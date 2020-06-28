Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція
В результаті події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер. Зловмисника поліція затримала на місці злочину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.
Встановлено, що в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень. Постраждалих доставили до лікарні, 27-річний чоловік від поранень помер.
На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.
Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю, що у кожного є свій "расстрельый список"
Но, пишут, обычно, что пяный кацап из ненависти перестрелял беззащитных хероев, которые пару раз выезжали в ато делать селфи с шашлыками и сигарами.
При этом были до зубов вооружены карабинами, стоимостью по 25000 грн каждый.
Там таких фотографий полно.
Особенно впечатляет 150 килограммовая туша, лежащая в окопе с пачкой марлборо и кривляющаяся на камеру.
Убивает человек.
В странах с тотальным запретом на стволы убивают ножами, кирпичами и табуретками.
Может стоит и их запретить?
Про такое оружие, убивающее массу народа как автомобиль я вообще молчу ))
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В лесу находят мёртвого самурая. Подозреваемый - разбойник. На суде он признаётся в убийстве и рассказывает, что ему понравилась жена самурая, после чего разбойник заманил обоих в чащу, привязал самурая к дереву и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 надругался над его женой у него на глазах. После этого он предложил женщине бежать с ним, на что та ответила, что один из мужчин должен умереть. Разбойник развязал самурая и убил его в честном бою, но к этому времени женщина уже убежала.
После этого свои показания даёт вдова. По её словам, разбойник надругался над ней и сразу после этого убежал. Она предложила мужу умереть вместе, так как не могла пережить позор. Женщина заколола самурая и должна была убить себя, однако упала в обморок, а когда очнулась, испугалась и убежала.
Ещё одну версию произошедшего рассказывает дух убитого. Он говорит, что после овладения женщиной разбойник стал уговаривать её уйти с ним. Женщина поймала на себе презрительный взгляд мужа и сказала разбойнику, чтобы тот убил самурая. Не перенеся такого вероломства, насильник ударил женщину и развязал самурая. В это время женщина сбежала, а самурай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8 покончил с собой .
Звичайним громадянам, які роками володіють гладкостволами і на відкритті мисливського сезону напиваються так само але нікого не стріляють. Ви коли небуть чули щоб, мисливці пострілялися на відкритті сезону? Тобто, тисячі нормальних мисливців по п'яні себе і оточуючих контролюють краще ніж, такі самі мусора, не мають права рівних з мусорами прав.
Для вас мусора це, взірець відповідальності та самоконтролю?
А нормальным гражданам каждый выстрел по пустой бутылке будет стоить пару евро однако. Так шо быдло как собирало по мусоркамна пиво, так и будет собирать.
во-вторых что значит "просто вышел из лесу и начал стрелять". почему он из лесу их не пострелял? почему только двоих?
вчера был день молодежи и пьяный быдлотос зашкваривался как деды завещали - до полусмерти, а с похмела в бой
Там бравые кавказцы на Ниве догоняют БМВ. Из окон обоих машин размахивают автоматами.
Догнали и... И НИЧЕГО!!! Много ругались, но никто никого и пальцем не тронул, развернулись и разъехались, ибо вооружены были ВСЕ. И каждый прекрасно понимал, после ПЕРВОГО выстрела пулю мог словить именно он. Потому и не стреляли.
а пьяная компашка не орала, не быковала, в драку не лезла.