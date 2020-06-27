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З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов

З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов

В Україні на сьогодні на добу фіксується від 700 до 1000 нових випадків захворювання на пневмонію, тоді як в травні кількість хворих була близько 250-300 на добу.

Про це під час брифінгу повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми за добу тестуємо нових пневмоній від 700 до 1000 випадків. Я можу вам сказати, що, наприклад, в травні, коли ми почали пом'якшувати карантинні заходи, почали переходити до адаптивного карантину, ця кількість була близько 250-300 випадків в день. Тобто ви бачите, що майже в тричі збільшилася кількість пневмоній ", - зазначив Степанов.

Крім того, міністр підкреслив, що влітку зазвичай кількість пневмоній не росте, а, навпаки, знижується.

Також читайте: На COVID-19 захворіли 15 дітей і 95 медпрацівників за минулу добу, всього 3 086 дітей і 6 515 медиків, - Степанов
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Топ коментарі
+6
Застой лёгких и пневмонии однозначно связанв со снижением физической активности, запретом на прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, повсеместным ношением масок
Получите, жду статистику по сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям.
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27.06.2020 12:19
+4
Люди стали чаще обращаться к врачам, делов-то. Население привыкло лечиться "народными средствами", а сейчас запугано телевизором, потому поменяло поведенческие привычки.
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27.06.2020 12:26
+4
странные вы ребята
Пневмония -- это одно из главных осложнений болезни ковид19. Если в этом году статистика выросла в 3 раза-- то не надо быть гением что бы понять причину.
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27.06.2020 12:33
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и поэтому степанов отменяет карантин и с 1 июля запускает кинотеатры.. Норм))
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27.06.2020 12:08 Відповісти
туда никто ходить не будет. как откроются, так и закроются
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27.06.2020 12:14 Відповісти
Степанову верить - себя не уважать. Вся его информация лживая как и информация от всей власти. При пандемии в Украине смертность уменьшилась, а не увеличилась по сравнению с 2019 годом. Это статистика ГОССТАТа. После этого можно верить страшилкам Степанова? В медицине сатанински лгут, в полиции лгут - обыск провели в машине у задержанного, который сидит в СИЗО и без его участия, в машине нашли гранату- верить этому? Конечно нет. Подбрасывают без обвиняемого, без адвоката, без свидетелей , подбрасывают что - угодно - гранаты, оружие, наркоту и считают, что они правы. Катастрофа беззакония в Украине при зеленых уродах и катастрофическая пандемия лжи.
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27.06.2020 13:12 Відповісти
А это последствие ношения масок в жару. Снял маску, вдохнул полной грудью свежего воздуха---- и пневмония.
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27.06.2020 12:42 Відповісти
ты вместо маски - противогаз носишь?))
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27.06.2020 12:43 Відповісти
Маску ношу только на почте и в АТБ. Но вижу , как другие в жару на улице не снимают.
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27.06.2020 12:48 Відповісти
на вулиці не знімають, бо не розібралися у питанні. на початку карантину тсн рекламувала тупість львівських поліціянтів: поліціянт вивів дітей на свій город у масці (вірус не у повітрі, він там, де люди дихають), а у хаті бігав без маски, хоча він єдиний, хто ходив на роботу і міг принести це додому і мав би носити маску у приміщеня для захисту своїх дітей.
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27.06.2020 13:21 Відповісти
Вирус только там, где чихает и кашляет больной. Дыханием вирус не передается - нос, физиологически, не пульверизатор или небулайзер для производства критической массы аэрозолей. Кроме того, не стоит забывать и о защитной и фильтрующей роли слизистой носа (в том числе и на выдохе).
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27.06.2020 13:57 Відповісти
а ти знаєш де ти чихнеш чи кашлянеш? чи поряд с тобою стоячий? чи ти знаєш, що ти не носій і він теж?
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27.06.2020 14:16 Відповісти
