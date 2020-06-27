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В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків

В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків

Станом на ранок 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 948 випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Кількість інфікованих за минулу добу зросла на 948 осіб, водночас зафіксовано 402 випадки одужання.

Всього в Україні виявили 42 065 випадків коронавірусної інфекції.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 24 пацієнти, всього - 1 110.

Загальна кількість видужалих - 18 701.

Всього в Україні зараз хворіють 22 254 особи, що на 522 більше, ніж учора.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (168), Рівненській (111) та Закарпатській (93) областях, а також в Києві (140).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі, - Степанов

В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків 01
В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків 02
В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків 03
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Топ коментарі
+6
То ж за п'ятницю. За суботу завтра
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27.06.2020 09:19
+5
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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27.06.2020 09:32
+5
В захист легкохворих скажу одне. У нас 73 % зебілів. Причому це безвідповідальні люди,які кинули свою країну під рейки кацапського потяга. Про що взагалі може в такому випадку йди мова? Виходить наша хата з краю і кожен сам за себе...
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27.06.2020 09:44
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https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 09:16 Відповісти
Абычна на выходных результаты тестов на минималочке. Исходя из того что седне суббота то количество заражённых впечатляет...
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27.06.2020 09:16 Відповісти
То ж за п'ятницю. За суботу завтра
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27.06.2020 09:19 Відповісти
Тебя вчера совсем не было.
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27.06.2020 09:27 Відповісти
А какая разница? Ты ж знаешь наверно, я писал, что переболел уже ковидом. Мне теперь море по колено, могу себе позволить отдохнуть с друзьями в кабаке после работы =) ну по крайней мере пару месяцев есть у меня ещё антитела. Ну а там будем опять себя беречь)
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27.06.2020 09:32 Відповісти
Значит, я был прав.
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27.06.2020 09:34 Відповісти
Порадовался бы за порохобота. Одну справу ж робимо =)
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27.06.2020 09:37 Відповісти
Ну всьо, пабєда!
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27.06.2020 09:23 Відповісти
Багато хворих. А ще без масок ходять носії з легкими формами.
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27.06.2020 09:25 Відповісти
В захист легкохворих скажу одне. У нас 73 % зебілів. Причому це безвідповідальні люди,які кинули свою країну під рейки кацапського потяга. Про що взагалі може в такому випадку йди мова? Виходить наша хата з краю і кожен сам за себе...
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27.06.2020 09:44 Відповісти
Не,ну оптиМИСТИЧНО какбэ,хоть выходные,хоть трындеж статистов,как всегда,но уже не штукарь с ли.... ...
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27.06.2020 09:31 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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27.06.2020 09:32 Відповісти
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27.06.2020 11:15 Відповісти
Потрібно вводити найжорсткіші обмеження на все літо. Відмінити громадянський транспорт, дозволити працювати лише продуктовим магазинам, вихід на вулицю лише за перепустками раз на день не більше ніж на півгодини.
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27.06.2020 09:33 Відповісти
Не, ты шо, раз на день это очень много Не более, чем раз на месяц и то, минут на десять!
