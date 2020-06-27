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У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус

У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус

У міністра оборони Сербії Олександра Вуліна виявили коронавірус. 24 червня він відвідував парад у Москві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У Міністерстві оборони Сербії стверджують, що Вуліна протестували на коронавірус після того, як госпіталізували одного з держсекретарів після позитивного результату тесту.

Зараз міністр продовжує виконувати свої обов'язки, перебуваючи на самоізоляції.

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Нагадаємо, 24 червня в Росії відбувся парад до Дня Перемоги, який перенесли з 9 травня через епідемію коронавірусу.
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Топ коментарі
+57
Ну так. Русня обязательно чем-то наградит. Не триппером, так коронавирусом.
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27.06.2020 19:19
+43
***** токсичне.
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27.06.2020 19:18
+43
Надеюсь на параде обнимашки были?
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27.06.2020 19:19
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***** токсичне.
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27.06.2020 19:18 Відповісти
А колись іноземні офіційні особи з Мацкви в основному привозили трипер. А КГБ отримувало милый поррографічний фотоальбом.
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27.06.2020 20:01 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5385
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27.06.2020 22:14 Відповісти
Один - пуцин, а інший схожий на зелёный вірус. На думку лише Зєля приходить.
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27.06.2020 22:27 Відповісти
А кажуть шо зараза до зарази не пристає , - та ще й як !! ))
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27.06.2020 20:16 Відповісти
Нагорода знайшла Хероя
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27.06.2020 20:27 Відповісти
Так этому путлерасту,и надо !
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27.06.2020 21:09 Відповісти
Надеюсь на параде обнимашки были?
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27.06.2020 19:19 Відповісти
Ну так. Русня обязательно чем-то наградит. Не триппером, так коронавирусом.
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27.06.2020 19:19 Відповісти
Вспышка "венеры" в Лугандоне лишнее тому потверждение.
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27.06.2020 19:38 Відповісти
И триппером, И коронавирусом. У лаптей акция.
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27.06.2020 19:58 Відповісти
Причём с невинным при этом видом : типа " оно само " , или " ну так получилось " . ((
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27.06.2020 20:23 Відповісти
***** нульовий паціент?
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27.06.2020 19:20 Відповісти
краще 200 й!)
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27.06.2020 19:27 Відповісти
ну так по подвигу и награда )))
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27.06.2020 19:20 Відповісти
У посещавшего путинский парад министра обороны Сербии Вулина выявлен коронавирус - Цензор.НЕТ 5440
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27.06.2020 19:20 Відповісти
а смысл было вообще ехать на этот карнавал?....
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27.06.2020 19:21 Відповісти
Нефуй шастать!
🤣
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27.06.2020 19:23 Відповісти
Додона и Лукашенко проверьте
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27.06.2020 19:24 Відповісти
и Додика не забудьте
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27.06.2020 19:25 Відповісти
Додика дважды.
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27.06.2020 19:30 Відповісти
президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины
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27.06.2020 19:30 Відповісти
Тєм болєє.
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27.06.2020 19:34 Відповісти
Это такое же "государство", как луганда и донбабве.
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27.06.2020 20:01 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

@herooftheday10

·https://twitter.com/herooftheday10/status/1276782957689212929 8 ч

"" я могу даже по#ать на памятник - орк из рф в Крыму)) Ну не реально очень даже похорошел Крым при рф. А крымнашисты думали, что рф это деньги и рай? Это прежде всего угнетённые нации и народности, которых ***** держит в злобе к друг другу, чтобы не бунтовали и на сплотились.

https://twitter.com/i/status/1276782957689212929
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27.06.2020 19:26 Відповісти
пічька красава! гарно провідав гвинторогих братів
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27.06.2020 19:26 Відповісти
Бу га га ....смешно ,но слышал из достоверных источников что старого педофила 2 раза на день проверяют какими то крутыми тестастами....а глубинка,фиг с ней ,бабы ещё нарожают
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27.06.2020 19:26 Відповісти
Обнулйтер РАБссии не может болеть,ибо Одуляйтеров аж 8
Финляндия ,Норвегия и Швеция обнаружили большую концентрацию радионуклидов в Атмосфере.Что произошло за эти сутки на РАБссии?Молчат как рыбы....
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27.06.2020 19:27 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 594
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27.06.2020 19:28 Відповісти
Два обнуляйтера попались в Кремле...
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27.06.2020 19:29 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/6/27/383827/ Над Северной Европой зафиксировано повышение концентрации радионуклидов

Радионуклиды поступают со стороны запада России.

