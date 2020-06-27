УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини
10 284 228
Зеленський (22416) мінімальна зарплата (302) Офіс Президента (1998) Денис Шмигаль (4397)

Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну

Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив попередній графік, за яким будуть підвищувати мінімальну заробітну плату.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали це питання, зробивши відповідні розрахунки. 27 червня глава уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. Зокрема, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, із 1 січня наступного року - до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го - до 6,5 тис. грн.

"Має цілком реалістичний вигляд. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців - головний показник нашої ефективності", – наголосив президент.

Читайте також: Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати на понад 500 грн. Згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн у місячному розмірі і 28,31 грн у погодинному розмірі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Похоже включат печатный станок
показати весь коментар
27.06.2020 22:53
+26
Очередное увеличение налогов!
НЕ ХОТЯТ ЛЮДИ ДАТЬ ВЛАСТИ ПО МОРДАСАМ ЗНАЧИТ ПЛАТИТЕ!!
показати весь коментар
27.06.2020 22:50
+22
Вмикайте друкарський верстат.....

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater

Минимальная зарплата с 1 сентября увеличится до 5 тыс. грн, с 1 января - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн, - предварительный график Кабмина - Цензор.НЕТ 8140
показати весь коментар
27.06.2020 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
. . . про з/плату судей - не забудьте . . . чтобы - не воровали
показати весь коментар
28.06.2020 03:58 Відповісти
Нет никаких предпосылок для роста экономики, а следовательно и поступлений в гос.бюджет. Зеленский и Шмыгаль, перед местными выборами, снова строят Нью-Васюки. Откуда деньги, Зин?
показати весь коментар
28.06.2020 06:00 Відповісти
Читав-читав і зрозумів: якщо мінімалку піднімав Петро, це було дуже добре, а якщо Зеленський - це дуже погано. Порохоботи не дадуть збрехати.
показати весь коментар
28.06.2020 06:47 Відповісти
Пэтро тилькы доллар поднял и больше ничего.
показати весь коментар
28.06.2020 07:30 Відповісти
вище по курсу коментів є таблички, за рахунок чого піднімалась мінімалка "при Пороху". З поправочками: економіка - це парафія Кабміну, не президента; хоча "при Зе" - кабмін де-факто підпорядковується преЗЕденту (на відміну від Пороха, який працював з коаліційним Кабміном).
показати весь коментар
28.06.2020 08:40 Відповісти
Я вважаю, що підвищення при ПП було неправильним і привело до зростання цін. Але! При ПП економіка зростала по 3% на рік, люди справились з цим, а за 2019 ( без корона вірусу) упала на плінтус, за 2020 - очікуване зменшення ввп - мінус 8%. Зростання безробіття, зменшення доходів у людей, зростання курсу долара. В цих умовах діяти на збільшення мінімалки - це нищити реальну економіку і малий бізнес. Якщо вам це ні про що не говорить, то не коментуйте дурниць.
показати весь коментар
28.06.2020 09:34 Відповісти
Зростання безробіття, зменшення доходів у людей, зростання курсу долара. В цих умовах діяти на збільшення мінімалки - це нищити реальну економіку і малий бізнес.