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27.06.2020 14:55 Відповісти
Киев 140, так ещё кинотеатры надо открыть!!
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27.06.2020 09:33 Відповісти
3 июля 1941 года красна армия просрала всю БЕЛОРУСЬ...командующий Западным фронтом генерал армии Павлов был расстрелн 22 июля 1941 года...ПРЕДАЛ СССР... Сралина Жюкова и прочих ТВАРЕЙ дохлого ССССР маршала ШАПОШНИКОВА...маршала ТИМОШЕНКО...маршала БУДЕННОГО..И ПРОЧУЮ ПАДАЛЬ...
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27.06.2020 09:37 Відповісти
А мне нравятся твои взгляды на альтернативную версию истории второй мировой =)
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27.06.2020 09:39 Відповісти
настаящяя історія ета 26 Панфілавцев?
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27.06.2020 10:03 Відповісти
А ранфіловци маглі би бить дєдамі?
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27.06.2020 10:07 Відповісти
да...но двухмєрнимі...«Двадцать восемь панфиловцев» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC исторический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC художественный фильм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BF%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрея Шальопы и Кима Дружинина о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B легендарном подвиге советских бойцов при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83 обороне Москвы в 1941 году .
Премьера фильма состоялась 16 ноября 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-prem0-11 [9] , а широкий прокат начался 24 ноябряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-prem2-12 [10] .
Сбор денег, производство и прокат фильма сопровождало бурное обсуждение его исторической достоверности в блогосфере и средствах массовой информацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків - Цензор.НЕТ 4930 . Картина получилa полярные отзывы со стороны искусствоведов и профессиональных критиковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків - Цензор.НЕТ 4930 , но была положительно воспринята зрителями, собрав в СНГ 385 млн рублей и став лучшим фильмом года в России по результатам опроса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C ВЦИОМ ..при тому, що вже всі знають, що це брехня.
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27.06.2020 10:41 Відповісти
А что с ними не так? немцы сами себя поубивали? типа ж это модно теперь.
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27.06.2020 11:11 Відповісти
Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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27.06.2020 11:23 Відповісти
Так что не так с пафиловцами? немцы сами себя поубивали?
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27.06.2020 11:49 Відповісти
"Месяц назад генеральный директор госархива России Сергей Мироненко на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве лично поведал о том, как военная прокуратура СССР признала официальную версию подвига вымыслом.
Его комментарий вызвал бурную реакцию присутствовавших журналистов.
По свидетельствам очевидцев, некоторые из корреспондентов даже обвиняли Мироненко в русофобии.
"Для меня тоже было шоком, что панфиловцев не было. Мы учили в школе все 28 имен наизусть", - сказал тогда главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов." А у політ Гагаріна ти віриш?
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27.06.2020 12:07 Відповісти
По существу, что не так с пафиловцами? немцы сами себя поубивали?
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27.06.2020 12:30 Відповісти
Виктор Федорович,чего вы так мучительно тактично убеждаете людей,которые слушают только одну сторону. Понятно ,что больно осознавать,что тебя всю жизнь обмановали. Я уже давно этим переболел.В итоге всё же стало легче. Можно найти и о Гастелло и про дом Павлова,но это потом,когда отпустило.Пускай сначала прочитают "Справка-доклад «О 28 панфиловцах»
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%9E_28_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%C2%BB
Там всё написано с именами,датами и протестами и разоблачениями,всей историей до конца СССР.
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27.06.2020 13:19 Відповісти
