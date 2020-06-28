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вбивство (3033) найманці рф (2026) Джумаєв (12)

Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Джумаєва в Маріуполі

Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста

Начальника штабу "Національного корпусу" в Чернігові Олександра Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Романа Джумаєва.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку - це коли тебе будить слідчий і запрошує на допит у справі вбивства Романа Джумаєва в Маріуполі

Нагадаю: Роман Джумаєв - бойовик днр, що хизувався вбивствами українських кіборгів у Донецькому аеропорту, пізніше брав участь в оточенні Дебальцевого.

Український суд відпустив Романа під домашній арешт. Після такого рішення суду невідомий патріот подзвонив у двері квартири, де був бойовик, і випустив в нього сім куль", - зазначив Тарнавський.

Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста ДНР Джумаєва в Маріуполі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція і СБУ попереджали, що Джумаєва не можна відпускати під домашній арешт, - Аброськін

Нагадаємо,  16 вересня 2019-го, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні 2018-го (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.
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Топ коментарі
+82
А можно обнародовать имена столь принципиальных судей, которые оба раза выпускали Джумаева?
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28.06.2020 01:55
+72
Кланяюсь в пол неизвестному герою , ликвидировавшому мерзость Джумаева .Восхищен мужеством патриота который очистил землю Украины от лапотного путинца . ДЯКУЮ .
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28.06.2020 04:18
+66
Вже можна вважати нинішній режим окупаційним, чи ще почекати 100 днів?
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28.06.2020 02:07
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https://yandex.ru/news/story/Rosehnergoatom_oproverg_soobshheniya_o_CHP_na_AEHS_na_severo-zapade_Rossii--3ed5bb0210b93201e4e1faf483b9518d?lr=213&stid=dSzn59vt119SVi_QxjOl&persistent_id=103931353&lang=ru&rubric=society&from=story&comments=1&mar=1 Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС ...... значит было
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28.06.2020 08:35 Відповісти
І найцікавіше, що формально слідак абсолютно правий, він же не винуватий, що в цій державі є судді, які замість довічного ув'язнення відпускають терористів на волю.
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28.06.2020 09:05 Відповісти
Вот куда идут наши налоги .Милионы гривен были израсходованы за это время на расследование убийства этой сепарской мрази , понятно что ЗЕ предатель, но и суд выпустил сепара при Порошенко.
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28.06.2020 09:08 Відповісти
Ага...! Порошенко один должен был успевать за всем и всеми следить ! И армию приводить в порядок ,и экономику поднимать ,и международные отношения налаживать, и у Парашки суды выигрывать и рай вам в Украине обеспечить . !И всё успеть за 5 лет!!
Строить- это не ломать! Видно сразу,что ВЫ НИЧЕГО В ЖИЗНИ НЕ ПОСТРОИЛИ,даже собачей будки!
Вы уже могли убедится,что ваш ЗЕрезидент ,ЗА ГОД, разрушил то,что команда Порошенко успела сделать за эти годы.
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29.06.2020 02:50 Відповісти
Вітаю!!!
ВИ зробили це разом! Я вас попереджав ще в січні 19-го року, що так і буде.
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28.06.2020 09:09 Відповісти
Кловун, сєпара Поця Поросьонко відпустив.
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28.06.2020 09:28 Відповісти
То можеПпорох мав вплив на мариупольский суд, який зараз Аваков має?
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28.06.2020 09:38 Відповісти
Тоді нафіга той Поця, який ні на що не впливає? Просто трендіти про армію, мову, віру і безальтернативність мінських договорняків?
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28.06.2020 11:52 Відповісти
При Пороху такої ганьби не було!
Звичайно краще клоун на якого впливають всі тільки не ті,що треба.
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28.06.2020 14:09 Відповісти
врещь.на коленях под зрадою Ветеранов еще помнишь?
а Билого?
а Лисныка?
.......................................
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28.06.2020 19:17 Відповісти
А нафіга тоді ти?
Чи ти вважаєш що Порох як билинний богатир, сам повинен був їздити по Україні і карати отаких совкових манкуртів?
