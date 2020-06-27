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Якщо кількість випадків COVID-19 у Києві продовжить зростати - будемо змушені повернутися до обмежень, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці дотримуватися правил карантину.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні коронавірус б'є сумні рекорди. Щодня кількість киян, у яких виявили коронавірус, збільшується. Кількість хворих сягає 5 тис. Якщо в понеділок вранці статистика свідчила про 43 хворих, то сьогодні ця цифра становить 143 людини. Якщо така динаміка буде продовжуватися - Київ буде змушений повертатися до обмежень", - зазначив мер Києва.
Кличко закликав киян провести відпочинок, дотримуючись правил карантину: маска в транспорті і публічних місцях, соціальна дистанція і дезінфекція.
Топ коментарі
+11 aquarius580 .
показати весь коментар27.06.2020 15:56
+7 Никита Ник
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+6 belge
показати весь коментар27.06.2020 15:53
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Будь ласка, зачекайте...
В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
COVID-19 седьмой из известных коронавирусов, поражающий человека.
Так что еще вопрос, кто кого дурачит.
43, значит 43))))
Транспорта добавил?
Городскую электричку запустил?
Начало работы разнёс?
Нет.
Твою мать!
Иди в отставку и оставь киевлян в покое!
Помнится, при Салии стал городской транспорт.
На следующий день колонны междугородних красных икарусов уже возили киевлян на работу
У найвеличнішого янєлоха43 ще є 4 роки, щоб досягти хоча б таких результатів
в Ель Мюридки прочитав - в Пітєрі на 1250 більше здохло, аніж рік тому, але від вірусу - 250. тобто карантин вбиває більше кацапів та гостей міста, ніж вірус.
Чо, у нас інакше?
хврорі не отримують операцій, бо типу вірус - я не боюсь напр. я навіть Боба не боюсь, як і Мікі Мауса, до речі
не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
если ето положительный момент - то мне с вами не по пути....
Ты ничтожество, просто ничтожество
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На параде Победы присутствует и министр обороны Сербии Александр Вулин. «Сербы всегда сражались на правой стороне, и всегда были народом, который безошибочно выбирает свободу и победу. Там, где сербы, там свобода и победа!» - ранее заявил Александр Вулин.
Чего ждём, Педаля? Ты, главное, не забудь бассейны для баранов открыть! Тех, которым плевать не только на окружающих, но даже на самих себя. Тех, кто верит в бессмертие и блеет про "барановирус".
Продолжай доказывать теорию естественного отбора, де бил. Главное, чтобы адекватных людей за собой не утянул.
Я офигел просто !!
Народу - как на майдане в часы революции.
Стоит ли говорить, что маски не было ни на одном человеке.
Посмотрели, ужаснулись, и уехали назад.