Швеция возмутилась решением ВООЗ причислить ее к странам с повышенным риском из-за коронавируса
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27.06.2020 09:45 Відповісти
вчера столкнулся с такой ситуацией, родственница попала под замес - заболевший коронавирусом указал её как контактное лицо(вместе бухали на дне рождении), с момента "контакта" прошло 12 дней, живёт не одна -ещё три человека в семье, естественно полный контакт 12 дней, пошли естественно все сдавать тест на корону... куй там -тест взяли только у "контактёрши",остальных трёх послали на.. : "..если у неё подтвердится, тогда только у вас возьмём, если она вас укажет контактными лицами..., а пока живите как жили " это было в пятницу утром,- результат будет только во вторник ...на том и разошлись -трое по работам, а " с пидозрой" по магазинам ... Вот такая вот рулетка...и с таким подходом медицины количество заболевших никак уменьшаться не будем... я так думаю..
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27.06.2020 10:14 Відповісти
Тобто, родичка "бухала"( бо через карантин немає за що хліба купити), а медицина винна? Винна в тому, що не бере тести у всіх контактних осіб собутильників. Я правильно зрозуміла?
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27.06.2020 12:52 Відповісти
ти, зебілка, або тупа, або буха це написала... я правильно зрозумів?
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27.06.2020 15:51 Відповісти
Вульгарність і хамуватість ніколи не були ознакою розуму.
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27.06.2020 16:51 Відповісти
я ещё с первого комментария понял , что судите вы о людях сугубо по себе ...
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27.06.2020 16:56 Відповісти
"Бухала" - це цитата з вашого коменту.)) Всього доброго. Бережіть себе і близьких.
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27.06.2020 17:19 Відповісти
ну, если вы простой сарказм так серьёзно восприняли, то всего доброго..и вам не хворать.
З.Ы. Якщо людина контактувала з хворим (не важливо де і хто ця людина), а потім близько контактувала з родиною, в вище викладеному випадку це аж 12 днів , то я вважаю , що потрібно протестувати усіх разом, а не тестувати по-одному і не чекати коли вони , не дай боже, рознесуть цю хворобу далі...хоча я думаю, шо ви добре зрозуміли про що йде мова...
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27.06.2020 18:03 Відповісти
В комментариях к статье в газете The Australian один австралийский врач написал, что нет теста именно на COVID-19, тест на COVID - это общий это тест на коронавирусЫ (множественное число), коронавирусов существует аж 43 разновидности, их и определяют, а не уникальный COVID-19.
Так на какую конкретно разновидность коронавируса протестировали Вашу родственницу?
Если теста именно на COVID-19 нет?
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27.06.2020 16:14 Відповісти
как звали ОБС ?
З.Ы. перечислите, пожалста, все 43 вируса , а то я название точно не помню . Свечка плохо горела .
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27.06.2020 16:51 Відповісти
Але це правда про те, що коронавірусів - кілька десятків, вони розділені на дві групи.
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27.06.2020 19:15 Відповісти
согласен, и изучают эти коронавирусы еще с 1970-х годов , если я не ошибаюсь... но сейчас -то у нас речь идёт о 19 ...
З.Ы. умничать чужими "простынями" из интернета любой может, а я пишу лично своё мнение и о том с чем лично столкнулся , а не подслушал у ОБС...
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27.06.2020 21:53 Відповісти
Я не =умнічаю=, якщо Ви про мене. Коли це все почалося, я шукала в інтернеті інформацію: що є коронавірус, звідки взявся, який ... Тим більше, =простирадл= не писала.
Також завжди висловлюю свою думку. Але якщо можу її підкріпити фактами / цифрами і т.д. - наводжу.
Щодо сьогоднішньої ковідної моди, також читала, що цей вірус існує вже давніше, просто це вперше, що він перейшов до людини.
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27.06.2020 22:10 Відповісти
не про Вас... це про австралійця...а Вас я давно читаю і бачу, що Ви адекватна і коректна людина.
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27.06.2020 23:45 Відповісти
" умничать чужими "простынями" из интернета"

