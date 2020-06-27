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вибух (4364) Київ (19120) Київгаз (32) МВС (3468) Шевченко Артем (222)

Вибух у столичній багатоповерхівці: Проведено обшук у одного із слюсарів "Київгазу", який здійснював заміну лічильників

Вибух у столичній багатоповерхівці: Проведено обшук у одного із слюсарів

Правоохоронці продовжують перевіряти акціонерне товариство "Київгаз" на предмет можливої причетності до вибуху в багатоповерхівці на Позняках, однак, жодних підозр поки не оголошують.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це повідомив глава Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Процесуально підозрюваних наразі ще немає, але великий обсяг слідчих дій стосується компанії АТ "Київгаз", як безспосередньо Дарницького відділення, так і центрального офісу компанії "Київгаз", так і газорозподільчого пункту", - розповів посадовець.

За його словами, поліція вилучила документи з офісів "Київгазу", а також здійснила обшук в одного зі слюсарів.

"Слідчі дії проведені в одного зі слюсарів, який проводив заміну лічильників на повірку в кв. 224, яка, як припускає слідство, могла бути епіцентром вибуху", - пояснив Шевченко, додавши, що, попередньо, слідчі дії триватимуть два місяці.

За фактом вибуху столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею щодо порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей. Ймовірним винуватцям загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше заступник глави МВС заявив, що основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями "Київгазу" при обслуговуванні лічильників.

Костянтин Рибак, житель багатоквартирного житлового будинку на Позняках в Києві, в якому 22 червня сталася вибух, спростував версію органів слідства про витік побутового газу як причини вибуху.

Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані і 40 - пошкоджені. Попередньо, ця подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Жителів будинку, що вибухнув, переселили в інтернат. Міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.
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Топ коментарі
+40
Omg, ну что вы у него там надеетесь найти...
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27.06.2020 08:49
+25
Шо вони хотіли знайти в його квартирі?
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27.06.2020 08:49
+18
Топорная работа мусоров по лекалам совка,ничего нового.
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27.06.2020 08:54
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А запах газу ніхто не відчув ?
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27.06.2020 09:07 Відповісти
а кто то меркаптан еще добавляет в газ ? он денег стоит
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27.06.2020 20:11 Відповісти
Шукають меркаптан у квартирі слюсаря? Невже він весь покрав?
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27.06.2020 23:30 Відповісти
скиздил что то,вот и рвануло
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27.06.2020 09:10 Відповісти
прокладки...
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27.06.2020 09:23 Відповісти
Навіщо звичайний слюсар, коли кожне замовлення проєрестровані у офісі фірми, став би займатися ідіотством?
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27.06.2020 10:29 Відповісти
тобто це незвичайний слюсар?
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27.06.2020 23:31 Відповісти
Газовые компании - один из основных гнойников украинской коррупции.
А они проволят обыск у слесаря.
Тысяча лайков...
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27.06.2020 09:19 Відповісти
в гнойниках именно так и происходит...и представьте себе найдут...хотя и не представляю что...
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27.06.2020 09:25 Відповісти
за пожар в лагере в Одессе приговор суда есть только по воспитательнице ...
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27.06.2020 09:29 Відповісти
Нашли плоскогубцы и отвертки это о многом подсказало следствию.******* дебилы...
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27.06.2020 09:30 Відповісти
ко мне за последние лет двадцать ни разу не пришли газовщики с журналом и вопросами; - У вас вытяжка на кухне не заклеена? У вас есть щель под кухонной дверью не менее 20 мм? И я не расписывался у них нигде, что был проведен плановый обход и проверка этих условий.
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27.06.2020 09:36 Відповісти
Слесаря можно проверить разве что на наличие диплома об образовании. Лучше проверьте чиновников Облгаза. Почему они не выделяют деньги на новые счетчики и оборудование. Такая же жопа как и у Киевобленерго. Пока что то не крякнет то за голову не возьмутся
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27.06.2020 09:39 Відповісти
Ну ведь есть факт - замена счетчиков - взрыв. Можете вопить, что угодно, но я рекомендую подумать, когда в вам придут бесплатно менять счетчики. Хотя от Рината мне поменяли счетчик на электричество, вроде все ОК.
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27.06.2020 09:39 Відповісти
Между прочим, очень верное решение.
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27.06.2020 09:42 Відповісти
За границей, у кого газовое оборудование стоит, это датчики обязательны..
Вот ктото слышал, что в западной Европе от газа взрывались дома? Я лично не слышал..
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27.06.2020 10:03 Відповісти
Нулівка яка написала єдиний коментар і на мові окупанта.
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27.06.2020 10:53 Відповісти
Але оплатити це доведеться мешканцям.
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27.06.2020 10:44 Відповісти
Газовые компании,могут обязать в законном порядке устанавливать данные приборы..
Это изза безопасности и изза возможного того что произошло.
Есть разные виды датчиков. Даже на Розетке эти датчики есть в свободной продаже
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27.06.2020 10:50 Відповісти
Гарна реакція. Але у вашій "допомозі" з Мордору Україна не має необхідності. Вам би тепер Схід відстояти, щоби не реалізувався діагноз з книги Глуховського.
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27.06.2020 11:11 Відповісти
Эти датчики реагируют на табачный дым, сбежавшее молоко и запах ацетона. В котельных ставится газоанализатор и электромагнитный клапан.
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27.06.2020 15:12 Відповісти
"Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", осуществлявшего замену счетчиков" - глупость-то какая? Стрелочника уже определили и кошмарят...
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27.06.2020 09:49 Відповісти
идиоты, нужно у дворника смотреть же.

