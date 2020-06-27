УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14715 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 034 44
карантин (18171) Київ (19120) Кличко (3477) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Якщо кількість випадків COVID-19 у Києві продовжить зростати - будемо змушені повернутися до обмежень, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці дотримуватися правил карантину.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні коронавірус б'є сумні рекорди. Щодня кількість киян, у яких виявили коронавірус, збільшується. Кількість хворих сягає 5 тис. Якщо в понеділок вранці статистика свідчила про 43 хворих, то сьогодні ця цифра становить 143 людини. Якщо така динаміка буде продовжуватися - Київ буде змушений повертатися до обмежень", - зазначив мер Києва.

Кличко закликав киян провести відпочинок, дотримуючись правил карантину: маска в транспорті і публічних місцях, соціальна дистанція і дезінфекція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Количество заражений установить невозможно в принципе. Потому что существуют 43 (сорок три) различных видов коронавируса, и тестирование их не различает вообще ! Всем пишут "ковид-19", хотя это может быть любой из 43-х.

Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
показати весь коментар
27.06.2020 15:56
+7
готовят новую гадость для Украины, чтобы люди не могли выйти на протесты..
не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
показати весь коментар
27.06.2020 16:13
+6
Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко.

В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
показати весь коментар
27.06.2020 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко.

В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
показати весь коментар
27.06.2020 15:53 Відповісти
Это да. От приказов Хозяев из Австрии - так просто не открутишься. Это не брежневский СССР, где можно было жить просто с фигой в кармане.
показати весь коментар
27.06.2020 15:54 Відповісти
оо, вже Австрії. а раніше ж .була німеччина. переметнувся?
показати весь коментар
27.06.2020 18:47 Відповісти
Ты чё, родной; их штаб-квартира всегда была в Австрии.
показати весь коментар
28.06.2020 00:41 Відповісти
Германии? Во время Майдана Кличко мотался в Германию, а не в Австрию. Яка там штаб-квартира? немцьі и австрияки срутся из-за шпионов.
показати весь коментар
28.06.2020 01:06 Відповісти
Вы в курсе - какое семейство владеет практически всеми средствами массовой информации в мире, и одновременно почти всеми Центробанками ?
показати весь коментар
28.06.2020 01:21 Відповісти
Количество заражений установить невозможно в принципе. Потому что существуют 43 (сорок три) различных видов коронавируса, и тестирование их не различает вообще ! Всем пишут "ковид-19", хотя это может быть любой из 43-х.

Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
показати весь коментар
27.06.2020 15:56 Відповісти
А почему не 65 или 321?
COVID-19 седьмой из известных коронавирусов, поражающий человека.
Так что еще вопрос, кто кого дурачит.
показати весь коментар
27.06.2020 17:38 Відповісти
Не перечь ему, он ВСЕ точно знает.
43, значит 43))))
показати весь коментар
27.06.2020 17:51 Відповісти
Столько, сколько нарит хавать будет,что "маски защищают".У нас идиотов много.В гробы из Бергамо поверили,и в остальное поверят.Лох не мамонт...
показати весь коментар
27.06.2020 18:35 Відповісти
Та отож.
показати весь коментар
28.06.2020 00:42 Відповісти
Ты мосты разблокировал?
Транспорта добавил?
Городскую электричку запустил?
Начало работы разнёс?
Нет.
Твою мать!
Иди в отставку и оставь киевлян в покое!
показати весь коментар
27.06.2020 15:56 Відповісти
Мост Патона вообще вредительство - частично перекрыли 2 месяца назад. Вечером там постоянные пробки до 11 ночи! И никто- никто не работает. Ни одного человека! Зачем перекрыть? Твари!!!
показати весь коментар
27.06.2020 16:09 Відповісти
Стесняюсь спросить - Кличко должен бегать по всему городу и корректировать график работы всех предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности?
показати весь коментар
27.06.2020 16:50 Відповісти
Стесняюсь спросить, функции мера состоят исключительно в деребане городского бюджета и озвучивании страшилок?
Помнится, при Салии стал городской транспорт.
На следующий день колонны междугородних красных икарусов уже возили киевлян на работу
показати весь коментар
27.06.2020 17:15 Відповісти
более-менее со словарем и суфлером, украинский Бокс таки осилил. за 47 лет - отличный результат.
показати весь коментар
27.06.2020 15:58 Відповісти
А по суті? Що він не так сказав? Вибачте, але не можу втриматись і відповім у Вашому стилі:
У найвеличнішого янєлоха43 ще є 4 роки, щоб досягти хоча б таких результатів
показати весь коментар
27.06.2020 16:04 Відповісти
та він то нормально сказав, кх-кх(біжить в храм), але укласти ледве дихаючу "економіку" в п. або як у кацапіва в ж., то не варто.

