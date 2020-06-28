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Новини Коронавирус и карантин
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Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов

Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов

Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 президент Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только представителей правительства и правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских голов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, перевозки людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции. Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Но это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в конце концов, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - отметил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможно осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, - секретарь СНБО Данилов

"Если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат через две недели", - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Министр подчеркнул, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях сейчас заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро возникнет дефицит мест.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно возрос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения. Глава правительства попросил городских голов привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и др., для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 948 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Украине выявили 42 065 случаев коронавирусной инфекции. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110. Общее число выздоровевших - 18 701. Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

Также читайте: Хорошковский прилетел в Украину из Монако, переболел здесь коронавирусом, а после - отправился в Лондон, - журналист Ткач

Автор: 

Зеленский Владимир (23954) карантин (18172) Степанов Максим (2196) Шмыгаль Денис (4602) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+17
Удалите зелёную банду из власти, и "пандемия" немедленно закончится.
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28.06.2020 02:43
+16
Это обычная простуда, при которой некоторая часть заболевших получает осложнения, как всегда.
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28.06.2020 02:20
+15
Для всех кто ещё не знает:
1) Существуют 43 (сорок три) различных коронавируса
2) Тестирование их НЕ РАЗЛИЧАЕТ.
3) Четыре наиболее распространённых из них - обычная сезонная простуда.
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28.06.2020 02:21
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Так ще Сократ сказав: -"Чим більше я знаю, тим більше не знаю".
А Енштейн написав ще дохідливіше: -"The more I learn, the more I realize how much I don't know", тобто: "Чим більше я взнаю, тим більше розумію, як багато я не знаю". А в умовах деградації системи освіти і рівня культури ...
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28.06.2020 07:56 Відповісти
80% хворіють безсимптомно, ну і звичайно вважають себе здоровими, хоча насправді являються активними носіями.
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28.06.2020 06:22 Відповісти
Вот с этим я бы поспорила. Каким образом бессимптомники могут передать эту заразу? Если они не чихают и не кашляют ? Только при очень близком контакте, который исключён, если вы будете элементарно не подходить близко, что и называется соблюдать социальную дистанцию.
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28.06.2020 06:30 Відповісти
А щє вони не дихають, не розмовляють, лиця руками не торкаються, не п'ють й не їдять...
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28.06.2020 06:57 Відповісти
Навіть коли інфікована людина дихає чи говорить, вона виділяє вірус.
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28.06.2020 08:18 Відповісти
таки ВОЗ уже объявил . что безсимптомные не заразны для окружающих .
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28.06.2020 09:18 Відповісти
Татьяна наглядный пример, насколько тупые и ограниченные те,кто не признает карантин.
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28.06.2020 08:38 Відповісти
ну объясни мне доходчиво и внятно - в области комиссия по борьбе с этим вирусом запретила на курортах работу кафе и ресторанов после 22 00 . этот вирус опасен только до 22.00 а потом становится безобидным ? может просто тупизна бессмысленная и беспощадная здравому смыслу уже просто задолбала или . что бы понять логику зебилов нужно просто быть зебилом так это не всем дано .
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28.06.2020 09:30 Відповісти
ты сам ответил на свой вопрос. комиссия состояла из зебилов, вот они и запреты зебильные делают. Но это не означает, что не нужно носить маски.
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28.06.2020 09:51 Відповісти
Бессимптомный туберкулез опасен, бессисптомный СПИД заражает своим вирусом аж бегом, сифилис аналогично, бессимптомных больных при холере примерно одна четвертая и они весьма опасны, бессимптомная дизентерия у повара пищеблока может заставить клиентов дрыстать дальше чем видят их глаза. Заразность без симптомов, кроме того, может возникать в инкубационном периоде до развития явной клинической картины многих заболеваний.
У некоторых бессимптомных больных может быть меньшее количство инфицирующего агента выделяемого ими во внешнюю среду но они все же могут быть опасными.
Короче "контрацепция" такова, что хорошо мойте руки, дистанцируйтесь, не лезьте без нужды в галдящую толпу. Всего-то делов. Спокойно жить то небось хоцца.
