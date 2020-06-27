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В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків
Станом на ранок 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 948 випадків інфікування COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
Кількість інфікованих за минулу добу зросла на 948 осіб, водночас зафіксовано 402 випадки одужання.
Всього в Україні виявили 42 065 випадків коронавірусної інфекції.
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 24 пацієнти, всього - 1 110.
Загальна кількість видужалих - 18 701.
Всього в Україні зараз хворіють 22 254 особи, що на 522 більше, ніж учора.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (168), Рівненській (111) та Закарпатській (93) областях, а також в Києві (140).
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-тирания.
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
Премьера фильма состоялась 16 ноября 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-prem0-11 [9] , а широкий прокат начался 24 ноябряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-prem2-12 [10] .
Сбор денег, производство и прокат фильма сопровождало бурное обсуждение его исторической достоверности в блогосфере и средствах массовой информацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 . Картина получилa полярные отзывы со стороны искусствоведов и профессиональных критиковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 , но была положительно воспринята зрителями, собрав в СНГ 385 млн рублей и став лучшим фильмом года в России по результатам опроса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C ВЦИОМ ..при тому, що вже всі знають, що це брехня.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
Его комментарий вызвал бурную реакцию присутствовавших журналистов.
По свидетельствам очевидцев, некоторые из корреспондентов даже обвиняли Мироненко в русофобии.
"Для меня тоже было шоком, что панфиловцев не было. Мы учили в школе все 28 имен наизусть", - сказал тогда главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов." А у політ Гагаріна ти віриш?
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%C2%AB%D0%9E_28_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%C2%BB
Там всё написано с именами,датами и протестами и разоблачениями,всей историей до конца СССР.
З.Ы. Якщо людина контактувала з хворим (не важливо де і хто ця людина), а потім близько контактувала з родиною, в вище викладеному випадку це аж 12 днів , то я вважаю , що потрібно протестувати усіх разом, а не тестувати по-одному і не чекати коли вони , не дай боже, рознесуть цю хворобу далі...хоча я думаю, шо ви добре зрозуміли про що йде мова...
Так на какую конкретно разновидность коронавируса протестировали Вашу родственницу?
Если теста именно на COVID-19 нет?
З.Ы. перечислите, пожалста, все 43 вируса , а то я название точно не помню . Свечка плохо горела .
З.Ы. умничать чужими "простынями" из интернета любой может, а я пишу лично своё мнение и о том с чем лично столкнулся , а не подслушал у ОБС...
Також завжди висловлюю свою думку. Але якщо можу її підкріпити фактами / цифрами і т.д. - наводжу.
Щодо сьогоднішньої ковідної моди, також читала, що цей вірус існує вже давніше, просто це вперше, що він перейшов до людини.
О, мой сосед тоже Гуглем пользоваться не умеет (не нашел информацию, что Chief Medical Officer of Australia предсказывал 150 тысяч смертей от ковида, а оказалось 103, надо бы ему что-то в Виндоус у глав-вакцинатора, Билла Гейтса, поправить), Википедии не верит, зто верит в ковид. Учитывая, что он ездит на самом дорогом внедорожнике, а из экономии отапливается зимой печкой, с головой у него очень плохо, а ковид его окончательно "подвинул" с катушек.
В следующий раз встречу его, обязательно задам ему вопрос,который пока спрошу Вас:
ТАК ЗЕМЛЯ КАК - ПЛОСКАЯ?
ВЕДЬ ПЛОСКАЯ, ВЕРНО?
149999.998 процентов!
Это наука, да.
Нобелевку им!
Меня не интересует благополучие 73% идиотов, которые во время войны выбрали клоуна президентом.
Меня интересует только благополучие 10% населения, голосовавших за Порошенко.
Комментарий был оставлен врачом в газете "The Australian"
Нате вам про короновирусы, учитесь у ротшильдов, лох педальный, как на обычном насморке можно опустить экономику Австралии на пол триллиона(!) долларов.
