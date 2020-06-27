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Бари в Техасі та Флориді закривають через новий спалах коронавірусу

Бари в Техасі та Флориді закривають через новий спалах коронавірусу

Губернатори американських штатів Техас і Флорида вирішили знову закрити бари через зростання випадків захворювання на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як я і казав від початку, якщо кількість позитивних результатів тестів (на наявність коронавірусу. - Ред.) перевищить 10% (від загальної кількості проведених досліджень. - Ред.), влада штату Техас діятиме відповідно, щоб запобігти поширенню COVID-19", - заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.

"Наразі очевидно, що зростання кількості випадків значною мірою обумовлено певними видами діяльності, зокрема зустрічами в барах Техасу", - додав він.

Губернатор зазначив, що тепер усі заклади, які отримують 51% своєї валової виручки від продажу алкоголю, будуть закриті, але вони зможуть продовжувати працювати "на винос".

Ці заходи підтримала і влада Флориди, де також спостерігається значне зростання випадків зараження.

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У п'ятницю у Флориді було зафіксовано 8942 нових випадків зараження COVID-19, що на 3 тис. перевищує рекорд із заражень за одну добу, встановлений кілька днів тому. Таким чином, влада Флориди повідомила про понад 32 тис. підтверджених випадків зараження за останні сім днів.

Всього в США станом на 26 червня налічується понад 2,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом. 127 018 пацієнтів з COVID-19 померли, понад 1 млн повністю вилікувалися.
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Топ коментарі
+10
меня не перестают умилять та биомасса, которая верещит что ковид-19 выдумка, миф, сговор, дурантин и т.д.
хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
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27.06.2020 06:23
+4
Бороться с Ковид-19 очень просто. Из ценра дать устный звонок по горздравам не ставить этот диагноз. И поменьше всяких тестов, ведь их так мало. Нету тела - нету дела. А причина любой смерти - это завсегда сердечно-легочная недостаточность. .Всего то делов! Уря! Наше здравохранение впереди планеты всей!
Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма хитрожо хитропопая.
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27.06.2020 07:41
+3
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7881
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27.06.2020 05:29
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Тест на ковид отрицательный, а дальше твои проблемы.
Иди в инфекционку работай, раз такой смело-умный!
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27.06.2020 12:32 Відповісти
простое решение
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27.06.2020 03:30 Відповісти
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7943
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27.06.2020 05:47 Відповісти
Отак колотитимуть ще кілька місяців: закрили-відкрили, відкрили-закрили ...
Побачимо, що в нас буде.
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27.06.2020 01:53 Відповісти
Вообще то планируют мурыжить около двух лет.
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27.06.2020 02:22 Відповісти
Навіть так ? Ясно. Треба терпіння не витрачати.
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27.06.2020 02:53 Відповісти
когда постановка задачи гнилая, такое получается...
а казалось бы чего уж проще: давным-давно провозглашён принцип "лечить больного, а не болезнь"... но желание схитрить....
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27.06.2020 03:35 Відповісти
Какое то ОЧКО непонятное
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27.06.2020 02:01 Відповісти
Ковид это не болезнь это агрессия. А почему не пишут что в остальных 49 штатах разрешено открывать бары. Секта атакует. Есть страшилки с ковидом но настоящих больных нет. Скоро больных чумой но с ковидом будут записывать в секту. У человека около 200 вирусов один из них ковид 19-бессимптомный.
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27.06.2020 03:23 Відповісти
ковид - это структурообразующий миф.
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27.06.2020 03:36 Відповісти
КОВИД---это когда у человека в клетках тела или в крови есть какие то антитела вируса..
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27.06.2020 06:27 Відповісти
не-а! это когда страх мозги отключает (если есть чего отключать, канешна).
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27.06.2020 07:03 Відповісти
Не мели дурниць усе у нас буде добре а якщо ти песиміст то пішов на юх
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27.06.2020 04:31 Відповісти
Эти шизофреники ковидо-оптимисты счтают корона это хорошо и все буде добре. А утверждать что болезнь не опасна это песимист.
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27.06.2020 05:27 Відповісти
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7881
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27.06.2020 05:29 Відповісти
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6622
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27.06.2020 05:46 Відповісти
Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 923
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27.06.2020 05:48 Відповісти
меня не перестают умилять та биомасса, которая верещит что ковид-19 выдумка, миф, сговор, дурантин и т.д.
хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
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27.06.2020 06:23 Відповісти
https://censor.net/user/73230, прокоментуй:
У січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок. Китаю 80 тонн масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну в березні! Ну й вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж у Росію. Агресору. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ",
Як, пожиттєве, чи таки розстріл по законам воєнного часу Зеленському світить?
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27.06.2020 07:17 Відповісти
Бороться с Ковид-19 очень просто. Из ценра дать устный звонок по горздравам не ставить этот диагноз. И поменьше всяких тестов, ведь их так мало. Нету тела - нету дела. А причина любой смерти - это завсегда сердечно-легочная недостаточность. .Всего то делов! Уря! Наше здравохранение впереди планеты всей!
Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма хитрожо хитропопая.
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27.06.2020 07:41 Відповісти
В ЮКей точно также, любому умершему с коронавирусом, независимо от причины смерти, лепят причину смерти ковид. Потому и статистика смертей завышенная. Такое впечатление, что леваки взяли эпидемию на вооружение в качестве политического оружия против Трампа в США и Брекзита в ЮКей.
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27.06.2020 08:54 Відповісти
еще проще - прекратите тестиривание - доня сказал!
а то мы выглядем хреновато, а деде все 2й срок снится - шо там уже такого сладкого?
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27.06.2020 09:10 Відповісти
шансы заколдобиться у свидетелей секты всемогущего вируса выше, но объяснить им это невозможно, ибо если бы у них работали мозги, они бы не попали в секту...
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27.06.2020 08:42 Відповісти
Це вони верещать, поки під ШВЛ не попадуть.
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27.06.2020 08:49 Відповісти
Ну так продаж масок в розпал епідемії, та ще й в рашку- як? Розстріл, чи пожиттєве? І чи не торгівля це на крові?
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27.06.2020 08:38 Відповісти
а что ж ты самое "вкусное" не написал? я про то, что в кацапстан маски шли по 25 коп. штука.
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27.06.2020 08:43 Відповісти
то той на крови торгуванькав......
наши звери? - ни ни и ще раз ни! - ручайюся!
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27.06.2020 08:46 Відповісти
закрыли бары? - те хто поумнее из техасцев - уже все сделали и забыли....
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27.06.2020 07:52 Відповісти
https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 08:36 Відповісти
В барах надо виски пить, а не за короновирусом гоняться.
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27.06.2020 17:30 Відповісти
 
 