Перша справа про кнопкодавство вже в суді, - перший заступник голови ВР Стефанчук

Перша справа проти народного депутата через неперсональне голосування наразі слухається в суді.

Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз відомо про один випадок кнопкодавства після того, як Верховна Рада в січні запровадила кримінальну відповідальність за неособисте голосування.

"Я знаю, що один (випадок кнопкодавства. - Ред.). Я знаю, що справа щодо цього слухається. Кінцевого вироку суду ще немає", - сказав Стефанчук.

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Він зазначив, що за останні місяці зафіксовано лише один випадок, саме із загрозою кримінальної відповідальності.

"Нам неважливо, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Адже, щоб інше зробити, нам треба вносити зміни до Конституції. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, бо ми маємо пройти висновок КСУ, тому ми пішли за іншою формулою: наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата", – зазначив заступник спікера.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон №404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата.

21 лютого стало відомо, що позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

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