в Ель Мюридки прочитав - в Пітєрі на 1250 більше здохло, аніж рік тому, але від вірусу - 250. тобто карантин вбиває більше кацапів та гостей міста, ніж вірус.
Чо, у нас інакше?
хврорі не отримують операцій, бо типу вірус - я не боюсь напр. я навіть Боба не боюсь, як і Мікі Мауса, до речі
показати весь коментар
27.06.2020 16:18 Відповісти
готовят новую гадость для Украины, чтобы люди не могли выйти на протесты..
не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
показати весь коментар
27.06.2020 16:13 Відповісти
Закройте наглухо Киев и перенесите столицу в Харьков. Пусть през на велике на работу добирается.
показати весь коментар
27.06.2020 16:16 Відповісти
Посадити кличко в підвал,щоб сидів там поки не здохне.
показати весь коментар
27.06.2020 16:17 Відповісти
у нас он пенс отрыгнул - не дословно, но "есть и положительные моменты в ето новой вспышке вируса - больше 50% люди до 35 лет"

если ето положительный момент - то мне с вами не по пути....
показати весь коментар
27.06.2020 16:20 Відповісти
Иногда я жалею что СССРа больше нет. Если бы он был, рептилоиды продолжали бы бороться с ним, и не выдумывали бы всякую х*рню, от браков 3,14дарасов до ковида и "чорных задниц, которые имеют значение".
показати весь коментар
27.06.2020 16:29 Відповісти
Ноооо, а вот и вся гниль твоя вышла, фууууу.
Ты ничтожество, просто ничтожество
показати весь коментар
27.06.2020 17:57 Відповісти
У министра обороны Сербии выявлен коронавирус

