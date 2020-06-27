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хабар (4641) Кіровоградщина (532) Балонь (20)

ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн

ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовим особам облдержадміністрації, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для глави ОДА в розмірі майже 10 млн грн, а для його спільника  - 5 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Кіровоградської ОДА Балонь затриманий під час вимоги 1,8 млн хабара.

Також читайте: Повідомлено про підозру в хабарництві очільнику Кіровоградської ОДА Балоню і його спільникові, - САП

ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн 01
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Топ коментарі
+7
Не забуваємо що Балоня було призначено на пряму вимогу Зеленського.
ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3540
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27.06.2020 11:03
+6
Украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!
Кто больше украл - тот и прав!

Да здрвсвуєт наш суд!
Самий рехформвірованний у всій Галактиці!!
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27.06.2020 10:50
+5
вот что значит - не дать откат в ОП(Г) шмаркли.. Такое - не прощают)
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27.06.2020 10:58
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Свои пошли.Выпил,украл -в тюрьму!
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27.06.2020 10:48 Відповісти
та не, там вислюк проболтался, что хотел украсть и не делиться с ним...
вот за єто и взяли.
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27.06.2020 10:57 Відповісти
так еслиб в тюрьму, а то пальцем погрозят - "ну-ну-ну, так нельзя", вот на том всё и закончится.
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27.06.2020 23:42 Відповісти
САП взяв під варту ЯКУСЬ голову ЯКОЇСЬ ОДА
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27.06.2020 10:48 Відповісти
Бывшего)
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27.06.2020 12:57 Відповісти
Украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!
Кто больше украл - тот и прав!