(коменты писать можно)
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30.06.2020 16:06 Відповісти
Ну лучше пусть 20 проц помрут, чем 80 от голода 3арантинного)
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28.06.2020 06:33 Відповісти
Да и хрен с ВАШЕЙ ковит 19! В стране триста тысяч туберкулезников( больницы и диспансеры которые Вы ,твари закрыли),миллион ОНКОБОЛЬНЫХ,тысячи сумасшедших,которых ВЫ,твари тоже отказываетесь содержать и лечить,и ВЫ, мудачье про какое то ковит с "натянутыми 2.5% смертности? Ублюдки,в стране ликвидирована СИСТЕМА здравоохранения( "хреновая" советская,когда эпидемии подавлялись на раз два,а в"идеальных" типа итальянской,французской и США люди дохнут СЕЙЧАС от этого ковита тысячами)Вы ликвидировали,пусть не совершенную но СИСТЕМУ,которая была больше ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ и социальной. А теперь заставляете( НЕ ЗАКОННО ибо не объявлено ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО черезвычайное положения,которое Вы хрен обоснуете ,смертность то НЕ отличается от смертности без Ковита в пределах погрешности!)страну уходить в рецессию. В Белоруссии за ПЯТЬ месяцев БЕЗ карантина что капец произошел? Нет. Тогда зачем это цирк? Тренировка поражения наших свобод? На..р пошли со своим ковитом!!!
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28.06.2020 06:26 Відповісти
100%
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28.06.2020 07:39 Відповісти
Вчера видела просто толпу людей, идущих на море, потом такую же толпу, которые без всякой дистанции ждали маршрутку с моря. Такое столпотворение помню только в детстве в Аркадии. Трасса Киев- Одесса стоит в пробке возле Одессы, а в Киеве не самая лучшая ситуация по ковид. Трудно даже спрогнозировать , что нас всех ждёт при таком пофигизме, так как ковид - не сезонный грипп и, к сожалению, только начал набирать обороты.
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28.06.2020 06:26 Відповісти
Можете начинать самоизолироваться заранее)
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28.06.2020 06:35 Відповісти
У меня есть знакомый, погибший от ковид. Это врач-реаниматолог 10 гор больницы в Одессе, которая не предназначена для лечения этих больных, есть для этого другие заявленные больницы- та же инфекционная. Эти больницы не заполнены до отказа. Но скорая затащила больного со всеми признаками именно к ним. И они реанимировали больного без спец костюмов. Жена осталась без мужа, а маленькие дети без папы. А ты здесь умничаешь.
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28.06.2020 06:54 Відповісти
А ты диагноз по мед карте смотрела?
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28.06.2020 07:19 Відповісти
Спрячтесь в нору и тряситесь. Для Вас -в Украине ЕСТЬ разработки профилактических средств,которые повышают иммунитет до уровня,когда ковит не страшен( как и большинство инфекций). Вы о них знаете? Они КОПЕЕЧНЫЕ( типа ВЕТОМА). Теперь ответьте- Государство заинтересовано в Вашем здоровье? Нет. Зачем ВАКХАНАЛИЯ ковит? Отвечаю для Вас- ИССКУСТВЕНО спровоцированная ситуация ( причем по всему миру), пробная тренировка,когда некто ПО ПРОИЗВОЛУ,нагнетая истерию,просто сделает вас рабом,махом без оснований,манипулируя страхом толпы. Мозг включите. Да болезнь есть,она поражает людей с ПОНИЖЕННЫМ иммунитетом и болезнями,его снижающими. Вопрос- первое что надо делать? ПОВЫШАТЬ иммунитет! Нельзя же ВСЮ жизнь прятаться,правда ведь? Есть ли в Украине разработки высокого уровня? Не поверите,есть. Сам был шокирован( думал что уже ничего не осталось). Но эти разработки( о них знают,написаны книги) НЕ пойдут к ВАМ ибо в Украине( как и в мире) НЕТ интереса что бы ВЫ были здоровы( у нас НА КАЖДОМ УГЛУ АПТЕКА),случайно? И продающие лекарства отнють не заинтересованы что бы вас ВЫЛЕЧИТЬ,они заинтересованы Вас ЛЕЧИТЬ годами. Поэтому в Украине УНИЧТОЖЕНА профилактическая система медицины и ПОЭТОМУ КОПЕЕЧНЫЕ средства,повышающие Ваш иммунитет НЕ имеют государственной поддержки. И ПОЭТОМУ ковит "косит" людей и врачей( они тоже люди и болеют и у них тоже может быть пониженный иммунитет)
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28.06.2020 07:22 Відповісти
Почему зебилы(и не только они),не призывают народ заниматься спортом,вести здоровый образ жизни?Почему?Потому что им это не выгодно.Не выгодно,чтобы люди следили за своим здоровьем.А бабло пилить под вирус-это пожалуйста.