==
На параде Победы присутствует и министр обороны Сербии Александр Вулин. «Сербы всегда сражались на правой стороне, и всегда были народом, который безошибочно выбирает свободу и победу. Там, где сербы, там свобода и победа!» - ранее заявил Александр Вулин.
показати весь коментар
27.06.2020 17:14 Відповісти
Посмотрел информацию - Коронавирус в Украине - на сайте index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/, как насчет статистики выздоровших и заболевших, которые почему то в Киеве болеют в два раза больше дней, чем например Виннице ,Кропивницком ,Днепре ,а сегодня на Киев даже 1 на 5000 человек, было несколько раз не так давно и 0, в результате нам рассказывают что мы в красной зоне более (40 чел на 100000 болеющих), хотя исходя из средней продолжительности болезни 22 дня болеющих должно быть как минимум на 6000 меньше
показати весь коментар
27.06.2020 17:16 Відповісти
Скажите кто-нибудь этому имбецилу, что 140 уже больше 50. Иначе он эту фразу будет повторять каждый день ещё месяца два.
Чего ждём, Педаля? Ты, главное, не забудь бассейны для баранов открыть! Тех, которым плевать не только на окружающих, но даже на самих себя. Тех, кто верит в бессмертие и блеет про "барановирус".
показати весь коментар
27.06.2020 17:24 Відповісти
не вижу никаких проблем - если вам не плевать на себя и окружающих - не выходите из квартиры, дибилы
показати весь коментар
27.06.2020 19:32 Відповісти
Проблем не будет, когда вы, неадекватные бараны, будете сидеть в инфекционном стойле. Все выходят. Люди по всему миру. Нужно хотя бы купить пожрать и/или работать, если на удаленке нельзя. Но ходить в непрекрытым маской рылом, брызжать слюной, не соблюдать дистанцию и при этом еще иметь наглость хамить тем, кто думает о своих близких, о себе и об окружающих- такое возможно только у нас.
Продолжай доказывать теорию естественного отбора, де бил. Главное, чтобы адекватных людей за собой не утянул.
показати весь коментар
27.06.2020 20:30 Відповісти
не-е-е, расти не будет. Как только кинотеатры откроют - сразу упадёт!
показати весь коментар
27.06.2020 18:02 Відповісти
Це тільки мені одному здається, що влада під виглядом карантину разірве транспортне сполучення між Києвом та деякими областями (зокрема, західними) , щоб якомога меньше людей змогло приїхати на підтримку П.О.Порошенко на судилищі 01.07.2020?!
показати весь коментар
27.06.2020 18:17 Відповісти
Лжёт Кличко. Ничего они не введут, потому что у Зеленского нет денег на зарплаты.
показати весь коментар
27.06.2020 18:34 Відповісти
пока этих клоунов не вынесут в ростов эпидемия не закончится и намордники будут обязательным атрибутом
показати весь коментар
27.06.2020 19:31 Відповісти
Вони, ця тупа влада, взагалі ідіоти? Коли по вагонам сьогодні в метро шастають жебраки із корпорації акторів-злидарів, музиканти-пєвуни, офєні роздрібом. Я питаю коли влада не може навести елементраний лад з цими жебраками, які можуть ( нехай і теоретично) заразити всі поїзди метро, весь Київ за пів дня, що вона взагалі може? . Де поліцаї нац і муципальна гвардія? Тому хочеться плюнуть в рожу цій владі, яка свідомо мріє всіх заразити ковидлою від дядька Білла. А що вона тоді зробить коли віська РФ підуть у наступ на Україну колоть коридор до Криму, теж все закриють ? Всіх в обсерваію заженуть щоб путінским окупантам не заважали? Тоді на якого біса потібні там на верху дармоїди? Йдіть геть вас ніхто не тримає за штани крім мфії!
показати весь коментар
27.06.2020 19:58 Відповісти
