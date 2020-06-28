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Нацполіція (14880) стрілянина (1757) вбивство (3033) Харківщина (6053)

Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція

Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція

В результаті події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер. Зловмисника поліція затримала на місці злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Також читайте: Чоловік стріляв по групі людей під Києвом, одного постраждалого доставили в лікарню з пораненням ноги та грудної клітки, - поліція. ФОТО

Встановлено, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень. Постраждалих доставили до лікарні, 27-річний чоловік від  поранень помер.

На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яна злодійка стріляла в повітря на Оболоні. ФОТО
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Топ коментарі
+36
Для всех, кто боиться оружия больше чем кухонной мясорубки - ключевое слово здесь "из неустановленного оружия"...
Оружие, которое куплено законно имеет баллистический паспорт и устанавливается в течении часа-двух, даже если стрелок с ним в это время со всей силы гребет на двухвесельной шлюпке в Узбекистан.
И законное оружие шепчет об этом своему хозяину каждую минуту и при каждой дурной мысли. А незаконное говорит "Стреляй, не бойся! Главное, не забудь вовремя выбросить!"
Но похоже в стране дебилы в большинстве, да еще и в абсолютном...
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28.06.2020 08:55
+30
Этот алкаш трижды подумал бы, если бы знал, что наверняка получит ответный огонь. Поэтому я за легализацию.
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28.06.2020 09:31
+20
Ну мы ж не молдаване какие-то )))
Это там как только разрешили короткоствол , резко уменьшилась преступность - одно дело стрелять в безоружных , и знать что суд отпустит гулять под залог , и другое дело когда любой из окружающих может убить в ответ .....
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28.06.2020 09:40
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я виступаю за знання і використання закону і в данному випадку буду поки без короткостволу.
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28.06.2020 12:27 Відповісти
Но всегда будешь знать, где кто-то потерял ТТ или ПМ....
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28.06.2020 18:56 Відповісти
Конституція для хазяїв, а не для рабів
Думаю, що у кожного є свій "расстрельый список"
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29.06.2020 10:42 Відповісти
Ну, каліброване бидло все ж таки це ті, що не маючи (а навіть, іноді, маючи) зброї розповідають, що її не мусить мати ніхто інший. Оці раби мене дивують. Це, бляха, комахи...
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28.06.2020 10:04 Відповісти
вот если бы короткостволы продавали в атб-такого бы не произошло....
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28.06.2020 09:45 Відповісти
Если бы журнашлюхи писали правду, что фермер разделался с рекетерами, которые его грабили и разоряли хозяйство - следующие бы задумались, надо ли оно им
Но, пишут, обычно, что пяный кацап из ненависти перестрелял беззащитных хероев, которые пару раз выезжали в ато делать селфи с шашлыками и сигарами.
При этом были до зубов вооружены карабинами, стоимостью по 25000 грн каждый.
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28.06.2020 10:04 Відповісти
***, як засмерділо. А бувають тверезі кацапи? П'яний кацап це Гіві чи Телефон?
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28.06.2020 10:16 Відповісти
Ты сначала сходи на их страницы в соцсетях, потом будешь вякать.
Там таких фотографий полно.
Особенно впечатляет 150 килограммовая туша, лежащая в окопе с пачкой марлборо и кривляющаяся на камеру.
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28.06.2020 10:31 Відповісти
Отвтьте мне, провели ли на Украине хоть один спортивный парад с 1991 года?
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28.06.2020 10:07 Відповісти
В Україні проводили, на ні.
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28.06.2020 10:14 Відповісти
в каком году?
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28.06.2020 10:20 Відповісти
Зачем?!
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28.06.2020 11:23 Відповісти
Затем чтобы наркоманов меньше было среди детей.
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28.06.2020 12:43 Відповісти
200% это озлобленный порошенковец. Напился что кругом зебилы начали ему мерещится.
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28.06.2020 10:47 Відповісти
стрелял зебил паприколу впрочем так же как и голосовал
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28.06.2020 10:55 Відповісти
не забудь об этом своему доктору рассказать
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28.06.2020 12:54 Відповісти
тебе надо ты и рассказывай
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28.06.2020 13:17 Відповісти
не, надо шоб ты.
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28.06.2020 13:29 Відповісти
мне насрать.
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28.06.2020 13:37 Відповісти
Наша власть нас учит - не оставляй свидетелей и наследников!
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28.06.2020 11:14 Відповісти
Убивает не оружие.
Убивает человек.
