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Новини Паводки на Західній Україні
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паводок (233) посольство (939) США (20990)

США виділить $100 тис. на боротьбу з паводками в західних областях України, - посольство

США виділить $100 тис. на боротьбу з паводками в західних областях України, - посольство

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо станом на ранок 27 червня 2020 року через паводок на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков
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Топ коментарі
+14
Дякуємо Американському братньому народові !!!!

Скільки виділить братній Російський народ на допомогу????

чи миші вже не браття ?
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27.06.2020 12:42
+9
Америкосы из Своих налогов оплатят безлад в МЧС под руководством Авакова

А полицейские Авакова будут обзывать америкосов и называть кацапов братьями
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27.06.2020 12:46
+7
Если можно, выделите еще сотню полицейских, можно из тех которые н..гров киздят, чтобы следили за зелеными, и не дали им и эти деньги разворовать!
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27.06.2020 12:43
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Дякуємо Американському братньому народові !!!!

Скільки виділить братній Російський народ на допомогу????

чи миші вже не браття ?
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27.06.2020 12:42 Відповісти
Америкосы из Своих налогов оплатят безлад в МЧС под руководством Авакова

А полицейские Авакова будут обзывать америкосов и называть кацапов братьями
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27.06.2020 12:46 Відповісти
ето еще что. Шапошников добился шо на Авакова део открыли даже.

пусть платят, Аваков с благодарностью зохавает любую помощь с проглотом
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27.06.2020 12:50 Відповісти
повені у Карпатах завжди були великою проблемою , а гроші на їх ліквідацію- майже всі розкрадалися....Америці -плюс, але ліпше дали б пару бульдозерів, чи екскаватор...а "миші" можуть тільки бурят у диру підкинуть, разом з танками...
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27.06.2020 12:51 Відповісти
Павел Розенко напомнил на своей странице в Facebook, что в июле 2008 года Прикарпатье также серьезно пострадало от наводнений.

При этом бывший глава Министерства социальной политики напомнил, что президентом тогда был Виктор Ющенко, главой правительства - Юлия Тимошенко, а он занимал должность первого замминистра соцполитики.

Так вот, государство тогда выплатило компенсации семьям погибших в размере 100 тысяч гривен. На тот момент это составляло 20,7 тысяч долларов в американской валюте. Получили также люди компенсации и за потерянное имущество, и деньги на восстановление жилья. В зависимости от ситуации, размер выплаты составлял от 5 до 50 тысяч гривен. Также государство сделало тогда еще ряд дополнительных выплат в качестве материальной помощи людям.

Что мы видим сейчас? Выплаты родственникам погибших - 0 гривен. Такую же «компенсацию», то есть, ничего, получили люди и за потерянное имущество. Сам Владимир Зеленский заявил в ходе своего визита на Прикарпатье, что власть не просто думает, что делать, она уже делает. Правда, пока президент делает только лишь селфи с пострадавшими.
источник: https://antikor.com.ua/articles/390471-zelenskij_vo_vremja_piar-vizita_na_prikarpatje_vmesto_pomoshchi_delal_selfi_s_postradavshimi__rozenko
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27.06.2020 13:43 Відповісти
я підозрюю, що брат Путін виділить "х..й без солі", який відбере у алтайського пенсіонера

https://www.youtube.com/watch?v=OcbiVUy1fWE
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27.06.2020 12:59 Відповісти
виділив вже"братский руский народ"--..в вигляді куль..мін ..танків..градів.. Вам мало?
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27.06.2020 14:01 Відповісти
Если можно, выделите еще сотню полицейских, можно из тех которые н..гров киздят, чтобы следили за зелеными, и не дали им и эти деньги разворовать!
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27.06.2020 12:43 Відповісти
полицейских нужно "озадачить":

