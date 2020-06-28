COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч

Станом на ранок 28 червня 2020-го у світі зафіксували 10 млн 86 тис. випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Worldometers.

Станом на 8:00 в світі за весь час пандемії захворіли 10 млн 086 тис. 925 осіб.

З них 501 тис. 393 померли.

Воночас 5 млн 464 тис. 271 людина поборола COVID-19.

Лідирують за кількістю інфікованих як і раніше США, Бразилія і Росія.

Понад 2,5 млн випадків зараження виявлені в США, понад 1,3 млн - в Бразилії. У Росії станом на ранок суботи було зареєстровано 627 646 хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковський прилетів до України з Монако, перехворів тут коронавірусом, а згодом відправився у Лондон, - журналіст Ткач

За даними порталу, рівень смертності від коронавірусу в світі на 1 млн населення планети досяг 64,2, в Сполучених Штатах він склав 387 осіб на 1 млн жителів, в Бразилії - 269.