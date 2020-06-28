Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен". ВIДЕО
Коли кожен з нас зрозуміє, що найкраща країна - саме та, в якій ми народилися, тоді кожен з нас всіма своїми справами і словами буде її берегти.
Про це в відеопривітанні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук" заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, сьогодні кожен з нас повинен відповісти собі на просте, але важливе питання. А що для тебе Конституція? Проста книга, яку читав так давно, що вже не пам'ятаю? Права, яким хочу користуватися і обов'язки, які хотів би не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Або міцний правовий фундамент, на якому тримається держава? А можливо все простіше. Можливо, наша Конституція - це джерело відповідей? Відповідей, в яких іноді потребує кожен з нас. Чи правильно ми живемо як країна і як суспільство? Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина", - зазначив президент.
За словами Зеленського, коли кожен з нас зрозуміє, що найкраща країна - саме та, в якій ми народилися, тоді кожен з нас усіма своїми справами і словами буде її берегти.
"Ми маємо навчитися поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може зазіхати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися в тому, як можна його обійти. Давайте пам'ятати про це щоразу, коли ми заходимо в метро без маски, включаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс або їдемо перевантаженоюю фурою. ... З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен. Ми повинні пообіцяти собі, що передамо наступному поколінню нову країну. Країну не агресії і ненависті, а взаємної поваги, свободи і рівності. Давайте бути громадянами щодня, а не тільки 28 червня", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції.
Будь ласка, зачекайте...
Здається, главі держави вже час позичити скандальну куртку Мелані Трамп з написом "мені все одно".
Але таке самоусунення президента має наслідком те, що державою керує незрозуміло хто, а в країні відроджуються схеми часів Януковича".
Автор: https://bykvu.com/ua/mysli/prezydent-na-samoyzoliatsyy-pochemu-zelenskyi-tak-stranno-reahyruet-na-sytuatsyiu-v-strane/ Тетяна Ніколаєнко, головред "Букв", в статті "Президент на самоізоляції: чому Зеленський так дивно реагує на ситуацію в країні"
Або він щось курив між дублями.
КОНСТИТУЦІЯ яку він у ліпшому випадку не читав, і яку повинен оберігати, носить іншу правову константу ніж він артикулює.
КОНСТИТУЦІЮ необхідно виконувати, за порушення КОНСТИТУЦІЇ наступає покарання, а не відшукання виправдань гарантом..
Другими словами, он не адекватен.
https://site.ua/vasiliy.vlasyuk/29334-itogi-padvedom-/ «Ітогі падвєдьом…» ©
https://site.ua/vasiliy.vlasyuk/29334-itogi-padvedom-/ Минуло 13 місяців з дня інаугурації нового Президента і 11 місяців з моменту початку роботи його зеленої раті. Блискучою "командою Зе" за цей час зроблено багато.
Ось неповний список діянь:
1. Проведено величезний комплекс підготовчих і виконавчих робіт по перейменуванню Адміністрації Президента в Офіс Президента.
2. Проведена грандіозна робота по підготовці перенесення Офісу разом з офісним планктоном і всіма пожитками з Банкової на Європейську площу (не зроблено - пацани передумали. Можливо зрозуміли, що "А ви, друзья, как ни садитесь...©").
3. Подолано кумівство: кумів і бізнес-партнерів у владі успішно замінено на приятелів, колег по колишній акторській професії і спаррінг-патнерів по тенісу.
4. Кардинально оновлено склад Ради, РНБО і профільних Міністерств: на місце кононенків, розенблатів, насірових, грановських і смотрящих від ПР прийшли бужанські, юзіки, сівохи, галини третьякови і смотрящі від Путіна віктори медведчуки.
5. Доведено, що страшнішими від старих пердунів-консерваторів і совкових політичних динозаврів з липучими ручками можуть бути тільки молоді енергійні гопники без будь-яких професійних навичок і моральних обмежень.
6. Задокументовано, що українському політичному істеблішменту тепер є що протиставити кримінально-гопницькому лексикону російської влади: на кожне "мочіть в сортірє" і "дєбіли, ***" можемо відповісти нашими "я нє лох" і "ви засранци".
7. Винайдено новий нестандартний спосіб боротьби з наступаючим озброєним ворогом: виявляється, треба просто перестати стріляти.
8. Застосовано унікальні технології підвищення боєздатності армії під час війни: скорочення бойових підрозділів і залишення облаштованих позицій з відведенням військ у чисте поле.
