Закривати справу стосовно "ВіЕйБі Банку" не можна, на рішення Печерського суду подано апеляцію, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро стурбоване рішенням Офісу Генерального прокурора, яке може призвести до закриття справи за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Пояснюючи свій крок, Генеральний прокурор посилається на ухвалу Печерського районного суду Києва, якою зобов'язано вчинити відповідні дії, не залишивши нібито можливості для оскарження. Насправді це не так", - наголошують у НАБУ.

Як зазначають у Бюро, рішення Печерського райсуду столиці не набуло чинності. НАБУ та САП подали 15 червня 2020 року апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду. Апеляційне провадження відкрито. Засідання призначили на 17 та 19 червня. Однак через те, що Печерський районний суд Києва не надіслав вчасно матеріали справи, засідання в апеляційній інстанції не відбулося, його перенесли на 20 липня.

Крім того, траплялися непоодинокі випадки, коли суди виносили рішення у справах НАБУ, виходячи за межі своєї компетенції, намагаючись у такий спосіб втрутитися в кримінальний процес. І попри наявність застереження щодо нібито неможливості оскарження ми в законний спосіб доводили, що це не так. Зрештою такі рішення скасовували.

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На думку НАБУ закривати справу стосовно "ВіЕйБі Банку" не можна, оскільки слідство має переконливі докази причетності підозрюваних, серед яких колишній бенефіціар "ВіЕйБі Банку" та ще 9 осіб, до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

З лютого 2019 року, відколи підготовлено проєкти повідомлень про підозру, НАБУ та САП перебувають під постійним тиском, здійснюючи це розслідування, а зацікавлені особи не припиняли спроби у різний спосіб домогтися його припинення, зазначають у Бюро.

"І ось тоді, коли розслідування вийшло на завершальну стадію, його змушують припинити. Це означитиме, що 10 підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину можуть уникнути покарання, а збитки, завдані державі (а це 1 млрд 200 млн грн), ніколи не будуть відшкодовані", - наголошується в повідомленні.

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