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Новини Паводки на Західній Україні
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Аваков (2187) паводок (233)

Наслідки повені на Західній Україні активно ліквідовуватимуть ще близько 10 днів, - Аваков

Наслідки повені на Західній Україні активно ліквідовуватимуть ще близько 10 днів, - Аваков

Гостра фаза ліквідації наслідків паводків на Заході України триватиме щонайменше десять діб. МВС перекинуло туди всі можливі сили - техніку і особовий склад Нацполіції, рятувальників ДСНС і Нацгвардії, а також авіацію МВС - чотири вертольоти і два літаки.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, на щастя, такої страшної повені, як три дні тому, вже немає. Вода сходить. Однак цю повінь ми оцінюємо масштабніше, ніж у 2008 році", - сказав він.

За словами міністра, через повінь загинули троє людей. Ще дві-три людини зникли безвісти. 

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"У 2008 році було 38 осіб. Чому так сталося? Чому ми маємо не такі важкі наслідки з точки зору загиблих людей? Вчасно послали сигнал, що не потрібно вибиратися. Коли потрібно, ми забирали їх вертольотами. Наприклад, двох породіль вивезли, і постійно туди везуть воду, забирають хворих ... Поганий момент був з підтопленням лікарні в Галичі, де довелося евакуювати лікарню, в якій лікувалися хворі на коронавірус. Їх довелося евакуювати за спеціальною процедурою в Івано-Франківську лікарню", - розповів Аваков.
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Топ коментарі
+2
10 дней распила лавэ !
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27.06.2020 03:40
+2
Месяцев 10 будет дерибан бабла.
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27.06.2020 07:07
+1
А потом выйдет солнце
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27.06.2020 02:33
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А потом выйдет солнце
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27.06.2020 02:33 Відповісти
Хотіли у червні з'їздити в Карпати, а тут така біда.
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27.06.2020 02:47 Відповісти
ни когда не планируйте отдых в карпатах в июне, 80% попадете на плохую погоду
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27.06.2020 07:49 Відповісти
10 дней распила лавэ !
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27.06.2020 03:40 Відповісти
Если бы только 10-ть, "распил" может продлиться на года.
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27.06.2020 05:49 Відповісти
Месяцев 10 будет дерибан бабла.
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27.06.2020 07:07 Відповісти
Одна радість, що ця вода не потрапила в Крим.
Слава Україні!
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27.06.2020 07:57 Відповісти
Автор! Ти навмисне пишеш "западной Украіне"? Чи це через брак освіти чи імбіцелії?
Не існує ніякої "западної України", є лише запад України!
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27.06.2020 08:36 Відповісти
актівно піліть бабло 10 днєй, а потом наступить пасівна стадія - вода сама собою стече та висохне, розрушені обісця населення само почне прибирати своїми силами
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27.06.2020 09:09 Відповісти
Наслідки шести років кришування Аваковим корупції, вирубки лісів, вимивання бурштину і т.д. Цей чорт вже переплюнув Захарченка і Яника!!!
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27.06.2020 10:39 Відповісти
 
 