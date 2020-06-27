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Новини Паводки на Західній Україні
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паводок (233) Денис Шмигаль (4397)

Завтра-післязавтра ситуація з повінню нормалізується і приступимо до ліквідації наслідків, - Шмигаль

Завтра-післязавтра ситуація з повінню нормалізується і приступимо до ліквідації наслідків, - Шмигаль

Збиток від повені в п'яти областях Західної України величезний, йдеться про сотні мільйонів гривень. Але незабаром повінь має закінчитися.

Про це в інтерв'ю "BBC News Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

У горах продовжуються опади, але їх кількість знижується, розповів прем'єр.

"За ці три дні кількість опадів становить 5-12 мм і кількість води спадає. Хвиля, яка зійшла з гір, пішла на рівнину, але і там ситуація на першому етапі нормалізації. Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків", - зазначив Денис Шмигаль.

Скільки точно потрібно на відновлення інфраструктури після повені в уряді ще не знають.

Порахувати точну суму збитків планують протягом наступних декількох тижнів, коли спаде вода і буде видно всі наслідки руйнувань.

"Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили це понад 700 млн гривень", - сказав прем'єр.

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Він розповів про виділення додаткових грошей на пальне і на забезпечення служб надзвичайних ситуацій: нацгвардії, поліції, які ліквідовують наслідки негоди.

Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область, також стихійне лихо зачепило Львівську, Тернопільську, Закарпатські області.

Прем'єр заявив, що уряд готовий "виділяти достатню кількість коштів, щоб відновити інфраструктуру, сполучення і відшкодувати втрати людей і домогосподарств від стихії".
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День-два и начнется "Большой распил"...??
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27.06.2020 14:17 Відповісти
Пілітє Шура, пілітєєєєєєєє.......
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27.06.2020 14:33 Відповісти
Завтра-післязавтра ситуація з повінню нормалізується і приступимо до ліквідації наслідків, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4048
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27.06.2020 14:51 Відповісти
була безсніжна зима...і до середньорічних показників ще є куди тим опадам падати
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27.06.2020 14:24 Відповісти
Я ему не верю,ибо было уже давно осело...как и паФОФКИ...
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27.06.2020 14:27 Відповісти
"Я тучи разведу руками...."

Гоніть бабки.
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27.06.2020 14:31 Відповісти
раз-два..дощ стій
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27.06.2020 14:41 Відповісти
Ну да, подобным образом уже потушили Чернобыльскую зону!
Сколько Аваков там распилил?
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27.06.2020 14:51 Відповісти
Лапша на уши главный фактор в этой стране
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27.06.2020 14:53 Відповісти
Коли воно говорить то смердить брехнею((( зєвлада - дніщще(((
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27.06.2020 16:03 Відповісти
"Завтра-після завтра усе нормалізується...........",а його за язик ніхто не тягнув.....пацан сказав- пацан зробив...якщо ні - то повинен відповісти!!!!!!!!!!!
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27.06.2020 17:07 Відповісти
Допиляють виділені кошти перекинуть їх на офшоріні рахунки і тоді дружно наваляться на ліквідацію бензопилами і викорчувальними машинами.
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27.06.2020 18:06 Відповісти
добре, що ліквідують наслідки, а що зроблять для того, щоб біда не повторилась? і далі безбожно вирубуватимуть дереваН
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27.06.2020 21:41 Відповісти
 
 