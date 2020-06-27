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вибух (4364) поранення (2777) Мар’їнка (622) операція Об’єднаних сил (6725) сапер (174)

У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС

У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС

У районі населеного пункту Мар'їнка на Донбасі під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості підірвався на невідомому вибуховому пристрої сапер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар'їнка під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав вогнепального осколкового проникаючого поранення сапер зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Воїна доставлено до лікувального закладу, йому надано належну медичну допомогу.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
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Надеюсь разминирование проводилось для будущего наступления?
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27.06.2020 15:58 Відповісти
Теж здивувався - навіщо розміновувати , якщо війна триває ?!
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27.06.2020 18:10 Відповісти
Скорішого одужання Герою! Гівнокомандувачу скорішої політичної смерті! Може **** інженерних машин для розмінування дати саперам, хоч кожному по машині або по дві, чи задорого, гніда зелена(((
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27.06.2020 16:08 Відповісти
Нахер кому ваші корабельньіє сосньі, нєсортовьіє дєті, йєрмакі і дальнобойщікі-засранцьі в гребаних відосіках? На Сході сиди, гівнокомандувач хєров!
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27.06.2020 16:15 Відповісти
Найшвидшого одужання.
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27.06.2020 16:16 Відповісти
//
С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений, второго пострадавшего госпитализировали. Еще ранее один военнослужащий подорвался при разминировании взрывного устройства вблизи Марьинки
У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8362

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27.06.2020 18:02 Відповісти
У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 640
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27.06.2020 19:11 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!

Убей русского оккупанта!
У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6329
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27.06.2020 19:41 Відповісти
 
 