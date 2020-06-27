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вокзал (286) Київ (19120) МВС (3468) травма (356)

Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС

Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС

Чоловік виявився уродженцем Чернівецької області, 1994 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вчора близько 22:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з платформ Центрального залізничного вокзалу горить чоловік.

За викликом негайно виїхали екстренні служби та слідчо-оперативна група відділу поліції на станціях залізничного транспорту. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що чоловік заліз на дах потягу та отримав ураження струмом, внаслідок чого загорівся. Перехожі та працівники поліції швидко відреагували та загасили полум’я на чоловікові. Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до лікарняного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Його особу встановлено: ним виявився уродженець Чернівецької області, 1994 року народження.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у територіальному відділі поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

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Топ коментарі
+26
Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 1532
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27.06.2020 13:21
+14
некоторые с возрастом только взрослеют
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27.06.2020 13:39
+10
Естественный отбор делает своё дело несмотря ни на что.
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27.06.2020 13:21
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Естественный отбор делает своё дело несмотря ни на что.
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27.06.2020 13:21 Відповісти
Тогда коронавирус тоже из той же области?
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27.06.2020 14:24 Відповісти
Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 1532
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27.06.2020 13:21 Відповісти
теорія..всього навсього теорія
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27.06.2020 13:58 Відповісти
лєнтачка далжна бить каларацкая
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27.06.2020 14:11 Відповісти
Да. В сети есть видео, как он горел.... Жуть.... После такого вряд ли выживет (дай Бог ошибиться)..... Зацепер, наверное, млять!
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27.06.2020 13:22 Відповісти
Може іншого шляху в лікарню не було??
🤔
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27.06.2020 13:22 Відповісти
неужели с кашлем тест на корону не брали?
ужос
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27.06.2020 13:38 Відповісти
в 26 лет можно быть и поумнее
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27.06.2020 13:23 Відповісти
некоторые с возрастом только взрослеют
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27.06.2020 13:39 Відповісти
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27.06.2020 14:01 Відповісти
С возрастом взрослеет только гемморой,хотя походу возможно и все наоборот...
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27.06.2020 14:20 Відповісти
Умнее? Да он голосовал за зеленских =)
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27.06.2020 16:04 Відповісти
Ачётакова,пля,естесвенний атбор
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27.06.2020 13:24 Відповісти
рахобан
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27.06.2020 13:25 Відповісти
26 лет а ума на 5, а также мало просвещённый глупый не подросток , по моему подобных случаев с печальным исходом и участием молодёжи тысячи ,а может секту какую нибудь вредоносную посещал глупец +выпил
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27.06.2020 13:26 Відповісти
Селфився.
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27.06.2020 13:29 Відповісти
Вот такие ему подобные которым конечности якобы мешают ещё и боеприпасы любят разбирать при свидетелях
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27.06.2020 13:33 Відповісти
Тот кто его фотал соучастник и подстрекатель на самоубийство
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27.06.2020 13:34 Відповісти
Секту заперечення електрики...
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27.06.2020 13:39 Відповісти
Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 4989
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27.06.2020 13:36 Відповісти
Я даже подозреваю, за кого он голосовал.)
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27.06.2020 13:41 Відповісти
порохобот, однозначно...всё бы ему задарма и у государства ток красть! Бизнесмен ёпть!
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27.06.2020 13:47 Відповісти
Та всім відомо, що за Порошенка, там таких ненормальних купа.
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27.06.2020 14:25 Відповісти
По статистике выживают только карлики до 1,5 метра ростом и то в зависимости от влажности тела , а человеки с ростом как у Кличко получают удар уже высунувшись над вагоном до пояса
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27.06.2020 13:41 Відповісти
Дык карлики и рулят везде-в....е,куда не глянь,хномы,ийопта...
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27.06.2020 14:42 Відповісти
Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС - Цензор.НЕТ 4865 https://censor.net/user/271840

Вот по этому я сразу стреляю в пах и у меня тоже знаменитый иж помнишь разборку на ставу так это мой дядя их положил
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27.06.2020 23:24 Відповісти
Вот они и власть везде захватили потихоньку.
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27.06.2020 14:52 Відповісти
Вот по этому я сразу стреляю в пах и у меня тоже знаменитый иж помнишь разборку на ставу так это мой дядя их положил
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27.06.2020 23:23 Відповісти
Ну тогда зеля с пуйлом пусть катаются. )
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27.06.2020 13:43 Відповісти
Як кажуть в народі: від дурної голови і ногам горе... А тут всьому організму дісталося. Скільки вже про такі випадки казали - ніц не доходить!
Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на своїх, а ідіот взагалі не вчиться...
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27.06.2020 13:43 Відповісти
Отчизна требует героев,транда рожает дураков!
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27.06.2020 13:44 Відповісти
Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС - Цензор.НЕТ 8852
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27.06.2020 13:44 Відповісти
один из тех, кто не верит науке-про электроны..про то, что Земля-шар, про то, что америкосы 6 раз были на Луне, про то, что путин-*****)))) удостоверился-упокоился...Следующий, плиз!
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27.06.2020 13:45 Відповісти
Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС - Цензор.НЕТ 3824
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27.06.2020 13:47 Відповісти
Розуму як в ракушки.
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27.06.2020 13:52 Відповісти
Типичный соевый выборэць.
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27.06.2020 13:56 Відповісти
то било в прошлий раз, а на етіх виборах он поЗє!лєнєл
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27.06.2020 14:13 Відповісти
Типовий ЗЕ-оболван.
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27.06.2020 14:53 Відповісти
підзарядився
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27.06.2020 13:57 Відповісти
Нахаляву.
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27.06.2020 14:28 Відповісти
Рогами зацепился.
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27.06.2020 13:58 Відповісти
Музикальним зе-інструментом.
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27.06.2020 14:54 Відповісти
циган хотів доїхати додому с вєтєрком, а получилось с огоньком
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27.06.2020 14:02 Відповісти
Он практически победил вирус.
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27.06.2020 14:22 Відповісти
А дехто за Зелю голосує, розтягує насолоду.
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27.06.2020 14:23 Відповісти
А мог бы купить мотык без глушителя и гонять по спальным районам... какое-то время...
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27.06.2020 14:23 Відповісти
наверное он был в джинсовых шортах с бородой и рюкзачком за спиной...
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27.06.2020 14:35 Відповісти
как то глупо он сам себя отреформировал. Явно почитатель был винницкого мыролюбства и безальтернативности.
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27.06.2020 15:07 Відповісти
Странно, когда старуха Шапокляк со своими корешами на крыше поезда ехали то их током не било.
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27.06.2020 15:14 Відповісти
А в сериале слуга нарида электрические элементы током не бьют! Шах и мат, порохоботы =)
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27.06.2020 16:06 Відповісти
«http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#mudila Не влезай, убьёт , мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml#narod Несгибаемый народ .

https://www.youtube.com/watch?v=lV1-72vNAMk&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%7C%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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27.06.2020 16:13 Відповісти
ни разу не физик, может кто объяснит.
Идешь виадуком над высоковольтными проводами, они совсем рядом- никто не умирает.
Они залазят на поезда, расстояние до тех же проводов - такое же, а то и больше. И их ударяет током.
Почему?
Поезд работает как проводник??
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28.06.2020 00:38 Відповісти
 
 