О, мой сосед тоже Гуглем пользоваться не умеет (не нашел информацию, что Chief Medical Officer of Australia предсказывал 150 тысяч смертей от ковида, а оказалось 103, надо бы ему что-то в Виндоус у глав-вакцинатора, Билла Гейтса, поправить), Википедии не верит, зто верит в ковид. Учитывая, что он ездит на самом дорогом внедорожнике, а из экономии отапливается зимой печкой, с головой у него очень плохо, а ковид его окончательно "подвинул" с катушек.
В следующий раз встречу его, обязательно задам ему вопрос,который пока спрошу Вас:
ТАК ЗЕМЛЯ КАК - ПЛОСКАЯ?
ВЕДЬ ПЛОСКАЯ, ВЕРНО?
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28.06.2020 07:40 Відповісти
Скажите, 103 смерти супротив 150 тысяч предсказанных - это какая будет ошибка вычислений? Вас же в школе учили на уроках физики ошибки считать?

149999.998 процентов!

Это наука, да.
Нобелевку им!
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28.06.2020 07:55 Відповісти
Мне "пiхуй"(С), какой долг будет из-за этой аферы у Украины.
Меня не интересует благополучие 73% идиотов, которые во время войны выбрали клоуна президентом.
Меня интересует только благополучие 10% населения, голосовавших за Порошенко.
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28.06.2020 07:42 Відповісти
Писала то не бабка, "бабки" то у вас.
Комментарий был оставлен врачом в газете "The Australian"

Нате вам про короновирусы, учитесь у ротшильдов, лох педальный, как на обычном насморке можно опустить экономику Австралии на пол триллиона(!) долларов.

"Coronaviruses are a group of related https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus RNA viruses that cause diseases in https://en.wikipedia.org/wiki/Mammals mammals and https://en.wikipedia.org/wiki/Birds birds . In humans, these https://en.wikipedia.org/wiki/Virus viruses cause https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_tract_infection respiratory tract infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses include some cases of the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold (which is also caused by other viruses, predominantly https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus rhinoviruses ), while more lethal varieties can cause https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome SARS , https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome MERS , and https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 COVID-19

<..>

Six species of human coronaviruses are known, with one species subdivided into two different strains, making seven strains of human coronaviruses altogether.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Journal.pmed.0020240.g001.tif В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків - Цензор.НЕТ 5950

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Journal.pmed.0020240.g001.tif
Seasonal distribution of HCoV-NL63 in Germany shows a preferential detection from November to March
Four human coronaviruses produce symptoms that are generally mild:https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_OC43 Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus β-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1 Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), β-CoVhttps://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E Human coronavirus 229E (HCoV-229E), https://en.wikipedia.org/wiki/Alphacoronavirus α-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63 Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63), α-CoV
Three human coronaviruses produce symptoms that are potentially severe:https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome-related_coronavirus Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV), β-CoVhttps://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), β-CoVhttps://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), β-CoVCommon cold

The human coronaviruses https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-OC43 HCoV-OC43 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-HKU1 HCoV-HKU1 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-229E HCoV-229E , and https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-NL63 HCoV-NL63 continually circulate in the human population and produce the generally mild symptoms of the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold in adults and children worldwide.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-pmid29551135-83 [83] These coronaviruses cause about 15% of common colds,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-84 [84] while 40 to 50% of colds are caused by https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus rhinoviruses .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-CecilGoldman2012-85 [85] The four mild coronaviruses have a seasonal incidence occurring in the winter months in https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_climate temperate climates .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-86 [86] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-87 [87] There is no preponderance in any season in https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_climate tropical climates .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-Abdul-Rasool_2010-88 [88]
Severe acute respiratory syndrome (SARS)
Characteristics of zoonotic coronavirus strains
MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, and related diseaseshttps://en.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV MERS-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus SARS-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 Diseasehttps://en.wikipedia.org/wiki/MERS MERS https://en.wikipedia.org/wiki/SARS SARS https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID

Middle East respiratory syndrome (MERS)
In September 2012, a new type of coronavirus was identified, initially called Novel Coronavirus 2012, and now officially named Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Main article: https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019
In December 2019, a pneumonia outbreak was reported in https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan Wuhan , https://en.wikipedia.org/wiki/China China .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-NYT-20200129-110 [108] On 31 December 2019, the outbreak was traced to a novel strain of coronavirus,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-WHO9Jan2020-111 [109] which was given the interim name 2019-nCoV by the https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization World Health Organization (WHO) ,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-WHO20200110%22-112 [110] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-CDC20200113-113 [111] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-114 [112] later renamed https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 by the https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses International Committee on Taxonomy of Viruses ."
Wikipedia)
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28.06.2020 07:36 Відповісти
так это ж ты и есть "лох педальный", твою ж Австралию опустили ...а ты тут "хвастаешься" на всю Украину своим лоховством..
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28.06.2020 10:43 Відповісти
"Все то вы путаете Ваше Превосходительство с отечеством"
Салтыков-Щедрин

