УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини
15 671 163
Білик (8) Зеленський (22416) Кароль (4) нагорода (1233) Потап (8)

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський

Президент України з нагоди Дня Конституції відзначив державних і громадських діячів, видатних особистостей науки, культури та спорту.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України та вагомі трудові досягнення.

Зокрема, згідно з документом, нагороджено діячів спорту: віцепрезидента Національного олімпійського комітету України Валерія Борзова (орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня), головного тренера штатної команди національної збірної команди України з синхронного плавання Світлану Саідову (орден княгині Ольги ІІ ступеня), старшого тренера-викладача спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву №16 Ірину Пустовойт (звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України").

Читайте також: Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик

Також нагороджені соліст-вокаліст Василь Зінкевич, артистка балету - провідний майстер сцени державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка" Олена Філіп’єва (обоє нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого ІII ступеня), генеральний директор - художній керівник театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" Богдан Струтинський (орден "За заслуги" І ступеня), директор - художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус, директор - художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський, телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна (всі троє нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня), співачка та артистка Ірина Білик і співачка та артистка Тіна Кароль (нагороджені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня), артист театру та кіно Олег Філімонов (присуджено звання "Народний артист України"), співак і композитор Арсен Мірзоян (присуджено звання "Заслужений артист України"), співак, композитор, продюсер Олексій Потапенко (звання "Заслужений артист України"), режисер, сценарист Наріман Алієв та режисер Антоніо Лукіч (обоє отримали звання "Заслужений діяч мистецтв України").

Крім того, нагороджено генерального директора товариства "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка (орден князя Ярослава Мудрого V ступеня), ведучу телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Аллу Мазур (орден княгині Ольги ІІ ступеня) та головного продюсера телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Олену Несміян (орден "За заслуги" І ступеня, посмертно).

Удостоєно державних нагород також голову правління громадської організації "Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів "Побратими об’єднані" Ярослава Біласа (орден "За заслуги" ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден "За мужність" ІІІ ступеня, посмертно).

Дивіться також: Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди. ФОТО

Нагадаємо, 19 червня зловмисник здійснив кілька пострілів із пістолета Макарова в бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як одягнув на нього наручники, помер.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+67
Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский - Цензор.НЕТ 2027
показати весь коментар
27.06.2020 23:43
+64
Потап -это который и раши не вылезает ?
показати весь коментар
27.06.2020 23:36
+56
Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибший при исполнении полицейский Потуданский - Цензор.НЕТ 1208
показати весь коментар
27.06.2020 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
голобородько, нормальный бы президент Украины, воюющей страны, наградил бы вдов и военных инвалидов украино-российской войны, а ты раздал награды таким же клоунам, как ты..
показати весь коментар
28.06.2020 00:59 Відповісти
"Голобородько мог-бы стать прекрасным президентом, если-бы ему не мешал Зеленский со своими «понтами»…"
показати весь коментар
28.06.2020 05:55 Відповісти
Понтами ПАЯЦА?

Паяц - клоун в цирке, в балагане.


Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи. Чехов, Ярмарка.
показати весь коментар
29.06.2020 10:24 Відповісти
Потап при нагородженні також штани зняв? Він це любить, паяц музикальний
показати весь коментар
29.06.2020 10:22 Відповісти
Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 5022
показати весь коментар
28.06.2020 01:10 Відповісти
😂😂😂👍👍👍
показати весь коментар
28.06.2020 15:50 Відповісти
Ну понятно. Какая Конституция такие и награжденные *герои*
показати весь коментар
28.06.2020 01:12 Відповісти
))) які громадяни .., такі і хероі , до сьогодні гордяться клоуном ., тому клоуни і хероі в них , в тих 73% ...ура
показати весь коментар
28.06.2020 03:44 Відповісти
Вовочка, ты как из анекдота про своего тезку вылупился. Где логика, где разум ?
показати весь коментар
28.06.2020 14:54 Відповісти
Що має Конституція до особи, яка її використовує. Чесно кажучи вже замахали ті совкодрочерні звання.
Так в Польщі відомчі відзнаки - (міністерські) присуджуються на підставі рішення міністра чи посадової особи, яка керує закладом, що нагороджує. У Польщі вони не мають звання "Державних " нагород , якими нагороджує Президент Польської республіки . Зазвичай вони мають форму медалей чи значків. Медалі носять на лівій стороні грудей, після польських державних нагород, а значки на правій стороні грудей. Як правило, у тому порядку в якому вони вручались.
Так для співаків і співачок та інших є https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%22%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E%22&action=edit&redlink=1 Почесний знак "За заслуги перед польською культурою"
показати весь коментар
28.06.2020 12:33 Відповісти
Потап ето тот который штаны снимал в Москве на сцене в то время когда наши парни погибали под росийскими снарядами и пулями?
показати весь коментар
28.06.2020 01:14 Відповісти
Ну да. Чел который в это же время пуцькой на пианино в Москве на сцене играл решил что простое снятие штанов заслуживает простой награды. Вот если бы он вместе с Зелей на пианино сыграл, то получил бы героя труда или пост министра культуры.
показати весь коментар
28.06.2020 09:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L3wtaPcATBw https://www.youtube.com/watch?v=L3wtaPcATBw Потап снимает штаны на муз премии 'RU TV Россия'
показати весь коментар
28.06.2020 01:32 Відповісти
справжній Херой...
показати весь коментар
28.06.2020 03:41 Відповісти
походу теперь украинские государственные награды тождественны музыкальным премиям на роств
показати весь коментар
28.06.2020 07:37 Відповісти
Судячи тепер герої не ті хто на передовій фронту ,.. а клоуни...
показати весь коментар
28.06.2020 03:40 Відповісти
Ліл... А чому так мало журналістів з 1+1? )))
показати весь коментар
28.06.2020 06:01 Відповісти
Їх черга прийде на День Незалежності, не все відразу, а то вже зовсім викличе відразу.
показати весь коментар
28.06.2020 07:42 Відповісти
Предлагаю всем, несогласным с данным списком награждённых, зайти на страницы этих "хероев", и спросить у них, считают ли они себя более достойными своих наград, чем воины - защитники, потерявшие своё здоровье и получившие тяжелейшие контузии, защищая всех нас или чем волонтёры - герои, спасающие нашу страну, или полевые медики - герои, работающие под пулями и снарядами.... И спросить у награждённых, морально ли получать такие награды во время войны, за большие деньги танцуя и кривляясь на сцене в сотнях километров от фронта , отдыхая на дорогих курортах, шляясь по ресторанам и клубам - живя в СВОЁ удовольствие, когда на фронте ежедневно гибнут и калечатся НАСТОЯЩИЕ граждане Украины, истинные герои, гордость нашей страны и нашего народа...
показати весь коментар
28.06.2020 06:22 Відповісти
Цих запитувати нема сенсу. Вони згодні.
показати весь коментар
28.06.2020 08:14 Відповісти
Петру чомусь не дали нагороди, адже він так багато зробив для України. )
показати весь коментар
28.06.2020 06:29 Відповісти
Чомусь?
***** вважає, що найкращою нагородою для Пороха має бути в'язниця.
А малороси-*************, котрі зараз при владі, сприймають це як вказівку. Яку й виконують.
показати весь коментар
28.06.2020 08:19 Відповісти
Так, я не понял, а почему марув не наградили, зеленских баба ж старалась =)
показати весь коментар
28.06.2020 06:38 Відповісти
Мендель приревновала, не каждая может в такие позы ставать.
показати весь коментар
28.06.2020 07:31 Відповісти
Я думаю вы ооочень недооцениваете способности Мендель ставать в позы. Только один Бубочка по достоинству это оценивает.
показати весь коментар
28.06.2020 10:39 Відповісти
Не буду спорить, обосновывал своё мнение фоткой в халатике.
показати весь коментар
28.06.2020 10:48 Відповісти
Чумачечшие пырышки-пупырышки. С Днём Конституции,блеать.
показати весь коментар
28.06.2020 06:42 Відповісти
Дебил наградил себе подобных.
показати весь коментар
28.06.2020 07:01 Відповісти
А що ж Мосійчук, просто так Бєні гузно вилизувала?
показати весь коментар
28.06.2020 07:20 Відповісти
Клоун Зе наградил клоуна Филимонова.
показати весь коментар
28.06.2020 07:52 Відповісти
Заслуженный артист гоп культуры Патап
показати весь коментар
28.06.2020 08:02 Відповісти
Ну что вы как не в зенляндии живёте...помните:"От сосны,От сосны иголочку"...это ж гимн с&к народа)
показати весь коментар
28.06.2020 08:20 Відповісти
Потапа нагородив, імовірно, за пісню "У нас на районє" - гімн рузгєізичних українських гопників.
А от Настю чомусь не відзначив за пісню "Попа как у Кім"...
В будь-якому разі нагороджені Потап та Білик - ментально близькі до Зе. І до паРаші.

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 5454
показати весь коментар
28.06.2020 08:03 Відповісти
Тепер той, шо стояв на сцені перед москалями без штанів, став Заслуженим артистом України.
Не буду здивований, якщо той, шо грав пісюном на роялі, невдовзі стане Народним артистом. Або навіть Героєм України.
Такий у нас тепер преЗЕдент.
І от така тепер Україна.

