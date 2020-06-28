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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) поранення (2777) Донбас (22348) втрати (4283) операція Об’єднаних сил (6725)

Один український воїн загинув, трьох поранено на Донбасі. За добу - 12 обстрілів із боку найманців РФ, - штаб ОС

Один український воїн загинув, трьох поранено на Донбасі. За добу - 12 обстрілів із боку найманців РФ, - штаб ОС

За добу російської-окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє на сторінці в мережі "Фейсбук" пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Верхньоторецького та Широкиного, а також двічі неподалік Водяного противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По оборонцях Авдіївки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Пізніше, агресор активізував свої вогневі дії по українських захисниках Гранітного. При цьому окупанти використали міномети 82-го калібру та ПТРК. Не було тиші і біля Мар’їнки. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант "Айдару" Іван Дедюх загинув 27 червня на Донбасі, - священник Андрій Любунь

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Світлодарська агресор використав станкові протитанкові гранатомети, а по українських воїнах у Кримському випустив міни 120-го калібру. По оборонцях Оріхового окупанти використали станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також обстріли з автоматичних станкових гранатометів зафіксовано на підступах до населеного пункту Новотошківське.

На жаль, минулої доби Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців мають поранення. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим захисникам бажає скорішого одужання.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Миронівський.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу 9 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Один український воїн загинув, трьох поранено на Донбасі. За добу - 12 обстрілів із боку найманців РФ, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, трьох поранено на Донбасі. За добу - 12 обстрілів із боку найманців РФ, - штаб ОС 02
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Топ коментарі
+26
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8676
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28.06.2020 08:17
+24
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 266
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28.06.2020 08:09
+23
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3994
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28.06.2020 08:16
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Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 266
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28.06.2020 08:09 Відповісти
Слава Героям і вічна пам'ять загиблому !
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28.06.2020 08:21 Відповісти
Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за УКРАЇНУ!!!
Спочивай з миром побратим
Низько вклоняю голову

Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
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28.06.2020 18:18 Відповісти
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3994
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28.06.2020 08:16 Відповісти
Один украинский воин погиб, трое ранены на Донбассе. За сутки - 12 обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8676
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28.06.2020 08:17 Відповісти
Уже и наши военные не читают или не в курсе соглашений.Вторые Минские соглашения :"Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и боле"
Проверил ООС на Фесбуке, так и есть, наш Штаб самовольно включил 82 калибр.

"Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы"
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28.06.2020 08:21 Відповісти
На це має реагувати вище керівництво, гарант та головнокомандувач.
Але він не вміє і не хоче.
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28.06.2020 08:34 Відповісти
це вони, тіпа, собі запрітили 82мм - шоп наші бійці немаличим відбиватись
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28.06.2020 10:06 Відповісти
Світла пам'ять захиснику України.
Співчуття рідним.

Якнайшвидшого одужання пораненим воїнам.

Лютої смерті ворогам в Україні та за її межами !
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28.06.2020 08:29 Відповісти
100+++
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28.06.2020 16:06 Відповісти
І що,зєля, подивився в очі ***** і побачив там Мир ??? Зеленський, а ти точно в очі йому дивився, бо виходить повна ср#ка...
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28.06.2020 08:41 Відповісти
в окоп цю гадину, може миру там ще більше видивиться.
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28.06.2020 08:48 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!
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28.06.2020 19:13 Відповісти
 
 