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28.06.2020 07:25 Відповісти
Від хвороби помирають, а не гинуть.
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28.06.2020 07:33 Відповісти
Ведана, я догадывалась, что ты не семи пядей во лбу, и без этого твоего комментария.
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28.06.2020 10:38 Відповісти
"Умная", "гадайте" далі ...
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28.06.2020 10:43 Відповісти
Погодься, загибель- це нагла зненацька смерть. А помер- від хвороби, від старості.
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28.06.2020 10:57 Відповісти
Все постоянно приравнивают врачей, которые борются с ковид , с нашими военными, которые нас охраняют и защищают от рашистов. И это правильно. А тут вцепились в слово и доказываете, что этот врач не погиб , а умер. Вы смешны в своих попытках дискредитировать любое мое слово. Максиму Белинову не было и пятидесяти лет, остались маленькие дети . Я просто в шоке от вашего постоянного всепоглощающего цинизма.
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28.06.2020 15:48 Відповісти
Лікарю Максиму Бєлінову- повага і шана (шкода, що посмертно). А щоб не чіплялись до слів- намагайтесь писати правильно. А написали неправильно- вислухайте критику і візьміть на олівець...
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28.06.2020 16:51 Відповісти
Я ,наоборот, пишу правильно, а вас критиканов совковых из страны советов никогда не слушала и слушать не собираюсь.
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28.06.2020 17:24 Відповісти
Нещодавно один совковий герой теж ЗАГИНУВ чипляючи портрет сраліна на стелю у під'їзді. Менше дивись кацапТВ, то й не будеш називати померлих загиблими. Лікар помер від хвороби, його не вбили на фронті. Різницю відчуваєш?
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28.06.2020 17:47 Відповісти
Я буду называть так, как считаю нужным, Я не просила тебя совета, который ты мне дала. Разница между мной и тобой видна невооруженным взглядом. Умные люди всю жизнь учатся, а дураки - учат
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28.06.2020 19:47 Відповісти
Ви рафінова ТЛ.
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28.06.2020 19:57 Відповісти
врач заболел и умер на работе...во время эпидемии...спасая жизни других...это тот же фронт и смертельный риск...поэтому поддержу Таню
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28.06.2020 20:04 Відповісти
Обратите внимание, менты не болеют ковидом. Ибо видно даже они оказались не такие алчные, как люди в белых халатах, с повышением зарплаты в 3 и более раз, и доплатой за приписки диагноза ковид
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28.06.2020 21:38 Відповісти
Так у нас вообще в основном не народ,а толпа.
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28.06.2020 06:56 Відповісти
Не надо рассказывать мне про Киев.Надо пройтись по больницам и посмотреть,прежде чем писать зебильный бред.Зебилы откатывают приличные суммы на "борьбу с вирусом",конечно им выгодно держать людей под замком.
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28.06.2020 07:22 Відповісти
Суспильный имунитет вот что будет для 80% Ну для оставшихся 15%переболеют а 5%тяжело больных с патологиями и в возросте остается одно -кому суждено утонуть тот не сгорит-
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28.06.2020 08:54 Відповісти
А шо тут прогнозувати? Одесса завжди славилась розповсюдженням всілякої зарази, чому ковід має бути винятком? Далі буде, скоріше за все Європа не відчиниться для українців, тому нарід поїде в Одесу. Готуйся.