Безсимптомный "носитель" не чихает и не кашляет. А чихать может и здоровый человек например от попадания тополиного пуха в нос или от аллергии на какой либо запах. Кашлять могут и астматики. Именно поэтому ВОЗ рекомендует всем не намордники носить, а чихать и кашлять в согнутый локоть.
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27.06.2020 14:35 Відповісти
первьій зараженньій в Германии тоже так думал, а потом стал первьім зараженньім.
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27.06.2020 14:45 Відповісти
Стоял лично рядом с ним и документально зафиксировал причину и путь заражения?
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27.06.2020 14:53 Відповісти
ти як глист викручуєшся. звичайна ділова 2-3 годинна зустріч була, без лобизаній, відстань - стіл, у переговорній кімнаті. у понеділок. у наступний понеділок вже запакували в інфекційний бокс.
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27.06.2020 15:09 Відповісти
Больше ты на выкручивающегося глиста похож своими примитивными домыслами. Лучше самообразованием займись. Естественно, 2-3 часа в замкнутом помещении рядом с больным может быть достаточно для накопления заразной концентрации вирусов, но этот пример не имеет никакого отношения к обсуждению вопроса о бесполезност масок на здоровых людях.
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27.06.2020 15:28 Відповісти
у мене факт, у тебе писдьош глиста. тобі не факт, комусь факт. а тобі аби трандіть, з пустого в порожнє.
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27.06.2020 15:38 Відповісти
У тебя не факт, а пересказ прочитанного в СМИ. Факт - это документальный результат научного независимого исследования.
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27.06.2020 15:42 Відповісти
я не могу провожить исследования. но я могу проследить процес по рассказу. точно так же сотрудник фирмьі проведал больного сотрудника, и им по очереди поставили диагноз. и все єто - хакрьітое помещение как тьі говоришь для ЗДАРОВЬІХ людей. бьіл здоров - стал не здоров. а ти пізди далі.
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27.06.2020 15:45 Відповісти
у меня факт: факт первого в Германии заражения от безсимптомного носителя при прибьівании с ним в одной комнате на дистанции меньше метра и на протяжени не 1 и не 5 минут. тьі думаешь, 1.5 метра дистанция не на єтом базируется? именно на єтом и на исследованиях вирусов данной группьі сарс. или от фонаря по твоему совид в группе сарс? а в автобусе тьі не селедка в банке типа, и тьі знаешь всегда, кто сейчас чихнет или кашлянет и можешь уйти подальше, а еще круче, тьі видишь насквозь зараженньіх. у тебя в жопе лампочка загорается?
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27.06.2020 17:26 Відповісти
а ти знаєш зто здоровий а хто ні? як ти робиш? іди нахй тупорилий русскочелюстной дятел. тебя русские училки учили явно.
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27.06.2020 15:40 Відповісти
Если знаешь английский, прочти подчеркнутое красным предупреждение на коробке с масками
З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8170
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27.06.2020 15:39 Відповісти
правильно написано, бо саме ця не захищає.
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27.06.2020 15:41 Відповісти
Разговор исчерпан, малообразованность и дремучесть, как следствие, твоя суть.
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27.06.2020 15:48 Відповісти
ти такий самий для мене. ніпрошо, але багато
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27.06.2020 16:01 Відповісти
там и англійский знать не надо. для таких о-дарьонних русской хромосомой и бьіла создана табличка и в том числе на агнлийском. н о тьі ж ее мимо прошел. а там для тебя убого даже картинку поменяли на реальную маску, а не рисунок.
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27.06.2020 18:38 Відповісти
маска помогает только от штрафов
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27.06.2020 13:09 Відповісти
И успокоения злобных и дремучих коронаботов, агрессивных по отношению к здоровым физически и психически людям (особенно в транспорте).
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27.06.2020 14:00 Відповісти
людина у масці з фільтом для тебе те саме, що без маски. треба враховувати вид маски.З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 585" />
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27.06.2020 13:17 Відповісти
Наличие вирусных аэрозолей в выдохе научно не доказано. Все эксперименты проводились только с помощью имитирования небулайзерами, а это к реальности не имеет никакого отношения.
