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акція (1434) легалізація наркотиків (31) медицина (2084) марихуана (130)

"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу Президента України відбувається акція "Наше право жити без болю!" в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.


Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акція відбувалася під гаслом "Наше право жити без болю".

Активісти вимагали правового регулювання контрольованого використання канабісу та його похідних для наукових і медичних цілей.

Біля будівлі Офісу Президента учасники акції вимагали розробити і прийняти законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі"

"Понад 2 млн пацієнтів позбавлені ефективної терапії. Серед них понад 20 тис. дітей з фарм-резистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад 100 тис. паліативних хворих, десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом. Всі вони страждають щодня", - зазначили учасники акції.

Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 01
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 02
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 03
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 04
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 05
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 06
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 07
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 08
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 09
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 10
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+19
И хорошее место для этого

"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 1691
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27.06.2020 14:57
+16
Когда будешь умирать то еще посмотрели бы на какую гадость ты бы был готов. А пока это всё трындежь.
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27.06.2020 15:07
+11
Дивним чином онкохворі добре виглядають.
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27.06.2020 14:55
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в смысле не существует. На читай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Медичний_канабіс
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21.12.2020 06:25 Відповісти
костыль не петух и никада не был
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27.06.2020 15:58 Відповісти
"Гарант" с удовольствием легализовал бы кокс или героин, что ему ваша травка..
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27.06.2020 15:59 Відповісти
цей торчок крім коксу ще й амфітаміном стимулює те, що в тій пустій макітрі залишилось
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27.06.2020 16:31 Відповісти
а может нам плохо от того, что у власти все ещё пеньки совковые с синими носами? Готовы продаться традиционно всем сразу.
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21.12.2020 06:27 Відповісти
100%
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27.06.2020 20:35 Відповісти
Активисты при смерти?Но такие упитанные,не болестрадальцы.Нужно повсеместно выращивать коноплю,от которой нет торчка.
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27.06.2020 16:05 Відповісти
Вообще ето бред запрещать запрещать пользоваться людям и выращивать натуральные растения. Все ето делается только чтобы барыги и народиллеры типо Авакова держали на наркотики высокую цену. Никто еще не доказал что марихуанна вреднее бензина, ацетона или клея, которые в отличие от конопли в свободном доступе продаются по смешной цене.
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27.06.2020 16:06 Відповісти
все проще, єтанол проще контролировать
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27.06.2020 20:37 Відповісти
Смотрю на лица людей которые пришли на акцию, такие замученные, поголовно ветераны войны онкобольные дети...
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27.06.2020 16:21 Відповісти
через стекло с денатуратом смотришь?
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27.06.2020 16:28 Відповісти
Они самые.
Не омраченные разумом
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27.06.2020 16:39 Відповісти
Чушь какая-то. Полным полно обезболивающих, которые народ наш покупает в аптеке без всяких рецептов. А для паллиативных больных обезболивающие идут на основе героина, а не марихуаны. Она слаба в таких случаях. Развелось этих активистов, сидящих на грантах, просто ужас.
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27.06.2020 16:26 Відповісти
При серьезных болях помпу ставят, с морфием.
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27.06.2020 16:38 Відповісти
ну пойми что некоторым людям нельзя определёённые накроктики, а другие они перенсоят. и им больно, но тебе ж легче убить.
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21.12.2020 06:11 Відповісти
Sex drugs and rockNroll . Що ще потрiбно для щастливого битiя ?)
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27.06.2020 16:37 Відповісти
На болезных не похожи. Здоровая молодежь желающая обкуриться.
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27.06.2020 16:37 Відповісти
Кто о чем, а наркоманы - о дозе.
"бубочка", поделись коксом с людьми, это же твои избиратели, твой лохторат.
Сил же нет смотреть, как они от 'боли" мучаются. ломка у них.