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28.06.2020 11:55 Відповісти
Одесса славится великими одесситами. Ахматова, Бабель, Утёсов, братья Липы, Жванецкий и многие другие- выходцы из нашего города. Если покопаться в биографиях звёзд мировой величины , то могу поспорить, что у каждого второго одесские корни. Одесса славится своими замечательными пляжами, хорошим климатом, приветливыми и отзывчивыми людьми. В Одессе минимум пять глубоководных портов, есть месторождение минеральных вод, лечебные грязи. В Одессе великолепные театры и музеи. Одесская кухня- это жгучая смесь , это мозаика из всех кухонь всех национальностей, которые живут / жили в Одессе. Это украинская кухня, еврейская, греческая, итальянская. Плюс великолепная Черноморская рыба, раки, мидии. Есть пресноводная рыба, но я ее не люблю. А ты видишь в Одессе своё. Это как про стакан, наполненный наполовину или наполовину пустой. У вас извращённая реальность, которую вы пытаетесь привить всему окружающему.
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28.06.2020 16:03 Відповісти
Обожнюю Одесу, не зважаючи на те, що там якщо не обдурять - то не проживуть. Складається враження, що ви в Одесі взагалі ніколи не була, бо саме кацапи кажуть такі кліше про це місто. У вас якась прогресуюча зайвохромосомність, яка останнім часом все помітніше. Ви забули про бичків, сінінькіє та вино.
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28.06.2020 16:17 Відповісти
Кацапы именно говорят вашими клише, плюс 'сожгли людей второго мая'
А вы не общайтесь с людьми, которые вас дурят. В Одессе люди разные, как и везде.
Я вот, например, должна была детей везти на турнир в Ирпень, но из-за ковид просто побоялась. А вот у вас все с точностью до наоборот, оказывается, это Одесса - 'рассадник'. В Одессе, кстати, карантин люди массово соблюдали и отнеслись к нему ответственно. Это сейчас уже никто не соблюдает ничего. Что чревато плохими последствиями.
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28.06.2020 17:18 Відповісти
Кацапка на кацапячєм йазикє, досить переходити на особистості. Це сама улюблена кацапяча справа.
Вчи мову - вона красивіша за твій йазик.
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28.06.2020 17:29 Відповісти
Нема чим крити , починаєш про мову байки розповідати. В тебе дуже низький рівень спілкування, ти невихована людина х
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28.06.2020 20:24 Відповісти
когда по сути сказать нечего начинается песня про не ту мову...грамматику...правописание...
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28.06.2020 20:34 Відповісти
Пффф, ви взагалі дівчина зі зниженою соціальною відповідальністю. Але ж я про це всім не розповідаю, а спілкуюсь з вами, як з нормальною людиною.

Байки про мову кажеш? Через таких «вихованих» х рускагаварящіх ***** прийшло свій йазик захищать в Україну. Так шо сиди та не свисти, бо грошей не буде.
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28.06.2020 22:22 Відповісти
А как власть обьяснит как только ввели транспорт сказали что он будет ходить по максимому то есть все что есть выведут уменьшая интервал ожидания на остановках до минимуму,так было первую неделю,потом в метро утром и вечером часпик до теперешнего времени в час пик нужно ждать вместо 1 минуиы,три, и в течении дня интевал поезда в метро в Киеве 4 или 5 минут,где скапливается уже за эти минуты приличное количество людей,чей это косяк зелёной власти?или люди виноваты?По поводу масок 95% в них,остальные на бороде,без масок один на вагон может быть езжу постоянно,поэтому на распространение не влияет а на улице она не нужна сам Ляшко говорил если это не какая нибудь не плотная очередь или плотный поток людей идущмй один за другим
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28.06.2020 06:35 Відповісти
Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3725
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28.06.2020 06:38 Відповісти
я извиняюсь спросить, тут некоторые вопросы задавали некрасивые на которые ответа не пос
ледовало - являются ли насекомые типа мухи/комары/бабочки/стрекозы/жуки/кузнечики и дру-
гая подвижная живность типа птицы/мыши, разнощиками херововируса ??? если да то..........
всёдосраки............
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28.06.2020 06:52 Відповісти
Не являются.Сейчас тебе лапши навешают,больше слушай.
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28.06.2020 06:53 Відповісти
и на каком основании жыздется ваша уверенность ??? в прессе то тут то сям появляются
сообщения что животные заболевают тоже этим чудом.....
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28.06.2020 06:58 Відповісти
А ваша?Например откуда уверенность,что маски помогают? Фильтруй информацию,думай мозгами.В прессе много чего появляется.
