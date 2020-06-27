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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Нідерланди (1503) Харченко (23) Боїнг-777 Malasia Airli... (753) Гіркін (189) Дубинський Сергій (8)

Прокуратура Нідерландів у суді представила запис телефонних розмов підозрюваних у справі МН17 після загибелі малайзійського Boeing

Прокуратура Нідерландів у суді представила запис телефонних розмов підозрюваних у справі МН17 після загибелі малайзійського Boeing

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу щодо збитого над Донбасом у 2014 році літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є "найбільш конкретним доказом" причетності чотирьох підозрюваних у цій справі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно із записами розмов, бойовики заявляли, що збили український винищувач. Так, незабаром після катастрофи малайзійського Boeing підозрюваний Леонід Харченко зателефонував підозрюваному Сергію Дубінському. "Ми на місці. Ми вже збили "Сушку", – каже Харченко. "Сушка" на сленговій мові означає літак-винищувач.

Пізніше ввечері Дубінський телефонує підозрюваному Олегу Пулатову. Дубінський запитує: "Скажи, стріляв наш "Бук" чи ні?" Пулатов відповів: "Бук" збив "Сушку" після того, як "Сушка" збила Boeing".

Згодом Дубінський зателефонував до головного підозрюваного Ігоря Гіркіна. Дубінський заявив: "Сушка" поцілила у Boeing, і після цього ми розстріляли "Сушку" з нашого "Бука". Гарні новини, правда Ігоре?". Гіркін: "Я не знаю, я, чесно кажучи, не вірю в це ..."

Прокуратура представила нові докази під час відповіді на слідчі запити адвокатів Олега Пулатова, які продовжують наполягати, що малайзійський Boeing нібито могли збити українські військові. 3 липня суд відновить слухання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Нідерландах щодо МН17 може розпочати розгляд справи по суті в лютому 2021 року

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося шосте судове засідання у справі МН17.
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Топ коментарі
+28
Крапля за краплею вода камінь точить! Хтілося, щоб швидше, але треба зробити так, щоб московія ніяк не викрутилася. Тому най повільно, але щоб кожен цвях в труну московії вбивався так, щоб ні витягти, ні зламати його не було можливості!
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27.06.2020 14:07
+8
Стало понятно , почему россияне так долго и упорно цеплялись за версию с "Сушкой" . Началось все с брехни исполнителей...
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27.06.2020 14:27
+7
шо не понятно Боинг сбил Бук ,а Сушка обоих
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27.06.2020 14:19
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Крапля за краплею вода камінь точить! Хтілося, щоб швидше, але треба зробити так, щоб московія ніяк не викрутилася. Тому най повільно, але щоб кожен цвях в труну московії вбивався так, щоб ні витягти, ні зламати його не було можливості!
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27.06.2020 14:07 Відповісти
Они к счастью не делают как у нас,"я тебя зробила из того що было",делают фундаментально и не делают ошипки в запятых.
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27.06.2020 14:27 Відповісти
ты хоть статью читал? Там ващета "свидетельство" не против московии а против Украины.
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27.06.2020 20:35 Відповісти
Так, читав. А ти за слідством слідкуєш? Чи аби щось сказать? Слідством встановлено, що МН17 був збитий БУКом, ні про які ракети "повітря-повітря" мови бути не може. Тож всі ті "свідчення" - лише на користь України (як і та гора "доказів" від московії, де винуватець мінявся раз на тиждень). Чи може ти чекаєш свідчень диспетчера Карлоса та пілота Волошина?
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27.06.2020 20:55 Відповісти
я жду когда инфантильные поклонники карго-культа обломаются и признают что они обделались и никакой "Гааги" для пукина не будет.
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28.06.2020 00:03 Відповісти
Ну, тогда готовься узнать об этом с "того света". Да и тогда, в общем, козломорд, не дождешься Твой байстрюк на фото, или *****?
Прокуратура Нідерландів у суді представила запис телефонних розмов підозрюваних у справі МН17 після загибелі малайзійського Boeing - Цензор.НЕТ 2759

