Бари в Техасі та Флориді закривають через новий спалах коронавірусу
Губернатори американських штатів Техас і Флорида вирішили знову закрити бари через зростання випадків захворювання на COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як я і казав від початку, якщо кількість позитивних результатів тестів (на наявність коронавірусу. - Ред.) перевищить 10% (від загальної кількості проведених досліджень. - Ред.), влада штату Техас діятиме відповідно, щоб запобігти поширенню COVID-19", - заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.
"Наразі очевидно, що зростання кількості випадків значною мірою обумовлено певними видами діяльності, зокрема зустрічами в барах Техасу", - додав він.
Губернатор зазначив, що тепер усі заклади, які отримують 51% своєї валової виручки від продажу алкоголю, будуть закриті, але вони зможуть продовжувати працювати "на винос".
Ці заходи підтримала і влада Флориди, де також спостерігається значне зростання випадків зараження.
У п'ятницю у Флориді було зафіксовано 8942 нових випадків зараження COVID-19, що на 3 тис. перевищує рекорд із заражень за одну добу, встановлений кілька днів тому. Таким чином, влада Флориди повідомила про понад 32 тис. підтверджених випадків зараження за останні сім днів.
Всього в США станом на 26 червня налічується понад 2,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом. 127 018 пацієнтів з COVID-19 померли, понад 1 млн повністю вилікувалися.
Будь ласка, зачекайте...
Иди в инфекционку работай, раз такой смело-умный!
Побачимо, що в нас буде.
а казалось бы чего уж проще: давным-давно провозглашён принцип "лечить больного, а не болезнь"... но желание схитрить....
хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
У січні-лютому цього року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок. Китаю 80 тонн масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну в березні! Ну й вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж у Росію. Агресору. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ото все, що розповідало коломой-ТБ",
Як, пожиттєве, чи таки розстріл по законам воєнного часу Зеленському світить?
Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма
хитрожохитропопая.
а то мы выглядем хреновато, а деде все 2й срок снится - шо там уже такого сладкого?
наши звери? - ни ни и ще раз ни! - ручайюся!