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28.06.2020 07:15 Відповісти
у меня нет уверенности что унитаз помогает какать прямо а вот простой фильтр из куска
сложенной марли помогает очистить самогон..... ну както так..... ассоциации называется....
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28.06.2020 07:31 Відповісти
Dima,не пиши бред,у тебя неадекватные примеры.Если тебе так хочется ходить в наморднике,то респиратор FFP3 (а не маска) тебе в помощь.Ото оденешь его,и будешь сидя на унитазе фильтровать самогон)
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28.06.2020 07:37 Відповісти
почему вирусу не зацепиться за иглу комарика скажем..... чисто теоритически конечно.....
кто исследовал ???
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28.06.2020 07:01 Відповісти
Прекращай корчить из себя идиота.
Кровь человека комары и клещи используют для своей жизнедеятельности и размножения. При укусе кровь попадает прямиком в пищеварительный тракт насекомого, где переваривается. Даже если в крови окажутся частицы коронавируса, их ожидает то же самое. При этом вирус в любом случае не успеет попасть в железы, отвечающие за выделение секретов, которые насекомые используют при укусе. А именно через эти секреты происходит заражение человека болезнями, передаваемыми комарами и клещами.Так понятнее?
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28.06.2020 07:18 Відповісти
за совет невыразимо благодарен.... но тоже както не очень убидительно пояснили -
почемуто другие болячки они разносят..... видимо эта живёт исключительно в мага-
зинах транспорте кафе и кинотеатрах.... ну и баньками с парикмахерскими не брезгует
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28.06.2020 07:25 Відповісти
Лихорадка западного нила и болезнь денге,тебе не грозит.Малярия тоже.Думай.
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28.06.2020 07:28 Відповісти
тоже не убедительно - как только бубочки амнистируют дамбас поимеем всякой эболы
там вроде чуть ли не оспу нашли....
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28.06.2020 07:35 Відповісти
Отбл.... неугомонный ты."Как только"-так тогда и будешь метаться.
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28.06.2020 07:38 Відповісти
ойвсё
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28.06.2020 07:52 Відповісти
зэболы
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28.06.2020 07:54 Відповісти
Являются...но в основном не у нас....
А так крыска черная разносит чуму и туляремию, собачки бешенство..
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28.06.2020 20:41 Відповісти
У зебилов теперь одна отмазка на все-вирус.Обделались за этот год,знают,что их снесут к чертовой матери ,так теперь будут прикрываться вирусом, конченые мразоты.
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28.06.2020 06:52 Відповісти
Фіг. Графіки пішли вниз ще з осені...коли про коавж не чули. Але причин у the billoff буде повно. То пожежа, то ковід, то потом, то засуха...блін реально 10 ег петьских кар...
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28.06.2020 07:26 Відповісти
Я тобі кажу за то,що конкретно зебілье використовують ситуації на свою користь.Це вже факт.
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28.06.2020 07:32 Відповісти
Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9976
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28.06.2020 07:03 Відповісти
Сами разрешили открыть клубы и пляжи-сапи ноют. Ах да-самосознание у населения низкое. А так зелебобики днём и ночью борются за здоровье украинцев.
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28.06.2020 07:03 Відповісти
.ПРовокатор ? ..Рішення про відкриття приймають місцеві чиновники .

А місце т.зв.*еліта * заграє з лохторатом . бо на носі вибори !
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28.06.2020 08:24 Відповісти
Чого раптом ПРовокатор? Рішення про відкриття розважальних закладів ТРЦ і т.д. прийнято в центрі. На місцях взяли "под козырек". ЗЕбіл?
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28.06.2020 08:38 Відповісти
А главный санврач и главный зебил уже заплатили штраф за отсутствие масок и несоблюдение соц.дистанции в хмельницкой кафешке?