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28.06.2020 08:10 Відповісти
А хіба я десь щось казав про путлєра? Чи у вас московія=путлєр, а путлєр=московія?
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28.06.2020 09:14 Відповісти
Кац, ты опять ожил?))) Там доказательства, что Бук БЫЛ... И именно Бук сбил Боинг... Все остальные ваши фантазии никого не интересуют...
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27.06.2020 23:48 Відповісти
Поэтому Стрелкова вывели с Донбаса? Не врубился сходу,дурик,что нужно врать и "спалил" всю гебнявую "малину" своим "не верю".
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28.06.2020 00:33 Відповісти
ничего не по... это шо, насмешка такая? сарказм? Нижайшая степень юмора?
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27.06.2020 14:16 Відповісти
шо не понятно Боинг сбил Бук ,а Сушка обоих
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27.06.2020 14:19 Відповісти
А гиркинд куда пошел? Почему не сбился?
Не, ну я хочу ясности. Этот голландский сыр на полном серьезе прокрутил то, что прокрутил? Тогда это свидетельствует против Юкрейн за тем исключением, шо орки пуляли из бука...
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27.06.2020 14:26 Відповісти
Он прокрутил то,что у него было.Кроме того,что они не знали или поняли и начали отмазываться,более это не говорит ни о чём.
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27.06.2020 14:32 Відповісти
ну ты меня совсем зеленским считаешь... это вовчику разъяснять надо... даже гульдену поняно, что они проговаривали отмазку. Но в отмазке дыр, как в голландском сыре. Сухой до таких высот не поднимается. И Сухой не пуляет фрагментами бука. Но это - для вовчика, бо в его голове уже мир...
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27.06.2020 15:08 Відповісти
По большому счёту Зе это знать не обязательно,не он же в суде прокурор.
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27.06.2020 15:46 Відповісти
ксли бы сбили СУ то нашли бы его обломки
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27.06.2020 19:49 Відповісти
Так в суде и доказывают чей именно бук стрелял.... Все остальные отмазки козломордых, никого не интересуют)
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27.06.2020 23:52 Відповісти
кино и немцы
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27.06.2020 14:18 Відповісти
РФ предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства военных США - СМИ
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27.06.2020 14:21 Відповісти
Стало понятно , почему россияне так долго и упорно цеплялись за версию с "Сушкой" . Началось все с брехни исполнителей...
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27.06.2020 14:27 Відповісти
на ходу орки придумали Сушку
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27.06.2020 14:30 Відповісти
той суд буде .ще довго..до "обнульониша" все одно не докопаються
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27.06.2020 14:43 Відповісти
Обвиняемый по делу MH17 россиянин Пулатов решил активно участвовать в процессе
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27.06.2020 14:49 Відповісти
Адвокат это такая малопочтенная проФФессия, что эти люди за соответствующий гонорар готовы защищать хоть самого Сатану. И вообще, все юристы, которых я знал, над словом совесть смеются.
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28.06.2020 08:14 Відповісти
Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищам "Гюрза" и "Халиф", в деле об атаке на Boeing 777 будут защищать нидерландские адвокаты
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27.06.2020 14:50 Відповісти
лапоть шо ты лепишь горбатого ?
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27.06.2020 14:51 Відповісти
Да, ошибся, пардон. Незачем так вопить. Интересы Пулатова представляяют два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина.
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27.06.2020 14:59 Відповісти
скулишь ты , я тебе спокойно выложил инфу с Инета
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27.06.2020 15:04 Відповісти
Переходишь на личности и персональные оскорбления. Поэтому спокойно иди на.
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27.06.2020 15:07 Відповісти
купленное за фуфли
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27.06.2020 15:09 Відповісти
ты не личность , ты пустое место
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27.06.2020 15:08 Відповісти
ты наверное удмуртъ.
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27.06.2020 15:10 Відповісти
бурят он
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27.06.2020 15:11 Відповісти
Мудак він і сестра його в армії ....кацапстанівській.
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27.06.2020 20:44 Відповісти
В дырляндии попочленцы были не в курсе событий. Ху"ло хотело сбить свой самолет, чтобы был повод для вторжения. Но Бог отвел от нас сатанистов. Без Его вмешательства не обошлось.
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27.06.2020 14:49 Відповісти
26 июня президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прилетел в Крым На аэродроме его встретил крымско татарский губернатор Эдем Бекиров. Президент Зеленский пообещал увеличить подачу воды в Крым...
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27.06.2020 15:15 Відповісти
Ты еще испанского диспетчера и распятого мальчика забыл.
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27.06.2020 15:28 Відповісти
