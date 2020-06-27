ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовим особам облдержадміністрації, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для глави ОДА в розмірі майже 10 млн грн, а для його спільника - 5 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Кіровоградської ОДА Балонь затриманий під час вимоги 1,8 млн хабара.

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