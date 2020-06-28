Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Джумаєва в Маріуполі
Начальника штабу "Національного корпусу" в Чернігові Олександра Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Романа Джумаєва.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Доброго ранку - це коли тебе будить слідчий і запрошує на допит у справі вбивства Романа Джумаєва в Маріуполі
Нагадаю: Роман Джумаєв - бойовик днр, що хизувався вбивствами українських кіборгів у Донецькому аеропорту, пізніше брав участь в оточенні Дебальцевого.
Український суд відпустив Романа під домашній арешт. Після такого рішення суду невідомий патріот подзвонив у двері квартири, де був бойовик, і випустив в нього сім куль", - зазначив Тарнавський.
Нагадаємо, 16 вересня 2019-го, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.
Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.
Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.
Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.
4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.
Повторно бойовика затримали вже в грудні 2018-го (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.
13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.
Будь ласка, зачекайте...
Строить- это не ломать! Видно сразу,что ВЫ НИЧЕГО В ЖИЗНИ НЕ ПОСТРОИЛИ,даже собачей будки!
Вы уже могли убедится,что ваш ЗЕрезидент ,ЗА ГОД, разрушил то,что команда Порошенко успела сделать за эти годы.
ВИ зробили це разом! Я вас попереджав ще в січні 19-го року, що так і буде.
Звичайно краще клоун на якого впливають всі тільки не ті,що треба.
а Билого?
а Лисныка?
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Чи ти вважаєш що Порох як билинний богатир, сам повинен був їздити по Україні і карати отаких совкових манкуртів?
Від яких і ти недалеко відбіг...
А если патриоты начнут собирать на Западной Украине вооруженный отряд для ликвидации мертведчука - им придется иметь дело и с полицией, и с нацгвардией, и с СБУ...
никто ничего не забыл
1654 - 1918- 2020 ?
А с судьёй отдельный разговор должен быть.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Если преступником становится государство, то граждане имеют право САМИ навести порядок.(декларация прав человека)
https://censor.net/ua/comments/locate/3204817/019214dd-1eef-708e-b266-9a6358cc3e2a
Горите в Аду, Ьляди.
«Коли уряд порушує права народу, повстання є для кожної частини народу найсвященнішим із прав і найнеобхіднішим із обов'язків»
Із декларації прав людини і громадянина.
Слова викарбувані на камені-памятнику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BA Рейкьявик у, встановленому навпроти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 парламенту Ісланд ії.
Его застали с пистолетом в руке над трупом убийцы украинских патриотов??? Так если так--медаль ему вручить! А нет - и суда нет!!!