Да-да, толи Карлоса, то ли Карлсона, *******-сказочника одним словом, который за небольшие деньги поработал на кацапский зомбоящик.
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27.06.2020 15:47 Відповісти
Якобы "исчезнувший диспетчер" как раз в том же ряду находится, что и распятый мальчик и летчик Волошин вместе с испанский диспетчером - это все фейки, вброшенные кацапскими пропагандонами. Свидетельские показания диспетчера интересовали следствие ровно до того момента, как оно установило, что до попадания ракеты в самолет, полет проходил в штатном режиме. Впрочем для этого и показаний тех особо не нужно - это все есть записано в бортовых самописцах и звучало в прямом эфире открытым текстом.
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27.06.2020 16:02 Відповісти
Это вообще ни разу не козырь. Если бы тот Боинг погиб в результате столкновения с другим самолетом, тогда да, у следствия были бы вопросы к диспетчеру.
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27.06.2020 16:28 Відповісти
русский, так ты вспомнило как зовут фюрера русни?
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27.06.2020 19:02 Відповісти
оно свое имя еще не вспомнило - какой фюлер?
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27.06.2020 19:05 Відповісти
Вот шо им тут - бесплатным шмурдяком намазано? какого ***** они сюда лезут? Сидели бы в своей помойке, радовались бы своему вечному фюреру, молились бы на гундяйку, облизывали бы туфли кадыровские - голимое счатье для свинособак. Так нет - надо шоб их тут попинали, поунижали...
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27.06.2020 19:09 Відповісти
спокойно Макс, собирай злость, шо та мне подсказывает,
шо она нам еще понадобится.....
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27.06.2020 19:13 Відповісти
Злость прошла давно. Осталась холодная просчитанная ненависть.
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27.06.2020 19:16 Відповісти
Записи радіообмну диспетчерів Дніпропетровська (зараз Дніпро), з диспетчерами Ростова (РФ) були передані Україною Нідерландам, ще у 2014 році.
Доречі, вони є в Інтернеті.
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27.06.2020 19:52 Відповісти
Коли в Боїнгу загинули громадяни інших країн, то і перехоплені переговори москало-рашистів знаходяться і використовуються як докази. І біллінг операторів моб.зв'язку з переміщенням бойовиків. Треба буде - підключать супутникові знімки як докази. А коли раша шмаляла зі своєї території ракетами РСЗО по українськтх воїнах - то всі супутники одразу засліпили, війна не оголошувалась, підписанти Будапештського меморандуму позасовували язики в ср@ки і сидять, продумуючи способи відновити бізнес із кассабами
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27.06.2020 16:12 Відповісти
Суд ,как суд.Кремлёвским разбойникам не отвертеться.Впереди ещё года 3 суда.У Суда в рукавах ещё куча козырей.
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27.06.2020 16:12 Відповісти
Сколько ж можно предоставлять суду эту запись, что - до тех пор пока она до дыр не сотрётся. Пора бы уже "мирового победителя" за бабушкины яйца подвешивать.
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27.06.2020 17:12 Відповісти
а никто и не собирается. Все претензии - 4 частным лицам, которые не были на службе РФ (по определению суда).
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27.06.2020 20:37 Відповісти
Кац, ну вот чего вы постоянно любите чтобы вас поунижали? Вы мазохисты?))) Вот зачем ты врешь, зная что тебя по твоему вранью мордой будут возить?)))
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28.06.2020 00:11 Відповісти
Террористами не служат-от путлера заказ принял,бахнул-деньги получил и в тюрьму.Романтика!
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28.06.2020 01:31 Відповісти
это все прекрасно, за исключением того факта что следствие не выдвигало обвинений Раше и кроме мелких сошек никто в тюрьме не будет. Да и те тоже не будут.
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28.06.2020 13:04 Відповісти
всі ці вПОПУчлєнци, ЗАЛУ ПУТІН, ДириНери... давним-давно ПРОКЛЯТІ!!!! Вони вбили СОТНІ ДІТЕЙ!!!!! ********* - ЦЕ САТАНІНСЬКЕ КУБЛО, ЯКЕ БУДЕ ЗНИЩЕНО!!!!
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27.06.2020 19:19 Відповісти
Вообще-то эта пусковая установка "Бук" без всех прочих составляющих комплекса с точки зрения военного здравого смысла и нахер не нужна была кацапам на оккупированной территории. Кто хоть боком имел отношение к ПВО СВ, это прекрасно понимают. Хотя сама пусковая установка "Бук" и имеет автономную систему наведения, без всего полного комплекса эта система имеет очень ограниченные возможности. Так что, кроме террористических задач, выполнять другие без остальных составляющих комплекса она не могла. А так как распоряжаться этой техникой мог только генштаб росиського войска, то отсюда вытекает, что он прямо причастен к террористическому акту по сбитию МН-17. Вряд ли, как следует из перехватов разговоров террористов, Боинг рейса МН-17 был сбит кацапами намеренно, но, если бы на Дамбасе наличествовал весь комплекс "Бук", в частности СОЦ "Купол" (станция обнаружения и целеуказания) то такой бы ошибки не произошло, т.к. радилокаторы этой станции способны отличить пассажирский лайнер размера того Боинга от транспорта Ан-26, не говоря уже о том, что мог сопровождать его с расстояния нескольких сот километров.
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28.06.2020 08:35 Відповісти
 
 