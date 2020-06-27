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За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко

За добу в столиці підтвердили 142 випадки COVID-19.

Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.

На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
72 жінки, віком від 19 до 75 рокiв;
 - 60 чоловіків, віком від 21 до 94 рокiв;
6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Деснянському - 20. Та в Печерському і Дарницькому районах - по 19 випадків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко 01
За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко 02
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Топ коментарі
+3
ти хочешь повернення совку? чи реформувати зі змінами? попробували зміни, не так, обирємо інший шлях. чи обираємо відкат назад? Зе вже устроїв часи Яника і внших сферах.
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27.06.2020 11:16
+2
Просто дивно, особливо на фоні того що продали маски з Держрезерву. В РФ- так взагалі по 25 копійок за штуку.
А ви купуйте по 25 гривень.

ЗЕ!
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27.06.2020 11:00
+2
Мені до київського Епіцентру 250 км їхати...
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27.06.2020 11:26
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Просто дивно, особливо на фоні того що продали маски з Держрезерву. В РФ- так взагалі по 25 копійок за штуку.
А ви купуйте по 25 гривень.

ЗЕ!
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27.06.2020 11:00 Відповісти
11 гривен в Эпицентре Киев
В Словакии 99 центов
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27.06.2020 11:22 Відповісти
Но КРадуцкого надо посадить
Така велика мыша съела маски из ГОСРЕЗЕРВА под чистую 😀😀😀
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27.06.2020 11:24 Відповісти
Мені до київського Епіцентру 250 км їхати...
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27.06.2020 11:26 Відповісти
Тогда подними вопрос спекуляции масками в магазинах .
Вторая волна идёт - надо готовиться
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27.06.2020 11:29 Відповісти
Зато ужесточения карантина не будет! Ну, типа скажут собираться не более 10 человек и носить маски. У зебильной власти нет денег на зарплаты, а на людей им наплевать.
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27.06.2020 11:00 Відповісти
Третя світова вже давно почалася.
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27.06.2020 11:00 Відповісти
Є рішення Конституційного Суду поновити розгляд справи про скасування медичної реформи. Це провокація, яка загрожує національній безпеці України під час пандемії. Скасування реформи первинної ланки.
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27.06.2020 11:06 Відповісти
А продаж під час епідемії з держрезерву масок в РФ, та ще й по ціні 25 копійок за штуку це торгівля на крові, загроза національній безпеці України, чи пряма державна зрада?
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27.06.2020 11:08 Відповісти
не змішуй котлети з мухами. це класична вада совків. тримайся теми.
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27.06.2020 11:13 Відповісти
Я якраз по темі. Так що відповідай на питання. Отримаєш 11-80. Чи скільки Фьодоров своїй ботофермі платить?
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27.06.2020 11:15 Відповісти
то тобі так кажеться,що ти по темі, бо совкова школа навчила воду лити. ти лише по одному тегу туту пукнув "нацбезпека", а тема "первинна ланка, медреформа", макси сюди не влазять.
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27.06.2020 11:42 Відповісти
маски
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27.06.2020 11:43 Відповісти
Чем Вам нравится медреформа? Вызвать врача домой невозможно, скорая не едет на многие случаи. К специалистам попасть сложно. Больницы и диспансеры закрываются. И плати, плати, плати. И еще много чего.
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27.06.2020 11:12 Відповісти
ти хочешь повернення совку? чи реформувати зі змінами? попробували зміни, не так, обирємо інший шлях. чи обираємо відкат назад? Зе вже устроїв часи Яника і внших сферах.
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27.06.2020 11:16 Відповісти
Кроме общего бреда, у Вас что-нибудь есть еще? Конкретнее, пожалуйста
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27.06.2020 11:21 Відповісти
