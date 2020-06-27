Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич
У своєму виступі на слуханнях кримінальної палати окружного суду Гааги у справі МН17 26 червня прокурор Вард Фердінандуссе назвав прізвища опитаних слідством українських диспетчерів.
Про це повідомив у фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
"Знаєте, мені навіть якось образливо стало за нашу російську пропаганду... Шість років вона істерила: де диспетчер Петренко? Чому Україна сховала ключового свідка Ганну Петренко? Чому не допитали Ганну Петренко?! Чому?! Де вона?! Куди поділи?" - пожартував він і назвав оприлюднені прокурором прізвища: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплинов, Клець, Кузнєцов, Лазарєва, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Євтушенко.
"Серед опитаних технічних фахівців є якийсь Волков, який обслуговував радари "Украероруху". Зокрема, саме він займався системою, відключеною в момент загибелі МН17. Прокурор додав, що "Волкова було заарештовано у 2014 році за передачу інформації про військові польоти сепаратистам і російській розвідці в липні та серпні 2014 року. Його засуджено до 12 років позбавлення волі, але після обміну ув'язненими в 2017 році його було звільнено. Зараз мешкає в Східній Україні", - зазначив Лукашевич.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почались засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
Будь ласка, зачекайте...
усфлаг отклеился.
впереди еще 4 года честнейшего
- Владимир Борисович Цемах - военнослужащий Донецкой народной республики, бывший советский военный. В 2014 - командир роты ПВО ДНР в городе Снежное...
Лживый зебот. Я не писал не про какого своего "кумира", у меня нет "кумиров", зебил
"не использовал служебное положение"
Не использовал, это когда всех своих друзей в 95 квартала привел. Пиши есчо.
"А то, что он в России деньги зарабатывал, так это вообще замечательно!"
Во время войны Украины с Московией... Неизлечимый зебил... Вали на путина.
І красиво, все у нас красиво!
Подивись направо, подивись наліво:
Чарівні дівчата і парубки хоробрі -
Все буде добре, все в нас буде добре! (с) Антитіла
г. Москва. Возможен ли случайный запуск ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В
силу технических особенностей пуска ЗУР (включая т.н. «подсветку» уже пущенной
ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск ЗУР, нацеленный на поражение украинского
военно-транспортного самолета Ан-24 (Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры
и силуэт планера, максимальная высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и
Боинг-777, а также маршрутов полёта - абсолютно невозможен. тчк.
Китайцы "ничего не видели".
США видели, но не хотят раскрывать секреты. Хотя данные американцев будут использованы в суде.
К сожалению, у Украины своих спутников нет.
тебе никто ничего не должен - сам исчи
Повторюсь - в суде эти данные есть.
С точки зрения многих стран НАТО и ЕС - любой из этих пунктов крайне нежелателен.
А судят они.
Ті хто віддавав накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.
Ті хто віддавав злочинні накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.