12:09 Відповісти
Єрмак порішав. Проплачено. Слуги урода виконають.
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27.06.2020 12:15 Відповісти
Уроды , зачем эти прокладки -нагрузки ? Вводите на воздух уже налог .
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27.06.2020 13:41 Відповісти
Как заголовок согласуется с текстом новости? Где там про запрет продажи без риэлтора? Типа гражданин сам не сможет продать. Редакторы вообще есть на сайте?
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27.06.2020 13:42 Відповісти
также риэлторы будут вносить информацию о договорах в новый сервис - Единую информационную базу, которая будет публичной и доступной онлайн. Не зарегистрированные в базе риэлторские договоры будут считаться незаконными


сделки заключенные без риелтора будут считаться незаконными. чем не запрет?

https://censor.net/n3204731
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27.06.2020 18:21 Відповісти
Громадяни Украіни при продажі нерухомості платять податки. Покупець і продавець. Платиться військовий податок. Також платять за послуги нотаріуса.
На даний момент «послуги» ріелтора абсолютно не потрібні. Ріелтори не несуть ніякоі відповідальності ВЗАГАЛІ. Хіба що пику натовкти якщо щось не так. Але це вже кримінал.
Відповідальність несе нотаріус, який вніс зміни до державного реєстру нерухомого майна.
Тож якого біса в цей ланцюг поборів включати ще й шахраів «ріелторів», які хочуть 5% від вартості майна за своі «послуги»???
Покупець платить 2,5%, продавець 2,5%. А «ріелтори» хочуть 5%!!! За що???
Я продавав та купував нерухомість для себе разів 10 за остані 30 років. Всіх «ріелторів» посилав під три чорти, часто брутальною лайкою. Користі від ціх презервативів - нуль. Але саме завдяки цій сволоті ми маємо такі несумістні з середніми зарплатими ціни на нерухомість.
Ганти сраними ганчірками цих трутнів «ріелторів» та іх покровителів із зеленоі клоунськоі влади
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27.06.2020 14:08 Відповісти
ну и на кой хер мне эти дармоеды, которые хотят получать 5% просто за то, что нашли объяву в интернете о продаже скажем дома, которую я и сам нашол..

