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Новини Хабарники
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хабар (4641) Кіровоградщина (532) активіст (310) Балонь (20)

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь

За інформацією НАБУ, за місцем роботи та проживання підозрюваних у хабарництві чиновників Кіровоградської ОДА вилучені великі обсяги готівки, походження якої поки невідомо. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. доларів США та 24 тис. євро.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє громадський активіст Андрій Лаврусь, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

"Колись Балонь казав, що Кіровоградщина депресивний регіон. Настільки депресивний, що за інформацією НАБУ, за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки, походження якої наразі невідоме. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. дол. США, 24 тис. євро.
А уявіть скільки не знайшли...???

Балоню та Шевченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії обох кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Сергія Шевченка тримання під вартою 60 діб або 5,06 млн.грн. застави.
Андрію Балоню - під вартою на 60 діб або 10 млн.грн застави.

На завершення цієї драми, прокоментую ще один епізод, коли Балонь говорив, що про Кіровоградщину мало знають в Україні. Напевно він тоді навіть не розумів, як "прославить" нашу область. Другий день все гуде, сайти, телеканали, соцмережі. Обговорюють ганьбу колишнього посадовця. Президент також прокоментував і звільнив.
На моїй пам'яті вперше в державі взяли керівника облдержадміністрації. Прям не увійшов, а вляпався в історію!" - написав  активіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Кіровоградської ОДА Балонь затриманий під час вимоги 1,8 млн хабара.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай"
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Топ коментарі
+15
Зашквары зелупившейся влады продолжаются
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27.06.2020 15:17
+10
Меньше, чем у кучмы с пинчуком. А вот ермака бы потрусить...
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27.06.2020 15:21
+7
пох...ничего ему за это не будет
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27.06.2020 15:11
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пох...ничего ему за это не будет
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27.06.2020 15:11 Відповісти
Не буде, але красти вже не зможе. Судячи по сумам, Кіровоградчина не така вже й депресивна.
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27.06.2020 15:14 Відповісти
в паспорте фамилию имя поменяет - и снова незаменимый. даже физиономию пудрить\резать не нужно - кто их упомнит ...
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27.06.2020 23:01 Відповісти
Отмажут!
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27.06.2020 15:29 Відповісти
Зашквары зелупившейся влады продолжаются
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27.06.2020 15:17 Відповісти
Яке нове обличчя!!! А старе було - босота босотою
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27.06.2020 16:13 Відповісти
А до Майдана мы станем свидетелями ещё не таких зашкваров зелёной власти.
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27.06.2020 18:11 Відповісти
можна тільки уявити, скільки можна знайти, якщо добре потрусити ахмета, новинського чи мертвючило..
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27.06.2020 15:17 Відповісти
+ петю ПАРАШЕНКУ))))
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27.06.2020 15:19 Відповісти
так..і ще багатьох скоробагатьок..
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27.06.2020 15:21 Відповісти
Меньше, чем у кучмы с пинчуком. А вот ермака бы потрусить...
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27.06.2020 15:21 Відповісти
звісно і цих..
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27.06.2020 15:22 Відповісти
Ви мабуть з секти "трясунів"?
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27.06.2020 15:26 Відповісти
ага..як почитаєш, що для пораненого бійця чи онкохворої дитини гроші усім світом збирають, так одразу і хочеться стати "трясуном"..
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27.06.2020 15:29 Відповісти
Звичайно . Так буде .
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27.06.2020 15:35 Відповісти
на жаль не буде..
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27.06.2020 16:07 Відповісти
Це сермяжна правда життя.
Треба просто виконувати закони,всім!
А то вкрав лантух картоплі - отримай п'ять років за гратами. Вкрав 10 млн.$ - отримай Героя України.
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27.06.2020 15:34 Відповісти
я нічого не маю проти соціяльної нерівності..вона природня..але наша нерівність, це дика нерівність третього світу..
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27.06.2020 16:11 Відповісти
В Сомали больше справедливости. Там пираты не могут свои деньги в ЕС и в США инвестировать. Потому всё идёт на страну.
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27.06.2020 18:13 Відповісти
