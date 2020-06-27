Наслідки повені на Західній Україні активно ліквідовуватимуть ще близько 10 днів, - Аваков

Гостра фаза ліквідації наслідків паводків на Заході України триватиме щонайменше десять діб. МВС перекинуло туди всі можливі сили - техніку і особовий склад Нацполіції, рятувальників ДСНС і Нацгвардії, а також авіацію МВС - чотири вертольоти і два літаки.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, на щастя, такої страшної повені, як три дні тому, вже немає. Вода сходить. Однак цю повінь ми оцінюємо масштабніше, ніж у 2008 році", - сказав він.

За словами міністра, через повінь загинули троє людей. Ще дві-три людини зникли безвісти.

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"У 2008 році було 38 осіб. Чому так сталося? Чому ми маємо не такі важкі наслідки з точки зору загиблих людей? Вчасно послали сигнал, що не потрібно вибиратися. Коли потрібно, ми забирали їх вертольотами. Наприклад, двох породіль вивезли, і постійно туди везуть воду, забирають хворих ... Поганий момент був з підтопленням лікарні в Галичі, де довелося евакуювати лікарню, в якій лікувалися хворі на коронавірус. Їх довелося евакуювати за спеціальною процедурою в Івано-Франківську лікарню", - розповів Аваков.