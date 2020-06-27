У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь

За інформацією НАБУ, за місцем роботи та проживання підозрюваних у хабарництві чиновників Кіровоградської ОДА вилучені великі обсяги готівки, походження якої поки невідомо. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. доларів США та 24 тис. євро.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє громадський активіст Андрій Лаврусь, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

"Колись Балонь казав, що Кіровоградщина депресивний регіон. Настільки депресивний, що за інформацією НАБУ, за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки, походження якої наразі невідоме. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. дол. США, 24 тис. євро.

А уявіть скільки не знайшли...???

Балоню та Шевченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії обох кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Сергія Шевченка тримання під вартою 60 діб або 5,06 млн.грн. застави.

Андрію Балоню - під вартою на 60 діб або 10 млн.грн застави.

На завершення цієї драми, прокоментую ще один епізод, коли Балонь говорив, що про Кіровоградщину мало знають в Україні. Напевно він тоді навіть не розумів, як "прославить" нашу область. Другий день все гуде, сайти, телеканали, соцмережі. Обговорюють ганьбу колишнього посадовця. Президент також прокоментував і звільнив.

На моїй пам'яті вперше в державі взяли керівника облдержадміністрації. Прям не увійшов, а вляпався в історію!" - написав активіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Кіровоградської ОДА Балонь затриманий під час вимоги 1,8 млн хабара.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

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