Да здрвсвуєт наш суд!
Самий рехформвірованний у всій Галактиці!!
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27.06.2020 10:50 Відповісти
Наступні проведуть мЄгаРехформи...- ЗП лжЄмантійцям по 500 000 грн, + МЗДА....
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27.06.2020 14:16 Відповісти
Балонька шел к успеху.. а ещё три дня назад был губернатором..
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27.06.2020 10:52 Відповісти
вот что значит - не дать откат в ОП(Г) шмаркли.. Такое - не прощают)
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27.06.2020 10:58 Відповісти
Не забуваємо що Балоня було призначено на пряму вимогу Зеленського.
ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3540
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27.06.2020 11:03 Відповісти
Йому подобається виступати у якості роялю, тільки благає, щоб по "клавішах" сильно не гепали!)))
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27.06.2020 13:20 Відповісти
Днєпрюша, я думав ти вже в рашку до своїх звалив.
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27.06.2020 13:46 Відповісти
Ну, и долларовым миллионером, очевидно, тоже быть не хочет
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27.06.2020 19:32 Відповісти
Дерджадмінстрц це державний конвертацйн центр - власність любого преза. Непідзвітний нікому. Як ПФ.(((
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27.06.2020 11:44 Відповісти
Хороший заработок! Спортивная рыбалка продолжается!
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27.06.2020 11:49 Відповісти
пока вы читаете эти строки он внес уже 15 лямов.....5 судьям
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27.06.2020 11:51 Відповісти
И опять залог! Какой залог, если это взятка почти 2 млн. - простой человек за жизнь столько не заработает? И что это за залог, который через пару недель другой судья скасовывает? Даже при подозрении на убийство стали назначать залоги - бред! Кто это придумал? Пора возвращать расстрельные статьи, тогда многие успокоятся. Но....есть одно, что губернаторы без согласования с "верхними этажами" на такие подвиги навряд ли сами могут решиться. И не исключено, что это именно часть спец.задания от "сверху", от которого губернатор не может отказаться.
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27.06.2020 12:25 Відповісти
придумали и воплотили в жизнь рыго- анальные просчитаные твари , имея парламентское большинство протащили законом через ВР кажется в 2012 году , стелили себе соломку , шоб в случай чего мягко приземлятся .... прощитаные твари ..... другое дело шо петруша со своей вышиватой командой и не заикался шоб восстановить справедливость после прихода к власти в 14 году .... так шо это выгодно всем , независимо от цветов флагов , мов-языков и внешних векторов , главное страховка на откуп всегда под рукой ....
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27.06.2020 19:49 Відповісти
Месячной заработок средний Балоня в виде залога ну очень сильно его огорчил. Завтра будет на свободе передавать дела другому смотрящему.
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27.06.2020 12:30 Відповісти
мастера машиного доения- поймали- подоили- отпустили...
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27.06.2020 13:37 Відповісти
С этим назначением Зеленский очередной раз подставил себя ,причем в грубой форме! Был на Кировоградщине нормальный руководитель, я имею ввиду Кузьменко ,работал добросовестно, нет же нужно назначить "СВОЕГО" ,ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ !
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27.06.2020 16:26 Відповісти
Не бывает в Украине "нормальных" губернаторов. Как и нормальных прокуроров, судей и сбушников
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27.06.2020 19:34 Відповісти
А що, залишилась назва Кіровоград? Не Кропивницький?
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27.06.2020 16:53 Відповісти
Область не перейменували й досі. Як і з Дніпром. Слуги Зе у ВР не мають часу або чекають, що після чергової путінської анексії цього і робити не треба буде. У них головне - постійні антиукраїнські зашквари.
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27.06.2020 17:45 Відповісти
Есть некоторые индивидуумы- рупоры кремля . Это молчанов Кирилл,это червоненко, который сказал, что 'Киборги разрушили дап ', по его тупой версии, это погребинский - мразь медведчуковская, это спивак, которого я считала нормальным человеком, но сейчас он мимикрировал и критикует Зе за 'антироссийскую политику', это Савченко, за которую мы все переживали, как она там- бедная узница кремля, а она теперь проталкивает версию путлера о 'гражданской войне' в Украине, которая (не подберу цензурных слов, чтоб правильно ее обозначить) в папахе встречалась з ватажком боевиков на Донбассе, это две мрази - две лены: бондаренко и лукаш, это тварь шарий, который тоже ставленник кремля и сейчас копает под законного украинского президента, выдумывает небылицы. Они не идиоты какие-то, которые запутались . Все намного хуже. Это сто процентов платные рупоры кремля. А теперь посмотри на свой пост и чушь, которую ты написал. И найди отличия между собой и этими ,валяющимися под плинтусом по уровню своей моральности, подлецами. Этих отличий нет практически. Я скажу так, в данном конкретном случае именно у тебя антиукраинский зашквар. Какая 'чергова анексія'? Следи за базаром, Виктор.
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27.06.2020 18:53 Відповісти
Правильно, главное переименовать и... начать грабить с новыми силами, по-новому, с патриотическим оттенком
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29.06.2020 11:31 Відповісти
Затриманий на хабарі у 2 мільйони гривень голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь був призначений на посаду у жовтні 2019 року за особистим проханням Зеленського.
https://prm.ua/zatrimaniy-na-habari-golova-oda-balon-buv-priznacheniy-za-osobistim-prohannya-zelenskogo-agent-nabu/
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27.06.2020 18:48 Відповісти
И что здесь странного? Это и есть обычно квота президента. Очень хорошо и знаково другое, президент не стал отмазывать своего ставленника. Разрушая тем самым, давнюю традицию можновладців. Ведь дело бриллиантовых прокуроров стал тормозить шокин, например. Свинарчуков прикрывал порошенко и тд. Здесь же ,наоборот, президент не вмешивается в расследование. И это правильно
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27.06.2020 18:58 Відповісти
так а що там з ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ ДОЛАРІВ хабара від ЗЛОчевського???? ФСЬО??? заглохло??
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27.06.2020 19:27 Відповісти
Не поделился?
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27.06.2020 19:29 Відповісти
Та тупо не встиг. Кур'єр застряг у корку. А ці вже шкуру знімати.
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27.06.2020 20:23 Відповісти
)) Завдаток у розмірі 50% від денного прибутку. Це напевно шоби опозорити перед пацанами. А чого би йому не посидіти у ВІП камері? Було би гламурно і весело...
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27.06.2020 20:21 Відповісти
Отмажется, как пить дать отмажется, не первый он и не последний.
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27.06.2020 23:49 Відповісти
величаві гетьмани змінюються, але традиції спортивної риболовлі міцні як гранітні скелі..
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28.06.2020 14:18 Відповісти
И к Гордону не ходи,адвокаты понизят сумму залога тысяч до 200 ,и отпустят.
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28.06.2020 15:28 Відповісти
 
 