Этоя к тому, что Премьер штата Виктория, коммуняка Андрюс, закончит очень плохо.
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28.06.2020 12:23 Відповісти
ну и где в этой статье сказано хоть слово про ротшильдов, экономику Австралии и 500 лярдов?
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28.06.2020 11:00 Відповісти
То есть в вашей методичке не написано, что гос долг Австралии вырос до полутриллиона долларов?
Срочно поправьте.
А пока, пройдите по стрелочке, человек, "основывающий все на личном опыте", а то личный опыт долго подсказывал, что Солнце ходит вокруг Земли, которая вообще плоская.
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28.06.2020 12:22 Відповісти
ДРО ..
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28.06.2020 13:02 Відповісти
Я вже не стежу за останніми змінами у нас, але тут точно так само. Більше того, навіть в контактерів не брали: тільки, коли в нього з*являлися симптоми. Найперше, що робили - 14-денна ізоляція.
На роботі кілька ситуацій таких було (з усього колективу під 200 захворіла одна співробітниця без госпіталізації), ізольовували і тих, хто був в контакті з тими, у кого була лише підозра.
Але на початку тестів не було. Може, зараз роблять і контактерам.
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27.06.2020 19:14 Відповісти
Нет не делают. У моих знакомых у жены был положительный ПЦР тест, ее отправили домой на самоизоляцию ,(слава богу прошла эта зараза относительно легко) но ни у ее мужа и дочки не взяли ПЦР делали только экспресс тесты ( редкосное гавно, брешет в 80 процентов случаев ) и когда у дочки быстрый тест был плюс только после этого взяли ПЦР , а у мужа нет. Сказали нельзя портить статистику. И это в родном городе нашего президента. Грустно все это.
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27.06.2020 19:44 Відповісти
Справа в тому, що цифрам, які нам показують, не можна вірити і сприймати серйозно.
Все залежить від того, що пишуть і як.
А тут уже поле для фантазії (тобто маніпуляцій) відкрите.
Вичитала в інших коментах (на Антиколорадосі), люди зауважили, що при зростанні к-ті інфікованих смертність залишається на тому ж рівні. Цікавляться, чи в них заносять тих, у кого випадково знайшли антитіла. Але вони як би не хворіли, бо все пройшло безсимптомно.
З Вашими знайомими: якби вірус був настільки небезпечний-смертельний, навряд чи так би легковажили, правда ?
У нас співвідношення лишається тим самим (щодня перевіряю федеральні дані): 72% померлих - 80+, 25% - 60-79, 2,7% - 40-59, 0,3% - 20-39%.
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27.06.2020 19:54 Відповісти
У моего друга (врача) умерло от ковида два однокурсника (57-59 лет.) один в Днепре , врач детской реанимации и один доктор с западной Украины . И когда боты из параши пишут это обычный насморк, могу для них провести бесплатную экскурсию в реанимацию , но без масок и посмотрим сколько их через неделю сможет писать.
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27.06.2020 20:42 Відповісти
Обзивати когось ботом - розуму не треба.
Дані взято звідси:
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Бувайте.
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27.06.2020 20:58 Відповісти
Это Вы Vedana называете "ботом"?
А не пойти Вам, дедушка, по стрелочке
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28.06.2020 07:52 Відповісти
в 1918 многие умники тоже так считали... царство им небесное..
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27.06.2020 21:27 Відповісти
...я так розумію історію ти погано знаєш ????)))
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27.06.2020 21:56 Відповісти
а **** ти тут розказуєш ?? оскільки ти не проживаєш ні в Білорусі , ні в Швеції шо ти можеш тут розказувати ? Приходь , я тебе проведу в корпус , де хворі на корону лежать , потім розкажеш безпечна чи небезпечна корона ...
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27.06.2020 23:01 Відповісти
слухай, в тебе шо капає і ріже , шо ти трі-пера весь час згадуєш..?))
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27.06.2020 23:33 Відповісти
от тут ти в самісіньку точку! в 2009 навіть вухом не поворухнув , бо як тільки завезли "таміфлю" вся епідемія різко скінчилась...так шо про довіру політиканам це не до мене..
P.S. до речі, в 1918 ще так пі...ти не вміли як зараз..
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27.06.2020 23:17 Відповісти
Ну зачем же так далеко.
В 50-х годах прошлого века каждый год, КАЖДЫЙ год, малярией заболевало 300 миллионов(!0 человек, а умирало 30 миллионов.
КАЖДЫЙ год.
Никакого закрытия границ, никаких локдаунов.
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28.06.2020 07:43 Відповісти
Януковоща реабілітують ще
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27.06.2020 11:48 Відповісти
В нас телевізорщики та інтернетники - то як чорні та білі
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27.06.2020 12:24 Відповісти
срок от заболевания до выздоровления -- около месяца
около месяца назад число заболевших было 500-600 человек
отсюда и рост заболевших
не надо делать сенсацию
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27.06.2020 13:54 Відповісти
Наши коммуняки штата Виктория, Австралия, требуют, чтобы все маски надели.
ВОЗ сказал, Степанов сказал и наши заверещали, это значит, что от рептилоидов указивка пришла, ее для всех сявок одну пишут, иначе замудохаешься.
Поздновато начинаете, пид*расы, в марте нужно было начинать.
Как думаете, какая надпись на маске будет лучше смотреться: "Premier Andrews, the Chinese stooge" или Premier Andrews, the merry communist"? (оба эпитета - произвища Премьера штата Виктория Андрюса среди комментаторов австарлийских СМИ)

