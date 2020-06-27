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Новини Окупація Криму
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законопроєкт (3548) Крим (14081) окупація (6532) Єлизавета Ясько (79)

"Слуга народу" Ясько розробляє законопроєкт про кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму

Керівник Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Ясько розповіла в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Хочу сказати, дуже важливо, про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю, - це закон про невизнання саме окупації. Ми маємо яку ситуацію - дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п’яту колону, багато хто їде в Москву, підтримує публічно окупацію Криму. Мені здається, що в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які знаходяться, до речі, навіть в нашому парламенті", - сказала Ясько.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

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Топ коментарі
+13
Зебільчики ось вам тема на роздуми, і чого тако при Пороху не було.....
"Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5635
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27.06.2020 08:48
+13
А як же всі росіски актрисульки, які гастролювали в Криму, а тепер вільно їздять Україною, бо Зеля їхній корєш ?
Невже будуть затримані та загратовані ?
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27.06.2020 08:58
+9
сам факт поездки на отдых в Крым, или иной причине (кроме похорон родственников), должен считаться финансированием тероризма..
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27.06.2020 08:50
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Говорят будут сажать чиновников переоформивших по расейским законам недвигу в Ялте. В пентхаузе.)
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27.06.2020 10:06 Відповісти
Неужели посадят САМОГО?
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27.06.2020 10:11 Відповісти
АТО, "закон есть закон"
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27.06.2020 10:17 Відповісти
Что то он не вписывается в методичку,что все кто за зелю предатели .Крым это Украина,кто бы как не старался.Время ,очень хороший учитель.Еще увидим,как с кацапстана беженцы потянутся к нам.
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27.06.2020 08:33 Відповісти
Как раз красиво вписывется) Сняли запрет кацапам за Крым( уже произошло) и "разрабатывают"( в отдаленном будущем) закон.

Вот когда разработаете, примете и подпишете тогда и приходите с новостями.
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27.06.2020 10:10 Відповісти
Да шо ж це делается то...очередную мантру соевых идиотов эти "слуги" хотят разрушить. Стопудово в статье зрада зрадная!!!
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27.06.2020 08:34 Відповісти
Зе-плесень пытается оправдываться за явную политику капитуляции.
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27.06.2020 09:07 Відповісти
Пусть разработают,примут,подпишут, реализуют этот закон на практике,тогда и будем восхищаться мудростью и патриотизмом зе-власти.А пока все это лапша на уши зелёным идиотам.
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27.06.2020 10:15 Відповісти
Зебільчики ось вам тема на роздуми, і чого тако при Пороху не було.....
"Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5635
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27.06.2020 08:48 Відповісти
сам факт поездки на отдых в Крым, или иной причине (кроме похорон родственников), должен считаться финансированием тероризма..
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27.06.2020 08:50 Відповісти
А як же всі росіски актрисульки, які гастролювали в Криму, а тепер вільно їздять Україною, бо Зеля їхній корєш ?
Невже будуть затримані та загратовані ?
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27.06.2020 08:58 Відповісти
Упс...знач завалят закон)
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27.06.2020 11:22 Відповісти
Це якась неправильна сосна у них.
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27.06.2020 09:02 Відповісти
Відволікають увагу лохторату від щоденних ватних зашкварів "сосон народу".
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27.06.2020 10:17 Відповісти
Ой Лизка , не делала бы ты этого .! Смотри , а то Вовка тебе по попке надаёт . !! .
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27.06.2020 09:11 Відповісти
Можливо що не по, а в.
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27.06.2020 09:41 Відповісти
давно надо внести ответственность за отрицание факта агрессии рф в крыму и донбассе
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27.06.2020 09:16 Відповісти
Щось не розумію. А за Петі-суперпатріотові такого закона не було?
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27.06.2020 09:21 Відповісти
а его и сейчас нету есть заявление Рады о признании рф агрессором но это не закон

мертвечук рабинович шуфрыч и пр безнаказанно заявляют что рф не агрессор
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27.06.2020 09:52 Відповісти
,. Путин добивает страну на глазах у всего мира - руками её же населения, превращенного в тупое покорное мясо,мы наблюдаем последний акт самоубийства постсоветских сектантов. В Украине тоже чувствуется рука Москвы, Кремлёвский Фюрер не перестаёт говорить что нет такого государства как Украина и нет украинцев,есть обычный "народ Украины"(добкины - бобкины),который потерял свою родину ссср......Если правильно то в Украине должен быть Украинский народ, как и в Америке американский народ,но не народ(сброд) Украины у которого в природе нет государства это как советские люди сейчас без своего государства ссср. Такая раскладка народностей(закладка московской Орды), как сейчас это есть в Украине, может разрушить государство Украину и земли вместе со сбродом вернуться в московское стойло Вы чё украинцы этого хотите?
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27.06.2020 09:36 Відповісти
Не прошло и шесть лет...
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27.06.2020 09:46 Відповісти
Не пройшло й 6-ть років?А де був петріот петріотичний пендеровець панамський?
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27.06.2020 10:26 Відповісти
пані Ясько навіть не понімає разніци між окупацією та анексією
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27.06.2020 09:50 Відповісти
не это главное главное ввести ответственность за отрицание факта агрессии
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27.06.2020 09:54 Відповісти
сцітата "от сосьони карабєльной" : "Хочу сказать, очень важно, об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, - это закон о непризнании именно оккупации"
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27.06.2020 09:58 Відповісти
імєнно окупації
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27.06.2020 09:59 Відповісти
так соснам і нє положено
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27.06.2020 09:55 Відповісти
зеленые хотят за это медали раздавать
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27.06.2020 09:58 Відповісти
На фоне снятия "слугами" санкций с кацапни, введенных за поддержку окупации, виглядит как издевательство. Или гнилая отмазка.
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27.06.2020 10:05 Відповісти
Молодець.Давно пора,як в Австрії https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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27.06.2020 10:28 Відповісти
Це ще 5 років тому потрібно було зробити. Кацапня вже давно ввела карну відповідальність за "невизнання законності прісаєдінєнія Крима", а по факту - анексії.
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27.06.2020 10:59 Відповісти
Давно пора
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27.06.2020 14:48 Відповісти
Хоть один нормальный депутат есть среди "слуг".
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27.06.2020 17:19 Відповісти
В первую очередь нужно привлечь к ответственности промосковскую шоблу эксрегионалов ОПЗЖ.
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27.06.2020 17:23 Відповісти
 
 