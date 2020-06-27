Всесвітній Банк виділив $350 млн на підтримку реформ для економічного відновлення України

Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні ухвалила рішення про надання Україні 350 мільйонів доларів США в рамках Першої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення (ППР) на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення. Ця позика також допоможе пом’якшити наслідки пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Всесвітнього Банку.

"Пандемія COVID-19 спричинила стрімкий економічний спад, що позначився на доходах простих українців і малого бізнесу, та створив додаткове навантаження на державний бюджет".

"В рамках цієї позики на політику розвитку надається 350 мільйонів доларів США на підтримку державного бюджету у скрутні часи. Світовий банк вітає зобов’язання уряду щодо реформ, спрямованих на підготовки економіки до відновлення зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, та збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку", - заявив Аруп Банерджи директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Зазначається, що ці кошти повинні піти на:

- зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель та врегулювання проблемних кредитів у державних банках;

(ii) підтримку де-монополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектору;

(iii) посилення системи соціального захисту для підтримки людей похилого віку, які є особливо вразливими до COVID-19.

Ця допомога є однією із двох запланованих позик. Як очікується, друга ППР буде спрямована на надання підтримки у розробці додаткового важливого законодавства в сфері земельної реформи та подальше підсилення пенсійних виплат вразливому населенню.

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