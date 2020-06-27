Бари в Техасі та Флориді закривають через новий спалах коронавірусу

Губернатори американських штатів Техас і Флорида вирішили знову закрити бари через зростання випадків захворювання на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як я і казав від початку, якщо кількість позитивних результатів тестів (на наявність коронавірусу. - Ред.) перевищить 10% (від загальної кількості проведених досліджень. - Ред.), влада штату Техас діятиме відповідно, щоб запобігти поширенню COVID-19", - заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.

"Наразі очевидно, що зростання кількості випадків значною мірою обумовлено певними видами діяльності, зокрема зустрічами в барах Техасу", - додав він.

Губернатор зазначив, що тепер усі заклади, які отримують 51% своєї валової виручки від продажу алкоголю, будуть закриті, але вони зможуть продовжувати працювати "на винос".

Ці заходи підтримала і влада Флориди, де також спостерігається значне зростання випадків зараження.

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У п'ятницю у Флориді було зафіксовано 8942 нових випадків зараження COVID-19, що на 3 тис. перевищує рекорд із заражень за одну добу, встановлений кілька днів тому. Таким чином, влада Флориди повідомила про понад 32 тис. підтверджених випадків зараження за останні сім днів.

Всього в США станом на 26 червня налічується понад 2,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом. 127 018 пацієнтів з COVID-19 померли, понад 1 млн повністю вилікувалися.