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28.06.2020 07:07 Відповісти
Вирус - это природный механизм выбраковки слабых особей. Природе вообще без разницы этот ваш гуманизм, ее задача всегда одна и та же - прореживать популяцию, поддерживая ее устойчивость, удаляя из нее слабых. В этом смысле гуманные подходы клинической медицины - спасти максимально большое число заболевших людей - идут на самом деле против природы. Лечение приводит к тому, что удельный вес нездоровых особей в популяции постоянно растет, а значит - вирусы становятся все более "злобными" и летальными. Возникает парадокс - чем лучше клиническая медицина, тем больше больных, которые выживают, а значит - делают популяцию все более слабой. Поэтому решение парадокса и является непрямым: нужно повышать здоровье популяции, тогда число потенциальных больных будет сокращаться. Тогда риски эпидемий тоже будут снижаться, тогда будет падать нагрузка на клиническую медицину, а значит - она сможет качественно маневрировать ресурсом, а значит - будут выживать те, кто сегодня при "размазанном" ресурсе обречен. Возникает новый парадокс - здоровая популяция может позволить себе гуманизм и поддерживать жизнь слабых особей без фатальных последствий для коллективного здоровья. Больная популяция может позволить себе только одно - демагогию о гуманизме. И создавать рынки сбыта все новых и новых лекарственных препаратов.
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28.06.2020 07:20 Відповісти
Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов

Та иди ты в жопу, товарищь Степанов! Самая главная причина, это то, что вы не осведомляете народ о действительности
этого КОВИ-19 ! Вы должны оплатить время на как можно больше каналов и транслировать народу реальные смертя от удушья! Буквально до деталей показывать как в агонии , на столе реанимационной палаты, канает от удушья человек. Его глаза... его конвульсии... его последние слова.... И так до самого морга. Даже надо показать его убитые легкие...
Вот тогда не будет штрафов на которых вы наживаетесь... Не будет расхлябанности и смертельной беспечности граждан... И самое главное пиставатый люмпен, который не носит маски в общественных местах будет боятся не штрафов, а линчевания простых прохожих!
Всё вы суки понимаете, но вам похрен, ибо вы сами защищены своим баблом и государством , которое поотбирало народные санатории
под ваши бесплатные лечебно-профилактические малины )
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28.06.2020 07:20 Відповісти
Я ігнорую статистики смертності, де вольності після того як лікар підтвердив що згідно рекомендацій воз всі померлі від всіх хвороб записують в ковід якщо вона виявлена. Тобто в людини діабет, туберкульоз, цироз, онко і тут на тобі померла від ковід. Маніпуляція. Процент здорових людей серед померлих італійців здається 0,8 десятих...
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28.06.2020 07:29 Відповісти
Основна причина смертності від КОВІ19 це руйнування легенів! Я бачив своїми очами цю жахливу смерть. Людина поступово, на протязі 10 - 40 годин , втрачає можливість дихати. Усі ці години вона цілком при пам*яті і розуміє, що все, що вона бачить, це останнє в її житті. Вона знає , що покращення вже не настане 100 відсотково. Даже у тих, кого ведуть на розстріл мають надію, а вона ні. А саме головне те, що задуха це дуже боляче і ці тортури тягнуться годинами! І біля вас нікого з близьких не має, окрім постатей у синьо білому.
Це не та смерть як у онкобольних, які від морфію вже нічого не відчувають. Це осознанне розуміння своєї смерті на фоні страшенної болі в грудях...
Та натягніть собі целофановій кульок на голову та відчуйте на мить що це таке ,
а потім висловлюйтесь!
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28.06.2020 08:16 Відповісти
у нас пока с каждого подъезда гробы не начнут выносить - до дебилов не дойдет, так что не вышибайтесь так.
Каждый пусть учится на своих ошибках, если мозгов нет.
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29.06.2020 01:49 Відповісти
Ну ты барановирус масочный Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8347
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28.06.2020 08:20 Відповісти
https://zn.ua/CULTURE/solnechnyj-svet-sposoben-razrushit-koronavirus-za-11-minut-issledovanie.html ...маску одеваем для успокоения окружающих...в час пик не премся из дома...на работу ходим пешком...остальные болячки лечим гуглом...больницы обходим десятой дорогой
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28.06.2020 07:24 Відповісти
А от конвульсии ОНКОБОЛЬНЫХ( когда начинается кровотечение, и скорая ДАЖЕ не приезжает) или больных туберкулёзом не хотите посмотреть? А их в ТЫСЯЧИ раз больше,они годами существуют и НИКТО карантин не объявлял,никто. Может другая причина есть что Вы так напуганы? Когда про ковит сводки объявляют чаще чем о войне,о разорванных в клочья людях? Если бы с каждой кричалки говорили что в Украине каждый СОРОКОВОЙ( или ТРИДЦАТЫЙ) трупп идущий Вам на встречу,как бы Вы реагировали? Представьте один из тридцати,идущий Вам на встречу будующий( в недалёком) трупп. Не страшно? Мозг включите.
