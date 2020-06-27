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Новини Коронавірус і карантин
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Хорошковський прилетів до України з Монако, перехворів тут коронавірусом, а згодом відправився у Лондон, - журналіст Ткач

Хорошковський прилетів до України з Монако, перехворів тут коронавірусом, а згодом відправився у Лондон, - журналіст Ткач

Валерій Хорошковський прилетів до України з Монако, коли там запровадили жорсткий карантин. На Батьківщині бізнесмен перехворів коронавірусом. А згодом відправився в Лондон, звідки повернувся в Україну незадовго до пом'якшення карантину.

Про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли в Монако запровадили комендантську годину через пандемію коронавірусу, а в Ніцці виходити на вулицю можна було лише годину на добу, Хорошковський прилетів до України. В Україні і правил таких жорстких нема, і президент Зеленський - давній товариш, і вільну палату легше знайти, бо навколо щільність Хорошковських на квадратний метр трохи менша. Вже за декілька днів у Хорошковського діагностували коронавірус.

Лікувався Хорошковський в Олександрівській лікарні. Лише через 27 днів вилікувався і... як відповідальний громадянин України і резидент Монако знову повернувся в Монако. Президент Зеленський просив же сидіти вдома. А "вдома" у нього - в Монако. Яхта, якою користується Валерій Іванович, кажуть, трохи поплавала уздовж блакитного узбережжя, і літак за $50 млн з іменним гербом Валерія Івановича, кажуть, повіз його в Лондон", - пише Ткач.

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За його словами, відстежити літак Хорошковського стало трохи складніше після того, як його і всю його історію польотів прибрали з публічних радарів.

Журналіст зазначає, що саме в цей же час президент Зеленський розповів в інтерв'ю УП, що "пропонував Хорошковському очолити митницю, бо він точно знає і показав президенту, де на митниці "дірки".

Після Лондона бізнесмен повернувся до України. "Лондон - у "червоній зоні" за захворюванністю. Але головне, щоб звичайні громадяни не порушували карантин. Правильно?" - запитує Ткач.

Він також нагадує, що Зеленський на пресмарафоні в одній відповіді сказав, що ніколи не бреше і жодних посад у Хорошковського не буде.

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Хорошковський прилетів до України з Монако, перехворів тут коронавірусом, а згодом відправився у Лондон, - журналіст Ткач 01

В інтерв'ю, опублікованому Радіо Свобода, Хорошковський каже, що не знає точно, де він міг інфікуватися коронавірусом. Водночас він заявив, що після повернення з Лондона перебуватиме вдома.

Нагадаємо, 24 березня з'явилася інформація, що у колишнього глави СБУ Валерія Хорошковського підтвердили коронавірус.

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Топ коментарі
+38
Нічєво, вот прідьот Зєлєнскій к власті, он разбєрьоцца с етімі баригамі!
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27.06.2020 20:49
+31
скотобаза)
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27.06.2020 20:46
+16
Порохобот, Хорошковський в першу чергу кацапська агентура, яка, фактично, знищила залишки професійних кадрів СБУ, і саме після цього кацапами вже практично почались розроблятись плани окупувати Україну. І зробив його головесбеушником не хто інший, як дурень Ющенко, але цікаво, що "підвів" Ющенку "напомажену істоту" не хто інший, як Порошенко. Що ти на це скажеш, ботяра?
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27.06.2020 21:22
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Когда эти из Монако и Куршавеля вернулись с Ковидом в Украину и обратились к Пальчевскому в клинику . то тот говорил . что они тусили кто с мальчиками , а кто с девушками . Так вот мне кажется , что Хорошковский гомосек . при том там был другой уже известный гомосек Прохоров . Дожились. уже у нас генералы армии - гомосеки .
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27.06.2020 23:09 Відповісти
Скорее наоборот - гомосеки генералы армии
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28.06.2020 07:36 Відповісти
ну шо, зелені 73% дебіли, докопіювали Європу. НІмеччина відкрила басейни і ви дятли їх відкрили, лише у вас приплод 1000 на день, у Європі 16. Класна логіка.
З 1 липня Європа не відкриє кордони для українців, бо не виконується умова 16:100 000, кожні 2 тижні буде преглядатися статус країни и лише тоді, коли вірусний приплод буде "плато" чи знижуватись, тоді україців до себе впустять.
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28.06.2020 00:18 Відповісти
жадный жидяра!!! Гуляет и тратит деньги в Монако, а лечился в Украине,так как здесь в сто раз дешевле или вообще бесплатно!! Ворюга, есть ворюга!!
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28.06.2020 12:48 Відповісти
Вообще-то Хорошковского на таможню назначала Юля, не? Или он её газ забанил?
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28.06.2020 12:59 Відповісти
Тоді була кАаліція, як Юля казала, і уряд був коаліційним. Хорошковського у "помаранчеву" владу запросив Ющенко. До цього Хорошковський був міністром економіки в уряді Януковича. "Юліна" людина не стала б на бік Фірташа у справі "РосУкрЕнерго". "Наманікюрєноє, напомаженоє существо" - фразу Юлі про Хорошковського забули?
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28.06.2020 16:00 Відповісти
Эта фраза была! Но ПОСЛЕ. Но сначала Юля его куда-то назначала, гадом буду!
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28.06.2020 19:12 Відповісти
ТОЧНЕЕ, БАБА **** ему продала должность на ТАМОЖНЕ.
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28.06.2020 16:46 Відповісти
а в Монако он летал керогаз починить,а,простите у него часом не расстройство желудка...активированный уголь в помощь,гривна=ведро,лишь бы помогло,а так всё путём.
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28.06.2020 13:48 Відповісти
патриоты **** херовы... когда же они все эти сексоты и кппсс-ники подохнут и наша Украина расцветёт ?!
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28.06.2020 16:32 Відповісти
Безвиз есть, деньги есть, можно летать.

Заражать Украину коронавирусом обязаны не только зарабитчане, но и буржуи.
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28.06.2020 20:00 Відповісти
Гомо Ылита Украины...
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29.06.2020 09:41 Відповісти
Пи*о*а*ы в плохом смысле слова.
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29.06.2020 14:38 Відповісти
млять и не здохла эта падла типа енерал-сЭбЭушник фуев, а скорее фЭсЭбэшник недо...анный!
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29.06.2020 15:11 Відповісти
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