слесарь у дворника дома оставил всё снаряжение и компоненты.
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27.06.2020 10:01 Відповісти
Ничего они найти не собирались. Украина превращается в полицейское государство. Обыск это способ давления. Не удивлюсь, если обыск провели без санкции. Просто оперу так захотелось.
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27.06.2020 10:11 Відповісти
сценарій НКВД - вломіцца в чєтирє часа утра, уложіть мордой в пол, расхєрачіть піаніну і акваріум...
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27.06.2020 10:32 Відповісти
ну так ведь калька с кацапов абсолютно во всём .у тех даже по админделам могут обыск проводить . а вдруг чего найдётся не говоря уже про уголовные хоть дтп хоть неуплата алиментов .
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27.06.2020 11:53 Відповісти
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27.06.2020 10:16 Відповісти
Найефективніші з найрехвормованіших.
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27.06.2020 10:20 Відповісти
Вы у него патроны найдите или, там, наркоту... Чтобы можно было его закрыть и работать с ним...)
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27.06.2020 10:28 Відповісти
достаточно адной таблЕткі
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27.06.2020 10:33 Відповісти
А эти счетчики на газ или воду хоть проверяют? или просто легальный способ раз в 4 года срубить с каждого пару сотен. Сняли, полежал где-то там, и обратно поставили.
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27.06.2020 10:44 Відповісти
А что искали? Накидную гайку?
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27.06.2020 10:55 Відповісти
разводной болт
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27.06.2020 11:00 Відповісти
Письменное задание ***** на взрыв дома. Конченные дэбилы.....
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27.06.2020 13:13 Відповісти
Шутка? На то она и накидная чтоб на трубе остаться.
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27.06.2020 15:14 Відповісти
Вибух у столичній багатоповерхівці: Проведено обшук у одного з слюсарів "Київгазу", який здійснював заміну лічильників - Цензор.НЕТ 4230
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27.06.2020 11:06 Відповісти
ааа ору)))
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27.06.2020 11:35 Відповісти
КУБАТУРА КВАДРАТА
А скажите мне, люди добрые - почему если газовщики подозревают жильцов в установке счётчиков, преуменьшающих расход газа, то жильцы должны верить газовщикам, что те не подкручивают счётчики для преувеличения расхода газа?
ОДНИ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ!
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27.06.2020 11:20 Відповісти
Как бы да! Но не да!
Очень уж больно много участников действа: производитель и проверяющий счетчик, поставщик газа, обслуживающая газопровод контора.

Гибкий бойпас между входным краном расположенным перед счетчиком и краном потребителя(любого), краны клиновые СССсовок.
Но оно надо????
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27.06.2020 22:14 Відповісти
правильно, надо изъять всю документацию, этож надо так исполнять, за большую взятку поустанавливали счетчики в спальнях, но слесарь украл прокладку и бедные люди во сне дышали вонючим газом, коты блевали прямо на комнатные тапочки, комары пролетали мимо, бедные мухи теряли сознание.
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27.06.2020 11:20 Відповісти
Шо там искать? Если газ рассейский, то путен виноват. Все, можно закрывать дело.
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27.06.2020 11:47 Відповісти
А почему нет датчиков утечки газа? Чтоб так все запущено...
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27.06.2020 11:48 Відповісти
Почему "сын известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого" жил в Киеве?? Дожился. Не патриоты Лугандона эти сепаратисты.
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27.06.2020 12:12 Відповісти
Обыскатели изъяле газовый ключ №1?
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27.06.2020 13:42 Відповісти
они дома у слесаря гайку с заглушкой искали?
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27.06.2020 17:14 Відповісти
«провела обыск у одного из слесарей» Що Аваков хотів знайти в слюсаря вдома? Крадений газ? Лічильник? Що за ідіотизм?
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27.06.2020 18:49 Відповісти
Нужно проверить связи этого слесаря с ФСБ. И приобщить результаты к делу о сбитом Боинге - не он ли заложил взрывчатку...
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27.06.2020 19:22 Відповісти
Нашли главную улику - пробку от чекушки со следами запаха буряка и инструкцию по снятию газовых счетчиков с пятнами от селедки...
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28.06.2020 07:49 Відповісти
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