КОМАРОВСЬКИЙ ПОВІДОМИВ ПРО СТРАШНІ МАСШТАБЫ COVID-19 В УКРАЇНІ. Він припустив, що щодня майже 5-7 тис. українців заражаються коронавірусом. «Божевільна кількість хворих вільно переміщаються у просторі. Факт того, що ми зараз перебуваємо у червоній зоні - не дивний. Взагалі-то маємо бути у чорній», - наголосив Євген Комаровський. Він розповів, що ще до недавна у нього не було жодного знайомого - хворого коронавірусом. Тепер він консультує 10 добре знайомих йому родин з підтвердженим діагнозом. «Люди ні фіга не бояться. Я сам у шоці. Я коли бачу ці натовпи в трамваях... Сидять, прикривши рот масками, а носи стирчать - ну не знаю. Це як презерватив одягнути на голову для безпечного сексу», - порівняв Комаровський - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ua%2Fnews%2F56867%2Fvidomiy-likar-povidomiv-pro-strashni-masshtaby-covid-19-v-********%2F%3Ffbclid%3DIwAR0z56qZr3gkxyJKJcRl-6ufDeBSQU0Zrgaao4-09zsn44g2lOApabNUQgw&h=AT0dp7PXtm75Z8F1Bz76FxfVFMwzRJcDNXDK-tSIOhxVK_Ie3nWzKK8Q5hVR9NXvOQC_E0DufD4vq-QMj-rCxkxi1EPvl_mV7Q_Hr6sCWBsTayq4TCNAmv4R1rL9LrBhZe-y&__tn__=H-R&c[0]=AT0W5C8G_9L1KW-lq0UXoD1fkwb_J72mC6vXsqftBvmLSKO7jV80jsXyQzOY3b3E1gibImymMmzmCUVOXFmxtQ2NCgSjJ9Fi1ieMWrX8j7bnA8zqoZR6ftw2p6iwJ6vY12KTJy97q-396c_t-TA
показати весь коментар
27.06.2020 20:13 Відповісти
Комаровському дали грошей. Іще зовсім недавно він говорив зовсім по-іншому.
показати весь коментар
27.06.2020 21:04 Відповісти
А совсем недавно это чмо вещало, что "маски не нужны".... С тех пор он для меня помер. Как врач и как человек. Хотя нет, вру. Как человек для меня он подох ещё тогда, когда "собрался на рыбалку" с пуйлом.
показати весь коментар
27.06.2020 21:34 Відповісти
УЖЕ 1109 ВЫЯВЛЕННЫХ В ДЕНЬ!!! И ЧЕГО ОНИ ЖДУТ? КОГДА ЦИФРА ДОЙДЁТ ДО 5 ТЫСЯЧ? НЕУЖЕЛИ ЗЕЛЁНЫМ КЛОУНАМ НУЖНО ТАК МНОГО МОЗГОВ, ЧТОБЫ ДОГАДАТЬСЯ ЗАКРЫТЬ АБСОЛЮТНО НЕ КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЗАВЕДЕНИЯ - НОЧНЫЕ КЛУБЫ, СПОРТЗАЛЫ, БАССЕЙНЫ, КИНОТЕАТРЫ, КАФЕШКИ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ЦЕРКВИ РПЦ-ФСБ, ПЛЯЖИ И Т.П.? ИНАЧЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ-ДВЕ ПРИДЁТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ВСЁ - И КРИТИЧНОЕ, И НЕ КРИТИЧНОЕ... Понятно, что не очень приятно признавать, что "МАСТЕРА СПОРТА ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ" - не совсем мастера, что "правдивые" видосики от мадам пендель - не совсем правдивые, что почти все бравые обещания - только обещания, и, самое страшное, - что "гениальный" ЗЕЛЁНЫЙ ВОЖДЬ всех времён и народов - не совсем гениальный и не всех времен......
показати весь коментар
27.06.2020 20:14 Відповісти
сегодня приехали в 8 вечеров покупаться на пляже.
Я офигел просто !!
Народу - как на майдане в часы революции.
Стоит ли говорить, что маски не было ни на одном человеке.
Посмотрели, ужаснулись, и уехали назад.
показати весь коментар
28.06.2020 00:30 Відповісти
Поздно... Поможет только карантин строгого режима для идеологов-покровителей зесекты.. Моноклавишная кукла не в счет. Там токсикология-психиатрия.
показати весь коментар
27.06.2020 20:41 Відповісти
Віталя, мий вулиці, багато бабла намиєш.
показати весь коментар
27.06.2020 21:11 Відповісти
зелене - воду п'еш, та не сциш?
показати весь коментар
27.06.2020 21:25 Відповісти
Пока не переболеют все кому "суждено", эпидемия не закончится, какие бы карантины не вводили. Если кто то любит потолкаться в очередях в разные комунальне предприятия, рано или поздно этот чел встретится с коронавирусом. Те кто любят тусить в ночных клюбах, также найдут свою корону. Болельщики в барах, толпящиеся часами в церквях все они должны переболеть, точка, по другому никак. И в принципе чем больше людей болеет тем ближе окончание эпидемии, увы но такова жизнь.
показати весь коментар
27.06.2020 20:52 Відповісти
"Суждено" по причине вавы в голове? Не. Даже это их не остановит. Только черный пакет в братской могиле, как в США....
показати весь коментар
27.06.2020 21:36 Відповісти
 
 