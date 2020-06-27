Головний санлікар Ляшко не відкидає своєї участі в президентських виборах 2029 року
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни, і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".
Відповідаючи на запитання про можливу участь у виборах президента, головний санлікар сказав: "Напевно, так, (хочу стати президентом. - Ред.). На наступних (виборах президента в 2024 році. - Ред.), напевно, ні (балотуватися не буду). А ось пізніше (у 2029 році. - Ред.), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, бо епідемію COVID-19 ми точно подолаємо за цей час".
Коли ж Ляшка запитали, чи хоче він стати мером, заступник голови МОЗ зазначив: "Я думаю, що мало хто відповів би "ні" на таку пропозицію".
Водночас чиновник заявив, що зараз думає про подолання пандемії коронавірусу та відпочинок.
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Космонавту отдалась.
- Ух ты! Ах ты!
Все мы - космонавты.
Выплеснув гадости в Душу и был таков
Я б огорчилась,но мама меня учила
Не обижаться на психов,наркоманов и дураков.
Любовь Козырь.поэтесса.
ПС ))) Ще цікаво .хто буде обирати на майбутніх виборах .адже молодь пркатично валить за кордон ..Хоча ...місцеві вибори восени покажуть * хто і що вартий * ! (Якщо не будуть відмінені )