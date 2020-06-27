Окупанти за добу 9 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Російсько-окупаційні війська за минулу добу 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого був поранений один український воїн.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на сторінці в мережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські воїни відразу ж відповіли загарбникам, тож відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Кримське агресор тричі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Також, російські збройні формування обстрілювали з мінометів калібру 82 мм оборонців Катеринівки, Новоолександрівки і Новозванівки. Проявляли вогневу активність окупанти і на околицях Хутору Вільний, тут агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А неподалік Шумів було зафіксовано ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Славне противник застосував міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, 26 червня було знищено одного та поранено двох окупантів.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувався противник і неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

На всі провокації загарбників, наші підрозділи надавали оперативну та адекватну відповідь з наявного штатного озброєння.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

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