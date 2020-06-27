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депутат (1756) Мартиненко (315) суд (11502) Швейцарія (842)

Ексдепутат Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду ще не набрало законної сили і він оскаржив його в апеляції

Ексдепутат Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду ще не набрало законної сили і він оскаржив його в апеляції

Рішення швейцарського суду щодо українського ексдепутата Миколи Мартиненка є проміжним, воно не вступить в силу і він вже оскаржив його в апеляційному суді. Мартиненко вважається невинуватим і незасудженим, доки не пройдені всі судові інстанції.

Про це повідомила пресслужба колишнього народного депутата, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УН.

Пресслужба також заявила, що "теза про "28 місяців ув’язнення" була маніпулятивно вкинута близьким до НАБУ "Радіо Свобода", насправді 16 місяців з них складає умовний термін. Також не відповідає дійсності інформація про "24 місяці ув’язнення" для Павла Скаленка" - насправді це суто умовний термін".

Микола Мартиненко наголосив, що він не вчиняв злочину, категорично не погоджується із рішенням суду і воно виходить за будь-які юридичні рамки. "Через світові карантинні обмеження та закриті кордони я не зміг бути присутнім на засіданні суду першої інстанції та надати свої пояснення. Я не зміг особисто відповісти на питання суду та засвідчити всю безпідставність згадок мого імені в цій справі. Рішення суду є проміжним і не остаточним, воно не вступить в силу і я вже оскаржив його до апеляції", - сказав він.

Швейцарський адвокат Миколи Мартиненка Реза Вафадар в коментарі зазначив, що "в Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи – апеляцію та федеральний Верховний суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Швейцарії засудили ексдепутата Мартиненка до 2 років і 4 місяців за ґратами, - ЗМІ

Микола Мартиненко сказав, що йому незрозумілі мотиви такого рішення суду першої інстанції. "Виглядає так, що ці мотиви - за межами кримінального права і законодавства Швейцарії. Я не порушував жодних законів і готовий допомогти швейцарському правосуддю розібратись у справі, яка засновується на перекрученій та маніпулятивній інформації. Я буду наполягати на тому, щоб особисто свідчити в Апеляційному суді Швейцарії та показати всю безпідставність цієї справи", - сказав Микола Мартиненко.

Він нагадав, що сам виступив ініціатором якнайшвидшого розгляду справи в суді. За словами колишнього депутата, "швейцарський прокурор Урс Кьоллі намагався не допустити передачі справи до суду, усвідомлюючи її провальність. За 7 років пан Кьоллі кілька разів пом’якшував обвинувачення, незаконно розголошував матеріали справи Сергію Лещенку (який потім використовував це для інформаційного кілерства) та всіляко затягував час. Я лише через суд змусив прокурора передати справу до суду для розгляду по суті", – зазначив Мартиненко.
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Топ коментарі
+4
В єтом решении плохо одно- маленький срок
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27.06.2020 12:30
+4
ні-то не той
той Мартинюк -лжекомуняка- но ти таким не переймайся- у нас багато людей овощі від фруктів гн розрізняють....
Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции - Цензор.НЕТ 8283
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27.06.2020 12:31
+2
Конфисковать все у этих воров -- но не с нынешней властью
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27.06.2020 14:54
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А, это тот красножопый, который душил Ляшко?
Красножопый = виновен. Это просто потому что от "художеств" таких деятелей мир потерял с 100-150млн. ед. раб силы.
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27.06.2020 12:26 Відповісти
ні-то не той
той Мартинюк -лжекомуняка- но ти таким не переймайся- у нас багато людей овощі від фруктів гн розрізняють....
Экс-депутат Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу и он оспорил его в апелляции - Цензор.НЕТ 8283
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27.06.2020 12:31 Відповісти
так просто "депутат ВР" - це вже діагноз.
може хіба що крім козачка Гаврилюка, у котрого маєток будують, але всьо бабло - чесно зароблене.(хоча я навіть вірю)

п.с. У Ляшка на фото обличчя.... ну, він міг би стати зіркою фільмів(деяких)
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27.06.2020 12:37 Відповісти
дЭхпутати - це відзеркалення середньо-статистичноъ температури по-палаті....
О , Гаврилюк "обтесався" - гарний Мотель на на 30 покоїв буде - теж "відслужив" Суспільству" ...
Ну а "Скотиняка"- то бестселлер....
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27.06.2020 12:55 Відповісти
Конфисковать все у этих воров -- но не с нынешней властью
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27.06.2020 14:54 Відповісти
В Україні немае чиновників-можновладців злодів-корупціонерів , брехунів- маніпулянтів...- у нас чомусь тільки НАЙБАТШІ чиновники у ЕС та Світі ( напевне вони вундерМЕНИююю) , при найбіднішшій Державі як Державі...., та більшості БІДНИХ тих, хто працюе...
Нонсенс чи Закономірність,.....
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27.06.2020 12:27 Відповісти
Любий друзь іще й оскаржує? Радів би, що швейцарський суд гуманний, дав мінімум.
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27.06.2020 12:28 Відповісти
В єтом решении плохо одно- маленький срок
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27.06.2020 12:30 Відповісти
Плохо совсем другое - согласно законадетельству ЕС при открытии счета в из банке вы даете расписку, что вы не являетесь депутатом, госслужащим или политическим деятелем. Если вы соврали, то вы и получаете те самые 2 года.
И у нас ни одного ворюгу не наказали, хотя 100% у него не было разрешения НацБанка на открытие счета.
Но об этом можно говорить и говорить еще следующие 30 лет, если только государство столько просуществует. А они слушают и воруют, воруют...
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27.06.2020 13:20 Відповісти
нє земеля подавай краще в Печерский суд от там діло вигорить
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27.06.2020 14:52 Відповісти
. . . не повезло ворюге . . . его судил швейцарский суд . . . а не укряцкий
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27.06.2020 17:04 Відповісти
Мало дали, нужно добавить.
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27.06.2020 17:10 Відповісти
Как в кино, ты проснулся а весь порохоскот сдох
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27.06.2020 21:05 Відповісти
хочет в тюрьму в Швейцарию, несмотря на украинские вип-камеры...
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27.06.2020 22:50 Відповісти
 
 