9. Пояснено, що втрата нами частини території і жертви неоголошеної війни є наслідком того, що Україна занадто сильно пручалась в руках убивці, чим його провокувала.
10. Урочисто оголошено: "А нам всьо равно"
- какая разніца, як називається вулиця - Небесної Сотні чи Мотороли (аби лише асфальт і ліхтарі);
- какая разніца, де проходить фронт з агресором - поблизу Донецька чи відведений до Печерського району в Києві (аби лише просто перестати стріляти);
- какая разніца, якою мовою буде користуватись країна (аби лише користувачам узкоязичних чєлюстєй можна було і надалі не заморочуватись існуванням української мови в Україні);
- какая разніца, чи їздить яка-небудь Ані Лорак до країни-агресора виступати перед іхтамнєтами, чи приїжджають до Києва на гастролі пропутінські співаки ротом і чи крутяться по ящику серіали з акторами-кримнашистами (аби лише дотримуватися священного в час війни принципу "Актори поза політикою!");
- какая разніца, з ким дружити і створювати союзи - з Європою, США і НАТО чи з оновленим СеРеСеРом на правах Малоросійського протекторату (аби лише не сваритись з Путіним і не втрачати зв'язок з братскім русскім народом, серед якого є ну прямо дуже багато хороших, прихильних до нас людей).
11. Посилено Генпрокуратуру: слабкого до пляшки Генпрокурора Югу, що не довів до кінця жодної справи, замінено на сильну "трійку" спаррінг партнерів "Венедиктова - Портнов - Бабіков" ("противниця закону про амністію учасників Майдану - колишній радник Януковича - колишній адвокат Януковича"). Трійка активно відкриває справи проти Майданівців і українських патріотів.
12. Доведено, що для національного примирення і досягнення злагоди в суспільстві треба всього лише:
- повернути до України януковицьку владну верхівку, надати їм слово на телеекранах і право ініціювати справи проти захисників України;
- потихеньку починати називати Майдан державним заколотом, що став причиною всіх наших бід і все менше згадувати в позитивному контексті Небесну Сотню;
- ініціювати кримінальні справи проти українських патріотів;
- дозволити в час війни широку пропутінську пропаганду в країні;
- перестати захищати репресовану впродовж століть одну мову і оголосити підтримку іншої, насильницьки запроваджуваної мови, яка використовується агресором в якості приводу для вторгнення.
13. Продемонстровано, що з керуванням державою в час війни, кризи, пандемії і масштабних повеней найкраще справляється команда, укомплектована весільними фотографами, спортсменами, сценаристами, коміками і артистами розмовного жанру.
14. Запроваджено новаторські принципи в кадровій політиці:
- до складу РНБО найкраще ввести алкоголізованого коміка, який вважає війну з Росією на Донбасі "нашим внутрєннім конфліктом";
- Міністром освіти непогано б призначити панянку без досвіду, яка у короткому тексті українською робить більше 10 помилок і жаліється вчителям з п'яти - восьмитисячною заробітньою платою, що на 30 тисяч не зможе прожити;
- Головою Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування варто призначати фельдшера, який в час пандемії задля особистого гешефту продасть весь наявний запас захисних масок за кордон;
- Прем'єр-міністром достойна працювати лише людина, готова дати агресору воду на захоплену ним територію;
- займатись соціальними проблемами суспільства слід доручати тому, хто готовий відбраковувати "неповноцінних" дітей і стерилізувати їхніх батьків.
15. Породжено новий критерій оцінки влади населенням: якщо раніше раділи: "Слава богу, він таки це зробив!", то зараз полегшено зітхають: "Слава богу, він таки не зробив цього!".
16. Оновлено словниковий запас українців: на додачу до "юльків", "дрищів", "підкнурятників" і "порохоботів" з'явились меми "зебіли" і "жабенята".
17. Продемонстровано, що людина, яка могла розсмішити тисячі, здатна викликати розпач, гнів і ненависть у мільйонів. І нащо це людині було потрібно?...
Вітати, друзі, сьогодні нема з чим. Левова частка люмпенів зробила не тільки себе разом, але й нас, свідомих громадян, обравши президентом, який топчеться по Конституції з першого дня інавгурації.
Мов би гарант Конституції Зеленський порушив цю Конституцію вже на 45-й хвилині після присяги на цьому Документі, оголосивши про розпуск Верховної Ради.