моё имхо риелторы нужны были раньше, когда были газетки, объявления на остановках вешались, сейчас же когда всё в интернете нах они надо ?
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27.06.2020 14:21 Відповісти
Хотят вывести из тени аренду. Все дело в бабках.
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27.06.2020 17:14 Відповісти
они то может и хотят, НО... аренду они этим врядли из тени выведут, а вот при купле-продаже будешь еще одно звено проплачивать
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27.06.2020 18:26 Відповісти
А заголовок дибильный у пейссателя упоротого: "Рада может запретить продажу и аренду недвижимости без риэлторов" - сразу видно, что пейссатель так и не понял то, че он нацарапал. Право частной продажи, покупки и аренды - это базовое право и его нельзя отменить. Речь идет о лицензировании риэлторов, а не о запрете купли-продажи и аренды без риэлторов. Во если бы и правда сбылся бы бред копирайтера Цензора - все риэлторы бы были на седьмом небе от счастья!
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27.06.2020 14:45 Відповісти
Опа!!! Оказывается и риэлторы вложились в выборы Зедебила.
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27.06.2020 17:11 Відповісти
Я бы всех этих псевдориэлтеров, которые только деньги берут с дурачков и не несут никакой ответственности скинул бы с "корабля истории" В век интернета такие дорогостоящие бездельники-паразиты ненужны.
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27.06.2020 17:30 Відповісти
И вот вопрос на кого работают эти депутаты?-, явно не народ.
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27.06.2020 17:32 Відповісти
Свободное владение и ношение короткоствола быстро приведет в порядок и упростит законодательную и нормативную базу.
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27.06.2020 17:45 Відповісти
Цензор, хрена заголовок не соответствует содержанию статьи? Вы там вообще сами читаете, что пишете? Или чукчи не читатели?
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27.06.2020 19:20 Відповісти
Аренда вообще копейки, даже в Киеве. С чего там налог платить, ещё и каждый месяц государству. А потом эти деньги пойдут сепарам на пенсии и зарплаты. А сепары налогов Украине вообще никаких не платят.
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27.06.2020 21:17 Відповісти
в киеве минимум 50% сепаров живет))
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27.06.2020 22:31 Відповісти
А мона риэлторов и депутанов послать куда то ну Вы догадайтесь куда
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27.06.2020 22:39 Відповісти
Этих ЗЕленых СУК уже давно пора на столбах ВЕШАТЬ!!!!
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27.06.2020 22:54 Відповісти
А жить без разрешения риэлтеров и депутатов собственник сможет в своей квартире??? Опять так воздух остается еще непонятно почему бесплатным, срочно пархатым оккупантам нужно озаботиться, чтобы гои не смели уклоняться от выплаты гешефта.
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27.06.2020 22:55 Відповісти
А какая ответсвенность у риэлтера вообще??? Например если кому-то продадут отжатую квартиру по поддельным документам, то риэлтеры понесут хоть какое-то наказание по этому поводу? Или они просто оказывают информационные услуги как это прописано в договорах и все и ни за что на самом деле не отвечают??? Так за какой хрен тогда я должен им платить не менее 1 тыс долларов при покупке самой дешево квартиры?
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27.06.2020 22:59 Відповісти
Вообще о чем речь? Этим должен заниматься нотариус и вы можете нанять адвоката если не уверены что все пройдёт нормально....причем сдесь коммерческое лицо риелтор??? Риелтор это для того если вы сами не хотите заниматься поиском и тд или продажей тогда вы нанимаете и платите ему отдельно- но сделку всегда должен оформить нотариус и занести в реестр!!!
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27.06.2020 23:06 Відповісти
Ну так правильно, абсолютно ненужная прокладка между покупателем и продавцом, которую оккупанты хотят сделать обязательной. При этом в наш век интернета и доступности информации рассказы про не желание или трудности поиска выглядят мягко говоря смешными, хотя риэлтеры требуют за эти смешные услуги совсем не смешные деньги.
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27.06.2020 23:13 Відповісти
Информационные услуги теперь выполняет интернет.
Если риелтер хочет процент - пусть рискует своей головой, если что-то пойдёт не так.
Иначе нах он нужен.
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28.06.2020 00:11 Відповісти
QОдно дело что лицензия у риелтора должна быть и они должны числиться в одной базе, а другое причём здесь все должны продавать через них?? Это что за демократия и право выбора??? Создайте коллегию проверенных и честных нотариусов, адвокатов это то что нужно человеку когда он будет искать для сделки, зайти и проверить его аккредитацию ... Причем сдесь коммерческое лицо риелтор ??? Которому я хочу плачу а хочу отказываюсь от услуг. От ваших решений можно вообще без квартиры остаться
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27.06.2020 23:03 Відповісти
Ещё лишние рты появляются, зеленский, ты что, вообще решил доконать и так бедный народ Украины, нахрен ты вообще влез в президенты, играл бы и дальше на пианине, так нет, всунул свой еврейский шнобель и всё пошло в пропасть из-за твоей прихоти.
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28.06.2020 00:21 Відповісти
Нахрен влез в президенты??? Ради гешефта и дерибана нашей ЗЕМЛИ о остатков госсобственниками его пархатыми соотечественниками. Мы на данный момент являемся оккупированной страной, которой правят инородцы делающие все для уничтожения Украины и украинцев.
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28.06.2020 16:00 Відповісти
Это удар по всем собственникам жилья,который резко удорожает и осложняет им возможность распоряжения своей собственностью, а следствием этого будет еще большее усложнение и так очень непростой жилищной проблеме для миллионов людей.
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28.06.2020 01:22 Відповісти
Кто стоит за законопроэктом 3618
Послушайте этих делковhttps://www.youtube.com/watch?v=t4uD2dav-Yg
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06.07.2020 14:17 Відповісти
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