Порошенко в річницю підписання асоціації між Україною і ЄС: Закладено незламний фундамент європейської інтеграції України

Україна має бути в Європейському Союзі, і завдання влади - наближати цей день.

Про це в шосту річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності", Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголошує, що членство в ЄС відповідає волі більшості українців, закріплене у Конституції і є цивілізаційним вибором заради миру, стабільності і добробуту.

"Рівно шість років сьогодні виповнюється з того моменту, як мені випала велика честь й історична місія поставити свій підпис під Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Після революційних подій на Майдані та зрадницької позиції влади Януковича цей крок отримав ще більшої символічної ваги. Одним підписом ми заклали незламний фундамент європейської інтеграції України", – наголошує Петро Порошенко.

"Далі будуть і тривала боротьба за її ратифікацію, і спротив російському агресору будь-що зупинити запуск Угоди на повну силу. Ми вистояли і перемогли. Уклавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна як європейська держава, що поділяє спільні цінності демократії і верховенства права, зафіксувала свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в ЄС", – переконаний п’ятий президент.

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"Угода з ЄС — це інструмент всеохоплюючої та системної підготовки до досягнення цієї мети. Це дороговказ нашого руху до Євросоюзу — спільноти вільних та процвітаючих народів. Попри невимовні складнощі, економічну турбулентність та війну з агресором ми робили все можливе і неможливе для повернення до спільного європейського дому. Отримали безвіз. Створили зону вільної торгівлі. Поглиблювали секторальну інтеграцію. Ми були амбітними та наполегливими!" – зазначає Порошенко.

Він зауважує, що нинішня влада голосно декларує прихильність євроінтеграційному курсу, і хотілося, щоб ці декларації перетворилися у реальні справи. "Уточню: не у справи проти Порошенка ще й за підписання Угоди чи безвіз, а в реальні досягнення на шляху до нашого вступу в ЄС. А завдань чимало: оновлення Угоди, інтеграція до цифрового та енергетичного ринків, спільний авіаційний простір, асоціація з Шенгеном, і, нарешті, перспектива членства", – пише лідер "Європейської Солідарності".

"Нікому не дозволено переглянути чи, не приведи Боже, відвернути Україну з обраного курсу та повернути Український народ в московське стійло", – резюмує Петро Порошенко.

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