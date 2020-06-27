Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів
У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про ріелторську діяльність". Він передбачає виведення ріелторської галузі з тіні. Ріелтори повинні будуть мати ліцензії, а об'єкти нерухомості занесуть до реєстру.
Текст законопроєкту (№3618) розміщено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Як його автори вказані 32 депутати із різних політичних сил, серед яких - Наталуха, Кубів, Радуцький, Тарута, Стефанчук, Брагар.
Йдеться про купівлю, продаж, оренду та позику, а також інші операції, пов'язані з нерухомістю.
Зазначається, що здійснення ріелторської діяльності без отримання кваліфікаційного свідоцтва тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тис. грн) з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
Ріелтори будуть зобов'язані пройти профпідготовку і складати кваліфікаційний іспит. Атестовані ріелтори будуть вноситися в новостворений сервіс - Єдиний реєстр ріелторської діяльності.
Також ріелтори будуть вносити інформацію за договорами у новий сервіс — Єдину інформаційну базу, яка буде публічною і доступною онлайн. Водночас незареєстровані в базі ріелторські договори не будуть вважатися законними.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ спрямований на законодавче врегулювання сфери надання ріелторських послуг, чітке визначення прав і обов'язків ріелторів, порядку надання ними ріелторських послуг, основ ріелторського самоврядування, встановлення відповідальності у сфері ріелторської діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
за чистоту сделки, чтобы добросовестный покупатель никогда не мог пострадать.
Парадокс - закон должен защищать собственника и добросовестного покупателя/арендатора. Вместо этого предлагается защищать риэлторскую плесень.
Країна повинна знати своїх "героїв":
НЕ ХОТЯТ ЛОХИ ИДТИ НА БАНКОВУЮ БИТЬ МОРДАСЫ ЗНАЧИТ БУДУТ ПЛАТИТЬ!!!
Ни капитулянство зеленых, ни грабеж бюджета, ни их антиукраинство не уменьшали преданность самых упоротых зебобов.
И только вопрос прямого отъема денег из их карманов смог вызвать у них недовольство.
Далі буде, ще насьорбаєтесь зеленої юшки, яку самі і заварили.
Они обязаны будут получить квалификационное свидетельство.
Вот тут собака порылось.... Не получить, а заплатить за него столько, сколько слугам нужно ч вас содрать
Источник: https://censor.net/n3204731
конечного выгодополучателя этого закона нужно искать среди авторов
В риэлторы идут или пенсионеры или аферисты, работают на а "вдруг",и самое интересное со сделки теперь берут не % (1 - 5), а сразу от 1.500 $.
Знайти покупця чи нерухомість самому не важко. Має сенс трохи попрацювати за 1500$.
Потім йдете до нотаріуса, краще державного, він / вона розкаже які треба документи (е паспорт, код та довідка про відсутність боргів, довідка що ніхто не прописаний). Приносите це все, приносите гроші і все.
За що платити шахраям 1500$? За те саме що скаже нотаріус? І за довідки які Ви можете отримати тільки особисто?
Не будьте дурнями, читайте місцеві оголошеня, розпитуйте сусідів та консьєржів, посилайти під три чорти «ріелторів» та не викидуйте гроші на вітер
сделки заключенные без риелтора будут считаться незаконными. чем не запрет?
https://censor.net/n3204731
На даний момент «послуги» ріелтора абсолютно не потрібні. Ріелтори не несуть ніякоі відповідальності ВЗАГАЛІ. Хіба що пику натовкти якщо щось не так. Але це вже кримінал.
Відповідальність несе нотаріус, який вніс зміни до державного реєстру нерухомого майна.
Тож якого біса в цей ланцюг поборів включати ще й шахраів «ріелторів», які хочуть 5% від вартості майна за своі «послуги»???
Покупець платить 2,5%, продавець 2,5%. А «ріелтори» хочуть 5%!!! За що???
Я продавав та купував нерухомість для себе разів 10 за остані 30 років. Всіх «ріелторів» посилав під три чорти, часто брутальною лайкою. Користі від ціх презервативів - нуль. Але саме завдяки цій сволоті ми маємо такі несумістні з середніми зарплатими ціни на нерухомість.
Ганти сраними ганчірками цих трутнів «ріелторів» та іх покровителів із зеленоі клоунськоі влади
моё имхо риелторы нужны были раньше, когда были газетки, объявления на остановках вешались, сейчас же когда всё в интернете нах они надо ?
Если риелтер хочет процент - пусть рискует своей головой, если что-то пойдёт не так.
Иначе нах он нужен.
Послушайте этих делковhttps://www.youtube.com/watch?v=t4uD2dav-Yg