С 2016 был рост даже реальной ЗП, тк на Украине образовался реал дефицит раб силы по многим специальностям - люди уезжают на заработки за бугор. Те правительство просто корректирует бумагу под реальность, возможно - несвоевременно. Особого значения для экономики это не имеет, тк кто не сможет так платить - будет урезать официальное рабочее время, премии, доплаты..... реально всегда рулит ситуация на рынке труда.
показати весь коментар
28.06.2020 14:12 Відповісти
Простите, а где же обещанные учителям зарплаты по 4000 денег в месяц????
Неужто "бубочка" развел их, как лохов педальных?
Подумайте, какой нехороший человек, а еще из интеллигентной семьи.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
показати весь коментар
28.06.2020 08:02 Відповісти
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
показати весь коментар
28.06.2020 08:08 Відповісти
Друкувальний верстат вкючили! Оце вже заживемо!!! (вкотре?)
показати весь коментар
28.06.2020 08:09 Відповісти
Фактично це збільшення податкового навантаження на і так додихаючий малий та середній бізнес..очікуємо голодні бунти та погроми..
показати весь коментар
28.06.2020 09:01 Відповісти
До мінімальної зарплати прив'язані тарифні сітки майже усіх бюджетників, робітників державних і комунальних підприємств, розмір єдиного соціального внеску та ще дещо. Таким чином, Україна тупо проїсть бюджетні кошти але головне - трохи заповнить дірку у ПФ. Голий попупулізм голого короля. Реальний результат буде у масованому зростанні цін і тарифів, і в першу чергу на комуналку
показати весь коментар
28.06.2020 09:23 Відповісти
Скрытое повышение налогов для малого бизнеса под видом благого дела и заботы о людях! Сколько будем терпеть? Или будем платить больше до бесконечности?
показати весь коментар
28.06.2020 10:28 Відповісти
так..дивно, що усі ці роки не було голосних економічних протестів..тєрпіли тєрпят..
показати весь коментар
28.06.2020 10:32 Відповісти
В сентябре местные выборы, где Зеленые пока по опросам пролетают как фанера над Парижем. Поэтому повышение рейтинга партии перед выборами.
показати весь коментар
28.06.2020 11:18 Відповісти
Мінімальна зарплата з 1 вересня збільшиться до 5 тис. грн, із 1 січня 2021-го - до 6 тис. грн, а з 1 липня - до 6,5 тис. грн, - попередній графік Кабміну - Цензор.НЕТ 2843
показати весь коментар
28.06.2020 11:30 Відповісти
Куда при Зеленском пропали 3 миллиарда из бюджета?
показати весь коментар
28.06.2020 13:33 Відповісти
Могли бы уже минималку обозначать в килограммах, как было в 90-ых прошлого века! Нам главное: не вес денег а возможность - что можно купить...
показати весь коментар
28.06.2020 12:14 Відповісти
Правильное бездумное решение - популизм зашкаливает. Экономика падает как булыжник с горы, а они поднимают минималку. Каждое выборное чучело занималось этим упражнением - начиная с Ющенко - после чего происходило резкое падение национальной валюты. Зеленский обещал не держаться за власть - но действия показывают обратное, к местным выборам подкупают электорат, который потом же и оберут до нитки - хорошая причина поднять снова тарифы на электричество ( спасти Ахметова и Коломойского - священный долг каждого президента Украины) и газ.
показати весь коментар
28.06.2020 13:12 Відповісти
За Ющенка піднімали не мінімалку, а реальні зарплати ( можливо, не всім встигли підняти). Але вперше зарплати перетнули межу у 100 долл. А зараз вібувається те, що й за Кучми. коли завлабораторією отримувала стіль ж, скільки прибиральниця.
показати весь коментар
28.06.2020 22:15 Відповісти
почему эти презервативы не уточняют что при этом булка хлеба будит стоить 200 гр и кВт час 50 гр
показати весь коментар
28.06.2020 13:25 Відповісти
Почему Зе ничего не делает с предпринимателями, не оформляющими работников официально и не платящими налоги государству? Ведь казна недополучает налоги, и таких бизнесов - больше половина из всех. Не потому ли, что и Зе и олигархи, и все депутаты имеют свой такой же бизнес, и не хотят оформлять работников и платить за них налоги?
показати весь коментар
28.06.2020 13:32 Відповісти
Штраф в 100 000 - это ничего?
показати весь коментар
28.06.2020 13:52 Відповісти
И что это изменило? Все так и продолжают работать.
показати весь коментар
28.06.2020 14:34 Відповісти
а пенсия 1638гр. ??? это геноцид собственного народа.
показати весь коментар
28.06.2020 13:57 Відповісти
Те, кто проработал на таких фирмах, вообще не получит никакой пенсии, даже помощи 950гр не получит, а это почти пол страны. А где людям найти такую работу, что бы официально? В стране растёт безработица.
показати весь коментар
28.06.2020 14:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uarJJXTnvEs Повышение минимальной з/п - это ЗЛО! Что задумал Шмыгаль и Зеленский? + День Конституции...
показати весь коментар
28.06.2020 20:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 