За добу в ЗСУ 21 новий випадок захворювання на COVID-19, хворіє 166 осіб, - командування Медсил

За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на COVID-19 в Збройних Силах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"З них у закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 13 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб (Київська область - 3 військовослужбовці і 1 працівник ЗС України, Львівська – 2 військовослужбовці, Дніпропетровська – 1 військовослужбовець та Харківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10.00 27 червня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 302 осіб, летальних випадків – 5.

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