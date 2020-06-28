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Зеленський (22429) привітання (729) День Конституції (76)

Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен". ВIДЕО

Коли кожен з нас зрозуміє, що найкраща країна - саме та, в якій ми народилися, тоді кожен з нас всіма своїми справами і словами буде її берегти.

Про це в відеопривітанні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук" заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, сьогодні кожен з нас повинен відповісти собі на просте, але важливе питання. А що для тебе Конституція? Проста книга, яку читав так давно, що вже не пам'ятаю? Права, яким хочу користуватися і обов'язки, які хотів би не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Або міцний правовий фундамент, на якому тримається держава? А можливо все простіше. Можливо, наша Конституція - це джерело відповідей? Відповідей, в яких іноді потребує кожен з нас. Чи правильно ми живемо як країна і як суспільство? Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина", - зазначив президент.

За словами Зеленського, коли кожен з нас зрозуміє, що найкраща країна - саме та, в якій ми народилися, тоді кожен з нас усіма своїми справами і словами буде її берегти.

"Ми маємо навчитися поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може зазіхати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися в тому, як можна його обійти. Давайте пам'ятати про це щоразу, коли ми заходимо в метро без маски, включаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс або їдемо перевантаженоюю фурою. ... З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен. Ми повинні пообіцяти собі, що передамо наступному поколінню нову країну. Країну не агресії і ненависті, а взаємної поваги, свободи і рівності. Давайте бути громадянами щодня, а не тільки 28 червня", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції.
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Топ коментарі
+125
ПНХ!
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28.06.2020 09:03
+94
И это единственный комментарий,который тут уместен
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28.06.2020 09:04
+70
Начни с себя, преЗедент-лицемер!........😡
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28.06.2020 09:04
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Пошло и скучно всё это выглядит Владимир Александрович --все эти "видосики", до зуда в ушах, до рези в глазах, уже осточертелые народу. Обыкновенный пустозвон.
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28.06.2020 14:23 Відповісти
"Зеленський вважає за краще уникати складних тем і асоціювати себе з позитивом. Тому в п'ятницю він полетить відкривати до Каховки у штучне футбольне поле, а не контролювати, як організовують допомогу Закарпаттю.
Здається, главі держави вже час позичити скандальну куртку Мелані Трамп з написом "мені все одно".
Але таке самоусунення президента має наслідком те, що державою керує незрозуміло хто, а в країні відроджуються схеми часів Януковича".

Автор: https://bykvu.com/ua/mysli/prezydent-na-samoyzoliatsyy-pochemu-zelenskyi-tak-stranno-reahyruet-na-sytuatsyiu-v-strane/ Тетяна Ніколаєнко, головред "Букв", в статті "Президент на самоізоляції: чому Зеленський так дивно реагує на ситуацію в країні"
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28.06.2020 14:43 Відповісти
З якої спроби в нього вийшла артикуляція , а може це фейк з нарізаних артикуляцій.
Або він щось курив між дублями.
КОНСТИТУЦІЯ яку він у ліпшому випадку не читав, і яку повинен оберігати, носить іншу правову константу ніж він артикулює.
КОНСТИТУЦІЮ необхідно виконувати, за порушення КОНСТИТУЦІЇ наступає покарання, а не відшукання виправдань гарантом..
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28.06.2020 14:25 Відповісти
В каждой речи Зеленского прекрасно видно, что в "голове у него уже мир".
Другими словами, он не адекватен.
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28.06.2020 14:48 Відповісти
Зеленский:"Лучшая страна , это та где мы родились ..".Та ты шо ? Брешет и даже не моргнёт , вилла в Италии, деньги на Кипре и в Омане , Ленка весь карантин за границей пересидела , но Украину любит страсть как !
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28.06.2020 14:57 Відповісти
Он получил деньги за шутовство и унижение Украины и украинцев , так что это грязные деньги , нечему завидовать . В стране где самые низкие доходы граждан в в Европе, нельзя стать миллиардером как ЗЕ ,и остаться честным человеком .
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28.06.2020 15:15 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 9357
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28.06.2020 15:04 Відповісти
Розкажи Вован це тим кого ти з Авакяном безпідставно тримаєте у в'язниці!!!
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28.06.2020 15:14 Відповісти
IQ в балах меряют. Умник.
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28.06.2020 18:09 Відповісти
Не вижу проблемы, кроме как ддля альтернативноодаренных, перевести относительные единицы в абсолютные. Максимкм в тестах IQ - 200 баллов, 0,5% - 1 балл. Учи матчасть , умник, прежде чем зубы скалить.
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28.06.2020 19:32 Відповісти
Можно и температуру в процентах мерить, но принято в градусах, так же как IQ принято мерить в балах. Есть и другие градусы, угловые. 360 градусов тоже можно перевести в проценты, и будет бардак, такой же, как в твоей голове. Не умничай тут.
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28.06.2020 21:19 Відповісти
Ты сам себе противоречишь. После твоих умничаний остается впечатление, что ты только в градусах и разбираешься. При чем не во всех и не полностью. Так-то, жепоголовый.
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28.06.2020 21:44 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 7648
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28.06.2020 15:31 Відповісти
Вверните ПетюШарий в зад!!!
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28.06.2020 18:43 Відповісти