Можно также замутить хэштаг: "Засунь маску в дупу коммуняке".
Сдается мне, что не только Собянин в производство масок вложился.
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27.06.2020 16:09 Відповісти
Ой, не могу.
наши викторианские коммуняки вложились в производство масок в Китае.
В марте масок не было в продаже никаких, недавно только подезли, вот коммунякам и нужно вложения "отбить".
Ой не могу, уписяться.
Коммуняки - они такие простые, только и способны снимать пенки с г*вна.
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27.06.2020 16:15 Відповісти
"Common cold

The human coronaviruses https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-OC43 HCoV-OC43 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-HKU1 HCoV-HKU1 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-229E HCoV-229E , and https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-NL63 HCoV-NL63 continually circulate in the human population and produce the generally mild symptoms of the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold in adults and children worldwide.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-pmid29551135-83 [83] These coronaviruses cause about 15% of common colds,"
(Википедия)

То есть я правильно поминаю, что тест на коронавирус - это тест на насморк обыкновенный????
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27.06.2020 16:23 Відповісти
Нет, ПЦР тест на SARS-Cov2 это тест именно на этот вирус. То что в простонародье называют простудой таки скорей всего это коронавирусы у взрослых (не этот, а другие) и риновриусы у детей или вирус гриппа.
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27.06.2020 20:07 Відповісти
При чем тут SARS-Cov2?
Речь идет именно о COVID-9.
COVID-9, а не 2!
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28.06.2020 07:27 Відповісти
Опечатка, COVID-19
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28.06.2020 07:50 Відповісти
SARS-CoV-2 это тот самый вирус, который вызывает болезнь COVID-19. Вирус и болезнь вещи разные. Человек може быть заражен вирусом, но не болеть.
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28.06.2020 09:25 Відповісти
Вот это да!
Оказывается. можно быть зараженным но не болеть.
То есть как гепатитом, той его разновидностью, что известна как 'болезнь Боткина".
Можно быть носителем, но не болеть.
Но если кто получит от носителя ту гепатитную заразу, разведенную в пропорции меньше 2 сотых процента той заразы, то болезнь Боткина получит, точняк.
На гепатит всех протестировать не желаете?
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28.06.2020 10:04 Відповісти
Скажите, а почему именно в статье о тестировании на коронавирус упомянута такая "занятная" штука, как "The Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines", именно в разделе про PCR

