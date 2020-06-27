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вибори (6591) Ляшко Віктор (1504)

Головний санлікар Ляшко не відкидає своєї участі в президентських виборах 2029 року

Головний санлікар Ляшко не відкидає своєї участі в президентських виборах 2029 року

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни, і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Відповідаючи на запитання про можливу участь у виборах президента, головний санлікар сказав: "Напевно, так, (хочу стати президентом. - Ред.). На наступних (виборах президента в 2024 році. - Ред.), напевно, ні (балотуватися не буду). А ось пізніше (у 2029 році. - Ред.), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, бо епідемію COVID-19 ми точно подолаємо за цей час".

Коли ж Ляшка запитали, чи хоче він стати мером, заступник голови МОЗ зазначив: "Я думаю, що мало хто відповів би "ні" на таку пропозицію".

Водночас чиновник заявив, що зараз думає про подолання пандемії коронавірусу та відпочинок.

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Топ коментарі
+39
Стать Мэром, президентом.... А раком стать не хочешь?
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27.06.2020 16:33
+26
Он не курит. Он смотрит на Зе и думает: Если этого дурика презом выбрали, то уж его, красавчика, точно выберут. И если кто обратил внимание, он уже не так сильно налегает на карантинные ограничения, чтобы не раздражать и не настраивать против себя потенциальных избирателей.)))
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27.06.2020 16:44
+18
самый прикол - что именно "участия в президентских выборах 2029 года"
чтобы, типа, не составлять конкуренцию идиотизма шмаркле

они какую-то особо заборную фигню курят)).
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27.06.2020 16:49
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Вдохновил меня этот Ляшко карантинный! Пожалуй, я тоже избираться пойду!)))
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27.06.2020 17:29 Відповісти
правильно, как зе говорил, что все мы президенты.
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27.06.2020 17:58 Відповісти
- Космонавта полюбила
Космонавту отдалась.
- Ух ты! Ах ты!
Все мы - космонавты.
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27.06.2020 21:20 Відповісти
Сможет исправить горбатого лишь могила
Выплеснув гадости в Душу и был таков
Я б огорчилась,но мама меня учила
Не обижаться на психов,наркоманов и дураков.
Любовь Козырь.поэтесса.
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27.06.2020 17:29 Відповісти
Ляшко не исключает своего участия в президентских выборах/ Не исключать имеет право.Не четыреждыуклонист.Украину проституткой не называл. Коронавирус -не игра на рояле без рук на корпоративе в Москве. В воровстве не замечен, как замечен шибздик- Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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27.06.2020 17:31 Відповісти
Із обраним Зе і його 73% зебілами Україні як державі і рік прожити - за щастя. Закопали самих себе, проросійське населення. Жах!
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27.06.2020 17:33 Відповісти
какой, нахрен, 29 год?..не исключает он..тут непонятно, что в 21 году будет.. и будет ли он вообще
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27.06.2020 17:40 Відповісти
Прокуратура США все найдет,сколько когда и откуда воровали Кучма,Коломойский,Боголюбов. ,Зеленский и К*.Там не только Приватбанк....Пинкертоны США это вам не Жеглов и Шарапов
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27.06.2020 17:43 Відповісти
Кстати вот заболело стокото, умерло стокото. Выложите имена, фамилии, адреса и самое главное эпикризы. А мы почитаем... Ну а чо ? Цыфры это для люмпенов...
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27.06.2020 17:46 Відповісти
А те кто в предсмертной запятой находятся на ИВЛ, как считать? Частично скончался?
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27.06.2020 19:07 Відповісти
Ну, как говорят: - "дурэнь думкою богатие", как раз тот случай...
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27.06.2020 17:54 Відповісти
укусив, укусив його таки вірус...
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27.06.2020 17:59 Відповісти
зеля чи карлсон коксом заділився?
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27.06.2020 18:10 Відповісти
А чего бы и нет ? Нормальный Гетьман бы с него получился
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27.06.2020 18:16 Відповісти
виходить, що ще не доріс. буде рости до 2029го.
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27.06.2020 18:54 Відповісти
Чомусь, впевнений, що наступні президентські вибори відбудуться раніше 2024 року, відповідно графік проведення виборів, на участь в яких претендує Ляшко, зміниться
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27.06.2020 18:20 Відповісти
...в презики в 29 году только с должности Наполеон
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27.06.2020 18:23 Відповісти
разве жители Ростова, смогут предлагать кандидатуры беглецов в презы Украины???
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27.06.2020 18:27 Відповісти
Буде просто ...*ТЕХНІЧНИМ КАНДИДАТОМ * !..
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27.06.2020 18:34 Відповісти
Их пора выдвигать в кандидаты президентов парами: - 2 Ляшка, 2 Ермака, 2 Допы и т.д.
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27.06.2020 18:35 Відповісти
.....а виходить 3 *гепи * !... .
ПС ))) Ще цікаво .хто буде обирати на майбутніх виборах .адже молодь пркатично валить за кордон ..Хоча ...місцеві вибори восени покажуть * хто і що вартий * ! (Якщо не будуть відмінені )
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27.06.2020 18:39 Відповісти
https://censor.net/user/34570 - к тебе вопрос...

