У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус

У міністра оборони Сербії Олександра Вуліна виявили коронавірус. 24 червня він відвідував парад у Москві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У Міністерстві оборони Сербії стверджують, що Вуліна протестували на коронавірус після того, як госпіталізували одного з держсекретарів після позитивного результату тесту.

Зараз міністр продовжує виконувати свої обов'язки, перебуваючи на самоізоляції.

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Нагадаємо, 24 червня в Росії відбувся парад до Дня Перемоги, який перенесли з 9 травня через епідемію коронавірусу.