Ексдепутат Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду ще не набрало законної сили і він оскаржив його в апеляції

Рішення швейцарського суду щодо українського ексдепутата Миколи Мартиненка є проміжним, воно не вступить в силу і він вже оскаржив його в апеляційному суді. Мартиненко вважається невинуватим і незасудженим, доки не пройдені всі судові інстанції.

Про це повідомила пресслужба колишнього народного депутата, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УН.

Пресслужба також заявила, що "теза про "28 місяців ув’язнення" була маніпулятивно вкинута близьким до НАБУ "Радіо Свобода", насправді 16 місяців з них складає умовний термін. Також не відповідає дійсності інформація про "24 місяці ув’язнення" для Павла Скаленка" - насправді це суто умовний термін".

Микола Мартиненко наголосив, що він не вчиняв злочину, категорично не погоджується із рішенням суду і воно виходить за будь-які юридичні рамки. "Через світові карантинні обмеження та закриті кордони я не зміг бути присутнім на засіданні суду першої інстанції та надати свої пояснення. Я не зміг особисто відповісти на питання суду та засвідчити всю безпідставність згадок мого імені в цій справі. Рішення суду є проміжним і не остаточним, воно не вступить в силу і я вже оскаржив його до апеляції", - сказав він.

Швейцарський адвокат Миколи Мартиненка Реза Вафадар в коментарі зазначив, що "в Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи – апеляцію та федеральний Верховний суд".

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Микола Мартиненко сказав, що йому незрозумілі мотиви такого рішення суду першої інстанції. "Виглядає так, що ці мотиви - за межами кримінального права і законодавства Швейцарії. Я не порушував жодних законів і готовий допомогти швейцарському правосуддю розібратись у справі, яка засновується на перекрученій та маніпулятивній інформації. Я буду наполягати на тому, щоб особисто свідчити в Апеляційному суді Швейцарії та показати всю безпідставність цієї справи", - сказав Микола Мартиненко.

Він нагадав, що сам виступив ініціатором якнайшвидшого розгляду справи в суді. За словами колишнього депутата, "швейцарський прокурор Урс Кьоллі намагався не допустити передачі справи до суду, усвідомлюючи її провальність. За 7 років пан Кьоллі кілька разів пом’якшував обвинувачення, незаконно розголошував матеріали справи Сергію Лещенку (який потім використовував це для інформаційного кілерства) та всіляко затягував час. Я лише через суд змусив прокурора передати справу до суду для розгляду по суті", – зазначив Мартиненко.