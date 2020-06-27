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Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич

Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари

У своєму виступі на слуханнях кримінальної палати окружного суду Гааги у справі МН17 26 червня прокурор Вард Фердінандуссе назвав прізвища опитаних слідством українських диспетчерів.

Про це повідомив у фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, мені навіть якось образливо стало за нашу російську пропаганду... Шість років вона істерила: де диспетчер Петренко? Чому Україна сховала ключового свідка Ганну Петренко? Чому не допитали Ганну Петренко?! Чому?! Де вона?! Куди поділи?" - пожартував він і назвав оприлюднені прокурором прізвища: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплинов, Клець, Кузнєцов, Лазарєва, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Євтушенко.

"Серед опитаних технічних фахівців є якийсь Волков, який обслуговував радари "Украероруху". Зокрема, саме він займався системою, відключеною в момент загибелі МН17. Прокурор додав, що "Волкова було заарештовано у 2014 році за передачу інформації про військові польоти сепаратистам і російській розвідці в липні та серпні 2014 року. Його засуджено до 12 років позбавлення волі, але після обміну ув'язненими в 2017 році його було звільнено. Зараз мешкає в Східній Україні", - зазначив Лукашевич.

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Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари Украероруху. Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич 01

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почались засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
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Топ коментарі
+14
У вас ус флаг отклеился.
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27.06.2020 23:23
+11
Да, заметьте, обменяли в 2017 году, и ни один поклонник Порошенко тогда не верещал, как верещали об обмене ничего не стоящего алкаша Цемаха.
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28.06.2020 00:04
+10
И распятого мальчика не допросили, фошисты!!!
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27.06.2020 23:28
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Это что Квартал95 что Волков там шутит? Зачем эта новость? Что Волков дал в виде показаний?
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27.06.2020 23:22 Відповісти
У вас ус флаг отклеился.
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27.06.2020 23:23 Відповісти
Не панікуй ватан, ваше фуйло вам рай обіцяв.
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27.06.2020 23:36 Відповісти
https://censor.net/ua/user/173780 Діло в тому,що ключи від раю у Петра.
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28.06.2020 00:09 Відповісти
Ну точно не у жаби зеленої.
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28.06.2020 10:39 Відповісти
И распятого мальчика не допросили, фошисты!!!
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27.06.2020 23:28 Відповісти
что за куета творится в нашей стране? сепара осудили на 12 лет, обменяли, вернули и какого хера снова не посадили досаживать 12 лет? что это пляха за куета?
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27.06.2020 23:37 Відповісти
Тому що перед обміном всіх амністували, але дивно що це лайно не лишилось жити на скрєпоносії, мабуть там зовсім жопа.
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27.06.2020 23:38 Відповісти
А тут якраз не дивно. Бо інфу сєпаран здавав за гроші, а не за ідею. А з грішми на расєї без тваринного страху можуть жити лише олігархи, та й то не всі. А так кацапські гроші вирішило чмо тратит в Україні.
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28.06.2020 12:04 Відповісти
Вы хотели написать "творилась куета", так как Волков был освобожден в 2017 году, при Порошенко. Ключевой свидетель, обращу ваше внимание на это.
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28.06.2020 00:07 Відповісти
оно вернулось в Украину! какого куя его нынешние главмусора не посадили на 12 лет?
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28.06.2020 00:15 Відповісти
Так если его не посадили прежние главмусора, то за как его посадят нынешние? Он же не при Зеленском вернулся. Скорее всего, он вообще никуда не уезжал, а просто отказался об обмена.
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28.06.2020 00:22 Відповісти
ну понятно, беспомощное зекодло, способное фабриковать дела только против патриотов
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28.06.2020 00:26 Відповісти
Простите, вы читать умеете? Отпустило и не посадило предателя Волкова не "беспомощное зекодло", а беспомощное порохокодло.
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28.06.2020 00:33 Відповісти
Що порох, що зе - одне московське кодло
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28.06.2020 01:03 Відповісти
Взагалі, можу погодитись. Єдине що можна додати, що Зеленський ніколи не видавав себе за суперпатріота, він чесніше.
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28.06.2020 02:08 Відповісти
ключевого свидетеля цемаха меняли не при суперпатриоте...
впереди еще 4 года честнейшего
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28.06.2020 13:13 Відповісти
С чего это болтун-алкоголик стал ключевым свидетелем? Он даже в гаагском суде сказал бы, что он все выдумал по белочке, и даже справку нарколога показал бы. Да и что вообще он мог сказать?
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28.06.2020 18:39 Відповісти
как пишет вики:
- Владимир Борисович Цемах - военнослужащий Донецкой народной республики, бывший советский военный. В 2014 - командир роты ПВО ДНР в городе Снежное...
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28.06.2020 23:22 Відповісти
Чеснейший, это когда зарабатывал в 2016 во время войны с московией веселя ватанов или когда называл Украину "актрисой которая готова принять со всех сторон"? Или может когда "отвечает" народом молчанием за "исчезнувшие" миллиарды на борьбу с короновирусом? Или может когда "простой парень из народа" утаивал сведения о своей недвижимости? С какой даты начинать отсчет начало его "чеснейшества"?

Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2317
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28.06.2020 17:40 Відповісти
В отличие от вашего кумира, Зеленский именно что зарабатывал, а не использовал служебное положение. А то, что он в России деньги зарабатывал, так это вообще замечательно! Ведь, когда мы российских артистов-кремлевцев к себе не пускаем, мы же объясняем, что нечего им нашими деньгами поддерживать российскую экономику. И те рашисты, которые хотят гастролировать в Украине, меньшими рашистами от этого не становятся.
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28.06.2020 18:36 Відповісти
щаз у него служебное положение есть)
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28.06.2020 23:25 Відповісти
"В отличие от вашего кумира"


Лживый зебот. Я не писал не про какого своего "кумира", у меня нет "кумиров", зебил

"не использовал служебное положение"

Не использовал, это когда всех своих друзей в 95 квартала привел. Пиши есчо.

"А то, что он в России деньги зарабатывал, так это вообще замечательно!"

Во время войны Украины с Московией... Неизлечимый зебил... Вали на путина.
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28.06.2020 23:49 Відповісти
Я б сказав, що тепер пропагандонам з рашаТВ треба буде щось вигадувати, але ж там ніхто не оприлюднює хід суду. Та й аудиторія не пам'ятає: що їм вчора з телевізору казали, не те, що роки тому. Тому просто радію ще одному цвяху в труну московії. Тримаймося, браття!
І красиво, все у нас красиво!
Подивись направо, подивись наліво:
Чарівні дівчата і парубки хоробрі -
Все буде добре, все в нас буде добре! (с) Антитіла
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27.06.2020 23:41 Відповісти
Нет никаких сомнений, что это спланированный террористический акт. Приказ на доставку ЗРК «Бук-М1» и на запуск ЗУР- может дать только ГенШтаб ВС РФ,
г. Москва. Возможен ли случайный запуск ЗУР, приведший к гибели рейса МН17? В
силу технических особенностей пуска ЗУР (включая т.н. «подсветку» уже пущенной
ЗУР) - невозможен. Возможен ли запуск ЗУР, нацеленный на поражение украинского
военно-транспортного самолета Ан-24 (Ан-26)? В силу различающихся ТТХ (размеры
и силуэт планера, максимальная высота, максимальная скорость) Ан-24 (Ан-26) и
Боинг-777, а также маршрутов полёта - абсолютно невозможен. тчк.
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27.06.2020 23:56 Відповісти
Гм, мы оказывается, еще и Волкова, свидетеля по Боингу, успели втихаря обменять.
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27.06.2020 23:56 Відповісти
Да, заметьте, обменяли в 2017 году, и ни один поклонник Порошенко тогда не верещал, как верещали об обмене ничего не стоящего алкаша Цемаха.
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28.06.2020 00:04 Відповісти
ты верещишь не хуже...еще и цемаха алкашом называешь
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28.06.2020 13:15 Відповісти
Летчику Волошину повезло меньше...
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28.06.2020 00:10 Відповісти
Предатель Волков "обслуживал" единственный украинский радар, который мог засечь ракету запущенную по MH17, то есть, во время пуска, радар был "отключен на плановое обслуживание".
Китайцы "ничего не видели".
США видели, но не хотят раскрывать секреты. Хотя данные американцев будут использованы в суде.
К сожалению, у Украины своих спутников нет.
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28.06.2020 00:09 Відповісти
А почему же США не хотят раскрывать свои секреты проти сумашедшего параноика Пыни? Это из разряда - уменя есть, но я не покажу. Может что-то компрометирующее?
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28.06.2020 00:12 Відповісти
вообще-то, США расскрываются фото, на которых явно видно откуда стреляли, а это контролируемое расейскими террористами село... США не хотят расскрывать технические способности своей аппаратуры
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28.06.2020 00:17 Відповісти
расскрыли фото? А где посмотреть? Ни одно СМИ не пишет , а у тебя есть. Дай глянуть
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28.06.2020 00:18 Відповісти
уже давно всё есть в результатах расследования!
тебе никто ничего не должен - сам исчи
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28.06.2020 00:20 Відповісти
