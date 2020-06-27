За добу в ЗСУ 21 новий випадок захворювання на COVID-19, хворіє 166 осіб, - командування Медсил
За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на COVID-19 в Збройних Силах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"З них у закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 13 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб (Київська область - 3 військовослужбовці і 1 працівник ЗС України, Львівська – 2 військовослужбовці, Дніпропетровська – 1 військовослужбовець та Харківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні.
Станом на 10.00 27 червня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 302 осіб, летальних випадків – 5.
Будь ласка, зачекайте...
это шо - с хлопушки сделанные?
дальше не читал.
Не у слові шарф, а ДЕ шарф: дистація = дистаНція.
Будьте врівноваженим. Дякую.
Перший пост о 14.53 був нормальним, а потім в 14.56 щось понесло.
Будь-що, дякую за Вашу роботу, скопіював собі малюнок. Буду ще щиро вдячний за такий же, з виправленою опечаткою.
Я на твоєму боці, я всім доказую, що карантин потрібен, шо маски потрібні.
Для розумних - словами, для решти - коміксами й картинками. То ж подякував, за зручний елемент для наглядної агітації.