"Coronaviruses are a group of related https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus RNA viruses that cause diseases in https://en.wikipedia.org/wiki/Mammals mammals and https://en.wikipedia.org/wiki/Birds birds . In humans, these https://en.wikipedia.org/wiki/Virus viruses cause https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_tract_infection respiratory tract infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses include some cases of the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold (which is also caused by other viruses, predominantly https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus rhinoviruses ), while more lethal varieties can cause https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome SARS , https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome MERS , and https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 COVID-19
<..>
Six species of human coronaviruses are known, with one species subdivided into two different strains, making seven strains of human coronaviruses altogether.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Journal.pmed.0020240.g001.tif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Journal.pmed.0020240.g001.tif
Seasonal distribution of HCoV-NL63 in Germany shows a preferential detection from November to March
Four human coronaviruses produce symptoms that are generally mild:https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_OC43 Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus β-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1 Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), β-CoVhttps://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E Human coronavirus 229E (HCoV-229E), https://en.wikipedia.org/wiki/Alphacoronavirus α-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63 Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63), α-CoV
Three human coronaviruses produce symptoms that are potentially severe:https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome-related_coronavirus Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV), β-CoVhttps://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), β-CoVhttps://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), β-CoVCommon cold
The human coronaviruses https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-OC43 HCoV-OC43 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-HKU1 HCoV-HKU1 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-229E HCoV-229E , and https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-NL63 HCoV-NL63 continually circulate in the human population and produce the generally mild symptoms of the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold in adults and children worldwide.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-pmid29551135-83 [83] These coronaviruses cause about 15% of common colds,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-84 [84] while 40 to 50% of colds are caused by https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus rhinoviruses .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-CecilGoldman2012-85 [85] The four mild coronaviruses have a seasonal incidence occurring in the winter months in https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_climate temperate climates .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-86 [86] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-87 [87] There is no preponderance in any season in https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_climate tropical climates .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-Abdul-Rasool_2010-88 [88]
Severe acute respiratory syndrome (SARS)
Characteristics of zoonotic coronavirus strains
MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, and related diseaseshttps://en.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV MERS-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus SARS-CoV https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 Diseasehttps://en.wikipedia.org/wiki/MERS MERS https://en.wikipedia.org/wiki/SARS SARS https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID
Middle East respiratory syndrome (MERS)
In September 2012, a new type of coronavirus was identified, initially called Novel Coronavirus 2012, and now officially named Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Main article: https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019
In December 2019, a pneumonia outbreak was reported in https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan Wuhan , https://en.wikipedia.org/wiki/China China .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-NYT-20200129-110 [108] On 31 December 2019, the outbreak was traced to a novel strain of coronavirus,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-WHO9Jan2020-111 [109] which was given the interim name 2019-nCoV by the https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization World Health Organization (WHO) ,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-WHO20200110%22-112 [110] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-CDC20200113-113 [111] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-114 [112] later renamed https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 by the https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses International Committee on Taxonomy of Viruses ."
Wikipedia)
Салтыков-Щедрин
Этоя к тому, что Премьер штата Виктория, коммуняка Андрюс, закончит очень плохо.
Срочно поправьте.
А пока, пройдите по стрелочке, человек, "основывающий все на личном опыте", а то личный опыт долго подсказывал, что Солнце ходит вокруг Земли, которая вообще плоская.
На роботі кілька ситуацій таких було (з усього колективу під 200 захворіла одна співробітниця без госпіталізації), ізольовували і тих, хто був в контакті з тими, у кого була лише підозра.
Але на початку тестів не було. Може, зараз роблять і контактерам.
Все залежить від того, що пишуть і як.
А тут уже поле для фантазії (тобто маніпуляцій) відкрите.
Вичитала в інших коментах (на Антиколорадосі), люди зауважили, що при зростанні к-ті інфікованих смертність залишається на тому ж рівні. Цікавляться, чи в них заносять тих, у кого випадково знайшли антитіла. Але вони як би не хворіли, бо все пройшло безсимптомно.
З Вашими знайомими: якби вірус був настільки небезпечний-смертельний, навряд чи так би легковажили, правда ?
У нас співвідношення лишається тим самим (щодня перевіряю федеральні дані): 72% померлих - 80+, 25% - 60-79, 2,7% - 40-59, 0,3% - 20-39%.
Дані взято звідси:
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Бувайте.
А не пойти Вам, дедушка, по стрелочке
P.S. до речі, в 1918 ще так пі...ти не вміли як зараз..
В 50-х годах прошлого века каждый год, КАЖДЫЙ год, малярией заболевало 300 миллионов(!0 человек, а умирало 30 миллионов.
КАЖДЫЙ год.
Никакого закрытия границ, никаких локдаунов.
около месяца назад число заболевших было 500-600 человек
отсюда и рост заболевших
не надо делать сенсацию
ВОЗ сказал, Степанов сказал и наши заверещали, это значит, что от рептилоидов указивка пришла, ее для всех сявок одну пишут, иначе замудохаешься.
Поздновато начинаете, пид*расы, в марте нужно было начинать.