перед вами ЗЕЛЬОНІЙ НЕГР !
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27.06.2020 12:45 Відповісти
)))))
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27.06.2020 12:46 Відповісти
афроукраинец?
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27.06.2020 13:22 Відповісти
ЕШЕ БЫ МОЗГИ ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ

Мафии жти паводки выгодны- можно из бюджета постить гроши в большом количестве - беда все спишит
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27.06.2020 12:44 Відповісти
І на відміну від мад'яр не ставлять ніяких умов.
Дякуємо за допомогу. І добре, що наглянете за використанням
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27.06.2020 12:46 Відповісти
Венгры вынуждены чистить реку от мусора из Украины Из-за повышение уровня воды на границе с Украиной, венгерская техника круглосуточно вылавливает тонны мусора, который плывёт по реке Тиса из Закарпатья.
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27.06.2020 12:48 Відповісти
Видео этого процесса

https://youtu.be/osmOlIE8i18

Надо с Авакова спрашивать ,а не с венгров
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27.06.2020 12:50 Відповісти
США выделит $100 тыс. на борьбу с паводками в западных областях Украины, - посольство - Цензор.НЕТ 3440
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27.06.2020 12:48 Відповісти
жаль что мордочка животного не в сметане)) а вид - да,очень удачный
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27.06.2020 12:52 Відповісти
Лучше бы США прислали десяток егерей отстреливать лесорубов
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27.06.2020 12:56 Відповісти
афроамериканцев с магнитолами на плечеи и мячиками в баскет...
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27.06.2020 13:07 Відповісти
А братні кацапи говноконвой з набоями. Що то братани, (одін народ) СУКИ.
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27.06.2020 12:58 Відповісти
Що це за гроші? Це тільки на Айкос президенту ледве вистачить...
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27.06.2020 13:11 Відповісти
щедро
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27.06.2020 13:12 Відповісти
Секта зе-вовы к распилу готова! Дякуємо, дуже дякуємо!
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27.06.2020 13:16 Відповісти
Чомусь замало 100$ для зеленi,мовчить щур..
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27.06.2020 13:19 Відповісти
Хтось(??) обновить свій кабінет..
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27.06.2020 13:26 Відповісти
Спасенийо утопаівахщся-дело рук саміх
Утопаівающися..©
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27.06.2020 13:30 Відповісти
Ребята. 100 тысяч долларов-это две крыши из глазурованной черепицы в усадьбах на закарпатье и сколько-то метров забора вокруг. Продолжайте говорить спасибочки. Типа А. Мышкевич.Для него эти 100 тыс баксов-невероятная помощь с паводками от сша. Не смешно же...
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27.06.2020 13:38 Відповісти
Читай текст внимательно! Это помощь не от США, а именно, от местного посольства! Был бы у нас нормальный през - договорился бы и с непосредственно с Трампом, о помощи именно на уровне страны (США)
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27.06.2020 14:19 Відповісти
Спасибо за подсказку. Цензор. Net: "США поможет в борьбе с паводками:США предоставит Украине". Ну, конечно, я внимательно читала текст. А Вы? Местное посольство-это кто?
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27.06.2020 14:44 Відповісти
пилите Шура..пилите
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27.06.2020 14:03 Відповісти
100 доларів це скоріше хабар місцевій владі ніж допомога, а допомога повинна бути в санкціях проти тих владних уродів що вирубали ліс і надали сертифікати на ліс кругляк як на відходи деревини. І ті 100 тисяч не потрібні, тим більше що США забрала кошти у Лазаренка, а це 300 млн баксів. Запхніть ці крихти в дупуТрампу.
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27.06.2020 15:04 Відповісти
Навіть не знаю, як хлопці з пацанами ці кошти поділять ...
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27.06.2020 15:11 Відповісти
Нищая одноэтажная америка! Сто тысяч баксов - это месячная зарплата какого-********* продвинутого айтишника. Это всего лишь убогая отмазочка от выполнений обязательств по Меморандуму.
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27.06.2020 17:25 Відповісти
 
 