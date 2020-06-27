Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США і НАТО в Афганістані, - The New York Times
Розвідка США дійшла до висновку, що російські військові пропонували винагороду пов'язаним з талібами бойовикам в Афганістані за вбивства американських військових.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Американські спецслужби дійшли висновку, що російська військова розвідка таємно пропонувала винагороду бойовикам, пов'язаним з талібами, за вбивство військових коаліції в Афганістані - зокрема американських військовослужбовців - на тлі ведення мирних переговорів, з метою припинити тривалу війну в країні", - йдеться у повідомленні.
Також учасники угруповання "Талібан" могли, за сприяння росіян, вбивати інших військових з країн НАТО.
При цьому зазначено, що інформація про співробітництво РФ з талібами стала відома американцям кілька місяців тому.
Ці дані були підтверджені під час допитів захоплених в Афганістані бойовиків. Інформацію також передали президенту США Дональду Трампу ще наприкінці березня.
NYT посилається на анонімних чиновників, які повідомили, що Трамп поки не вирішив, як на це реагувати.
Білий дім, ЦРУ та канцелярія директора національної розвідки відхилили запити NYT щодо коментарів.
У Кремлі повідомили, що не чули про подібні звинувачення.
"Якщо хтось висуне їх, ми дамо відповідь", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Як повідомлялося, 29 лютого Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.
Будь ласка, зачекайте...
Россия террористическое государство.
Загляни на NYT, там всё четко написано - инфа от анонимных источников, подробностей нет, администрации не доложили, т.к. в разведке не нашли пруфов.
Особенно вот это доставляет:
"The intelligence assessment is said to be based at least in part on interrogations of captured Afghan militants and criminals. The officials did not describe the mechanics of the Russian operation, such as how targets were picked or how money changed hands. It is also not clear whether Russian operatives had deployed inside Afghanistan or met with their Taliban counterparts elsewhere." (с)
Всё как в 2016м - orange man bad, пруфов не будет.