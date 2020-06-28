Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов

Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 президент Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только представителей правительства и правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских голов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, перевозки людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции. Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Но это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в конце концов, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - отметил президент Украины.

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"Если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат через две недели", - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Министр подчеркнул, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях сейчас заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро возникнет дефицит мест.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно возрос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения. Глава правительства попросил городских голов привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и др., для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 948 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Украине выявили 42 065 случаев коронавирусной инфекции. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110. Общее число выздоровевших - 18 701. Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

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