Від яких і ти недалеко відбіг...
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28.06.2020 14:41 Відповісти
тупа кобила в гуморі?
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29.06.2020 09:36 Відповісти
Тільки та революція чогось варта, яка здатна себе захистити. Вивчайте роботи класиків.
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28.06.2020 09:26 Відповісти
Старый конь как всегда: борозды не портит.
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29.06.2020 03:37 Відповісти
У меня вопрос к Украинцам ,а почему дачу Медведчука до сих пор не сожгли ,которая в Западной Украине?
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28.06.2020 09:33 Відповісти
Потому что у нас все гибридное , в том числе и " националисты" и " радикалы" и зачастую и "патриоты"
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28.06.2020 10:01 Відповісти
Потому, что охрана Медведчука многочисленная и вооруженная и им это никто не запрещает.
А если патриоты начнут собирать на Западной Украине вооруженный отряд для ликвидации мертведчука - им придется иметь дело и с полицией, и с нацгвардией, и с СБУ...
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28.06.2020 11:23 Відповісти
дело времени.
никто ничего не забыл
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28.06.2020 19:18 Відповісти
Хотелось бы разделить ваш оптимизм.
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28.06.2020 20:57 Відповісти
а по якому праву в мертвечука озброєна охорона? воно державний дiяч, президент?
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29.06.2020 18:30 Відповісти
мабуть прибиральникам там гарно платять.
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28.06.2020 11:53 Відповісти
Тому що там поставлені такі, як Верещалка.
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28.06.2020 19:15 Відповісти
При нашем реформированном , последние 5 лет, суде вынесение приговора переходит в стадию поиска справедливости вне него. ( вот вроде и закон нарушил, а в пору орден давать) А то мы их потом отдаем безнаказанно на обмен, потому они и ничего не боятся, на бог весть кого, добрых две трети которых просто "приблуды" местные, всей "ценности" что вроде где то украинский паспорт завалялся в кухонном столе. ( за частую в добавок к российскому и ДНРоЛНРовскому).
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28.06.2020 09:59 Відповісти
Сумно... Скільки будемо на свої ж граблі?
1654 - 1918- 2020 ?
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28.06.2020 10:04 Відповісти
дякую невідомому патріоту. У таких патріотів ще багато роботи.
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28.06.2020 10:04 Відповісти
Шльоп твою в грязь!!! (((
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28.06.2020 10:04 Відповісти
Очевидно есть некая директива - изолировать всех автивных патриотов. Единственный шанс рашки- это взорвать Украину изнутри.
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28.06.2020 11:02 Відповісти
А что с судьей, который сепара отпустил?
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28.06.2020 11:03 Відповісти
коли до таких "суддів" подзвонять в квартиру ПАТРІОТИ УКРАЇНИ??... тільки тоді почнеться правосуддя і захист Громадян України...
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28.06.2020 11:15 Відповісти
судей трое одни и те же отпускали два раза...
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28.06.2020 19:47 Відповісти
чекають на пУтлера ...- латентне сепарье.....прокацапська вата....
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28.06.2020 20:10 Відповісти
Всех судей, которые давали рашисту домашний арест, судить и приговорить к расстрелу.
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28.06.2020 11:15 Відповісти
думаю той судья-друг Яроша. Знає, що будуть судити, поки не обміняють або оправдають, а тут опа і на свободу, на суд народний. Треба знаходити позитив
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28.06.2020 11:25 Відповісти
мне вот интересно, зеля объявит ВСУ террористической организацией и запрет в украине?)))) думаю он сможет ))))
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28.06.2020 11:38 Відповісти
Запобіжний захід для терориста без утримування під вартою= смертному вироку.
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28.06.2020 11:40 Відповісти
Благодарность солдату или просто человеку, за то что убрал ушлёпка!
А с судьёй отдельный разговор должен быть.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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28.06.2020 11:43 Відповісти