В странах с тотальным запретом на стволы убивают ножами, кирпичами и табуретками.
Может стоит и их запретить?
Про такое оружие, убивающее массу народа как автомобиль я вообще молчу ))
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28.06.2020 11:16 Відповісти
Чтобы сесть за руль, человек учится, сдает экзамены, проходит медкомиссию. Все не так просто.
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28.06.2020 23:32 Відповісти
ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Сюжет[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5&action=edit&section=1 править код ]
В лесу находят мёртвого самурая. Подозреваемый - разбойник. На суде он признаётся в убийстве и рассказывает, что ему понравилась жена самурая, после чего разбойник заманил обоих в чащу, привязал самурая к дереву и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 надругался над его женой у него на глазах. После этого он предложил женщине бежать с ним, на что та ответила, что один из мужчин должен умереть. Разбойник развязал самурая и убил его в честном бою, но к этому времени женщина уже убежала.
После этого свои показания даёт вдова. По её словам, разбойник надругался над ней и сразу после этого убежал. Она предложила мужу умереть вместе, так как не могла пережить позор. Женщина заколола самурая и должна была убить себя, однако упала в обморок, а когда очнулась, испугалась и убежала.
Ещё одну версию произошедшего рассказывает дух убитого. Он говорит, что после овладения женщиной разбойник стал уговаривать её уйти с ним. Женщина поймала на себе презрительный взгляд мужа и сказала разбойнику, чтобы тот убил самурая. Не перенеся такого вероломства, насильник ударил женщину и развязал самурая. В это время женщина сбежала, а самурай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8 покончил с собой .
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28.06.2020 11:28 Відповісти
В показаниях этих трех есть общее общее: женщина убежала.
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28.06.2020 23:35 Відповісти
Это на заметку тем идиотам кто хочет легализации огнестрельного оружия (Первые месяцы наши граждане будут стрелять по бутылкам а потом друг в друга ) пьяные полицаи убившие ребёнка вам наглядный пример
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28.06.2020 11:43 Відповісти
То, п'яним мусорам можна, а нормальним людям- зась?
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28.06.2020 12:08 Відповісти
Аргумент вбиваючий на повал. П'яним мусорам можна не тільки табельне мати, а й дозвіл на будь яке видається без проблем. Тому що, вони сатруднікі.
Звичайним громадянам, які роками володіють гладкостволами і на відкритті мисливського сезону напиваються так само але нікого не стріляють. Ви коли небуть чули щоб, мисливці пострілялися на відкритті сезону? Тобто, тисячі нормальних мисливців по п'яні себе і оточуючих контролюють краще ніж, такі самі мусора, не мають права рівних з мусорами прав.
Для вас мусора це, взірець відповідальності та самоконтролю?
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28.06.2020 12:18 Відповісти
Это пьяные полицаи и их бесплатные патроны.
А нормальным гражданам каждый выстрел по пустой бутылке будет стоить пару евро однако. Так шо быдло как собирало по мусоркамна пиво, так и будет собирать.
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28.06.2020 19:01 Відповісти
а кацапам ніхто зброю не дасть
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29.06.2020 07:28 Відповісти
новость кликбейтная.. во-первых это вообще глушь харьковского района..
во-вторых что значит "просто вышел из лесу и начал стрелять". почему он из лесу их не пострелял? почему только двоих?
вчера был день молодежи и пьяный быдлотос зашкваривался как деды завещали - до полусмерти, а с похмела в бой
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28.06.2020 11:47 Відповісти
Странно... Почему у агрессивных алкашей есть оружие?
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28.06.2020 12:50 Відповісти
Только тотальная легализация оружия.Пока приехала бы полиция,этого уже продырявили в решето--в компании обязательно нашлись бы огнестрелы. Когда носили кольты,шпаги для свободного владения, не выбили же себя люди напрочь, а наоборот-- каждый знал ,что в случае чего, может совсем мёртвым стать и агрессор.
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28.06.2020 14:12 Відповісти
В бурные 90е понравилась видюха.
Там бравые кавказцы на Ниве догоняют БМВ. Из окон обоих машин размахивают автоматами.
Догнали и... И НИЧЕГО!!! Много ругались, но никто никого и пальцем не тронул, развернулись и разъехались, ибо вооружены были ВСЕ. И каждый прекрасно понимал, после ПЕРВОГО выстрела пулю мог словить именно он. Потому и не стреляли.
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28.06.2020 16:46 Відповісти
вот так прямо и начал стрелять без причины.
а пьяная компашка не орала, не быковала, в драку не лезла.
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28.06.2020 14:15 Відповісти
Краще носити меленький пістолет ніж поліцейського і Авакова на спині.
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28.06.2020 20:52 Відповісти
Молодцы отдыхающие, что не оказали никакого сопротивления убийце, а то имели бы такие же проблемы с законом , как Стерненко. Наш закон разрешает покорно погибнуть.....
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28.06.2020 21:48 Відповісти
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