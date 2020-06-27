Вибух у столичній багатоповерхівці: Проведено обшук у одного із слюсарів "Київгазу", який здійснював заміну лічильників

Правоохоронці продовжують перевіряти акціонерне товариство "Київгаз" на предмет можливої причетності до вибуху в багатоповерхівці на Позняках, однак, жодних підозр поки не оголошують.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомив глава Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Процесуально підозрюваних наразі ще немає, але великий обсяг слідчих дій стосується компанії АТ "Київгаз", як безспосередньо Дарницького відділення, так і центрального офісу компанії "Київгаз", так і газорозподільчого пункту", - розповів посадовець.

За його словами, поліція вилучила документи з офісів "Київгазу", а також здійснила обшук в одного зі слюсарів.

"Слідчі дії проведені в одного зі слюсарів, який проводив заміну лічильників на повірку в кв. 224, яка, як припускає слідство, могла бути епіцентром вибуху", - пояснив Шевченко, додавши, що, попередньо, слідчі дії триватимуть два місяці.

За фактом вибуху столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей. Ймовірним винуватцям загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше заступник глави МВС заявив, що основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями "Київгазу" при обслуговуванні лічильників.

Костянтин Рибак, житель багатоквартирного житлового будинку на Позняках в Києві, в якому 22 червня сталася вибух, спростував версію органів слідства про витік побутового газу як причини вибуху.

Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані і 40 - пошкоджені. Попередньо, ця подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Жителів будинку, що вибухнув, переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.