https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction Real-time PCR (qPCR)https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-16 [16] provides advantages including automation, higher-throughput and more reliable instrumentation. It has become the preferred method.https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-17 [17] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-18 [18]
The combined technique has been described as real-time RT-PCRhttps://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid20515509-19 [19] or quantitative RT-PCRhttps://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid12325527-20 [20] and is sometimes abbreviated https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcription_polymerase_chain_reaction qRT-PCR https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid20204872-21 [21] rRT-PCRhttps://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-22 [22] or RT-qPCR,https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid20215014-23 [23] although sometimes RT-PCR or PCR are used. The https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_Information_for_Publication_of_Quantitative_Real-Time_PCR_Experiments Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines propose the term RT-qPCR,https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-Bustin2009-24 [24] but not all authors adhere to this" (Википедия, статья "COVID-19 testing")

А вот пояснение:

"The Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines are a set of protocols for conducting and reporting https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction quantitative real-time PCR experiments and data, as devised by Bustin et al. in 2009.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin-1 [1] They were devised after a paper was published in 2002 that claimed to detect https://en.wikipedia.org/wiki/Measles_virus measles virus in children with https://en.wikipedia.org/wiki/Autism autism through the use of RT-qPCR, but the results proved to be completely unreproducible by other scientists.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] The authors themselves also did not try to reproduce them and the raw data was found to have a large amount of errors and basic mistakes in analysis. This incident prompted https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bustin Stephen Bustin to create the MIQE guidelines to provide a baseline level of quality for qPCR data published in scientific literature.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] " (Wikipedia)

Ну не может же такого быть, чтобы результаты PCR тестов нельзя было воспроизвести, это не комильфо! В научном обществе за такое бьют по морде.
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28.06.2020 10:07 Відповісти
Ой, не могу.
Ой, уписяться.
Заголовок в нашей сегодняшней газетке The Age, коммуняцкая пресса.
"https://www.theage.com.au/national/victoria/victoria-records-41-more-cases-of-coronavirus-20200627-p556th.html 'Second peak': Victoria records 41 more cases of coronavirus "

Вы все поняли?
Не COVID-9, а просто короновируса!
Просто если написать "41 случай простуды обыкновенной, common cold", то лохторат журналистов за потерю рабочих мест повесит, наверное.

Интересно, а лохи платят из совго кармана за тестирование на "common cold", он же насморк обыкновенный, то есть разновидности короновируса "The human coronaviruses https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-OC43 HCoV-OC43 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-HKU1 HCoV-HKU1 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-229E HCoV-229E , and https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-NL63 HCoV-NL6 " (Википедия), или им Премьер штата Виктория из денег налогоплательщиков эти тесты на сопли обычные оплачивает?
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27.06.2020 16:50 Відповісти
мені дуже втішно за Австралію де всього +46, лікується - 558, 1-н важкий, тестів- 91,517/1млн населення... вилікувано - 6,979 ... можна сміятись і радіти життю. Океани є додатковим захистом від "ходоков"... Добра і здоров'я вам. Але ми, нажаль, навпаки лише входимо в захворювання. Так , наш МОЗ зумів завдяки більш менш жорсткому карантину здвинути (відтермінувати) пік та виграти трохи часу, наростили таки потугу лабораторій, з'явились нові методи лікування, що зменшують летальність, але ....для порівняння - 14,450 тестів на 1млн. населення (Польща - 38,840... +319 за добу). Ізраїль... його МОЗ заявив..."дороги вперед нема, доведеться повертатись...." вчора в них було +400... ( при 100,076/1млн.) вони повертають карантинні заходи, кордон закритий... все не надто добре. і нехай вас зменшення зареєстрованих за передвихідні ( -161) на фоні 948-ми свіже-підтверджених, не надто втішає...
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27.06.2020 20:14 Відповісти
"мені дуже втішно за Австралію"

В самом деле?
Как насчет гос долга в пол-триллиона баксов, который получила Австралия на этой афере?
Его кто "лечить" будет?
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28.06.2020 07:51 Відповісти
 
 