Вже рік Зеленський практично щодня порушує не тільки закони України, а й Основний закон держави.
Українці навіть створили сайт, де фіксуються порушення законодавства з боку Зеленського - https://ze.live https://ze.live
Останній раз Вова порушив Конституцію, коли наклав вето на Закон №1793 про покарання за порушення під час закупівлі оборонної продукції в порушення статті 94 Конституції України і видав громадян України іншій державі в порушення статті 25 Конституції.
Зеленський йдучи в президенти обіцяв, що піде з посади, якщо порушить Закон. Упевнений, мільйони громадян уже рік чекають відставки Зеленського в зв'язку з його обіцянкою та не вважають його гарантом Конституції.
З системно скривдженою вас Конституцією, українці!
P.S.: Після стількох порушень Конституції Зеленський не зможе спокійно піти з посади. Його дорога веде на лаву підсудних.
P.P.S.: Зеленський - тимчасові незручності. Проте, традиції конституціоналізму в Україні завжди були лідируючими в світі. Конституція П.Орлика - перша в світі.
Звід законів Руська Правда також був одним з найвизначніших системних збірок права тих часів.
Нинішня Конституція України також одна з просунутих в Європі. Україна - не Московія, на якій сьогодні за допомогою путінського шапіто знищуються залишки конституції.
Чи не те, чому на виборах відмовився здати аналізи на наркотики?
.Как выяснили журналисты , это любимая песня семьи Зеленских , с тех пор как глава державы угодил в скандал с импичментом американскому президенту .! .
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"Слуги народа" https://p-p.com.ua/news/v-ukraini-vvedut-velyki-shtrafy-za-borgy-z-komunalky/ введуть штрафи за комуналку в розмірі до 50% від суми боргу.
Покарання буде залежати від того, як довго накопичується заборгованість.
Про це йдеться в законопроєкті № 3613 під авторством низки нардепів від «Слуги народу».
Як розповідає «Обозреватель» експерт у сфері ЖКП Олексій Ковш, з 20 травня українці повинні віддавати тільки невелику пеню за борги (на час карантину її скасували). Її розмір становить усього 0,01% за кожен день прострочення платежу (рахується після 20-го числа).За рік пеня може скласти лише близько 3,6%. Така сума, впевнений Ковш, не злякає жодного з боржників.
А у новому законопроекті, «Слуги народу» пропонують ввести додаткове поняття «штрафів за несплату житлово-комунальних послуг»:
- якщо сукупний борг досяг річної вартості комуналки - штраф у 20%;
- сукупний борг у розмірі дворічних платежів - штраф у 30%;
- сукупний борг у розмірі трирічних платежів - штраф у 50%.
Одночасно з тим, буде діяти й пеня. Наприклад, якщо ви три роки не платите за комуналку й за цей час отримали мінус 36 тис. грн, розмір пені складе всього 10,8%. Водночас за новими правилами, крім 10,8% пені, доведеться заплатити і 50% штрафу.
«Фактично, значно посилюється покарання за несплату житлово-комунальних послуг, крім того, змінюється й інструмент для стягнення такого боргу. Ці пропозиції повністю повторюють закладені в меморандум умови і, на мою думку, цілком виправдані», - розповідає Ковш.
Тим часом, борги вже досягли рекордних позначок.
Так, українці заборгували за комуналку 63,1 млрд грн.
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.. за свої поступки прийдеться відповісти тим 73% ,на своїй шкурі...
А представляете, насколько повезет седьмому Президенту Украины?
Какой у него будет шикарнейший подарок, в случае чего поднимать свой рейтинг.
Ведь для того, что бы посадить "папередников", - то есть, лично Зеленского, 80% его первого Кабина,100% второго Кабмина, 90% депутатов его партии, и как минимум пару сотен чиновников из Квартала и их родственников, - не нужно прилагать вообще никаких усилий.
Они все настолько явно, нагло и неприкрыто зарабатывают себе на уголовку с конфискацией, что просто диву даешься...
Тем более, лично Зеленский снял все писаные и неписаные преграды к таким действиям.
Alex N Alex Noyt
зате нагородив хвойд з Г+Г...
https://antikor.com.ua/articles/390854-zelenskij_v_svoem_obrashchenii_ko_dnju_konstitutsii_nazval_nepraviljnoe_chislo_regionov_ukrainy