Отпустите этого Балонь с миром, по глазам его вижу, что бабки ему подкинули.
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27.06.2020 15:21 Відповісти
Следите за тем . как сумма превратится в 100 гривен . Украинские суды это ученики Коперфилда .
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27.06.2020 15:21 Відповісти
Хорошо если так . Абы не пришлось ещё и доплачивать этому кренделю , из госказны . За моральный ущерб . ! .
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27.06.2020 15:32 Відповісти
Так буде .
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27.06.2020 15:38 Відповісти
Украинские суды - это гиперпотужна рехформа шыкаладных рехфарматоров. И, самое главное, главному рехфарматору первого июля древко грабель прилетает в голову. Ждем-с...
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27.06.2020 15:56 Відповісти
Ты из секты ждунов-зесранцев?
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27.06.2020 19:01 Відповісти
Влада=корито та свині..
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27.06.2020 15:23 Відповісти
Балон-протеже найвеличнішого.Негайно вибачитись і відпустити.З виплатою компенсації за мральний ущєрб та нєвиносімиє моральниє мукі.
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27.06.2020 15:24 Відповісти
Моральный .....Лучше б ему нанесли анальный ущерб.Шваброй.
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27.06.2020 15:27 Відповісти
Так-так і нагодувати шаурмой!
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27.06.2020 15:28 Відповісти
Да уж ,, Вовуся лично "впрягся " за этого - розбийныка . Это ж надо так зашквариться !! .
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27.06.2020 15:36 Відповісти
Посадят. И правильно сделают.
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27.06.2020 15:28 Відповісти
Балонь -пешка. Вы полагаете СБУ под свою ответственность будет разрабатывать главу Кировоградской ОГА? Балонь - это ставленник Авакова. Арест Балоня - ответ на стремление Авакова стать премьером.
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27.06.2020 15:43 Відповісти
https://censor.net/news/3204484/vzyatochnik_balon_byl_naznachen_glavoyi_oga_po_lichnoyi_prosbe_prezidenta_zelenskogo_agent_nabu_shevchenko
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27.06.2020 16:25 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4111904-hubernatory-zelenskoho-koho-otpraviat-v-rehyony По закону председатели местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров, а не наоборот. С другой стороны, процедура внесения кандидатур четко не выписана. Но и очевидно то, что без одобрения президента рассмотрение кандидатур бесперспективно.
Поэтому теперь без конкурсов и обсуждений уже новый президент Владимир Зеленский расставляет своих людей в регионы.
К кому обращался с личной просьбой Президент?
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27.06.2020 17:43 Відповісти
У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь - Цензор.НЕТ 742
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27.06.2020 17:47 Відповісти
И..?????
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27.06.2020 18:06 Відповісти
и отдали бене....
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27.06.2020 15:34 Відповісти
Уря!!! Страна уже работает ! Она - зарабатывает, на ворованном!
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27.06.2020 15:35 Відповісти
страна в глухом зеленом замореве и походу стране ето нравится.
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27.06.2020 15:38 Відповісти
?
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27.06.2020 15:45 Відповісти
ОДА, ДА приватна годівниця усіх презов. Повинна бути знищена назавжди як структура. Влада народна а не презів чи фейкових партій.
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27.06.2020 15:47 Відповісти
молодцы Зе, чистят власть от скверны.
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27.06.2020 16:53 Відповісти
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27.06.2020 21:44 Відповісти
У "депрессивного" губера - пять лимонов гривен и 350 штук "денег". А сколько ж тогда у "продвинутых" губеров? На полбюджета державы

наберётся?
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27.06.2020 17:18 Відповісти
"По словам Лавруся, когда Балонь говорил, что о Кировоградщине мало знают в Украине, он тогда даже не понимал, как "прославит" область. Источник: https://censor.net/n3204782" -
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27.06.2020 17:27 Відповісти
У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь - Цензор.НЕТ 5573
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27.06.2020 17:44 Відповісти
И зачем ему та зарплата,когда он по 60 штук ? зарабатывал ежедневно.
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27.06.2020 17:57 Відповісти
Что ему стоило отвалить несколько "лимонов" воскресшему брату Ермака.
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27.06.2020 18:09 Відповісти
На должности чуть чуть , а уже накосил пол лярда .
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27.06.2020 21:54 Відповісти
 
 