Венедіктова відзвітувала про сто днів роботи на посаді: Так, за ґратами не політики першого ешелону - все ще попереду. ВIДЕО
За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, звітуючи про сто днів роботи на посаді.
"100 днів на посаді Генерального прокурора я організовую діяльність органів прокуратури та координую роботу правоохоронної системи у сфері протидії злочинності. Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, "посадок". І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду", - підкреслила генпрокурор.
"Чомусь в погоні за "великою рибою" знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели у суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них. Так, двоє осіб потрапили до в’язниці на 15 і 13 років за вбивство та глумління над трупом. До 13 років позбавлення волі засуджено начальника розвідки сектору АТО за державну зраду. 10 років за ґратами проведе голова правління кредитної спілки за привласнення майже 3,5 млн гривень, а директор одного з приватних товариств 7 років за розтрату майна підприємства. Також прокурори Офісу Генпрокурора відстояли у Верховному Суді рішення про позбавлення волі на 10 років двох водіїв-винуватців загибелі 6 пішоходів у центрі Харкова", - зазначила Венедіктова.
У справах, які на особливому контролі у громадськості, теж маємо результати. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Минулого тижня під варту взято підозрюваного – голову Херсонської обласної ради. Також за цей період повідомлено про підозру двом народним депутатам".
За словами Венедіктової, триває реформа і наповнення державної установи новими кадрами.
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У червні глава держави вперше мав негативний баланс довіри від українців - понад 50% вже цілком або скоріше всього не довіряють главі держави. Такими є дані Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка.
Аби врятувати рейтинг, Зеленський схоже вирішив "хайпонути" - кинути за грати своїх політичних опонентів, зокрема п'ятого президента, кажуть експерти. Вже зараз проти Петра Порошенка Державне бюро розслідувань порушило понад 20 кримінальних справ. Більшість - за заявами Андрія Портнова, заступника керівника Адміністрації президента Януковича. Серед обвинувачень і так звана "Справа Сергія Семочка" - нібито п'ятий президент незаконно призначив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України.
"Відповідно до повноважень президента - це його рішення призначати чи не призначати ту чи іншу особу на посади, які входять в його компетенцію, - розповідає Віктор Ягун, у минулому заступник голови СБУ, ветеран російсько-української війни. - Будь-який президент в Україні не є священною коровою. Ми знаємо, що були проблеми і в Кравчука по Чорноморському пароплавству, і в Кучми по Гонгадзе, про Януковича взагалі не будемо казати. Але ми зараз спостерігаємо дуже дивну ситуацію, коли не за якісь кричущі моменти, а за якісь дрібні справи, притягають п'ятого президента".
Тиск на Порошенка чи на фігурантів "Справи Шеремета", атака на Сергія Стерненка - це все політичні переслідування, заявила народний депутат Софія Федина під будівлею Печерського райсуду Києва, де якраз обирали запобіжний захід Порошенку.
"Це є помста за те, що ми висловлюємо свою позицію. Це є помста за те, що є люди, які не бояться казати правду. І кожна з наших справ використовується для того, щоб звеселити ті 73%, яких немає, що "ось ми посадили - тіштеся". А з іншого боку - вони відволікають увагу від того, що в державі розвалили все, що могли розвалити", - розповіла Федина.
Але Зеленський та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова є лише виконавцями політичних переслідувань, кажуть політологи. Організатор - у Кремлі. Яскрава ілюстрація - "Справа моряків".
"Слідчий комітет Росії підготував ці матеріали, потім наших моряків там по певному обміну звільнили. І раптом дивимося: а справа зі слідчого комітету Росії перекочувала в наше ДБР. І в нас допитують моряків, ставлячи їм ті ж самі питання, які задавали в Росії", - каже політичний експерт Тарас Чорновіл.
Політичні переслідування опозиції та активістів об'єднали громадянське суспільство та політиків. Потужним фронтом виступили і європейські та американські політики.
"Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки звинуватити можна кожного", - заявив колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
"Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти", - наголосив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Переслідування політичних опонентів перетворює Зеленського на Януковича, кажуть вже і західні журналісти.
"Зеленський починав з чистого листа. Він мав усю владу і переконливі перемоги на обох виборах. Але він, на жаль, крокує тим же старим шляхом. Я думаю, що переслідування політичних опонентів чи навіть можливих опонентів - один з найнебезпечніших кроків", - вказує британський журналіст Тім Вайт.
Посилення тиску на опозицію для влади може скінчитись погано, кажуть експерти. Спершу санкції, далі зупинка співробітництва з Міжнародним валютним фондом та іншими фінансовими організаціями. Після цього дефолт, гіперінфляція, долар по 50, а може і по 100 грн, безробіття. Масштаб майбутньої катастрофи поки оцінити важко навіть досвідченим фінансистам.
"Поки ми працюємо в співпраці з МВФ - то сценарій фінансової катастрофи поки не розглядається. Але, якщо ми втратимо співробітництво з МВФ, якщо Нацбанк більше не буде незалежним - то це є одним з вірогідних сценаріїв, бо там власне дуже важко обрахувати куди це все вилетить, тому що ми просто втратимо фінансову стабільність і полетимо. І де ми вже зупинимося, наразі важко сказати", - знизує плечима фінансист Сергій Фурса.
Поки Президент та його команда схоже не розуміють, який фінал спектаклю, який вони пишуть для країни, - іронізують експерти. І фактично єдине, що може привести цих людей до тями - це думка вулиці. Але новий Майдан - це головна фобія Зеленського... Принаймі, так вважають чиновники з Офісу преЗЕдента.