ну не ищется же! гугл не помогает!!!
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28.06.2020 00:22 Відповісти
Спутники, на низкой орбите, отслеживающие инфракрасный диапазон. Я же написал - данные будут использованы в суде, но не публично.
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28.06.2020 00:19 Відповісти
тоЧно? Уверен? А то пахнет - у унас есть.\ но мы не покажем
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28.06.2020 00:23 Відповісти
Если смотреть кремлеСМИ, может так и пахнет.
Повторюсь - в суде эти данные есть.
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28.06.2020 00:37 Відповісти
потому что эти данные - это работа системы раннего оповещения о ракетных ударах. А это одна из самых секретных систем что в США, что в России. Насколько известно , США допустили к этим данным только высокопоставленного разведчика Нидерландов с соответствующим допуском и он просто описал в протоколе для суда то что видел на этих снимках или иных данных. А адвокаты требуют РАВ-данные, которые понятно никто не даст, так как это даст информацию как для российской, так и для китайских разведок
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28.06.2020 00:30 Відповісти
даже обычное разрешение такого снимка - это показатель возможностей системы раннего оповещения и эта информация понятно что закрыта для общего пользования
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28.06.2020 00:33 Відповісти
А что же поведал этот Волков? Наверное что-то такое интересное, что простым смертным знать не надо
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28.06.2020 00:11 Відповісти
пуйло не знает..
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28.06.2020 01:15 Відповісти
У рукожопых москалей "сушкой" оказался МиГ-25,который стрелял,оказывается, "буковой" ракетой из авиамузея в Киеве.
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28.06.2020 01:22 Відповісти
тягомотина. Американцам надо выложить спутниковые кадры пуска ракеты..за чем тянуть кота за хвост и гадать на кофейной гуще? Закончить с этим, вынести обвинение, наказать и двигаться в ЕС и НАТО, строить демократию и свободное общество. Разве я не прав?
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28.06.2020 01:35 Відповісти
С точки зрения интересов Украины - прав.
С точки зрения многих стран НАТО и ЕС - любой из этих пунктов крайне нежелателен.
А судят они.
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28.06.2020 06:10 Відповісти
С точки зрения Украины надо хоть ОДИН спутник запустить и не зависеть от "партнёров". А для "патриотов",которые обсуждают "причины по которым США не даёт информации по спутнику" замечу - Не дают ввиду импотенции украинской власти( вернее ее отсутствия). Нет требования К ГАРАНТАМ ВСЕМИ средствами выполнить подписанный МЕЖДУНАРОДНЫЙ документ Будапештский меморандум. Украина свои обязательства выполнила, ГАРАНТЫ НЕТ. А эти данные такая мелочь( по сравнению с этими НЕ выполненными),и если их не хотят дать то это просто отношение к Украине. Можно,конечно,закрыть глаза,но если завтра США будет выгодно продать Украину( например в интересах России,что бы столкнуть ее затем с Китаем) как в этом случае? Надо СВОЕ ТРЕБОВАТЬ( у типа союзника- БЕСПЛАТНУЮ помощь,содействие). Пусть свои чернила на документах оправдывают своими действиями!
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28.06.2020 06:56 Відповісти
Судят одних пешек, а главные убийцы которые отдавали приказы сидят себе спокойно в московии и не чешутся. Обидно. и несправедливо.
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28.06.2020 10:51 Відповісти
Так, покарання понесуть безпосередні виконавці злочинного наказу- і це треба вчинити.
Ті хто віддавав накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.
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28.06.2020 14:51 Відповісти
Так, покарання понесуть безпосередні виконавці злочинного наказу- і це треба вчинити.
Ті хто віддавав злочинні накази теж понесуть покарання , але не зараз і можливо не адекватне.
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28.06.2020 15:04 Відповісти
Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9479
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16.07.2020 17:16 Відповісти
 
 