Скажите, а Украина действительно ведет войну?
А то почитаешь новости - и подумаешь, а может, при "бубочке" остались одни только психи в этом всеукраинском дурдоме?
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27.06.2020 16:37 Відповісти
Як прочитаєш - такі всі вумні, що аж страх. Переживаєте бідненькі що наркомафія поділиться від продажу наркоти з бюджетом держави і декілька тисяч ментів і суддів залишаться безх додаткових зхабарів за непритягнення по 309 КК, яку в такому випадку декриміналізують?
Краще переймайтеся тим, щоб не захворіти самим і не мати потреби у вживанні марихуани для зняття болю.
Всім особливо "просунутим" у лікуванні онко, не бажаю бачити на власні очі що робиться з людиною під час хімії і під час 4 -ї стадії, коли вже людина молить про смерть а та не йде.
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27.06.2020 16:40 Відповісти
З коноплі знеболювальне- як зі слона балерина.
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27.06.2020 21:08 Відповісти
а почему про ЛСД ни слова? тоже помогает при каких-то заболеваниях, а вообще в том месте в котором сейчас психиатрия....нужен комплексный подход.
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27.06.2020 17:04 Відповісти
На фото одни тяжелобольные тинейджеры.
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27.06.2020 17:09 Відповісти
В 80е годы прошлого века привлекали к ответственности за самогоноварение . Сейчас это выглядит как дикость . А ведь есть и такие кто ,,можемповторить !" ведь тогда было меньше пьяных утверждают они и ходила такая поговорка -,,спасибо партии родной . И горбачеву лично.Приходит трезвый муж домой и "у* стоит отлично ..( слов из песни не выкинешь!)
Так может не будем разрешать как в Европе а начнем запрещать как в рашке ? Глядишь на том и сойдемся во взглядах а потом снова ,,мышебратьями" станем , а шаровары -пысанку -вышиванку они нам великодушно оставят даже вместе с шоколадками рошен и красным борщом
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27.06.2020 17:45 Відповісти
Риг Порошенко заради влади готовий спати в вишиванці , аби лохи вірили . Придурки не за справами дивляться , а досі вірять словам !
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27.06.2020 17:51 Відповісти
зебіла зразу видно.
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27.06.2020 18:41 Відповісти
да вы шо, разрешить. это в гейропе и проклятущей америке можно, а у нас в советской украине населенной в основном холопами и малоросами низя)))
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27.06.2020 18:02 Відповісти
анаша , до чего-ж ты хороша
как по мне такие активисты перегибают хотелки
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27.06.2020 19:26 Відповісти
Так то медики и учёные собрались, требуют, а я подумал что шваль подзаборная, которая ночью под окнами орёт.
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27.06.2020 19:30 Відповісти
если кто не в теме: алкоголь намного большее зло , чем ТГК
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27.06.2020 20:19 Відповісти
Не дуже розуміюсь на наркотиках,від слова зовсім.Але якщо цим громадянам дозволять вживати,то їм десь той канабіс потрібно брати.Можна я буду його вирощувати.😁
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27.06.2020 23:05 Відповісти
От дурні... нарки це не ті що просять під ОП легалайз, а ті які зараз у Вас в падіку гріють ложку!!! Погляньте на країни які вирішили це питання, погляньте на + до Держбютжету, оцініть % злочинців, психопатів, і тд.. І тепер оцініть обстановку в Україні. тим паче що в світі не зареєстровано жодного летального випадку від ТГК. Якщо Ви, Шановні, вважаєте що краще бухнути чарку, ніж витягнути банку, то в мене є для Вас погані новини. Давно вже пора легалайз для хворих. А, ні, ми ж в Україні, тут за спробу курнути та заспокоїтись (одна із властивостей ТГК) тебе спершу **********, підкинуть якесь гімно, потім все одно все конфіскують (не забувайте і про те що, Ваші кошти- вже не Ваші). Коли Ви, ******** зрозумієте, що канабіс це не тільки "пихнуть в падике", а і антидепресант і знеболююче. Зубровку Вам в сраку, неуки - диванні, я за легалайз!!!! кури по 3, і не хворій)))
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28.06.2020 06:36 Відповісти
если им объяснить как легализовать, то легализуют.
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28.06.2020 11:51 Відповісти
Э. В натуре, больные. Ля, сатри, братела - трава 🌿- то, походу - медицинская. Э. Сыш, а мы её так дуем, дяк, Зеля!
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15.10.2020 14:47 Відповісти
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