В июне станциями наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировано некоторое увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. Об этом сообщает https://www.svoboda.org/a/30693786.html "Радио Свобода" со ссылкой на российское отделение Greenpeace.
В сообщении содержатся ссылки на шведское, норвежское и финское ведомства, занимающиеся радиационной защитой. В частности, утверждается, что изотоп йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии. Все указанные радионуклиды имеют реакторное происхождение. Подчеркивается, что все эти изотопы обнаружены в малой, не опасной для здоровья концентрации. По оценке Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции или же атомного ледокола, атомной подводной лодки, или разгерметизации отработавшего ядерного топлива, недавно выгруженного из реактора.
По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно.
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27.06.2020 19:29 Відповісти
шо лапти опять у себя взорвали ?
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27.06.2020 19:32 Відповісти
Водород от радости победобесия радиоактивный видать
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27.06.2020 19:47 Відповісти
Красавчик, не зря к братанам съездил
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27.06.2020 19:29 Відповісти
може ***** в свой бункер уже занес ковид
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27.06.2020 19:31 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1055У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 7961
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27.06.2020 19:34 Відповісти
шоп ***** здохло!
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27.06.2020 19:36 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1788У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6202
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27.06.2020 19:37 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 8501 От тобі ***** і бункер.
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27.06.2020 19:37 Відповісти
Атомные электростанции России на северо-западе страны работают в штатном режиме, сказали в Росатоме
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27.06.2020 19:38 Відповісти
"И-и-и, батенька! Дык у вас в горганизизьму-то - почитай, цельная таблица Митрий Иваныча Менделеева... Кажинного лелюменту - матерь моя женщина! И все-то радиоактивные как чёрт лысый знает что!" - скоро скаже середньостатистичному кацапові лікар після медобстеження.
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27.06.2020 20:15 Відповісти
А с чего вы взяли что от Камчатки до Кенигсберга можно эффективно управлять и развивать тамошнее быдло*?Это вам не Норвегия или Голландия,
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27.06.2020 19:42 Відповісти
Кремлевский комуно-фашист путлер держит на коротком поводке осколок югославии, и дает команду когда и на кого скулить, бабло надо отрабатывать.
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27.06.2020 19:43 Відповісти
в белорусов или в лаптей атомная станция взорвалась,но они сразу не скажут
https://censor.net/comments/locate/3204796/019214dd-2df6-723b-b2e4-7f1cc25a83a6
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27.06.2020 19:43 Відповісти
Первыми Чернобыльский взрыв обнаружили тоже Финлндия и Швеция,ветер тогда был в ту сторону...26 апреля 1986 г.,Что произошло вчера никто не знает....
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27.06.2020 19:47 Відповісти
со временем все равно все прояснится как бы не скрывали
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27.06.2020 19:51 Відповісти
Ватке от ватки корона в подарок
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27.06.2020 19:48 Відповісти
На это можно твёрдо надеяться?
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27.06.2020 19:53 Відповісти
лапти померяйте у себя радиацию и пейте Йод ,44 капли на стакан воды
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27.06.2020 19:54 Відповісти
смотрите не перепутайте , 44 капли не воды а Йода
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27.06.2020 19:55 Відповісти
Наоборот, он выполнял там секретное задание СБУ - заразить ковидом как можно больше мокши.
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27.06.2020 20:03 Відповісти
Как говорится--будем надеяться ))
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27.06.2020 20:03 Відповісти
Сьогодні теж не полінився, зробив холодник (який ото кацапи називають "окрошка" або "ботвинья" - повбивав би!)
Добряче та з ґапетитою поїв...
От тепер можна й висловити глибоку стурбованість з приводу здоров'їчка "славянского братушки"
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27.06.2020 20:05 Відповісти
На квасі чи на сметані? Бо у москалів реально дупи горять від цього!
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27.06.2020 20:15 Відповісти
Сироватка, кефір, сметана. І бурякового відвару для кольору та смаку.
На квасі - кацапська зуйня.
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27.06.2020 20:17 Відповісти
Айран - саме то. Если мы про окрошку. А вообше - холодник, я недавно рецепт нашел, с подачи Скрыпина. И тоже с айраном
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27.06.2020 20:27 Відповісти
Там насправді багато варіантів. І що характерно, жодного цивілізованого рецепту немає з квасом.
Ніт, квас як такий - файний напій (до того ж відомий не те що з Київської Русі та Північно-Західної Європи... щось подібне робили ще у Стародавньому Ґеґипті та Месопотамії).
Але окрошка з квасом - то зкріпна страва. Навіть вигляд має некузявий У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6799
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27.06.2020 20:45 Відповісти
у кацапни все в один вкус :"щи -хоть куй полощи, окрошка -добавили навоза нимножка"...
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27.06.2020 23:58 Відповісти
"В XVII столетии еда наших предков была крайне неприхотливая: обыкновенною пищею простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком, или ячменная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье и даже больше того, если в них было ржавое свиное сало. В военное время в войсках пища была - сухари и толокно. По свидетельству иностранных посланников, поваренное искусство русских состояло из множества блюд, но нечистота и еще более чесночный и луковый запах делали их почти несъедобными, притом почти все кушанья приправлены были конопляным маслом или испорченным коровьим…"

