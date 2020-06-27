Венедіктова відзвітувала про сто днів роботи на посаді: Так, за ґратами не політики першого ешелону - все ще попереду. ВIДЕО

За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, звітуючи про сто днів роботи на посаді.

"100 днів на посаді Генерального прокурора я організовую діяльність органів прокуратури та координую роботу правоохоронної системи у сфері протидії злочинності. Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, "посадок". І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду", - підкреслила генпрокурор.

"Чомусь в погоні за "великою рибою" знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели у суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них. Так, двоє осіб потрапили до в’язниці на 15 і 13 років за вбивство та глумління над трупом. До 13 років позбавлення волі засуджено начальника розвідки сектору АТО за державну зраду. 10 років за ґратами проведе голова правління кредитної спілки за привласнення майже 3,5 млн гривень, а директор одного з приватних товариств 7 років за розтрату майна підприємства. Також прокурори Офісу Генпрокурора відстояли у Верховному Суді рішення про позбавлення волі на 10 років двох водіїв-винуватців загибелі 6 пішоходів у центрі Харкова", - зазначила Венедіктова.

У справах, які на особливому контролі у громадськості, теж маємо результати. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Минулого тижня під варту взято підозрюваного – голову Херсонської обласної ради. Також за цей період повідомлено про підозру двом народним депутатам".

За словами Венедіктової, триває реформа і наповнення державної установи новими кадрами.

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