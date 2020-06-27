УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12022 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 617 9
діти (4934) карантин (18171) лікарі (1269) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

На COVID-19 захворіли 15 дітей і 95 медпрацівників за минулу добу, всього 3 086 дітей і 6 515 медиків, - Степанов

На COVID-19 захворіли 15 дітей і 95 медпрацівників за минулу добу, всього 3 086 дітей і 6 515 медиків, - Степанов

В Україні серед інфікованих коронавірусом 6 515 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 948 осіб. З них 15 дітей, а також 95 медпрацівників. Було госпіталізовано 228 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 24 летальних випадки", - повідомив глава МОЗ.

При цьому одужали 402 пацієнти.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 42 065 осіб, з них 3 086 дітей, а також 6 515 медичних працівників", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жах. Швидкого одужання малечі і лікарям. Всім
показати весь коментар
27.06.2020 11:04 Відповісти
Нехай виздихають лікарі. В Україні лікарів як псів.
показати весь коментар
27.06.2020 11:29 Відповісти
дебил
показати весь коментар
27.06.2020 11:37 Відповісти
ти за Зеленського голосував, зразу видно.
показати весь коментар
27.06.2020 11:50 Відповісти
- Так голубчик.....кашель есть?
- Нет.
- Насморк?
- Нет.
- Температура?
- Нет.
- Одышка или головная боль?
- Нет доктор.
- А как вообще вы себя чувствуете?
- Прекрасно доктор.
- Так и запишем....бессимптомный коронавирус.
показати весь коментар
27.06.2020 11:07 Відповісти
Вот задумался. Что опаснее для жизни: коронавирус или Киевгаз ?
показати весь коментар
27.06.2020 11:13 Відповісти
Шановні виборці Зеленського!

Будь-ласка, дайте відповідь на питання. Продаж під час епідемії з держрезерву масок в РФ, та ще й по ціні 25 копійок за штуку це торгівля на крові, загроза національній безпеці України, чи пряма державна зрада?
І да Єгорка Соболів, героїчний вомбат Грішин і Міхо Карлсон?
показати весь коментар
27.06.2020 11:18 Відповісти
Схоже буде навпаки...
показати весь коментар
27.06.2020 13:51 Відповісти
Да да да. А ещё у меня и соседа был сегодня "насморк-21" по поводу сезонной аллергии. Предлагаю ввести военное положение. Не то аллергией заболеть может сосед напротив.
ЛОХОТРОН.
показати весь коментар
27.06.2020 21:26 Відповісти
 
 