Как думаете, какая надпись на маске будет лучше смотреться: "Premier Andrews, the Chinese stooge" или Premier Andrews, the merry communist"? (оба эпитета - произвища Премьера штата Виктория Андрюса среди комментаторов австарлийских СМИ)
Можно также замутить хэштаг: "Засунь маску в дупу коммуняке".
Сдается мне, что не только Собянин в производство масок вложился.
наши викторианские коммуняки вложились в производство масок в Китае.
В марте масок не было в продаже никаких, недавно только подезли, вот коммунякам и нужно вложения "отбить".
Ой не могу, уписяться.
Коммуняки - они такие простые, только и способны снимать пенки с г*вна.
The human coronaviruses https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-OC43 HCoV-OC43 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-HKU1 HCoV-HKU1 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-229E HCoV-229E , and https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-NL63 HCoV-NL63 continually circulate in the human population and produce the generally mild symptoms of the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold in adults and children worldwide.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#cite_note-pmid29551135-83 [83] These coronaviruses cause about 15% of common colds,"
(Википедия)
То есть я правильно поминаю, что тест на коронавирус - это тест на насморк обыкновенный????
Речь идет именно о COVID-9.
COVID-9, а не 2!
Оказывается. можно быть зараженным но не болеть.
То есть как гепатитом, той его разновидностью, что известна как 'болезнь Боткина".
Можно быть носителем, но не болеть.
Но если кто получит от носителя ту гепатитную заразу, разведенную в пропорции меньше 2 сотых процента той заразы, то болезнь Боткина получит, точняк.
На гепатит всех протестировать не желаете?
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction Real-time PCR (qPCR)https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-16 [16] provides advantages including automation, higher-throughput and more reliable instrumentation. It has become the preferred method.https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-17 [17] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-18 [18]
The combined technique has been described as real-time RT-PCRhttps://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid20515509-19 [19] or quantitative RT-PCRhttps://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid12325527-20 [20] and is sometimes abbreviated https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcription_polymerase_chain_reaction qRT-PCR https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid20204872-21 [21] rRT-PCRhttps://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-22 [22] or RT-qPCR,https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-pmid20215014-23 [23] although sometimes RT-PCR or PCR are used. The https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_Information_for_Publication_of_Quantitative_Real-Time_PCR_Experiments Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines propose the term RT-qPCR,https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing#cite_note-Bustin2009-24 [24] but not all authors adhere to this" (Википедия, статья "COVID-19 testing")
А вот пояснение:
"The Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines are a set of protocols for conducting and reporting https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction quantitative real-time PCR experiments and data, as devised by Bustin et al. in 2009.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin-1 [1] They were devised after a paper was published in 2002 that claimed to detect https://en.wikipedia.org/wiki/Measles_virus measles virus in children with https://en.wikipedia.org/wiki/Autism autism through the use of RT-qPCR, but the results proved to be completely unreproducible by other scientists.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] The authors themselves also did not try to reproduce them and the raw data was found to have a large amount of errors and basic mistakes in analysis. This incident prompted https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bustin Stephen Bustin to create the MIQE guidelines to provide a baseline level of quality for qPCR data published in scientific literature.https://en.wikipedia.org/wiki/MIQE#cite_note-Bustin2014-2 [2] " (Wikipedia)
Ну не может же такого быть, чтобы результаты PCR тестов нельзя было воспроизвести, это не комильфо! В научном обществе за такое бьют по морде.
Ой, уписяться.
Заголовок в нашей сегодняшней газетке The Age, коммуняцкая пресса.
"https://www.theage.com.au/national/victoria/victoria-records-41-more-cases-of-coronavirus-20200627-p556th.html 'Second peak': Victoria records 41 more cases of coronavirus "
Вы все поняли?
Не COVID-9, а просто короновируса!
Просто если написать "41 случай простуды обыкновенной, common cold", то лохторат журналистов за потерю рабочих мест повесит, наверное.
Интересно, а лохи платят из совго кармана за тестирование на "common cold", он же насморк обыкновенный, то есть разновидности короновируса "The human coronaviruses https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-OC43 HCoV-OC43 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-HKU1 HCoV-HKU1 , https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-229E HCoV-229E , and https://en.wikipedia.org/wiki/HCoV-NL63 HCoV-NL6 " (Википедия), или им Премьер штата Виктория из денег налогоплательщиков эти тесты на сопли обычные оплачивает?
В самом деле?
Как насчет гос долга в пол-триллиона баксов, который получила Австралия на этой афере?
Его кто "лечить" будет?