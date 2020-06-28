COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч
Станом на ранок 28 червня 2020-го у світі зафіксували 10 млн 86 тис. випадків інфікування коронавірусною хворобою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Worldometers.
Станом на 8:00 в світі за весь час пандемії захворіли 10 млн 086 тис. 925 осіб.
З них 501 тис. 393 померли.
Воночас 5 млн 464 тис. 271 людина поборола COVID-19.
Лідирують за кількістю інфікованих як і раніше США, Бразилія і Росія.
Понад 2,5 млн випадків зараження виявлені в США, понад 1,3 млн - в Бразилії. У Росії станом на ранок суботи було зареєстровано 627 646 хворих.
За даними порталу, рівень смертності від коронавірусу в світі на 1 млн населення планети досяг 64,2, в Сполучених Штатах він склав 387 осіб на 1 млн жителів, в Бразилії - 269.
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Сергій Васильківський
@huntakit7
·https://twitter.com/huntakit7/status/1276910369391378434 13 год
Знайома працює в колцентрі де реєструють звернення громадян. ТОП-3 звернень:
1. Чому забрали субсидію?
2.Пенсія.
3. Зеленський пі@рас.
На четвертому місці скарги на дії поліції
У нас многие для Украины делают больше, чем у кого-то стажа в книжке.