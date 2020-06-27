У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС

У районі населеного пункту Мар'їнка на Донбасі під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості підірвався на невідомому вибуховому пристрої сапер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар'їнка під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав вогнепального осколкового проникаючого поранення сапер зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Воїна доставлено до лікувального закладу, йому надано належну медичну допомогу.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.