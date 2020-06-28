Начштабу Нацкорпусу в Чернігові Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Джумаєва в Маріуполі

Начальника штабу "Національного корпусу" в Чернігові Олександра Тарнавського викликали на допит у справі про вбивство терориста "ДНР" Романа Джумаєва.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку - це коли тебе будить слідчий і запрошує на допит у справі вбивства Романа Джумаєва в Маріуполі

Нагадаю: Роман Джумаєв - бойовик днр, що хизувався вбивствами українських кіборгів у Донецькому аеропорту, пізніше брав участь в оточенні Дебальцевого.

Український суд відпустив Романа під домашній арешт. Після такого рішення суду невідомий патріот подзвонив у двері квартири, де був бойовик, і випустив в нього сім куль", - зазначив Тарнавський.

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Нагадаємо, 16 вересня 2019-го, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні 2018-го (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.