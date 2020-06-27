Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив попередній графік, за яким будуть підвищувати мінімальну заробітну плату.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали це питання, зробивши відповідні розрахунки. 27 червня глава уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. Зокрема, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, із 1 січня наступного року - до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го - до 6,5 тис. грн.

"Має цілком реалістичний вигляд. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців - головний показник нашої ефективності", – наголосив президент.

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Нагадаємо, міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати на понад 500 грн. Згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн у місячному розмірі і 28,31 грн у погодинному розмірі.