https://site.ua/vasiliy.vlasyuk/29334-itogi-padvedom-/ «Ітогі падвєдьом…» ©
https://site.ua/vasiliy.vlasyuk/29334-itogi-padvedom-/ Минуло 13 місяців з дня інаугурації нового Президента і 11 місяців з моменту початку роботи його зеленої раті. Блискучою "командою Зе" за цей час зроблено багато.
Ось неповний список діянь:

1. Проведено величезний комплекс підготовчих і виконавчих робіт по перейменуванню Адміністрації Президента в Офіс Президента.

2. Проведена грандіозна робота по підготовці перенесення Офісу разом з офісним планктоном і всіма пожитками з Банкової на Європейську площу (не зроблено - пацани передумали. Можливо зрозуміли, що "А ви, друзья, как ни садитесь...©").

3. Подолано кумівство: кумів і бізнес-партнерів у владі успішно замінено на приятелів, колег по колишній акторській професії і спаррінг-патнерів по тенісу.

4. Кардинально оновлено склад Ради, РНБО і профільних Міністерств: на місце кононенків, розенблатів, насірових, грановських і смотрящих від ПР прийшли бужанські, юзіки, сівохи, галини третьякови і смотрящі від Путіна віктори медведчуки.

5. Доведено, що страшнішими від старих пердунів-консерваторів і совкових політичних динозаврів з липучими ручками можуть бути тільки молоді енергійні гопники без будь-яких професійних навичок і моральних обмежень.

6. Задокументовано, що українському політичному істеблішменту тепер є що протиставити кримінально-гопницькому лексикону російської влади: на кожне "мочіть в сортірє" і "дєбіли, ***" можемо відповісти нашими "я нє лох" і "ви засранци".

7. Винайдено новий нестандартний спосіб боротьби з наступаючим озброєним ворогом: виявляється, треба просто перестати стріляти.

8. Застосовано унікальні технології підвищення боєздатності армії під час війни: скорочення бойових підрозділів і залишення облаштованих позицій з відведенням військ у чисте поле.

9. Пояснено, що втрата нами частини території і жертви неоголошеної війни є наслідком того, що Україна занадто сильно пручалась в руках убивці, чим його провокувала.

10. Урочисто оголошено: "А нам всьо равно"
- какая разніца, як називається вулиця - Небесної Сотні чи Мотороли (аби лише асфальт і ліхтарі);
- какая разніца, де проходить фронт з агресором - поблизу Донецька чи відведений до Печерського району в Києві (аби лише просто перестати стріляти);
- какая разніца, якою мовою буде користуватись країна (аби лише користувачам узкоязичних чєлюстєй можна було і надалі не заморочуватись існуванням української мови в Україні);
- какая разніца, чи їздить яка-небудь Ані Лорак до країни-агресора виступати перед іхтамнєтами, чи приїжджають до Києва на гастролі пропутінські співаки ротом і чи крутяться по ящику серіали з акторами-кримнашистами (аби лише дотримуватися священного в час війни принципу "Актори поза політикою!");
- какая разніца, з ким дружити і створювати союзи - з Європою, США і НАТО чи з оновленим СеРеСеРом на правах Малоросійського протекторату (аби лише не сваритись з Путіним і не втрачати зв'язок з братскім русскім народом, серед якого є ну прямо дуже багато хороших, прихильних до нас людей).

11. Посилено Генпрокуратуру: слабкого до пляшки Генпрокурора Югу, що не довів до кінця жодної справи, замінено на сильну "трійку" спаррінг партнерів "Венедиктова - Портнов - Бабіков" ("противниця закону про амністію учасників Майдану - колишній радник Януковича - колишній адвокат Януковича"). Трійка активно відкриває справи проти Майданівців і українських патріотів.