Головний санлікар Ляшко не відкидає своєї участі в президентських виборах 2029 року - Цензор.НЕТ 835
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27.06.2020 18:45 Відповісти
Короновирус разбушевался
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27.06.2020 18:36 Відповісти
боже, спаси Украину
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27.06.2020 18:51 Відповісти
Не надо ля-ля....Выбирали рецидивиста ,выбирали клоуна ,а чем сан .врач хуже? Я так скорей за него .чем за тех.
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27.06.2020 18:55 Відповісти
Ого куда замахнулся--аж на 2029 год,--29 лет!!! И это, когда нам не принадлежит даже завтрашний день. Ну что же, коронавирус в помощь.
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27.06.2020 18:57 Відповісти
Був ідеолог КПРС, був червоний директор, був сільський бугальтер, був шапкокрад, був лавочник. Зараз кловун. Ще санітара не вистачає.
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27.06.2020 19:00 Відповісти
Санитар это шаг вперед ((
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27.06.2020 20:49 Відповісти
На самоізоляцію його до кінця життя.
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27.06.2020 19:00 Відповісти
Власть и Ляшко в частности ничего не делает в борьбе с коронавирусом, кроме псевдокарантина и ПЛАТНОГО тестирование людей на COVID-19 ! Только аморальный подонок может в такой ситуации думать о президентстве .
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27.06.2020 19:09 Відповісти
тобто вірус Ляшко вже переміг і тепер час братись за керування АЖ ЦІЛОЮ УКРАЇНОЮ????.... ясна-панятна!
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27.06.2020 19:15 Відповісти
Не, Боливар (Украина) двоих не вынесет. Шоу маст го он!
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27.06.2020 19:51 Відповісти
СУДЯ ПО МАСТЕРСТВУ БЕСКОНЕЧНОЙ БРЕХНИ И МАНИПУЛЯЦИЙ В ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ - ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ УКР. ПОЛИТИКИ оно УЖЕ ВПОЛНЕ СОЗРЕЛО... С другой стороны - чем больше будет кандидатов для дебилов, тем больше шансов получить в результате адекватную фигуру... Даёшь в меры Киева побольше дебилоидов: ляшка, тищенка, добкина, дубинского, ткаченка + ... А против них - одного Кличка. При всех претензиях к нему - пока он один имеете реальный шанс не пропустить в КИЕВ ЗЕЛЕНЫХ КЛОУНОВ... Выборы в ОДИН ТУР!!! Хотя давно нужно было сделать в 2 тура... Вспомните дважды победившего космонавта черновецкого... Если от дебилов пойдёт один пустоголовый тищенко, он вполне может победить, получив всего 20%...
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27.06.2020 20:08 Відповісти
Звідкіля ці зедебіли вилазять?
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27.06.2020 20:19 Відповісти
Клоун, залезь и не вылазь. Намордник обоссаный. Ляшко первый - гео. А ты конченннн ператест.
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27.06.2020 21:19 Відповісти
Ему сказали остаканиться а он дрянь ографинился
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27.06.2020 22:14 Відповісти
Ох и дурак...
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27.06.2020 22:29 Відповісти
а чого це саме 2029 го?? Невже шмаркля зібралась 10 років триматися за булаву? Облізе, морда зелена ! Ляшко, болотуйся у 2024-му. Все одно в вас оюох жодного шансу.
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27.06.2020 23:41 Відповісти
слухайте, шось саакащвілі кудись подівся, затихарився десь у владних кабінетах, баріг та корупціонерАФ не ловить, по дахах не стрибає, через кордон назло коронавірусу не пхається. До чого б це? Чи як на хлібну посаду потрапив, то і вгамувався? ))
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27.06.2020 23:46 Відповісти
Будет два Ляшка)))
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27.06.2020 23:52 Відповісти
Забагато лайна плаває в українському болоті.
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28.06.2020 03:42 Відповісти
Призидент Ляшко (!) ?? Вы епанулись? Это то же самое, что президент-******* или президент-Петушарий!
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28.06.2020 13:19 Відповісти
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