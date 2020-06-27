У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС
У районі населеного пункту Мар'їнка на Донбасі під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості підірвався на невідомому вибуховому пристрої сапер.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар'їнка під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав вогнепального осколкового проникаючого поранення сапер зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Воїна доставлено до лікувального закладу, йому надано належну медичну допомогу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
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С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.
Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений, второго пострадавшего госпитализировали. Еще ранее один военнослужащий подорвался при разминировании взрывного устройства вблизи Марьинки
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