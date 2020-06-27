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армія (3741) карантин (18171) ЗСУ (7197) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу в ЗСУ 21 новий випадок захворювання на COVID-19, хворіє 166 осіб, - командування Медсил

За добу в ЗСУ 21 новий випадок захворювання на COVID-19, хворіє 166 осіб, - командування Медсил

За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на COVID-19 в Збройних Силах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"З них у закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 13 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб (Київська область - 3 військовослужбовці і 1 працівник ЗС України, Львівська – 2 військовослужбовці, Дніпропетровська – 1 військовослужбовець та Харківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10.00 27 червня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 302 осіб, летальних випадків – 5.

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Топ коментарі
+2
бавовна ))) а далі і нічого читати, там шарф
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27.06.2020 12:57
+2
За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6609" />
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27.06.2020 13:08
+2
Швидкого одужання нашим захисникам
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27.06.2020 13:12
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За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3477" />
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27.06.2020 12:48 Відповісти
"саморобні маски з "хлопку""?
это шо - с хлопушки сделанные?
дальше не читал.
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27.06.2020 12:55 Відповісти
бавовна ))) а далі і нічого читати, там шарф
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27.06.2020 12:57 Відповісти
Дк "шарф" - літера н пропущена, виправте, й дайте новий варіант, будь ласка. Скопіюю для номінантів на Дарвіна.
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27.06.2020 13:38 Відповісти
а де у слові шарф буква н повинна бути. ти себе хочеш на дарвіна?
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27.06.2020 13:45 Відповісти
Я хочу помогти Вам зробити картинку більш вдалою за рахунок грамотності, тим більше, шо Ви вже виправили слово за підказкою Бориса.
Не у слові шарф, а ДЕ шарф: дистація = дистаНція.

Будьте врівноваженим. Дякую.
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27.06.2020 14:33 Відповісти
так так і кажи - очепятка.
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27.06.2020 14:53 Відповісти
а, будь беземоційним роботом, ти хотів сказати. а може то у тебе трабли з прийняттям людей якими вони є? воспітатєль ****.
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27.06.2020 14:56 Відповісти
Будьте собою. Можете бути і неврівноваженим, як бажаєте.
Перший пост о 14.53 був нормальним, а потім в 14.56 щось понесло.
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27.06.2020 15:00 Відповісти
перехожу на рівень номінатів на премію Дарвіна. ти ж сам запропонував. чого зараз целку-невідімку з себе корчиш.
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27.06.2020 15:06 Відповісти
Ваше право.
Будь-що, дякую за Вашу роботу, скопіював собі малюнок. Буду ще щиро вдячний за такий же, з виправленою опечаткою.
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27.06.2020 15:19 Відповісти
засунь своє дякуб собі у сраку, вона ж у тебе дуже правильна. і можеш самй відкрити у пейнт і виправити, умнік сраний.
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27.06.2020 15:26 Відповісти
"дякую" від штазі не може бути цінністю.
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27.06.2020 15:36 Відповісти
Хлопче, тобі конче треба перевіритися. Які Штазі?

Я на твоєму боці, я всім доказую, що карантин потрібен, шо маски потрібні.
Для розумних - словами, для решти - коміксами й картинками. То ж подякував, за зручний елемент для наглядної агітації.
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27.06.2020 17:21 Відповісти
сам іди перевіряйся, штазі до штазі. усе інше розказуй сам собі.
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27.06.2020 18:41 Відповісти
а чого не "на одной волнє"?
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27.06.2020 18:42 Відповісти
За сутки в ВСУ 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 166 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6609" />
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27.06.2020 13:08 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
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27.06.2020 13:12 Відповісти
 
 