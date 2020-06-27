В університетах України створять лабораторії з дослідження штучного інтелекту, - Мінцифри
В Україні представили проєкт створення лабораторій з дослідження штучного інтелекту.
Про це на сторінці в мережі фейсбук повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз розпочався перший етап ініціативи — презентація проєкту лабораторій штучного інтелекту для представників університетів та ІТ бізнесу. Комітет з розвитку штучного інтелекту в Україні при Мінцифри разом з Міністерством освіти і науки України спільно організували зустріч, в якій взяли участь понад 100 представників ЗВО з усієї України", - йдеться в повідомленні.
Учасникам зустрічі розповіли про особливості створення лабораторій штучного інтелекту. Обговорили мотивацію для IT-компаній з підтримки і фінансування проведення досліджень, а також функціонування лабораторій в галузі штучного інтелекту.
Надалі планується організувати ще один захід для українських внз та бізнесу. На ньому університети презентуватимуть спроможність організувати таку лабораторію на базі свого закладу, а бізнес матиме змогу обрати найкращих для інвестицій в проєкт.
Будь ласка, зачекайте...
новий гіперлуп
Матеріалу на біоносіях просто валом!
РУССКИЕ ПЛАТИЛИ ТАЛИБАНУ ЗА УБИТЫХ АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ В АФГАНИСТАНЕ!!!!
Это будет похлеще МН17, Скрипалей и т..
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8464901/Russia-paid-Taliban-BOUNTIES-killing-American-troops-Afghanistan.html Russia paid the Taliban BOUNTIES for killing American troops in Afghanistan in plot orchestrated by secret unit which poisoned a defector spy - and White House has known for MONTHS
Таааакия перспективы открываютца, шо аж шнурки на лабутенах дыбом встают!!
😁😁
а искусственный интеллект будут искать-исследовать амёбы )))))
вы сначала наличие интеллекта у ылиты исследуйте (ну если найдете)))
а то по-приколу долго не протянем...кроме зрелищ еще и хлеба хочется ))))
А всему остальному он сам научится.
Новые лица ни в чем толком не разбираются, поэтому будут спрашивать у робота Софии - как решать проблемы в Украине.
Прой....ім на вивченні штучного інтелекту!
Сборище дебилоидов в виде "мудрый нарид Украины"...
1) сам об'єкт дослідження;
2) власний природній інтелект.
Наскільки мені відомо, ще ніхто не отримав штучний інтелект, отже відсутній пункт перший. Маю великі сумніви щодо наявності природнього інтелекту у очільників української науки, а це, зводить програму вивчення штучного інтелекту до оксюморону. Фраза звучить красиво але позбавлена будь-якого сенсу.