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Всесвітній Банк виділив $350 млн на підтримку реформ для економічного відновлення України

Всесвітній Банк виділив $350 млн на підтримку реформ для економічного відновлення України

Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні ухвалила рішення про надання Україні 350 мільйонів доларів США в рамках Першої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення (ППР) на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення. Ця позика також допоможе пом’якшити наслідки пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Всесвітнього Банку.

"Пандемія COVID-19 спричинила стрімкий економічний спад, що позначився на доходах простих українців і малого бізнесу, та створив додаткове навантаження на державний бюджет".

"В рамках цієї позики на політику розвитку надається 350 мільйонів доларів США на підтримку державного бюджету у скрутні часи. Світовий банк вітає зобов’язання уряду щодо реформ, спрямованих на підготовки економіки до відновлення зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, та збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку", - заявив Аруп Банерджи директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Зазначається, що ці кошти повинні піти на:

- зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель та врегулювання проблемних кредитів у державних банках;

(ii) підтримку де-монополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектору;

(iii) посилення системи соціального захисту для підтримки людей похилого віку, які є особливо вразливими до COVID-19.

Ця допомога є однією із двох запланованих позик. Як очікується, друга ППР буде спрямована на надання підтримки у розробці додаткового важливого законодавства в сфері земельної реформи та подальше підсилення пенсійних виплат вразливому населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує протягом місяця отримати від МВФ $3,2 млрд, - Шмигаль
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Топ коментарі
+5
щас опять будут миллионные зарплаты у зеленых
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27.06.2020 11:13
+5
зря видєліл, зєбидло все вкраде.
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27.06.2020 11:29
+4
пустят небось на корабельные сосны, аж плачу от зависти
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27.06.2020 11:32
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щас опять будут миллионные зарплаты у зеленых
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27.06.2020 11:13 Відповісти
Не треба давати, бо все одно вкрадуть.
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27.06.2020 14:58 Відповісти
Спершу прочитав "для экономического восстания", а ні, здалося)))
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27.06.2020 11:14 Відповісти
А всяческих тюбиков для выделений из них достаточно ли будет на ближайшее безбедное будущее Украины?
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27.06.2020 11:19 Відповісти
Шо за такой всемирный банк? Для очередного отката уже созданной типа вакциныпля...
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27.06.2020 11:19 Відповісти
ЗЕкоманді приготуватись!Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины - Цензор.НЕТ 81
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27.06.2020 11:23 Відповісти
Грабить будут ?
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27.06.2020 11:24 Відповісти
у турборежимі....
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27.06.2020 11:32 Відповісти
будут, лезть на высокие сосны... корабельные - да!
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27.06.2020 11:32 Відповісти
терпи , лучше уже было
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27.06.2020 11:31 Відповісти
Українці повинні чітко сказати, що кредити які взяла зебільна влада, Україна віддавати не буде.
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27.06.2020 11:28 Відповісти
кому сказати - і що буде від того сказаного....
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27.06.2020 11:31 Відповісти
Світовому Банку сказати, МВФ сказати. Вибрати нову владу, яка не буде віддавати кредити. Тоді ці кредитори передумають давати гроші зебілам.
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27.06.2020 11:35 Відповісти
1, Ті - перераховані Інституціїї "розмовляють" із як би легітимною "Владою"...
2. 29-ть років почегово обираем "нову-стару" Владу....
3. БК ...
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27.06.2020 12:10 Відповісти
зря видєліл, зєбидло все вкраде.
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27.06.2020 11:29 Відповісти
кАломойський вже потирає руки!
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27.06.2020 11:30 Відповісти
Успіхи та ЗВЕРШЕННЯ продовжуються...- білякоритні моментально багатіють збагачуються- Держава , та "прості" у дупі....-все по КРУГУ...
Госдолг Украины продолжает расти

В мае совокупный государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте вырос на 0,59% - до 2,21 триллиона гривен. В иностранной валюте госдолг вырос на 0,83% - до $82,12 млрд. Об этом сообщает https://mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_borg_v_travni_popit_na_ovdp_zrostaie_a_vartist_zaluchennia_zmenshuietsia-2221 пресс-служба Министерства финансов.
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27.06.2020 11:30 Відповісти
пустят небось на корабельные сосны, аж плачу от зависти
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27.06.2020 11:32 Відповісти
Це на пару вілл на Лазурном бєрєгу
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27.06.2020 11:35 Відповісти
Всемирный Банк выделил $350 млн на поддержку реформ для экономического восстановления Украины - Цензор.НЕТ 5095
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27.06.2020 11:35 Відповісти
очередной КРЕДИТ (не безвозмездная помощь!!!) на распил сопле в оман...
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27.06.2020 11:41 Відповісти
а в чем радость? если конечно как с траншем МВФ будет - зеля требовал его на руки от НБУ, но ему не дали)то можно и порадоваться
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27.06.2020 11:48 Відповісти
ну и где я вспомнила в коменте прошлую власть) Да ,дедушка Фрейд, он такой
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27.06.2020 12:04 Відповісти
Зайчик вообще не понимает, о чем он пишет.
Условия ссуды таковы, что
- рынок земель обязан быть
- кредитов поганых знакомым, друзьям и собутыльникам банки давать не должны
- с рамках борьбы с коррупцией 500 тонн (!) масок за границу больше загнать не получится
А если условия выполнены не будут, то не ссуду получат Слуги Народа, а ссаными тряпками по морде.
И с чего же Слуги Народа кормиться то будут?
Им же все источники финасирования обрезают, все возможности получать взятки по 6 миллионов баксов наличкой.
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27.06.2020 12:46 Відповісти
"- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель" Источник: https://censor.net/n3204759

Вы хоть поняли, что означает "эффективного рынка сельскохозяйственных земель"?
Это означает, что черноземы обязаны быть проданы и не украинским латифундистам.
А 'зрада" это для латифундистов - Юлиных хозяев - или нет, то вы у Юлии Владимировны спросите.
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27.06.2020 12:42 Відповісти
Они прикалываются или в доле? Потому что ето маразм давать деньги бандитам и коррупционерам для того чтобы они что то развивали кроме своих карманов
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27.06.2020 11:49 Відповісти
сенягдестена?
(с) Гордиенко
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27.06.2020 11:57 Відповісти
Эти миллаирды также загадочно исчезнут, как исчезли 3 млрд.
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27.06.2020 12:10 Відповісти
Політ в боргову яму наркоманів від влади.
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27.06.2020 14:51 Відповісти
ліс ...атомні ...порти ?
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27.06.2020 15:20 Відповісти
Тільки я помітила, що на Україну сипляться мільони $ допомоги, кредитів? Що це?
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27.06.2020 16:36 Відповісти
Це не допомога, це новомова для олігофренів - По́зика - передача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2 активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики може бути безвідсотковим, або під певні відсотки, це кабала наступних поколінь цими фарисеями.
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27.06.2020 17:58 Відповісти
 
 