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28.06.2020 07:35 Відповісти
для тех кто в танке. Онкобольные не заразны.
От туберкулеза существует: вакцины и лечение.
От ковида - ничего.
Разницу ощущаем???
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29.06.2020 01:50 Відповісти
Причина - только в вас, шестёрки ахметовские.
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28.06.2020 07:53 Відповісти
Конец всему делу венец. А что для сектантов в их коронобесии конец это летадьный исход. Это всему результат по гамбурскомму счету. Умерших 15 человек в возрасте с патологиями и притянутым к ним за уши ковидом -19. При 1500 умерших за день (такова селявуха) И ради этой потери они готовы угробить экономику. Конечно НЕТ! Все это мародерство и приказы из вне чтоб добить страну и привратить в колонию
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28.06.2020 08:12 Відповісти
Среди украинцев осталось мало жывих здравомыслящих ,остальние мёртвые поражение барановирусом головного мозга и скренне веря в то что государство заботиться о нас. Если они так заботятся о здоровье граждан Украины то почему еда в магазинах из говна сделана , нет качечтва товоров : игрушки для детей сомнительного качества ,одежда . Воздух в Киеве загажен что дышать трудно , сливают нечистоты в реки .А вы тут думаете что они заботятся о вашем здоровье ? Они все иногородци ,не украинци ,торгашы ,пешки . Только сосут кровь словянскую и надрачивают друг против друга а сами в банях баб **** .Цирк .
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28.06.2020 08:13 Відповісти
Основная причина распространения COVID-19в Украине,это наличие *********** не выползающего из наркотической комы.
Убрать из власти эту клоунскую шоблу во главе с наркоманом-дегенератом и все станет на свои места.
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28.06.2020 08:20 Відповісти
ПРальна ..!
І повернути кодло *свинарчуків * . які поведуть нас у світле майбутнє ..
.
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28.06.2020 08:28 Відповісти
Считай, что ты получил мандат на уборку. Можешь приступать.
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28.06.2020 08:35 Відповісти
А чим люди мають добиратись ?
Ви раніше своїми кабачками про це не подумали ?
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28.06.2020 08:47 Відповісти
Это все пустая болтовня. Покажите исследование которое это подтверждают. Например, проверили 500 заболевших и 400 из них ездили на работу и домой на маршрутке №13 примерно в одно и тоже время. Но ничего такого нет и близко. Но есть исследования других стран, которые показывают что люди заражаются в основном в помещениях.
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28.06.2020 09:17 Відповісти
Потому, что люди в др. странах на своих машинах ездят, а не в забитых машрутках!
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28.06.2020 11:11 Відповісти
Основная причина, из-за которой все это происходит, это открытые границы во время эпидемии в Европе.

Теперь население расплачивается.

А маску носить уже не нужно, в Украине это бессмысленно.
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28.06.2020 10:17 Відповісти
дык на обсервацию то у государства денег не было ...посчитали что дешевле хомячков за свой счет в норках посидеть заставить...запищали от голода-слегка выпустили подкрепиться и снова пора по норам...пока умные люди где-то придумают вакцину за 31 млрд
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28.06.2020 20:20 Відповісти
За две недели дошло и до них что не в пляжах дело.
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28.06.2020 10:52 Відповісти
от рынков все зло..от рынков
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28.06.2020 20:21 Відповісти
Це все через те, що ви багато брешете і крадете. Крадете і брешете цинічно.
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28.06.2020 11:22 Відповісти
Да нет у мэров времени и желания заниматься подобными мелочами. Они все заняты гораздо более важным делом - партию собственную надо срочно создавать! Немедленно! А тут лезут к ним с какой-то ерундой. Отвлекают самостоятельных и независимых, мешают, раздражают. Надоели.
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28.06.2020 11:32 Відповісти
непонятно, в чем проблема.
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28.06.2020 11:33 Відповісти
Степанов, я не жил в то время, и не сторонник тех идей, но во времена Сталина тебя бы растреляли и потом еще повесили, как вредителя. И были бы правы.
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28.06.2020 21:52 Відповісти
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