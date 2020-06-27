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ВР (14814) кримінальна відповідальність (212) кнопкодавство (100) Стефанчук Руслан (739)

Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук

Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук

Перша справа проти народного депутата через неперсональне голосування наразі слухається в суді.

Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз відомо про один випадок кнопкодавства після того, як Верховна Рада в січні запровадила кримінальну відповідальність за неособисте голосування.

"Я знаю, що один (випадок кнопкодавства. - Ред.). Я знаю, що справа щодо цього слухається. Кінцевого вироку суду ще немає", - сказав Стефанчук.

Дивіться також: Позафракційних нардепів Новинського і Шпенова впіймали на кнопкодавстві, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Він зазначив, що за останні місяці зафіксовано лише  один випадок, саме із загрозою кримінальної відповідальності.

"Нам неважливо, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Адже, щоб інше зробити, нам треба вносити зміни до Конституції. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, бо ми маємо пройти висновок КСУ, тому ми пішли за іншою формулою: наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата", – зазначив заступник спікера.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон №404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата.

21 лютого стало відомо, що позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

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Топ коментарі
+8
Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9807
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27.06.2020 21:40
+4
Одноклітинні виборці зеленського не змогли пробачити Порошенку що вони все це зробили разом. До того ж двічі. Зебіли, що поробиш...
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27.06.2020 21:47
+4
Тут вопрос в другом. Принципиально это что-то меняет? Вот отправили в суд и что? Ничего. Пустота, как вакуум, в котором пребывает Скоморох. Готовятся законы, от которых самый зеленый зебил станет совсем зеленым, платежки вырастут, олигархи будут тянуть три шкуры с бюджета. На который повесят восстановление Донбасса, а это более 20млрд долларов(это мягкая оценка). Украина заплатит тем, кто ее ограбил. Есть еще много чего: тот же закон о референдуме, который поставит под большой вопрос существование страны как таковой. В качестве компенсации - дело кнопкодава в суде и видосики по выходным. Зебилы, вы себя повели так, будто у вас 9 жизней. Эту жизнь вы отдали бене. Кому отдадите следующую?
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27.06.2020 21:59
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Яке покарання передбачено?
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27.06.2020 21:34 Відповісти
по попе надают ,и Коля котлета в ресторан не пустит
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27.06.2020 22:07 Відповісти
Це дуже сурове покарання,легше позбавити мандату на завжди.
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27.06.2020 22:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8fbfCY6S7ro

Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 3837
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27.06.2020 22:37 Відповісти
А я тут з якого боку?
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27.06.2020 22:43 Відповісти
строгать корабелную сосну
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27.06.2020 22:50 Відповісти
А как же быть со "Слугой...." ИВАНУСОЙ?! Человек реально сидел!!!
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27.06.2020 21:36 Відповісти
Покарання одне для всіх - позбавлення деп. мандату та пожиттєво не болотуватися й надалі.
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27.06.2020 21:37 Відповісти
Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9807
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27.06.2020 21:40 Відповісти
Томос не могут простить.
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27.06.2020 21:45 Відповісти
Одноклітинні виборці зеленського не змогли пробачити Порошенку що вони все це зробили разом. До того ж двічі. Зебіли, що поробиш...
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27.06.2020 21:47 Відповісти
"приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата" Источник: https://censor.net/n3204805

От просто звичайна людська цікавість: а що буде записано в так званій "трудовій книжці"? Звільнений за статтею? А як звільнення депутата, обраного певною кількістю виборців корелює з Конституцією? Чи не є це порушенням прав виборців?
Мені все одно чий то депутат - ЄС, СН, БЮТ, ЗАЖОП, Голос, мажоритарщик чи ще хто, але головним, ОСНОВНИМ законом України є Конституція!
Може я чогось не розумію? Мо хто пояснить? Буду дуже вдячний.
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27.06.2020 21:44 Відповісти
он просто БРЕШЕ!!
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27.06.2020 21:45 Відповісти
Те, що звільнення депутата буде порушувати права виборців є зрозумілим. А ще є вибірковий підхід до таких випадків. Те ж саме було, коли голосували за законопроекти в турборежимі без ознайомлення. Як на мене, то це значно гірше звичайного кнопкодавства.
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27.06.2020 22:18 Відповісти
Турборежим - порушення регламенту і, відповідно, порушення законодавства. Отже всі закони, що були прийняті в тому режимі (навіть та мізерна кількість, що на користь країні) можуть бути анульовані рішенням суду.
Це все, що потрібно знати про "досягнення" цих "професіоналів" та "новьіх ліц".
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27.06.2020 22:33 Відповісти
Тут вопрос в другом. Принципиально это что-то меняет? Вот отправили в суд и что? Ничего. Пустота, как вакуум, в котором пребывает Скоморох. Готовятся законы, от которых самый зеленый зебил станет совсем зеленым, платежки вырастут, олигархи будут тянуть три шкуры с бюджета. На который повесят восстановление Донбасса, а это более 20млрд долларов(это мягкая оценка). Украина заплатит тем, кто ее ограбил. Есть еще много чего: тот же закон о референдуме, который поставит под большой вопрос существование страны как таковой. В качестве компенсации - дело кнопкодава в суде и видосики по выходным. Зебилы, вы себя повели так, будто у вас 9 жизней. Эту жизнь вы отдали бене. Кому отдадите следующую?
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27.06.2020 21:59 Відповісти
п-п-пук-к-к ! ! !
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27.06.2020 22:04 Відповісти
Чому розглядається справа тільки цього мажоритарника, а не всі випадки кнопкодавства?
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27.06.2020 22:13 Відповісти
Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 5353
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27.06.2020 22:14 Відповісти
Зря такой козырь выкинули выборы еще далеко
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27.06.2020 22:31 Відповісти
а когда в суде будет дело о продаже земли без согласия собственника?????????? народа???
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27.06.2020 22:33 Відповісти
 
 