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 191
показати весь коментар
28.06.2020 08:12 Відповісти
Жесть...
показати весь коментар
28.06.2020 08:14 Відповісти
зелена муха піклується про своїх опаришів
показати весь коментар
28.06.2020 08:18 Відповісти
Браво! Гениально! Вы, как автор, позволите мне нарисовать мурал на каком-нибудь здании с портретом "зелёной мухи" в окружении эстрадной шелупони и подписать Вашими словами...???
показати весь коментар
28.06.2020 10:06 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0) Мадонна "завидует" тихо. Ведь у нее нету ни одной гос. награды.Какой ужас жить вне совка
показати весь коментар
28.06.2020 08:18 Відповісти
Який президент-така культура, що ці діячі зробили грандіозне для розвитку української культури,а ось привітати з ювілеєм Ліну Костенко з 90-то річчям і Василя Зінкевича з 75-ти річчям на жаль забув .
показати весь коментар
28.06.2020 08:29 Відповісти
Ну, а собе Нелох забув нагородити за чотириразове ухиляння від армії та грі на роялі без рук
показати весь коментар
28.06.2020 08:37 Відповісти
Як же без Ліберман, їй обов"язково орден Княгині Ольги
показати весь коментар
28.06.2020 08:38 Відповісти
Спасибо. Оказывается Таня Либерман это Тина Кароль? Это новость для меня. Ну тогда понятно.
показати весь коментар
28.06.2020 09:34 Відповісти
Більше року президент а мислення артиста з району.
показати весь коментар
28.06.2020 08:45 Відповісти
Клоун роздав нагороди (Білик, Потап, різні Г+Г і т.п.) - слово "роздав" тут якраз саме відповідне.
показати весь коментар
28.06.2020 08:52 Відповісти
А Билык за что? Она в последнее время по-русски поет и в Крым ездит.
показати весь коментар
28.06.2020 09:35 Відповісти
Мабуть, за це й дав.
показати весь коментар
28.06.2020 10:29 Відповісти
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
показати весь коментар
28.06.2020 09:07 Відповісти
В нинішній час орден варто давати або за подвиги на фронті, або за знешкодження диверсантів у тилу та прифронтовій зоні
показати весь коментар
28.06.2020 09:50 Відповісти
В июне 2014 года -- после того, как Россия силой захватила Крым, проводила беспорядки на востоке и юге Украины, уже вела боевые действия в Донецкой и Луганской областях -- Алексей Потапенко в составе группы "Потап и Настя" выступал на территории России. А во время вручения премии «RU.TV» https://ostannipodii.com/ru/a/201406/potap_snyal_shtany_i_poblagodaril_rossiyu-110003393/ Потап на сцене снял штаны и поблагодарил Россию за то, что та приняла украинских артистов .
показати весь коментар
28.06.2020 10:29 Відповісти
Захочешь "бабла" - не так раскарячишся.
показати весь коментар
28.06.2020 10:54 Відповісти
Б***Ь, какой позор.
показати весь коментар
28.06.2020 11:38 Відповісти
"Отсосни, отсосни, отсосни иголочку" и ты заслуженый артист Украины! А в чём, интересно знать заслуга, в создании хорошего настроения у расейцев? Слов нет.
показати весь коментар
28.06.2020 12:30 Відповісти
Сосни наше всьо 😂😂😂
показати весь коментар
28.06.2020 12:56 Відповісти
Лисого, надіюсь, не обділив? Лядьський цирк. Клоун керує державою!
показати весь коментар
28.06.2020 12:56 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/1216630.html Это июнь две тысячи четырнадцатого. Уже аннексирован Крым, уже Гиркин в Славянске, уже выловлен из Казенного Торца Владимир Рыбак, раскатан танками Первый блокпост, Рыбхоз, сбит вертолет с Кульчицким, расстреляна попавшая в засаду колонна 95-ой бригады под Октябрьским, уже захвачен Мариуполь, уже война.И вот это ****** чмо, без штанов благодарящее в Москве великороссов за то, что те позволяют им лизать свои жопы за гонорары, до этого, в 2012, выступавшее в поддержку Путина на Манежной площади: «Деньги не пахнут или как украинские артисты поддерживают российских политиков. Каково же было наше удивление, когда мы увидели украинский дуэт «Потап и Настя» на сцене во время митинга в поддержку новоявленного президента России Владимира Путина в Москве на Манежной площади.
показати весь коментар
28.06.2020 13:09 Відповісти
Интересно, кто готовит Зеле списки?
показати весь коментар
28.06.2020 13:24 Відповісти
А Билык за что?
показати весь коментар
28.06.2020 13:50 Відповісти
нда-а-а.. у Мамина-Йурыста Заквартального своё видение за-слуг "героев", причастных к дню Конституции..
военнослужащие-зебилы, протрироты, ну хоть так вам понятнее, шо за говнокомандующего вы выбрали на нашу голову и какие у маленького вечнозелёного Буонапарта приоритеты?...........
показати весь коментар
28.06.2020 17:06 Відповісти
Интересно, Мадонне или Джексону (посмертно) дадут - заслуженного артиста Америки
показати весь коментар
28.06.2020 19:19 Відповісти
Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня Конституції, до списку потрапили Білик, Кароль, Потап і загиблий під час виконання поліцейський Потуданський - Цензор.НЕТ 4241
показати весь коментар
02.07.2020 17:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 