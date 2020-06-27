Хорошковський прилетів до України з Монако, перехворів тут коронавірусом, а згодом відправився у Лондон, - журналіст Ткач
Валерій Хорошковський прилетів до України з Монако, коли там запровадили жорсткий карантин. На Батьківщині бізнесмен перехворів коронавірусом. А згодом відправився в Лондон, звідки повернувся в Україну незадовго до пом'якшення карантину.
Про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли в Монако запровадили комендантську годину через пандемію коронавірусу, а в Ніцці виходити на вулицю можна було лише годину на добу, Хорошковський прилетів до України. В Україні і правил таких жорстких нема, і президент Зеленський - давній товариш, і вільну палату легше знайти, бо навколо щільність Хорошковських на квадратний метр трохи менша. Вже за декілька днів у Хорошковського діагностували коронавірус.
Лікувався Хорошковський в Олександрівській лікарні. Лише через 27 днів вилікувався і... як відповідальний громадянин України і резидент Монако знову повернувся в Монако. Президент Зеленський просив же сидіти вдома. А "вдома" у нього - в Монако. Яхта, якою користується Валерій Іванович, кажуть, трохи поплавала уздовж блакитного узбережжя, і літак за $50 млн з іменним гербом Валерія Івановича, кажуть, повіз його в Лондон", - пише Ткач.
За його словами, відстежити літак Хорошковського стало трохи складніше після того, як його і всю його історію польотів прибрали з публічних радарів.
Журналіст зазначає, що саме в цей же час президент Зеленський розповів в інтерв'ю УП, що "пропонував Хорошковському очолити митницю, бо він точно знає і показав президенту, де на митниці "дірки".
Після Лондона бізнесмен повернувся до України. "Лондон - у "червоній зоні" за захворюванністю. Але головне, щоб звичайні громадяни не порушували карантин. Правильно?" - запитує Ткач.
Він також нагадує, що Зеленський на пресмарафоні в одній відповіді сказав, що ніколи не бреше і жодних посад у Хорошковського не буде.
В інтерв'ю, опублікованому Радіо Свобода, Хорошковський каже, що не знає точно, де він міг інфікуватися коронавірусом. Водночас він заявив, що після повернення з Лондона перебуватиме вдома.
Нагадаємо, 24 березня з'явилася інформація, що у колишнього глави СБУ Валерія Хорошковського підтвердили коронавірус.
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З 1 липня Європа не відкриє кордони для українців, бо не виконується умова 16:100 000, кожні 2 тижні буде преглядатися статус країни и лише тоді, коли вірусний приплод буде "плато" чи знижуватись, тоді україців до себе впустять.
Заражать Украину коронавирусом обязаны не только зарабитчане, но и буржуи.