США виділить $100 тис. на боротьбу з паводками в західних областях України, - посольство
Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.
Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо станом на ранок 27 червня 2020 року через паводок на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки виділить братній Російський народ на допомогу????
чи миші вже не браття ?
А полицейские Авакова будут обзывать америкосов и называть кацапов братьями
пусть платят, Аваков с благодарностью зохавает любую помощь с проглотом
При этом бывший глава Министерства социальной политики напомнил, что президентом тогда был Виктор Ющенко, главой правительства - Юлия Тимошенко, а он занимал должность первого замминистра соцполитики.
Так вот, государство тогда выплатило компенсации семьям погибших в размере 100 тысяч гривен. На тот момент это составляло 20,7 тысяч долларов в американской валюте. Получили также люди компенсации и за потерянное имущество, и деньги на восстановление жилья. В зависимости от ситуации, размер выплаты составлял от 5 до 50 тысяч гривен. Также государство сделало тогда еще ряд дополнительных выплат в качестве материальной помощи людям.
Что мы видим сейчас? Выплаты родственникам погибших - 0 гривен. Такую же «компенсацию», то есть, ничего, получили люди и за потерянное имущество. Сам Владимир Зеленский заявил в ходе своего визита на Прикарпатье, что власть не просто думает, что делать, она уже делает. Правда, пока президент делает только лишь селфи с пострадавшими.
источник: https://antikor.com.ua/articles/390471-zelenskij_vo_vremja_piar-vizita_na_prikarpatje_vmesto_pomoshchi_delal_selfi_s_postradavshimi__rozenko
https://www.youtube.com/watch?v=OcbiVUy1fWE
перед вами ЗЕЛЬОНІЙ НЕГР !
Мафии жти паводки выгодны- можно из бюджета постить гроши в большом количестве - беда все спишит
Дякуємо за допомогу. І добре, що наглянете за використанням
https://youtu.be/osmOlIE8i18
Надо с Авакова спрашивать ,а не с венгров
(одін народ) СУКИ.
Утопаівающися..©