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27.06.2020 14:05 Відповісти
чогось від таких вумних Україна у червоній зоні, а німеччина у зеленій з наймінімальнішим показником.
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27.06.2020 14:15 Відповісти
Эта "зона" такой же продукт домыслов на основе сомнительной статистики, как и все остальные страшилки из зомбоящика. К доказательной науке это никоим боком не относится.
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27.06.2020 14:40 Відповісти
у меня нет зомбоящика. і кількість з позитивними тестами у тебе теж не росте?
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27.06.2020 14:42 Відповісти
Сначала изучи, что такое тесты, их достоверность и как количество проведенных тестов трактуется заражением.
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27.06.2020 15:51 Відповісти
я знаю, що таке тести. а ти лише ****** з пустого у порожнє.
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27.06.2020 16:02 Відповісти
обане зэбидло вже наосопизило.
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27.06.2020 12:12 Відповісти
Нефік ескімосов..мля.."Ескімо" кусять в єнту жару..
😁
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27.06.2020 12:12 Відповісти
От так от...
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27.06.2020 12:15 Відповісти
Застой лёгких и пневмонии однозначно связанв со снижением физической активности, запретом на прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, повсеместным ношением масок
Получите, жду статистику по сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям.
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27.06.2020 12:19 Відповісти
Из данной информации хрен что поймешь. Если добавочные пневмонии связаны с КОВИД, то его диагностика на нуле, если с чем то другим, то не понять, с чем, а может быть - просто люди чаще обращаются с легкими пневмониями, с которыми раньше сами выздоравливали, или диагноз пневмония стали ставить щедро для всякого бронхита?
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27.06.2020 12:20 Відповісти
Люди стали чаще обращаться к врачам, делов-то. Население привыкло лечиться "народными средствами", а сейчас запугано телевизором, потому поменяло поведенческие привычки.
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27.06.2020 12:26 Відповісти
Двусторонние пневмонии народными средствами лечат не люди, а отморозки, типо тебя.
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27.06.2020 12:28 Відповісти
странные вы ребята
Пневмония -- это одно из главных осложнений болезни ковид19. Если в этом году статистика выросла в 3 раза-- то не надо быть гением что бы понять причину.
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27.06.2020 12:33 Відповісти
вот так и занижают заболеваемость и смертность от ковид 19 -- списывают на другие болезни, в частности на "пневмонию"
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27.06.2020 12:35 Відповісти
Угу, за то с проломленными черепами дописывают.
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27.06.2020 12:52 Відповісти
У меня сын чуть не умер от пневмонии. Набегался на перемене в мороз , напился холодной воды из- под крана -через два дня пневмония. Долго лечился. И в 90-х пневмонией болели.
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27.06.2020 12:46 Відповісти
E,у стєПанова зовсім інший діагноз -легка форма кретинізму ,тому й пішов у медицину,мріяв вилікуватись....
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27.06.2020 13:02 Відповісти
зе пнх
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27.06.2020 13:03 Відповісти
А кроме ковид в МОЗ уже больше ни о чем не думают. Им даже в голову не приходит давно известная связь обострений ОРЗ и легочных заболеваний с резкими погодными перепадами. Как раз во второй половине мая было резкое двухнедельное похолодание с дождями, а после этого в течение дня это сменилось аномальной жарой. Вот и всплеск пневмоний.
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27.06.2020 13:16 Відповісти
за тестами тільки у 15% людей з відповідними симптомами (пневмонією) знаходять коронавірус - від чого ж тоді пневмонія у решти 85% ???
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27.06.2020 13:43 Відповісти
Хто з них усіх дізнаватиметься, чи це справжній діагноз? Чи складно кашлюючому ковід приписати?
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27.06.2020 16:26 Відповісти
КОЗЛИНА
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27.06.2020 17:43 Відповісти
КОЗЛИНА-это новый вирус.
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27.06.2020 17:45 Відповісти
 
 