(с) М.И. Пыляев "Старое житье"
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28.06.2020 00:23 Відповісти
Блііііін чуть не блюванув - коли представив....
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30.06.2020 12:20 Відповісти
турецький айран і трохи сильногазованої мінеральної водички (боржомчика)...
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27.06.2020 23:53 Відповісти
Ага, мінералка теж нормально заходить в холодник (сильногазована "Моршинська" теж збсь).
Але улюблений варіант - сироватка+кефір+сметана (для білої окрошки), і ще буряковий відвар (для червоної).
Ще дуже простий варіант - індійська райта.

1. Помідори, огірки, солодкий перець нарізати кубиками, покласти у каструлю і посипати зеленню.
2. Зіру підсмажити і розтовкти в ступці разом із сіллю. Висипати в кефір, додати сметану і добре збити.
3. Отриману заправку вилити в ємкість з овочами і перемішати. Готово.
Також рецепт можна кастомізувати, додаючи елементи традиційного холодника - варені яйця, картоплю, варену курку, ковбасу... Імпровізацію ніхто не забороняв
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28.06.2020 00:13 Відповісти
От вы на ночь разогнали апетит..
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28.06.2020 00:30 Відповісти
Надеемся что он в засос перецеловался со всеми рашен братушками . ( даже с тувинцем- уйгуром Шойгу)
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27.06.2020 20:16 Відповісти
путин - САТАНА !!! Люди проснитесь !!!! ЧЕЛОВЕЧЕСТВО в опастности (((((
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27.06.2020 20:36 Відповісти
Сподіваюсь він з фуйлом смачно цілувався 😊😉😆😅😄😃
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27.06.2020 20:43 Відповісти
НАДЫШАЛСЯ ДЫМА ОТ ГОРЯЩЕГО БТРа.
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27.06.2020 20:43 Відповісти
Ну а нам українцям "пощастило" з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" аж плакати хочеться! Прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла, так ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші у всьому світі криваві вороги окупанти української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, заразні, алкоголіки і наркомани. Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть тубільні дикі племена тумба - юмба!
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27.06.2020 20:54 Відповісти
В Москве перед входом в общественный туалет ,кто то повесил красный флаг "Победы",москвичи радостно входили в парашу и радостно выходили с параши прижимая нос.
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27.06.2020 21:05 Відповісти
Это ему заместо ордена, пущай помнит
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27.06.2020 21:09 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 2060
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27.06.2020 21:17 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5921
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27.06.2020 21:29 Відповісти
Я надеюсь он там хоть пару раз чихнул в скрепной компании?)))
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27.06.2020 22:09 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 7753
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27.06.2020 22:15 Відповісти
Зашкварилсо, это хорошо
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27.06.2020 22:17 Відповісти
Хороший хлопчик, недарма приїжджав.
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27.06.2020 22:24 Відповісти
Почему ОПЗЖ продинамили коронавирусный парад уродов? Видимо, знали, что серб заразный.....Но кремлёвскому карлику не сообщили.....Хотели, чтобы случился "сюпрайз".........Смешно до слёз.....Попраздновали кремлёвские засранцы.......
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27.06.2020 22:59 Відповісти
вот как раз тот момент, когда всем дружно надо уверовать в смертельную силу коронавируса... .
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28.06.2020 00:00 Відповісти
для короны слишком малый срок от заражения до выявления, скорее всего заразился в Сербии и остается надеяться что успел пожать в кацапии многим руки и пообниматься горячо
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28.06.2020 00:16 Відповісти
Бог все видит!
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28.06.2020 00:26 Відповісти
Это хорошо, желаю, чтобы все.
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28.06.2020 04:17 Відповісти
У міністра оборони Сербії Вуліна, який відвідував путінський парад, виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6408
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28.06.2020 08:29 Відповісти
может даст бог и он сдохнет!!
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28.06.2020 12:49 Відповісти
А , что же наши жополизы путина, типа: рабиновичи, медведчуки, шуфричи, волошины. погребинские и прочая пророссийская шелупонь, не удосужились лично поцевать лжецарю россии путину руки! Засцали Жиды!!?? Что царь ***** и его прислуга могут оказаться больными коронавирусом!!
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28.06.2020 12:54 Відповісти
 
 