"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею Офісу Президента України відбувається акція "Наше право жити без болю!" в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Акція відбувалася під гаслом "Наше право жити без болю".
Активісти вимагали правового регулювання контрольованого використання канабісу та його похідних для наукових і медичних цілей.
Біля будівлі Офісу Президента учасники акції вимагали розробити і прийняти законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
"Понад 2 млн пацієнтів позбавлені ефективної терапії. Серед них понад 20 тис. дітей з фарм-резистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад 100 тис. паліативних хворих, десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом. Всі вони страждають щодня", - зазначили учасники акції.
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Не омраченные разумом
"бубочка", поделись коксом с людьми, это же твои избиратели, твой лохторат.
Сил же нет смотреть, как они от 'боли" мучаются. ломка у них.
Скажите, а Украина действительно ведет войну?
А то почитаешь новости - и подумаешь, а может, при "бубочке" остались одни только психи в этом всеукраинском дурдоме?
Краще переймайтеся тим, щоб не захворіти самим і не мати потреби у вживанні марихуани для зняття болю.
Всім особливо "просунутим" у лікуванні онко, не бажаю бачити на власні очі що робиться з людиною під час хімії і під час 4 -ї стадії, коли вже людина молить про смерть а та не йде.
Так может не будем разрешать как в Европе а начнем запрещать как в рашке ? Глядишь на том и сойдемся во взглядах а потом снова ,,мышебратьями" станем , а шаровары -пысанку -вышиванку они нам великодушно оставят даже вместе с шоколадками рошен и красным борщом
как по мне такие активисты перегибают хотелки