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Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США і НАТО в Афганістані, - The New York Times

Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США і НАТО в Афганістані, - The New York Times

Розвідка США дійшла до висновку, що російські військові пропонували винагороду пов'язаним з талібами бойовикам в Афганістані за вбивства американських військових.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Американські спецслужби дійшли висновку, що російська військова розвідка таємно пропонувала винагороду бойовикам, пов'язаним з талібами, за вбивство військових коаліції в Афганістані - зокрема американських військовослужбовців - на тлі ведення мирних переговорів, з метою припинити тривалу війну в країні", - йдеться у повідомленні.

Також учасники угруповання "Талібан" могли, за сприяння росіян, вбивати інших військових з країн НАТО.

При цьому зазначено, що інформація про співробітництво РФ з талібами стала відома американцям кілька місяців тому.

Ці дані були підтверджені під час допитів захоплених в Афганістані бойовиків. Інформацію також передали президенту США Дональду Трампу ще наприкінці березня.

NYT посилається на анонімних чиновників, які повідомили, що Трамп поки не вирішив, як на це реагувати.

Білий дім, ЦРУ та канцелярія директора національної розвідки відхилили запити NYT щодо коментарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтвердили, що почали виведення військ з Афганістану

У Кремлі повідомили, що не чули про подібні звинувачення.

"Якщо хтось висуне їх, ми дамо відповідь", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, 29 лютого Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.
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Топ коментарі
+40
"Россия самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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27.06.2020 13:33
+36
Ця інфа є давно у ЦРУ. Просто настав слушний час для її оприлюднення та запуску механізму в дію. Механізму визнання ***** "спонсором тероризму" та презентації кількох смачних подарунків для його оточення. Буде несмачно, проте вистачить усім.
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27.06.2020 13:28
+27
А рудий робить вигляд, що все гаразд та нічого не трапиться.
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27.06.2020 13:27
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На параде еще участвовали военные стран-союзников, это было так круто!!!
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27.06.2020 16:43 Відповісти
Почему дебил трамп поддерживает беса путлера, неужели бес держит трампа за мошонку?
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27.06.2020 16:06 Відповісти
Може в них любов?
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27.06.2020 16:40 Відповісти
Відповідь з паРаши не буде багатослівною: "Гдєвашидоказатєльства?"
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27.06.2020 16:30 Відповісти
И куда ни поткнись, где ни копни - везде парашины рога торчат, по всему миру твари сеют хаос, разруху и смерть.
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27.06.2020 16:33 Відповісти
За посягання на життя американців прийдеться дорого платити.
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27.06.2020 16:34 Відповісти
Только не при рыжике.
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27.06.2020 16:39 Відповісти
Никогда такого не было и вдруг опять.
Россия террористическое государство.
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27.06.2020 17:05 Відповісти
. . . у касапов еще есть денюжки . . . выходит санкции против них - смешные
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27.06.2020 17:06 Відповісти
эти к*евы 3,14торасы, целые кишлаки там артой ровняли с землёй, что им, за 200го америкоса забашлять!! За то, что они там творили, с обычными населением, ответ придётся дать перед Небом, после услышанного и прочитанного о подвигах, свинячих выродков, слово фашизм ассоциируется только с ними и страной ссср
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27.06.2020 17:38 Відповісти
Разве может друг Владимир навредить своему другу Дональду? Это все русофобия и фейкньюс
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27.06.2020 18:34 Відповісти
Расия - это большая жопа, и кроме гамна она ничего не производит, и порвать эту жопу наша первоочередная задача, а для этого все методы хороши.
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27.06.2020 19:08 Відповісти
Вони ж походять від андрофагів.
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27.06.2020 19:16 Відповісти
Вполне практикуемая практика в подобных войнах... Ничего не вижу удивительного. ( нам например тоже было не все равно, кого там в Сирии замочили асадовцев или вагнеровцев.) Вопрос только в одном, как на это ответит США. Они ведь так, как минимум на словах, пекутся о каждом своем гражданине.., а тут на них охота, да еще и за деньги " за тушку". Но Для Трампопона Пу отличный парень.. Да жаль что президент США не ушедший из жизни Маккейн.
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27.06.2020 20:28 Відповісти
Да никак США не ответит.
Загляни на NYT, там всё четко написано - инфа от анонимных источников, подробностей нет, администрации не доложили, т.к. в разведке не нашли пруфов.

Особенно вот это доставляет:
"The intelligence assessment is said to be based at least in part on interrogations of captured Afghan militants and criminals. The officials did not describe the mechanics of the Russian operation, such as how targets were picked or how money changed hands. It is also not clear whether Russian operatives had deployed inside Afghanistan or met with their Taliban counterparts elsewhere." (с)

Всё как в 2016м - orange man bad, пруфов не будет.
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30.06.2020 11:19 Відповісти
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