12. Доведено, що для національного примирення і досягнення злагоди в суспільстві треба всього лише:
- повернути до України януковицьку владну верхівку, надати їм слово на телеекранах і право ініціювати справи проти захисників України;
- потихеньку починати називати Майдан державним заколотом, що став причиною всіх наших бід і все менше згадувати в позитивному контексті Небесну Сотню;
- ініціювати кримінальні справи проти українських патріотів;
- дозволити в час війни широку пропутінську пропаганду в країні;
- перестати захищати репресовану впродовж століть одну мову і оголосити підтримку іншої, насильницьки запроваджуваної мови, яка використовується агресором в якості приводу для вторгнення.

13. Продемонстровано, що з керуванням державою в час війни, кризи, пандемії і масштабних повеней найкраще справляється команда, укомплектована весільними фотографами, спортсменами, сценаристами, коміками і артистами розмовного жанру.

14. Запроваджено новаторські принципи в кадровій політиці:
- до складу РНБО найкраще ввести алкоголізованого коміка, який вважає війну з Росією на Донбасі "нашим внутрєннім конфліктом";
- Міністром освіти непогано б призначити панянку без досвіду, яка у короткому тексті українською робить більше 10 помилок і жаліється вчителям з п'яти - восьмитисячною заробітньою платою, що на 30 тисяч не зможе прожити;
- Головою Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування варто призначати фельдшера, який в час пандемії задля особистого гешефту продасть весь наявний запас захисних масок за кордон;
- Прем'єр-міністром достойна працювати лише людина, готова дати агресору воду на захоплену ним територію;
- займатись соціальними проблемами суспільства слід доручати тому, хто готовий відбраковувати "неповноцінних" дітей і стерилізувати їхніх батьків.

15. Породжено новий критерій оцінки влади населенням: якщо раніше раділи: "Слава богу, він таки це зробив!", то зараз полегшено зітхають: "Слава богу, він таки не зробив цього!".

16. Оновлено словниковий запас українців: на додачу до "юльків", "дрищів", "підкнурятників" і "порохоботів" з'явились меми "зебіли" і "жабенята".

17. Продемонстровано, що людина, яка могла розсмішити тисячі, здатна викликати розпач, гнів і ненависть у мільйонів. І нащо це людині було потрібно?...
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28.06.2020 15:35 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d1%96%d1%8e-%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8.html Захистимо Конституцію від зеленських!
Вітати, друзі, сьогодні нема з чим. Левова частка люмпенів зробила не тільки себе разом, але й нас, свідомих громадян, обравши президентом, який топчеться по Конституції з першого дня інавгурації.
Мов би гарант Конституції Зеленський порушив цю Конституцію вже на 45-й хвилині після присяги на цьому Документі, оголосивши про розпуск Верховної Ради.
Вже рік Зеленський практично щодня порушує не тільки закони України, а й Основний закон держави.
Українці навіть створили сайт, де фіксуються порушення законодавства з боку Зеленського - https://ze.live https://ze.live
Останній раз Вова порушив Конституцію, коли наклав вето на Закон №1793 про покарання за порушення під час закупівлі оборонної продукції в порушення статті 94 Конституції України і видав громадян України іншій державі в порушення статті 25 Конституції.
Зеленський йдучи в президенти обіцяв, що піде з посади, якщо порушить Закон. Упевнений, мільйони громадян уже рік чекають відставки Зеленського в зв'язку з його обіцянкою та не вважають його гарантом Конституції.
З системно скривдженою вас Конституцією, українці!
P.S.: Після стількох порушень Конституції Зеленський не зможе спокійно піти з посади. Його дорога веде на лаву підсудних.
P.P.S.: Зеленський - тимчасові незручності. Проте, традиції конституціоналізму в Україні завжди були лідируючими в світі. Конституція П.Орлика - перша в світі.
Звід законів Руська Правда також був одним з найвизначніших системних збірок права тих часів.
Нинішня Конституція України також одна з просунутих в Європі. Україна - не Московія, на якій сьогодні за допомогою путінського шапіто знищуються залишки конституції.
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28.06.2020 15:47 Відповісти
Каждый из нас конституция?
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28.06.2020 15:55 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 1192
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28.06.2020 16:27 Відповісти
Президент наклав на Конституцію велику купу лайна, а тепер вітає народ з Днем Конституції. І яка реакція повинна бути у народу?
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28.06.2020 17:00 Відповісти
Навіщо нам Конституція-хочемо Петростуцію!
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28.06.2020 18:52 Відповісти
Тебе ,кацап, надо об обнулении думать
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28.06.2020 22:06 Відповісти
Від нього самого марно чекати поваги.
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28.06.2020 17:05 Відповісти
От подивився нещодавне https://www.facebook.com/100005548156523/videos/1368702676657991 відео з президентом . Що це?
Чи не те, чому на виборах відмовився здати аналізи на наркотики?
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28.06.2020 17:48 Відповісти
Стало известно за какие заслуги Потап получил от президента , звание - Заслуженного артиста Украины . Как оказалось , за написание и исполнение " патриотической " песни - я ... ваш Малибу .! А ваш Майами я обложил ..... ..!! ..В клипе к которой , кстати , снимался и сам , будущий президент .
.Как выяснили журналисты , это любимая песня семьи Зеленских , с тех пор как глава державы угодил в скандал с импичментом американскому президенту .! .

Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 4562 .
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28.06.2020 18:09 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3183321.html Виборці ЗЕленого сильно зрадіють наступній новині. ЗЄля, дави цих шукачів чарівника і халяви

"Слуги народа" https://p-p.com.ua/news/v-ukraini-vvedut-velyki-shtrafy-za-borgy-z-komunalky/ введуть штрафи за комуналку в розмірі до 50% від суми боргу.
Покарання буде залежати від того, як довго накопичується заборгованість.
Про це йдеться в законопроєкті № 3613 під авторством низки нардепів від «Слуги народу».
Як розповідає «Обозреватель» експерт у сфері ЖКП Олексій Ковш, з 20 травня українці повинні віддавати тільки невелику пеню за борги (на час карантину її скасували). Її розмір становить усього 0,01% за кожен день прострочення платежу (рахується після 20-го числа).За рік пеня може скласти лише близько 3,6%. Така сума, впевнений Ковш, не злякає жодного з боржників.

А у новому законопроекті, «Слуги народу» пропонують ввести додаткове поняття «штрафів за несплату житлово-комунальних послуг»:
- якщо сукупний борг досяг річної вартості комуналки - штраф у 20%;
- сукупний борг у розмірі дворічних платежів - штраф у 30%;
- сукупний борг у розмірі трирічних платежів - штраф у 50%.
Одночасно з тим, буде діяти й пеня. Наприклад, якщо ви три роки не платите за комуналку й за цей час отримали мінус 36 тис. грн, розмір пені складе всього 10,8%. Водночас за новими правилами, крім 10,8% пені, доведеться заплатити і 50% штрафу.

«Фактично, значно посилюється покарання за несплату житлово-комунальних послуг, крім того, змінюється й інструмент для стягнення такого боргу. Ці пропозиції повністю повторюють закладені в меморандум умови і, на мою думку, цілком виправдані», - розповідає Ковш.
Тим часом, борги вже досягли рекордних позначок.
Так, українці заборгували за комуналку 63,1 млрд грн.

Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 5197
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28.06.2020 18:24 Відповісти
"Путлер памаги!-Зеля мира хочет"
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28.06.2020 18:46 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 1779

..
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28.06.2020 18:42 Відповісти
Зеля как старший товарищ и заслуженный конституциалист - пох"ист слегка пожурил подданных , не соблюдающих конституцию Блд" Ни стыда ни совести О чем он пи"дит? О том на что сам начхал
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28.06.2020 18:53 Відповісти
Поважаеш Конституцію?Вижени з КС ПП Проституцію.
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28.06.2020 19:26 Відповісти
Ходять слухи , що ze сидить на тяжких...,а це неадекват .., тому в любу хвилину держава може оказатися відстойнику..
.. за свої поступки прийдеться відповісти тим 73% ,на своїй шкурі...
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28.06.2020 19:28 Відповісти
Та про що ви? Тільки так
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 6907
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28.06.2020 19:41 Відповісти
))))... при щемило?)) всюди порохоботи?…. .
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28.06.2020 19:55 Відповісти
Из много, а ты тут почти один...
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28.06.2020 21:42 Відповісти
член партии "Сосни народу"
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29.06.2020 07:55 Відповісти
иди ..... черт!
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28.06.2020 19:56 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3182849.html ЗЕлёная плесень просто внаглую тырит наши деньги. Но сядут все.

