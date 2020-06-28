Зеленський привітав українців із Днем Конституції: "З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен". ВIДЕО

Коли кожен з нас зрозуміє, що найкраща країна - саме та, в якій ми народилися, тоді кожен з нас всіма своїми справами і словами буде її берегти.

Про це в відеопривітанні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук" заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, сьогодні кожен з нас повинен відповісти собі на просте, але важливе питання. А що для тебе Конституція? Проста книга, яку читав так давно, що вже не пам'ятаю? Права, яким хочу користуватися і обов'язки, які хотів би не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Або міцний правовий фундамент, на якому тримається держава? А можливо все простіше. Можливо, наша Конституція - це джерело відповідей? Відповідей, в яких іноді потребує кожен з нас. Чи правильно ми живемо як країна і як суспільство? Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина", - зазначив президент.

За словами Зеленського, коли кожен з нас зрозуміє, що найкраща країна - саме та, в якій ми народилися, тоді кожен з нас усіма своїми справами і словами буде її берегти.

"Ми маємо навчитися поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може зазіхати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися в тому, як можна його обійти. Давайте пам'ятати про це щоразу, коли ми заходимо в метро без маски, включаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс або їдемо перевантаженоюю фурою. ... З поваги прав кожного починається країна, яку поважає кожен. Ми повинні пообіцяти собі, що передамо наступному поколінню нову країну. Країну не агресії і ненависті, а взаємної поваги, свободи і рівності. Давайте бути громадянами щодня, а не тільки 28 червня", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції.