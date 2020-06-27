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Новини Паводки на Західній Україні
2 063 27
Захід України (14) паводок (233) ДСНС (4983)

У 180 населених пунктах Західної України підтоплено 3 871 будинок, пошкоджено 620 км автодоріг, - ДСНС

У 180 населених пунктах Західної України підтоплено 3 871 будинок, пошкоджено 620 км автодоріг, - ДСНС

Через паводок на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

У 180 (було 346) населених пунктах (Івано-Франківська (132), Чернівецька (28), Львівська (13), Тернопільській (7), підтоплено 3 тис. 871 будинок (було 14 тис. 428) (Івано-Франківська (3 тис. 368), Чернівецька (382), Львівська (0), Тернопільській (121); 2 об’єкти соціальної та побутової сфери (було 18); затоплено 2 тис. 720 підвалів (було 7 тис. 223) (Івано-Франківська (2 тис. 174), Чернівецька (447), Тернопільська (60), Львівська (39); 6 тис. 400 присадибних ділянок (було 22 тис. 180) (Івано-Франківська (4 тис. 583), Чернівецька (1 тис. 542), Тернопільська (265), Львівська (10); зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (200,7), Чернівецька (1,4), Львівська (0,2); 94 мости (було 94) у Івано-Франківській (93) та Львівській (1); пошкоджено 620 км автодоріг (було 653) та 259 мостів (було 266) Івано-Франківська (579 км доріг та 244 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 15 мостів); 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м) у Чернівецькій області.

Силами ДСНС протягом доби врятовано 46 осіб (від початку робіт – 478), евакуйовано 3 особи (від початку робіт – 718); перевезено через підтоплені ділянки 183 особи (від початку робіт – 2 тис. 565), відкачано 39 тис. 622 м куб. води (від початку робіт – 102 тис. 691 м куб); доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування (від початку робіт – 7858 кг) та 9140 л питної води (від початку робіт – 15365 л).

Також читайте: На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков
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Топ коментарі
+4
Все позносило.
Ні доріг, ні мостів.
Будинкі під питанням. Майно...
Зелене щастя лютує Україною...
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27.06.2020 09:15
+2
В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2557
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27.06.2020 09:04
+2
журналісти, вчимося писати - на заході України, замість штампу
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27.06.2020 09:49
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27.06.2020 09:02 Відповісти
журналісти, вчимося писати - на заході України, замість штампу
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27.06.2020 09:49 Відповісти
В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2557
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27.06.2020 09:04 Відповісти
А я о чём?
Тебя вечером не было.
Совсем не было.
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27.06.2020 09:22 Відповісти
Згадався геніальний депутат Пабат. Коли на новорічні свята хтів зробити своїм лічинкам празник. Запалив файну коробку з петадрами. А воно не стріляє. І що вирішив зробити цей файний хлоп? Правильно, пішов і зазирнув одним оком до феєрвєрку. Ну результат ви знаєте. Дарвін аплодував стоячи. Тепер той хір інвалід по зору =)
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27.06.2020 09:23 Відповісти
Все позносило.
Ні доріг, ні мостів.
Будинкі під питанням. Майно...
Зелене щастя лютує Україною...
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27.06.2020 09:15 Відповісти
Хай ці "дякули" подякують володимиру зеленських. Вони ж зробили це разом. Бо усі презеденти. І це істи на =)
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27.06.2020 09:19 Відповісти
Вот пародокс. Лес продавали за транш МВФ Порошенко и всякие турчиновы,а виноват Зеленский,что зонтик не подставил.
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27.06.2020 09:19 Відповісти
Не расстраивайтесь , галичане ,, Микола уже спешит вам на помощь .

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2742 .
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27.06.2020 09:20 Відповісти
Пофиг! Не жалко!!! Лес стригут начиная с 2000 годов.Первые подтопления уже были начиная 2003 года,предупреждали что будет хуже! Но Вуйкам плевать главное чтоб платили! А теперь пусть получают то что заслужили! Стрижет лес не олигарх и презедент ,а местные!!!! Тоже самое ждёт тех кто тупо склоны на берегу моря позастраивал.Природа отблагодарит с полна!!!!
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27.06.2020 09:42 Відповісти
Андрей поганець правий, оскільки, паводки та вирубування лісу почалось начиная с 2000 годов... Надіюсь, що це не остання викривна шиза?
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27.06.2020 12:14 Відповісти
Посмотри хронологию паводков начиная с 1998 года и вырубку леса!
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27.06.2020 13:47 Відповісти
тільки, після того як візьмемо статистику опадів, аномальних особливо. Та так, рубати менше, садити більше, русла чистити, береги укріпляти.
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27.06.2020 19:02 Відповісти
Ну вот не вызывают у меня сочувствия люди строящие жилье не склонах действующих вулканов и в зонах возможного затопления. Ну никак. Рано или поздно вулкан проснется а паводок таки будет. При содействии человека может немного раньше...но будет по любому! Просто так какрта ляжет. Надо примеры -да не вопрос! Историческая справка г. УЖГОРОД.
Є відомості, що вже у 1807 році на тому місці, де нині на набережній Незалежності стоїть одна з будівель стоматологічної поліклініки, розташовувалася перша у місті єврейська лікарня. Її будівлю пошкодила повінь 1868 року, що стало причиною зведення лікарні на іншому місці - на нинішній вулиці Капушанській.
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27.06.2020 09:45 Відповісти
Стопор, пиши ще, але Закарпаття та Ужгород не постраждали... Глобус України підвів?
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27.06.2020 12:18 Відповісти
то место (район правобережья) тонуло и потом когда вырос остров перед мостом, тогда все вср*лись и расчистили реку! Русла рек надо Чистить от наносов!! Фото не нашёл, но картина даже ещё лучше

У 180 населених пунктах Західної України підтоплено 3 871 будинок, пошкоджено 620 км автодоріг, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3572
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27.06.2020 18:20 Відповісти
 
 