Слідство у справі MH17 допитало Волкова, який обслуговував радари "Украероруху". Його заарештували в 2014-му за шпигунство на користь РФ та обміняли в 2017-му, - авіаексперт Лукашевич

У своєму виступі на слуханнях кримінальної палати окружного суду Гааги у справі МН17 26 червня прокурор Вард Фердінандуссе назвав прізвища опитаних слідством українських диспетчерів.

Про це повідомив у фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, мені навіть якось образливо стало за нашу російську пропаганду... Шість років вона істерила: де диспетчер Петренко? Чому Україна сховала ключового свідка Ганну Петренко? Чому не допитали Ганну Петренко?! Чому?! Де вона?! Куди поділи?" - пожартував він і назвав оприлюднені прокурором прізвища: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплинов, Клець, Кузнєцов, Лазарєва, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Євтушенко.

"Серед опитаних технічних фахівців є якийсь Волков, який обслуговував радари "Украероруху". Зокрема, саме він займався системою, відключеною в момент загибелі МН17. Прокурор додав, що "Волкова було заарештовано у 2014 році за передачу інформації про військові польоти сепаратистам і російській розвідці в липні та серпні 2014 року. Його засуджено до 12 років позбавлення волі, але після обміну ув'язненими в 2017 році його було звільнено. Зараз мешкає в Східній Україні", - зазначив Лукашевич.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почались засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.