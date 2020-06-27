В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків

Станом на ранок 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 948 випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Кількість інфікованих за минулу добу зросла на 948 осіб, водночас зафіксовано 402 випадки одужання.

Всього в Україні виявили 42 065 випадків коронавірусної інфекції.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 24 пацієнти, всього - 1 110.

Загальна кількість видужалих - 18 701.

Всього в Україні зараз хворіють 22 254 особи, що на 522 більше, ніж учора.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (168), Рівненській (111) та Закарпатській (93) областях, а також в Києві (140).

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