На допрос???????? За ликвидацию биомусора - убийцу????? Такими темпами скоро арестуют всех "киборгов"... они же отстреливались обороняя аэропорт, значит могли в кого то попасть!
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28.06.2020 12:07 Відповісти
И вообще надо урегулировать вопрос АТО.
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28.06.2020 13:28 Відповісти
Потому что нужно не останавливаться на "джумаевых", а продолжать судьями, отпускающими "джумаевых", и заканчивать следователями, открывающими такие такие позорные антидержавные "дела".
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28.06.2020 12:20 Відповісти
Таких террористов, как Джумаева вообще надо объявлять вне закона. То есть любой человек может его убить и ему ничего за это не будет. Вот чем суды должны заниматься - обьявлять террористов вне закона.
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28.06.2020 13:27 Відповісти
мариуполь - зона ООС, тогда селар поучил пулю по закону, еще пулю тому, кто наэывал Украину порноактрисой
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28.06.2020 13:33 Відповісти
за какую мзду єто фуфло в мантии предало Украину?мрази
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28.06.2020 13:42 Відповісти
когда нету правового ответа- приходит ответ от НАРОДА УКРАИНИ!
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28.06.2020 13:50 Відповісти
Судей и прокуроров надо избирать народу на 3-4 года.после єтого может довер вернется.
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28.06.2020 14:01 Відповісти
Суд присяжних.
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28.06.2020 19:22 Відповісти
Не Бога за бороду а себе за мошонку, придурки рос.цивілізаційного менталітету через коліно холопа.
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28.06.2020 15:22 Відповісти
Когда правосудие спит или начинает заниматься кривосудием, народ имеет право САМ наводить порядок.
Если преступником становится государство, то граждане имеют право САМИ навести порядок.(декларация прав человека)
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28.06.2020 15:37 Відповісти
Потрібно було, крім Джумаева, ліквідувати і суддівське кодло, за прийняття такого рішення.
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28.06.2020 15:55 Відповісти
Прогнил суд в Украине окончательно, скоро их самих будут судить.
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28.06.2020 16:23 Відповісти
''Судді'' повинні були сісти в одну камеру з Джумаєвим і сидіти довго.
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28.06.2020 16:41 Відповісти
В нас намає суду в Україні, а залишилось якесь продажне кримінальне кодло в мантіях.
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28.06.2020 16:42 Відповісти
https://censor.net/ua/user/471395Кланяюсь в пол неизвестному герою , ликвидировавшому мерзость Джумаева .Восхищен мужеством патриота который очистил землю Украины от лапотного путинца . ДЯКУЮ .
https://censor.net/ua/comments/locate/3204817/019214dd-1eef-708e-b266-9a6358cc3e2a
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28.06.2020 16:52 Відповісти
Срань зебильная, кто там смеялся, когда вам говорили что так и будет?
Горите в Аду, Ьляди.
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28.06.2020 20:35 Відповісти
Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Джумаєва в Маріуполі - Цензор.НЕТ 4422
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28.06.2020 22:05 Відповісти
«Когда правительство нарушает права народа, восстание составляет для каждой части народа самое священное из прав и самую необходимую из обязанностей»

«Коли уряд порушує права народу, повстання є для кожної частини народу найсвященнішим із прав і найнеобхіднішим із обов'язків»
Із декларації прав людини і громадянина.
Слова викарбувані на камені-памятнику в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BA Рейкьявик у, встановленому навпроти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 парламенту Ісланд ії.
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28.06.2020 21:29 Відповісти
Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Джумаєва в Маріуполі - Цензор.НЕТ 29129
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29.06.2020 01:27 Відповісти
Не поняла....,а какое отношение имеет Александр Тарнавский к этому "убийству"?
Его застали с пистолетом в руке над трупом убийцы украинских патриотов??? Так если так--медаль ему вручить! А нет - и суда нет!!!
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29.06.2020 03:07 Відповісти
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