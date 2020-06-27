"Слуга народу" Ясько розробляє законопроєкт про кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму

Керівник Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Ясько розповіла в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Хочу сказати, дуже важливо, про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю, - це закон про невизнання саме окупації. Ми маємо яку ситуацію - дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п’яту колону, багато хто їде в Москву, підтримує публічно окупацію Криму. Мені здається, що в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які знаходяться, до речі, навіть в нашому парламенті", - сказала Ясько.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

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