сам ти брєд. тут палка з двома кінцями: ти не задоволений як пацієнт. а ось медики первинної ланки? ти хочеш щоб усім пагано було? у німців теж хер скору викличеш і лікарі на дом не їздили. але зараз можна викликати. є нічні діжурні аптеки, є нічні діжурні лікарі.
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27.06.2020 11:26 Відповісти
Вы не понимаете ничего и лезете не в свое дело. Врач для пациента или пациент для врача? Реформаторы хреновы во главе с американской санитаркой
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27.06.2020 11:31 Відповісти
у так и меняй одну из частей, касающуюся пациента, зачем убирать то, что врача делает довольньім? что, обязательно всем страдать? всему нужно время. и работа над ошибками. а то даже учителя не хотят свои исправлять, и єти ошибки теперь при власти чудят.
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27.06.2020 11:36 Відповісти
У Вас есть какая-то конкретика? Кроме общих фраз я не вижу нечего. Я знаю, что пенсионеры и бюджетники заплатить за лечение не могут, это Вам нравится? Этого не достаточно, чтобы отменить геноцид, затеяный этой отвратительной во всех смыслах Супрун и америкосами, которым она подчиняется
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27.06.2020 11:41 Відповісти
я конкретно написал. Многие не могут заплатить за лечение, и т.д.Записаться к специалисту-проблема.Финансирование больниц снижено в разы...Хватит?
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27.06.2020 11:49 Відповісти
так друга ланка (спеціалісти) ще не реформовані, вони висять у повітрі. тому і не можеш ти.
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27.06.2020 11:52 Відповісти
первинна ланка була реформована при іншій владі, зараз ЗЕ-влада, Зе-дибіли при ній, так при чому тут Супрун?
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27.06.2020 11:53 Відповісти
і ще українські совки і того нормально виконати не можуть, що їм в інструкції пишуть. знаєш, як народжуються мертві душі у первинної ланки? достатньо криворукої лікарки, яка не правильно вносить прізвище у декларацію. а чого вона то робить? бо її надрочили і вона прибігла і не баче, що файл відкритий і там попередній пацієнт декларувався, вона вносить нові данні у стару форму і виходить прізвище пепередного пацієнта, а інші дані актуального пацієнта. система передбачає при зміні лікаря автоматичне анулювання цієї дикларації. як ти думаєш, система видале цю декларацію? привіт, мертва душа
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27.06.2020 11:58 Відповісти
ну ось від мене вимагаєш конкретики, а сам загальнимит фразами кидаєшся. як усі ******* шукати піщинку у чужому оці, не бачачі брєвно у своєму. Я живу у тій системі, яку ти хочеш скасувати.
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27.06.2020 11:48 Відповісти
Медреформа как раз и предпологает что можно выбрать другого врача. А зебильная власть медреформу отменила.
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27.06.2020 11:23 Відповісти
Хоть 100 поменяй, появятся ли деньги на лечение и улучшится ли само лечение?
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27.06.2020 11:44 Відповісти
На лечение государство выделяет сотни миллиардов гривен. Вы их получаете? Зебильная власть даёт эти деньги врачам , а не пациентам.
От выбора врача лечение улучшится. Человек обращается к тому врачу, который лучше лечит.
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27.06.2020 11:47 Відповісти
"Реформа" Супрун давала деньги пациентам? Вы о чем?
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27.06.2020 11:51 Відповісти
Реформа Супрун давала деньги пациентам на лечение, а не врачам.
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27.06.2020 11:54 Відповісти
Да ну, Вы в больницу, видимо, не попадали никогда
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27.06.2020 11:56 Відповісти
Вы вообще не знаете что такое реформа. Больницы не были реформированы.
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27.06.2020 12:02 Відповісти
больницьі сейчас должна реформировать зелень. на ее долю вьіпал єтот єтап. и то, чем тьі не доволен, єто твої 73% друзья.
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27.06.2020 12:08 Відповісти
коли відмінила реформу? лише хочуть. суд же ще виніс рішенні про скасування, а лише відновив слухання про відміну.
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27.06.2020 11:50 Відповісти
 
 