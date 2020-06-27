В університетах України створять лабораторії з дослідження штучного інтелекту, - Мінцифри

В Україні представили проєкт створення лабораторій з дослідження штучного інтелекту.

Про це на сторінці в мережі фейсбук повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз розпочався перший етап ініціативи — презентація проєкту лабораторій штучного інтелекту для представників університетів та ІТ бізнесу. Комітет з розвитку штучного інтелекту в Україні при Мінцифри разом з Міністерством освіти і науки України спільно організували зустріч, в якій взяли участь понад 100 представників ЗВО з усієї України", - йдеться в повідомленні.

Учасникам зустрічі розповіли про особливості створення лабораторій штучного інтелекту. Обговорили мотивацію для IT-компаній з підтримки і фінансування проведення досліджень, а також функціонування лабораторій в галузі штучного інтелекту.

Надалі планується організувати ще один захід для українських внз та бізнесу. На ньому університети презентуватимуть спроможність організувати таку лабораторію на базі свого закладу, а бізнес матиме змогу обрати найкращих для інвестицій в проєкт.

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