А представляете, насколько повезет седьмому Президенту Украины?
Какой у него будет шикарнейший подарок, в случае чего поднимать свой рейтинг.
Ведь для того, что бы посадить "папередников", - то есть, лично Зеленского, 80% его первого Кабина,100% второго Кабмина, 90% депутатов его партии, и как минимум пару сотен чиновников из Квартала и их родственников, - не нужно прилагать вообще никаких усилий.
Они все настолько явно, нагло и неприкрыто зарабатывают себе на уголовку с конфискацией, что просто диву даешься...
Тем более, лично Зеленский снял все писаные и неписаные преграды к таким действиям.
Alex N Alex Noyt
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28.06.2020 20:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wwJDFt-NsiM Зе-Конституція. Слуги чхали з високої корабельної сосни на основний закон держави...
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28.06.2020 20:19 Відповісти
Цікаво хто ще не сходив на Конституцію по вликому і по маленькому? Коли почалась війна то виконували не Конституцію, а телефонні дзвіночки Обами , баби Меркель, зедені клоуни захотіли і розігнали парламент, навбравши збірну солянку , яку назвали гордо - партія. Торгують посадами, землю продали під шумок пандемії і без референдуму і всупереч Конституції. Ліси вирізали, одним словом - Пшик!
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28.06.2020 20:50 Відповісти
так поздравлял шо на ютубе коменты отключили...
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28.06.2020 21:28 Відповісти
оно ж обидчивое, пиарщики не хотят, чтобы он прочитал и обосрался от злости
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28.06.2020 23:33 Відповісти
https://prolviv.com/blog/2020/06/28/zelenskyi-do-dnia-konstytutsii-ne-nahorodyv-zhodnoho-viiskovoho-veterana-chy-volontera-taran/?fbclid=IwAR1MvKtrG4NmROP-Q-bIocizJQ5GyECHk8X-tTPUH8bNvnnRShWK4guipi8 «Зеленський до Дня Конституції не нагородив жодного військового, ветерана чи волонтера» - Таран

зате нагородив хвойд з Г+Г...
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28.06.2020 21:33 Відповісти
синий туман
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28.06.2020 21:55 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 2292
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28.06.2020 22:20 Відповісти
Ну вот и подтверждение моих слов, что оно с Херсона летало на Бирючий))) Видео снято на Бирючем)))
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28.06.2020 22:30 Відповісти
Где эти 70% которые голосовали за этого наркомана?
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28.06.2020 22:52 Відповісти
они среди нас. Иногда страшно ходить по городу
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28.06.2020 23:32 Відповісти
Он хоть понял, что ему там написали или как янык?
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28.06.2020 23:32 Відповісти
А это ,что за бабуин из кустов вылез?Это так должен поздравлять Президент ? Мог бы на даче, прямо на грядке произнести этот спитч...
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28.06.2020 23:49 Відповісти
своем праздничном обращении ко Дню Конституции президент Украины Владимир Зеленский указал неточное количество регионов страны. Соответствующее видео размещено на Facebook-странице главы государства.

https://antikor.com.ua/articles/390854-zelenskij_v_svoem_obrashchenii_ko_dnju_konstitutsii_nazval_nepraviljnoe_chislo_regionov_ukrainy
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29.06.2020 00:10 Відповісти
такі слова від хрипатої шмарклі виглядають нещирими

Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 6523
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29.06.2020 01:19 Відповісти
Кловун зробив ще один "подарунок" звичайним людям. - Закон про обов'язкове рієлторство. Позіціонується як виведення з тіні чорних рієлторів...Тобто про рієлторів подбали за рахунок звичайних людей, замість ловити неплатників податків. Я знаю декілька прикладів коли самі люди знаходили покупців на нерухомість набагато раніше чим рієлтор який теж шукав , тому що сам рієлтор хотів забагато своєї частки яка входить у сумму для покупця..і при тому нічого не робив. Так от зараз людина знайте покупця і буде вимушена продавати дорожче чим її влаштовує , а покупець - платити дорожче дармоїдам які не продавали, не шукали а сиділи на сраці рівно. Це мені нагадує центри зайнятості. Людина сама знайшла роботу, сама влаштувалася а потім центру зайнятості платила за те що нібито через них влаштувалася. Супер! Боротьба з чорними рієлторами - у дії!.
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29.06.2020 08:46 Відповісти
Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен" - Цензор.НЕТ 7916
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29.06.2020 08:55 Відповісти
Це бидло кацапське без жодної символіки з днем конституції якої країни нас тут поздоровляє???
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29.06.2020 11:14 Відповісти
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